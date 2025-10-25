BYD ATTO 2 DM-i vine în Europa / Modelul PHEV se vrea o alternativă la Lexus NX și Alfa Romeo Tonale

G4Media, 25 octombrie 2025 15:00

BYD anunță pentru Europa noul ATTO 2 DM-i, un SUV compact echipat cu tehnologia Super Hybrid DM. Modelul promite o autonomie totală de până la...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
15:10
„Boo!” — Arome șocante și prețuri usturătoare în punga de Halloween G4Media
Vânzările de dulciuri de Halloween din acest an spun o poveste aparte despre America: o țară divizată, presată de inflație, dar încă dornică de mici...   © G4Media.ro.
15:10
25 octombrie, Ziua Internațională a Pastelor. Unde se află localul care vinde, doar azi, o porție de paste cu suma de 320 de lei G4Media
Un restaurant din Melbourne a lansat un preparat exclusivist, disponibil o singură zi, respectiv pe 25 octombrie, de Ziua Mondială a Pastelor. Felul de mâncare...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
15:00
BYD ATTO 2 DM-i vine în Europa / Modelul PHEV se vrea o alternativă la Lexus NX și Alfa Romeo Tonale G4Media
BYD anunță pentru Europa noul ATTO 2 DM-i, un SUV compact echipat cu tehnologia Super Hybrid DM. Modelul promite o autonomie totală de până la...   © G4Media.ro.
15:00
Saab, pregătită să dubleze producția de avioane Gripen dacă se finalizează acordul cu Ucraina G4Media
Grupul suedez de apărare Saab a anunțat că este pregătit să își mărească semnificativ producția de avioane de luptă Gripen, în eventualitatea în care va...   © G4Media.ro.
15:00
Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile, pentru...   © G4Media.ro.
15:00
Au fost reluate zborurile directe între Pakistan şi Regatul Unit după o interdicţie de cinci ani G4Media
Compania aeriană publică pakistaneză PIA a reluat sâmbătă zborurile directe spre Regatul Unit, după cinci ani în care acestea au fost suspendate din raţiuni de...   © G4Media.ro.
Acum o oră
14:40
Trump denunţă un ”truc murdar”, după ce Canada retrage o campanie publicitară televizată împotriva taxelor vamale cu citate dintr-un discurs suţinut în 1987 de republicanul Reagan G4Media
Preşedintele american Donald Trump a continuat să denunţe ”trucul murdar” al Canadei, după ce o provincie canadiană a retras campania publicitară televizată împotriva creşterii taxelor...   © G4Media.ro.
14:40
Suplimentele naturale trebuiau să îi facă mai sănătoși. În schimb, i-au îmbolnăvit G4Media
Compuși populari precum turmericul și ashwagandha pot suprasolicita ficatul și provoca complicații grave de sănătate. Când Fernanda Thompson, o femeie de 40 de ani din...   © G4Media.ro.
14:20
Candidatul desemnat pentru funcţia de premier al Moldovei, Alexandru Munteanu, a început consultările pentru programul său de guvernare G4Media
Candidatul desemnat pentru funcţia de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare, informează sâmbătă agenția MOLDPRES, preluată...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:10
Radu Moldovan: PSD are nevoie de un schimb de generaţii, riscă să bată rezultatul negativ din 2020 / Foarte mulţi mi-au spus: nu Grindeanu, fraţilor, e arogant. Poate că nu e cel mai simpatic politician şi nici cel mai sociabil, dar PSD are nevoie de o echipă G4Media
Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, consideră că partidul are nevoie de un schimb de generaţii şi şi-a îndemnat colegii să susţină viitoarea echipă de conducere...   © G4Media.ro.
14:00
„I-au zburat dinții și au aterizat în spaghetele mele”: 10 povești horror de la prima întâlnire G4Media
O primă întâlnire este, prin definiție, imprevizibilă. Te vezi cu cineva pe care abia îl cunoști – sau, mai des, nu l-ai întâlnit niciodată. Conversația...   © G4Media.ro.
