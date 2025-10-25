Un nou laborator la Universitatea Tehnică – Studenții învață tehnologia pompelor de căldură
ViaCluj, 25 octombrie 2025 15:00
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN) are un nou laborator, format cu ajutorul unor donații private. Este vorba de un laborator cu ajutorul căruia studenții învață cum funcționează pompele de căldură. Laboratorul, care cuprinde trei tipuri de pompe de căldură – pompă de căldură aer – aer, pompă de căldură aer – apă și pompă de căldură […] The post Un nou laborator la Universitatea Tehnică – Studenții învață tehnologia pompelor de căldură appeared first on ViaClujTV.
• • •
Alte ştiri de ViaCluj
Acum 15 minute
15:00
Un nou laborator la Universitatea Tehnică – Studenții învață tehnologia pompelor de căldură # ViaCluj
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN) are un nou laborator, format cu ajutorul unor donații private. Este vorba de un laborator cu ajutorul căruia studenții învață cum funcționează pompele de căldură. Laboratorul, care cuprinde trei tipuri de pompe de căldură – pompă de căldură aer – aer, pompă de căldură aer – apă și pompă de căldură […] The post Un nou laborator la Universitatea Tehnică – Studenții învață tehnologia pompelor de căldură appeared first on ViaClujTV.
Acum 6 ore
10:00
Peste 500 de persoane au vizitat Music Gallery, ediția 2025, în weekendul de deschidere. Prima și singura galerie muzicală din România este găzduită în acest an de Edison – House of Music, un nou spațiu cultural amenajat în fostul cinematograf Steaua Roșie din Cluj-Napoca (strada Paris, colț cu Ploiești), inaugurat prin acest proiect, în 17 […] The post Concerte și ateliere marca Music Gallery la Edison – House of Music din Cluj – Află când appeared first on ViaClujTV.
Acum 24 ore
17:40
Răzvan V. Mustață: Cinci insigne de excelență ale Studyportals atestă calitatea educației la UBB # ViaCluj
Cea mai mare, mai veche și mai bine cotată universitate din România a primit o nouă recunoaștere internațională a calității educației oferite. Este vorba de Universitatea Babeș-Bolyai. Aceasta a fost recent distinsă cu cinci Insigne de Excelență la Global Student Satisfaction Awards (GSSA), un program internațional care recunoaște cele mai bune universități pe baza evaluărilor […] The post Răzvan V. Mustață: Cinci insigne de excelență ale Studyportals atestă calitatea educației la UBB appeared first on ViaClujTV.
Ieri
14:50
Președintele Ordinului Arhitecților din România: „Avem un sistem care nu pornește de la calitate” # ViaCluj
Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor a găzduit o masă rotundă cu tema „Etică și Estetică. Valoarea Arhitecturii”, vineri, 24 octombrie 2025, în cadrul BATRA 2025. Evenimentul reunește reprezentanți ai filialelor Ordinului Arhitecților din România, arhitecți, urbaniști, teoreticieni și jurnaliști, într-un dialog dedicat modului în care principiile etice și estetice se intersectează în practica arhitecturală contemporană […] The post Președintele Ordinului Arhitecților din România: „Avem un sistem care nu pornește de la calitate” appeared first on ViaClujTV.
13:00
A scăzut vârsta celor dependenți de jocurile de noroc, o dată cu posibilitatea de a juca și online # ViaCluj
Efectele dependenței de jocurile de noroc sunt multiple, de la ADHD, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări de personalitate antisociale, dependență de alcool, tutun, droguri, care pot duce la afecțiuni pulmonare, heptatice, digestive, circulatorii. Jucătorii patologici se izolează, nu mai reușesc să fie funcționali. Mai mult, specialiștii în adicții au arătat că unul din 5 dependenți patologic de […] The post A scăzut vârsta celor dependenți de jocurile de noroc, o dată cu posibilitatea de a juca și online appeared first on ViaClujTV.
