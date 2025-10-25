Un nou laborator la Universitatea Tehnică – Studenții învață tehnologia pompelor de căldură

13:00

Efectele dependenței de jocurile de noroc sunt multiple, de la ADHD, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări de personalitate antisociale, dependență de alcool, tutun, droguri, care pot duce la afecțiuni pulmonare, heptatice, digestive, circulatorii. Jucătorii patologici se izolează, nu mai reușesc să fie funcționali. Mai mult, specialiștii în adicții au arătat că unul din 5 dependenți patologic de […]