13:30
Ministrul Sănătăţii, mesaj către personalul ATI: Renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om G4Media
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false. Personalul ATI...   © G4Media.ro.
13:20
Poliția bavareză a confiscat milioane de euro în falsuri de artă semnate „Picasso”, „Rembrandt” și „Frida Kahlo” G4Media
Poliția din Bavaria a descoperit o rețea internațională de falsificatori de artă care ar fi produs și încercat să vândă lucrări atribuite unor maeștri precum...   © G4Media.ro.
13:20
OPINIE Tăcerea care ucide femei G4Media
În România, femeile mor nu doar din cauza bărbaților care le bat, ci și din cauza instituțiilor care nu le ascultă. Din cauza sistemului care...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:10
Rusia, condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor a cinci persoane din Transnistria G4Media
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federaţia Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene, a informat vineri Radio Chişinău, citat...   © G4Media.ro.
13:10
Britney Spears spune că a fost folosită. Kevin Federline spune că ea are nevoie de ajutor G4Media
Britney Spears s-a privit în oglindă și, zâmbind, a apucat un aparat de tuns electric.Câteva clipe mai târziu, șuvițe din părul ei lung și celebru...   © G4Media.ro.
13:00
VaultGemma, modelul AI al Google care pune confidențialitatea pe primul loc G4Media
VaultGemma este noul model al familiei Gemma de la Google, cu 1 miliard de parametri și confidențialitate diferențială, o metodă de antrenare concepută pentru a...   © G4Media.ro.
13:00
Cum ar putea națiunile spațiale să evite conflictele pe Lună G4Media
În secolul XXI, explorarea Lunii va lua o formă diferită față de tot ceea ce știam. Mai multe țări doresc să ajungă acolo și să...   © G4Media.ro.
12:40
Misterul bărbatului elegant surprins de un fotograf AP la Luvru, după spectaculosul jaf de la muzeul parizian G4Media
Era, în aproape toate privințele, o fotografie obișnuită distribuită de Associated Press către mass-media. Aceasta arăta trei polițiști sprijinindu-se de o mașină argintie parcată în...   © G4Media.ro.
12:20
Maduro, președintele Venezuelei, acuză SUA că „fabrică un război” după ce Trump a trimis în Caraibe cea mai mare navă de război din lume G4Media
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acuzat SUA că „fabrică un nou război”, după ce acestea au ordonat trimiterea celui mai mare vas de război din...   © G4Media.ro.
12:20
Ministrul Sănătăţii: Pacientul cu arsuri de la cazul din Rahova se întoarce în ţară stabilizat / Va mai sta într-o secţie de chirurgie plastică, dar nu mai are nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că pacientul care a suferit arsuri în explozia blocului din cartierul Rahova din Bucureşti se va întoarce în România...   © G4Media.ro.
12:10
Gimnastică: Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă şi s-a clasat pe locul 7, la Campionatul Mondial din Indonezia G4Media
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7, sâmbătă, în finală la bârnă, la Campionatul Mondial din Indonezia, după ce a căzut de pe aparat....   © G4Media.ro.
12:00
Armata ucraineană anunţă eliberarea satului Torske, important pentru apărarea oraşului Liman G4Media
Armata ucraineană a anunţat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea oraşului Liman, informează agenția dpa, citată de Agerpres. Până la...   © G4Media.ro.
11:40
Porsche raportează pierderi operaţionale de aproape un miliard de euro în trimestrul al treilea, pe fondul declinului vânzărilor din China şi al încetinirii tranziţiei către vehicule electrice G4Media
Producătorul german de maşini sport Porsche a raportat vineri o pierdere operaţională de 966 milioane de euro (1,1 miliarde de dolari) pentru trimestrul al treilea,...   © G4Media.ro.