11:00
Vânt puternic în mai multe regiuni, inclusiv în județul Cluj – Meteorologii au emis Cod galben # ViaCluj
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă vineri, 24 octombrie, în intervalul 10:00 – 21:00. Județul Cluj se numără printre zonele vizate de avertizare, alături de Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și vestul și sudul Olteniei. În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de […] The post Vânt puternic în mai multe regiuni, inclusiv în județul Cluj – Meteorologii au emis Cod galben appeared first on ViaClujTV.
10:40
Vineri, 24 octombrie, în jurul orei 05.50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN1 E60, între localitățile Izvorul Crișului și Șaula. Din cercetările efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 53 ani, din județul Neamț, care conducea un ansamblu de vehicule […] The post Două TIR-uri s-au ciocnit pe DN1, între Izvorul Crișului și Șaula appeared first on ViaClujTV.
23 octombrie 2025
15:30
Romanian Symphony Orchestra: Muzicieni români de top se reunesc într-un concert extraordinar la Cluj-Napoca # ViaCluj
Unii dintre cei mai valoroși muzicieni români din străinătate se reunesc cu muzicieni români din țară într-o orchestră care să reprezinte România în lume. Prin acest eveniment va fi valorificată resursa românească atât din țară, cât și din diaspora. Acest nou ansamblu se intitulează Romanian Symphony Orchestra și va debuta la Cluj-Napoca în data de […] The post Romanian Symphony Orchestra: Muzicieni români de top se reunesc într-un concert extraordinar la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Business de Familie – Secoplan Building Systems: El a început visul, ea îl duce mai departe # ViaCluj
În acest episod al podcastului Business de Familie descoperim o poveste despre evoluție, leadership și pasiune pentru ceea ce faci. Hajni Kakucs a început ca secretară, dar a știut să vadă dincolo de birou și de rolul de zi cu zi. A fost acolo și a completat viziunea soțului ei, iar acest suflu proaspăt adus […] The post Business de Familie – Secoplan Building Systems: El a început visul, ea îl duce mai departe appeared first on ViaClujTV.
14:30
Cristiano Bergodi, noul antrenor al Universității Cluj: contract până în 2027 și debut la Oțelul Galați # ViaCluj
Universitatea Cluj a confirmat oficial numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal. Tehnicianul italian, cu patru trofee câștigate în fotbalul românesc, a semnat un contract valabil până în 2027. Bergodi vine la Cluj cu un staff tehnic experimentat și o reputație solidă în Superliga României. Debutul lui Cristiano Bergodi la […] The post Cristiano Bergodi, noul antrenor al Universității Cluj: contract până în 2027 și debut la Oțelul Galați appeared first on ViaClujTV.
11:40
Concert de Luminație la Cluj-Napoca: „Requiem” de Johann Michael Haydn va răsuna în Cimitirul Central # ViaCluj
Scena urbană continuă una dintre cele mai emoționante tradiții culturale din Cluj-Napoca: Concertul de Luminație, eveniment care are loc neîntrerupt din 2015.Ajuns la cea de-a unsprezecea ediție, concertul din acest an va avea loc vineri, 1 noiembrie 2025, de la ora 18:30, în Cimitirul Central – Házsongárd, cu intrarea dinspre strada Avram Iancu. Tema ediției […] The post Concert de Luminație la Cluj-Napoca: „Requiem” de Johann Michael Haydn va răsuna în Cimitirul Central appeared first on ViaClujTV.
11:30
Criză în sistemul de sănătate mintală: psihologii din Cluj, blocați de o măsură administrativă # ViaCluj
Din data 1 noiembrie 2025, majoritatea psihologilor aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj riscă să nu mai poată continua activitatea, după ce autoritățile au impus o nouă condiție: obținerea unui aviz de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică pentru cabinetele individuale ale psihologilor colaboratori. Această cerință a stârnit nemulțumirea profesioniștilor din […] The post Criză în sistemul de sănătate mintală: psihologii din Cluj, blocați de o măsură administrativă appeared first on ViaClujTV.
11:30
Cluj Crusaders organizează Tryout Days 2025: eveniment gratuit pentru cei care vor să descopere fotbalul american # ViaCluj
Cluj Crusaders, una dintre cele mai cunoscute și premiate echipe de fotbal american din România, îi invită pe toți pasionații de sport să participe la Tryout Days 2025, un eveniment deschis publicului clujean, dedicat celor care vor să învețe ce înseamnă acest sport spectaculos și să devină parte din comunitatea Crusaders. Evenimentul va avea loc […] The post Cluj Crusaders organizează Tryout Days 2025: eveniment gratuit pentru cei care vor să descopere fotbalul american appeared first on ViaClujTV.
11:20
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) trage un semnal de alarmă: în România, prea multe cazuri de cancer de sân sunt descoperite în stadii avansate, când șansele de vindecare sunt reduse, iar tratamentele devin mai dificile și costisitoare. Specialiștii atrag atenția că mii de vieți ar putea fi salvate anual dacă boala ar fi diagnosticată […] The post iMedico: Harta Roz a României unde femeile pot face mamografii decontate appeared first on ViaClujTV.
11:20
Un incident șocant a avut loc la Deva, unde un grup de elevi din Bistrița, aflați într-o excursie școlară, ar fi fost agresați de Daniel Meze, consilier local în Florești, ales pe listele alianței ARI-USR. Totul s-a petrecut în noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 1:30, la un hotel din municipiul […] The post Un consilier local din Florești, acuzat că a bătut patru elevi într-o excursie appeared first on ViaClujTV.
10:20
Campanie de solidaritate pentru Cezar Herinean, fost junior al Academiei CFR Cluj, diagnosticat cu o tumoră Wilms # ViaCluj
La doar 9 ani, Cezar Herinean, fost junior al Academiei CFR Cluj, trece printr-o luptă grea cu o tumoră Wilms de 15 cm la rinichiul drept. Deși se confruntă cu cea mai dificilă provocare a vieții sale, micul sportiv rămâne plin de energie și speranță, continuând să zâmbească și să creadă în vindecare. Pentru a-l […] The post Campanie de solidaritate pentru Cezar Herinean, fost junior al Academiei CFR Cluj, diagnosticat cu o tumoră Wilms appeared first on ViaClujTV.
22 octombrie 2025
15:20
Fabrica Bosch din Jucu renunță la 170 de posturi în decembrie – Zeci de oameni rămân fără un loc de muncă # ViaCluj
Aproximativ 170 de posturi vor fi desființate la fabrica Bosch din Jucu, județul Cluj, începând cu 1 decembrie, potrivit informațiilor publicate de Hacking Work. Printre posturile vizate se numără șefi de schimb, șefi de linie și tehnicieni. Contactați de sursa citată, reprezentanții Bosch au confirmat procesul de restructurare și au explicat că decizia are legătură […] The post Fabrica Bosch din Jucu renunță la 170 de posturi în decembrie – Zeci de oameni rămân fără un loc de muncă appeared first on ViaClujTV.
14:30
Vești bune despre Eduard, băiatul de 12 ani accidentat de un Mustang pe strada Avram Iancu # ViaCluj
Băiatul lovit de o mașină în centrul Clujului a avut o evoluție pozitivă și a fost recuperat în mare parte. Starea copilului s-a stabilizat, iar astăzi va fi transferat la Secția Neurologie a Spitalului de Copii, unde va continua să fie monitorizat și tratat cu atenție specializată. „Efortul susținut al echipelor medicale de neurochirurgie și […] The post Vești bune despre Eduard, băiatul de 12 ani accidentat de un Mustang pe strada Avram Iancu appeared first on ViaClujTV.
14:20
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de urgență pe strada Aurel Vlaicu după ce un tânăr de aproximativ 27 de ani ar fi căzut de la înălțime. La fața locului au sosit rapid o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Echipajele medicale au găsit victima în […] The post Un tânăr de doar 27 de ani s-a aruncat de la înălțime – pompierii au intervenit imediat appeared first on ViaClujTV.