11:40
Campionatul Mondial Felin 2025 a debutat la București: Două zile de spectacol felin și rase rare în premieră / Peste 700 de pisici din 36 de țări la FIFe World Winner Show (VIDEO) G4Media
Bucureștiul a devenit în acest weekend capitala mondială a pisicilor de rasă! Campionatul Mondial Felin 2025 – FIFe World Winner Show a debutat astăzi, 25 octombrie, la Romexpo...   © G4Media.ro.
11:30
VIDEO Nicușor Dan: Ca să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul / Președintele, huiduit de un grup de oameni G4Media
Modernizarea Armatei române este o prioritate în condițiile în care dacă vrei “să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul”, a declarat...   © G4Media.ro.
11:20
INTERVIU Marele tenisman Horia Tecău, despre profesoara care l-a marcat: Doamna învățătoare mă ajuta să recuperez când mă întorceam la școală, știa cât de important este să învăț disciplina și voința de la sport G4Media
Fostul tenisman Horia Tecău, ambasador UNICEF pentru drepturile copiilor, spune într-un interviu pentru Edupedu.ro că s-a simțit sprijinit de profesori, învățătoare și antrenor atunci când...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:10
Marcel Ciolacu cere sprijinul PSD Buzău pentru candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean G4Media
Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie....   © G4Media.ro.
11:10
VIDEO | Rețetele Juanitei | Galette (tartă) cu mere, un desert rustic franțuzesc/ Ușor de preparat și cu arome de sezon este excelent pentru un răsfăț de weekend G4Media
Chiar dacă suntem „cuminți”, la dietă sau cu o alimentație echilibrată toată săptămâna, în weekend ne putem permite un mic răsfăț. Iar aceasta tartă, galette...   © G4Media.ro.
11:00
Grindeanu: Armata Română are nevoie de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită G4Media
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, afirmă că militarii români sunt apreciaţi în structurile internaţionale în care activează, dar, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele,...   © G4Media.ro.
10:50
Jaful de la Luvru: Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate, datorită echipamentelor lăsate de hoţi / Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme G4Media
Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele şi echipamentele de protecţie lăsate de hoţii care au...   © G4Media.ro.
10:30
ANALIZĂ De ce sancțiunile impuse de Trump petrolului rusesc sunt importante G4Media
Sancțiunile pe care Administrația de la Washington le-a impus zilele trecute industriei petroliere din Rusia sunt semnificative, deoarece ele dovedesc, printre altele, că președintele Donald...   © G4Media.ro.
10:10
Gabriela Firea nu intră în cursa pentru Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar G4Media
Gabriela Firea a anunțat sâmbătă, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că nu intră în cursa pentru Primăria București și că dorește să-și...   © G4Media.ro.
10:00
Samsung echipează televizoarele și monitoarele din gama 2025 cu Perplexity AI G4Media
Gama de televizoare Samsung din 2025 a primit o actualizare AI odată cu adăugarea unei noi aplicații de inteligență artificială generativă de la Perplexity, disponibilă...   © G4Media.ro.
09:40
Noua strategie a Chinei pentru Trump: lovește tare, cedează puțin / Doctrina lui Xi Jinping este că SUA trebuie să se adapteze la realitatea puterii chineze G4Media
În timpul primului său mandat, președintele Trump l-a frustrat adesea pe Xi Jinping cu amestecul său liber de amenințări și bonomie. De data aceasta, liderul...   © G4Media.ro.
09:30
FOTO | Cetera și omul bun – producători din Maramureș | Mezeluri şi brânzeturi italiene, adaptate româneşte la Giuleşti G4Media
E greu să rezişti ospitalităţii şi felului deschis de a fi al maramureşenilor. Oriunde am mers, am întâlnit oameni cu care am vorbit de parcă...   © G4Media.ro.
09:30
Oamenii de ştiinţă testează o terapie experimentală pe bază pe oxitocină pentru încetinirea procesului de îmbătrânire G4Media
Un nou studiu oferă o perspectivă interesantă asupra unor potenţiale terapii care pot încetini procesul de îmbătrânire. Cercetătorii au explorat în experimente preclinice o strategie...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:10
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată” G4Media
Nelly Furtado, cântăreaţa în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru piesa „Maneater”, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată,...   © G4Media.ro.