14:20
Afacerea care ajută alte afaceri să fie reziliente – cum pot antreprenorii să consilieze alți antreprenori # ViaCluj
Nu e nevoie să înfrunți provocările din afaceri de unul singur. Acesta este mesajul pe care The Alternative Board (TAB) îl transmite antreprenorilor români. Nicodim Hagău și Bogdan Herea au vorbit la Business Cafe despre TAB, un consiliu consultativ care vine în ajutorul antreprenorilor care se confruntă cu provocările ridicate de mediul economic de la […] The post Afacerea care ajută alte afaceri să fie reziliente – cum pot antreprenorii să consilieze alți antreprenori appeared first on ViaClujTV.
13:40
Polițiștii clujeni au depistat în trafic un autocar care transporta persoane pe ruta Oradea – Cluj-Napoca, la care au fost depistate nereguli în legătură cu perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, respectiv s-a constatat lipsa unui RCA valabil. În data de 21 octombrie a.c., în jurul orei 17.40, polițiștii Secției […] The post Autocar oprit pe DN1 – Amendă de 14 mii de lei și vehicul imobilizat appeared first on ViaClujTV.
13:40
”România stă pe o bombă cu ceas”: câtă responsabilitate poartă companiile de gaz pentru exploziile din ultimii ani # ViaCluj
În anul 2010, judecătorul Cristi Danileț a instrumentat cazul deflagrației din Zalău, unde un bloc a explodat din cauza unor scăpări repetate de gaze. Urmările au fost dramatice: morți, răniți, pierderea locuințelor și distrugerea completă a clădirii. În timpul procesului, unul dintre inculpați — reprezentant al companiei de gaze — a rostit o frază care […] The post ”România stă pe o bombă cu ceas”: câtă responsabilitate poartă companiile de gaz pentru exploziile din ultimii ani appeared first on ViaClujTV.
13:20
David Ciceo reprezintă România în boardul ACI Europe – ce schimbări urmează pentru aeroporturile europene # ViaCluj
David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, a participat, în calitate de membru, la cea de-a 145-a ședință a Board-ului ACI Europe , desfășurată la Bruxelles, pe 15 octombrie 2025. Evenimentul a reunit lideri ai industriei aviatice europene și reprezentanți ai instituțiilor de reglementare. La reuniune au participat, alături de membrii board-ului, […] The post David Ciceo reprezintă România în boardul ACI Europe – ce schimbări urmează pentru aeroporturile europene appeared first on ViaClujTV.
12:30
Cluj-Napoca devine capitala arhitecturii românești: Bienala de Arhitectură Transilvania aduce Gala Bienalelor și Anualelor de Arhitectură # ViaCluj
Cluj-Napoca devine, între 17 și 26 octombrie 2025, centrul arhitecturii contemporane românești, odată cu desfășurarea Bienalei de Arhitectură Transilvania (BATRA 2025). Evenimentul, organizat de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Transilvania, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, transformă orașul într-un veritabil hub al inovației, designului și reflecției asupra valorii arhitecturii. Punctul central al bienalei îl reprezintă […] The post Cluj-Napoca devine capitala arhitecturii românești: Bienala de Arhitectură Transilvania aduce Gala Bienalelor și Anualelor de Arhitectură appeared first on ViaClujTV.
12:00
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au desfășurat, marți, 21 octombrie, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, prevenirea accidentelor și menținerea ordinii publice. Verificările s-au desfășurat în intervalele orare 09:00–13:00 și 15:00–19:00, atât pe raza municipiului Dej, cât și în comunele arondate. În cadrul acțiunii, polițiștii au controlat 149 de autovehicule și au legitimat […] The post Poliția din Dej a descoperit un șofer fără permis și transport ilegal de lemne appeared first on ViaClujTV.
11:40
Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că Dan Petrescu va reveni la formaţia din Gruia. “Bursucul” a plecat în vară, după umilinţa din Conference League cu Hacken, şi a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini. Italianul nu a avut viaţă lungă în acest mandat la CFR Cluj, iar conducerea din Gruia […] The post Lovitură de teatru: Dan Petrescu și-a dat acordul de a reveni la CFR Cluj appeared first on ViaClujTV.
10:50
Începe Festivalul Internațional „Dumitru Fărcaș” la Cluj-Napoca: Concerte, expoziții și simpozion # ViaCluj
Fundația „Dumitru Fărcaș” anunță deschiderea oficială a Festivalului Internațional „Dumitru Fărcaș”, ajuns la cea de-a VII-a ediție. Evenimentul se desfășoară în perioada 22–25 octombrie 2025 și reunește artiști din țară și din străinătate, ansambluri folclorice, tineri interpreți și orchestre profesioniste, într-o serie de manifestări dedicate păstrării și promovării tradițiilor autentice românești și omagierii marelui Maestru al taragotului. Inițiat […] The post Începe Festivalul Internațional „Dumitru Fărcaș” la Cluj-Napoca: Concerte, expoziții și simpozion appeared first on ViaClujTV.
21 octombrie 2025
16:20
Cum au reacționat autoritățile publice, firmele private și societatea civilă la tragedia din cartierul bucureștean Rahova, o discuție cu profesorul Ciprian Mihali. Care este legătura dintre incidentul din Ravoha și incendiul din clubul Colectiv, o paralelă tot mai des făcută în ultima vreme, este o altă întrebare la care a încercat să ofere un răspuns […] The post Profesorul Mihali: Rahova, un nou Colectiv? appeared first on ViaClujTV.
16:10
Sistemul robotic SeaClear2.0, dezvoltat cu contribuția Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a fost pentru prima dată prezentat publicului la jumătatea lunii septembrie, în Marsilia, Franța. SeaClear2.0 a fost creat pentru a detecta și colecta autonom deșeurile marine. „Demonstrația a fost găzduită de compania Subsea Tech, expertă în tehnologii marine și subacvatice și a avut rolul de […] The post Un robot care colectează singur deșeuri marine, dezvoltat cu contribuția UTCN appeared first on ViaClujTV.
16:00
Fațada clădirii Operei din Cluj-Napoca va fi iluminată cu ocazia Zilei Mondiale pentru Eradicarea Poliomielitei # ViaCluj
Rotary Club Opera Cluj-Napoca, alături de cluburile Rotary, Rotaract și Interact din Cluj-Napoca se alătură campaniei globale END POLIO NOW, desfășurată de Rotary International, pentru a crește gradul de conștientizare, pentru a atrage sprijin și pentru a susține eforturile de eliminare a poliomielitei – o boală prevenibilă prin vaccin, care încă amenință viețile copiilor din […] The post Fațada clădirii Operei din Cluj-Napoca va fi iluminată cu ocazia Zilei Mondiale pentru Eradicarea Poliomielitei appeared first on ViaClujTV.
14:20
„Garden of Lights – Albă ca Zăpada” transformă Grădina Botanică din Cluj într-o pădure fermecată plină de lumină # ViaCluj
Toamna aceasta, Clujul devine capitala luminii și a emoției. Din 24 octombrie 2025, Grădina Botanică „Alexandru Borza” se transformă într-un tărâm de poveste, odată cu deschiderea expoziției internaționale de lumini „Garden of Lights – Albă ca Zăpada”, o experiență imersivă care aduce la viață una dintre cele mai iubite povești ale tuturor timpurilor – reinterpretată […] The post „Garden of Lights – Albă ca Zăpada” transformă Grădina Botanică din Cluj într-o pădure fermecată plină de lumină appeared first on ViaClujTV.
13:30
Sprijin pentru reintegrare: cum ajută Prison Fellowship Romania foștii deținuți și familiile lor # ViaCluj
În timp ce multe inițiative sociale se concentrează pe remedierea problemelor deja apărute, Prison Fellowship Romania mizează pe prevenție. Pe de o parte, ONG-ul investește în educația și sprijinul copiilor din familiile persoanelor aflate în detenție și pentru a crește șansele la un viitor mai bun. Mai mult, chiar și în perioada dificilă a pandemiei, […] The post Sprijin pentru reintegrare: cum ajută Prison Fellowship Romania foștii deținuți și familiile lor appeared first on ViaClujTV.