08:50
Animalele pot fi dreptace sau stângace? Descoperirile surprinzătoare ale cercetătorilor: Ce lăbuță preferă câinii și pisicile și ce ne spune asta despre creierul lor G4Media
Studiile făcute pe cimpanzei au demonstrat că și animalele au o ”mână” dominantă, exact ca oamenii. Când mănâncă sau fac diverse sarcini, se folosesc de...   © G4Media.ro.
08:50
Italianul Francesco Bagnaia va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Malayisiei de MotoGP G4Media
Italianul Francesco Bagnaia va porni din pole position în cursa sprint şi în Marele Premiu al Malaysiei, a 20-a etapă (din 22) a sezonului MotoGP,...   © G4Media.ro.
08:40
Regina mamă Sirikit a Thailandei, figură plină de carismă şi puternică a monarhiei, a murit la 93 de ani G4Media
Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soţia lui Bhumibol Adulyadej care a condus Thailanda timp de 70 de ani şi mama actualului monarh, a murit la vârsta...   © G4Media.ro.
08:30
ANALIZĂ Războiul dintre Olanda și China privind cipurile sperie industria auto europeană / Producătorii se tem de o criză de semiconductori ca în pandemie G4Media
Războiul geopolitic din jurul furnizorului de cipuri Nexperia, cu sediul în Olanda, dar deținut de China, îngrozește producătorii de automobile din Europa, care se tem...   © G4Media.ro.
08:30
Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor, arată un nou studiu despre Alzheimer G4Media
Oamenii de ştiinţă au constatat că îmbătrânirea cerebrală este mai accelerată la bărbaţi decât la femei. Într-un recent studiu, cercetătorii explică de ce bărbaţii pierd...   © G4Media.ro.
08:30
EXCLUSIV INTERVIU Steve Eum, grupul Chery: Omoda și Jaecoo „nu sunt mărci de buget” / Concurența „cu siguranță nu este Dacia” / Publicul țintă – „elitele tinere” G4Media
Două noi branduri auto au intrat pe piața auto din România, acelea fiind Omoda și Jaecoo. Deși originile lor sunt chineze, cele două branduri sunt...   © G4Media.ro.
08:00
Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată duminică. Lăcaşul recordurilor G4Media
Catedrala Naţională, cu o înălţime de 127 de metri, este cel mai înalt lăcaş de cult ortodox din lume. Coloanele sunt de inspiraţie brâncovenească, iar...   © G4Media.ro.
07:50
Moody’s menţine ratingul Franţei la Aa3, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la negativă G4Media
Agenţia de evaluare financiară Moody’s a menţinut vineri ratingul de credit al Franţei, modificând în acelaşi timp perspectiva de la „stabilă” la „negativă”, lansând astfel...   © G4Media.ro.
07:40
Caesar, câinele regal care a făcut istorie: „Eu aparțin regelui”, comemorat în piatră semiprețioasă de un celebru artist rus, cu ochii din rubin (FOTO) G4Media
Unii spun că loialitatea nu se poate învăța. Alții cred că doar un câine știe cu adevărat ce înseamnă devotamentul. A fi câine regal nu înseamnă...   © G4Media.ro.
07:40
Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS / Singura rafinărie din Serbia riscă să fie oprită G4Media
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru Serbia, care se confruntă cu riscul opririi...   © G4Media.ro.
07:40
Ceremonii militare şi religioase de Ziua Armatei României în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii – Restricţii de trafic în Bucureşti / Programul manifestărilor G4Media
Ziua Armatei României va fi sărbătorită, sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii....   © G4Media.ro.
07:20
Nouă linii de autobuz vor avea trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea unui eveniment sportiv G4Media
Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 şi 121 vor circula pe trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea evenimentului sportiv Trofeul Bucureştiului 2025,...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.