13:10
De la uzină la viitor verde – RIVUS Cluj-Napoca uimește la Bienala de Arhitectură Transilvania 2025 # ViaCluj
RIVUS Cluj-Napoca participă la Bienala de Arhitectură Transilvania 2025 (BATRA) cu o instalație spectaculoasă intitulată „Ecourile transformării: de la trecutul industrial la viitorul sustenabil”. Lucrarea poate fi admirată până duminică, 26 octombrie, pe strada Iuliu Maniu nr. 2, în fața Centrului de Tineret din Cluj-Napoca. Instalația, semnată de echipa RIVUS, surprinde simbolic evoluția de la […] The post De la uzină la viitor verde – RIVUS Cluj-Napoca uimește la Bienala de Arhitectură Transilvania 2025 appeared first on ViaClujTV.
12:30
Conferința Gabrielle: Un eveniment gratuit pentru femei, prevenție și sănătate la Cluj-Napoca # ViaCluj
Asociația Gabrielle organizează, în perioada 23-25 octombrie 2025, la Wonderland Resort Cluj-Napoca, Conferința Gabrielle – Din grijă pentru sănătatea femeii, un eveniment gratuit, dedicat femeilor interesate de prevenție și sănătate, dar și celor care au nevoie de acces la informații actuale și sprijin în parcursul oncologic. În prima zi a conferinței, Gabrielle Talks aduce pe […] The post Conferința Gabrielle: Un eveniment gratuit pentru femei, prevenție și sănătate la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:10
Zeci de trenuri anulate în România – CFR Călători suspendă circulația pe mai multe rute importante # ViaCluj
Zeci de trenuri CFR Călători au fost suspendate de marți, 21 octombrie 2025, după ce compania de stat nu a achitat la termen sumele restante către CFR Infrastructură, în valoare de peste 100 milioane de lei. Decizia a generat haos în gări, mai ales pe rutele aglomerate din Cluj, Brașov și București. Potrivit Companiei Naționale […] The post Zeci de trenuri anulate în România – CFR Călători suspendă circulația pe mai multe rute importante appeared first on ViaClujTV.
12:00
CAS Cluj prelungește programul cu publicul – Ghișeele rămân deschise marțea cu program prelungit # ViaCluj
Casa de Asigurări de Sănătate Cluj a anunțat prelungirea programului de lucru cu publicul, pentru a facilita accesul asiguraților care aleg să se prezinte direct la ghișee pentru depunerea documentelor sau pentru soluționarea diverselor solicitări. Potrivit noilor modificări, programul CAS Cluj este următorul: Luni – Joi: 08:00 – 16:00 Marți: program prelungit până la ora […] The post CAS Cluj prelungește programul cu publicul – Ghișeele rămân deschise marțea cu program prelungit appeared first on ViaClujTV.
11:40
Despărțirea lui Ioan Ovidiu Sabău de echipa cu care a atins locul 1 în clasamentul Superligii în sezonul trecut, play-off-ul și un vis împlinit al ”Șepcilor Roșii” de a ajunge să joace în Cupele Europene, cu siguranță nu a fost una ușoară. „FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la […] The post Ioan Ovidiu Sabău, răspuns la speculațiile legate de motivul despărțirii de „U” Cluj appeared first on ViaClujTV.
11:40
La Cluj-Napoca se construiește un centru de 5 milioane de euro pentru victimele violenței domestice # ViaCluj
Un pas important pentru protejarea persoanelor vulnerabile: la Cluj-Napoca va fi construit primul centru modern pentru victimele violenței domestice, o investiție estimată la 5 milioane de euro. Proiectul are ca scop întărirea sistemului local de sprijin și oferirea unui adăpost sigur pentru cei care fug din mediile abuzive. Contractul de proiectare și execuție a fost […] The post La Cluj-Napoca se construiește un centru de 5 milioane de euro pentru victimele violenței domestice appeared first on ViaClujTV.
11:20
Moment scandalos în partida CFR Cluj – Petrolul: Un jucător a trântit laptopul unui fotograf # ViaCluj
CFR Cluj a cedat în fața Petrolului, scor 0-1, în etapa cu numărul 13 a sezonului regulat din Superligă și rămâne departe de play-off, pe locul 11 cu doar 13 puncte. Andres Sfaiț (20 de ani), aripa stângă a celor de la CFR Cluj, nu și-a putut stăpâni nervii în prima repriză a duelului cu […] The post Moment scandalos în partida CFR Cluj – Petrolul: Un jucător a trântit laptopul unui fotograf appeared first on ViaClujTV.
10:30
Marți, 21 octombrie 2025, vremea se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor țării, după câteva zile cu temperaturi scăzute. Dimineața va fi rece în aproape toată România, însă pe parcursul zilei valorile termice vor fi mai plăcute, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vestul și nord-vestul țării, […] The post ANM: Vreme mai caldă în toată țara. – Temperaturile urcă până la 20°C appeared first on ViaClujTV.
10:30
Universitatea Cluj își alege noul antrenor: Adrian Mutu și Cristiano Bergodi, principalii candidați # ViaCluj
Universitatea Cluj se află în fața unei decizii importante privind viitorul echipei. Conducerea „șepcilor roșii” urmează să anunțe, marți, 21 octombrie 2025, numele noului antrenor care îl va înlocui pe Ioan Ovidiu Sabău, cel care a părăsit recent banca tehnică. Potrivit informațiilor obținute de Cluj24, printre candidații principali se numără Adrian Mutu și Cristiano Bergodi, […] The post Universitatea Cluj își alege noul antrenor: Adrian Mutu și Cristiano Bergodi, principalii candidați appeared first on ViaClujTV.
10:20
Iuliu Mureșan îl demite pe Andrea Mandorlini – Dorinel Munteanu, favorit să revină la CFR Cluj # ViaCluj
La scurt timp după finalul meciului disputat de CFR Cluj, noul președinte al clubului, Iuliu Mureșan (71 de ani), ar fi luat o decizie importantă privind banca tehnică: italianul Andrea Mandorlini va fi demis, iar în locul său ar urma să fie numit Dorinel Munteanu, un fost antrenor al echipei din Gruia. Potrivit informațiilor publicate […] The post Iuliu Mureșan îl demite pe Andrea Mandorlini – Dorinel Munteanu, favorit să revină la CFR Cluj appeared first on ViaClujTV.
10:10
Clujul, al doilea județ din România după numărul de salariați – Salarial mediu depășește 6.500 lei # ViaCluj
La finalul lunii august 2025, numărul salariaților din județul Cluj era de 288.444 persoane, conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Cluj. Cifra marchează o scădere ușoară, de 721 de angajați față de luna iulie, însă comparativ cu aceeași perioadă din 2024, efectivul este mai mare cu 1.304 persoane. Clujul, pe locul doi în […] The post Clujul, al doilea județ din România după numărul de salariați – Salarial mediu depășește 6.500 lei appeared first on ViaClujTV.
20 octombrie 2025
17:10
Mercure Alba Iulia, primul hotel de 4 stele afiliat unei rețele internaționale din municipiu, marchează o etapă importantă în dezvoltarea turismului local. Cu o investiție de peste 10,5 milioane de euro și 118 camere (inclusiv 10 apartamente), hotelul este rezultatul unui proiect realizat pe baza unui studiu de fezabilitate efectuat de o companie independentă specializată […] The post La Alba Iulia a fost inaugurat primul hotel afiliat internațional din orașul Marii Uniri appeared first on ViaClujTV.
15:40
Campioana României a fost învinsă în ABA League, scor 81-77, de una dintre cele mai în formă formații din acest sezon. U-BT, care evoluează şi în EuroCup, a doua competiţie ca valoare, a pierdut în faţa formaţiei Dubai Basketball, care evoluează în competiția de elită Euroliga, și care mai mult, are victorii în ultimele sale meciuri, cu FC Barcelona și cu campioana Fenerbahce. După confruntarea […] The post Evoluție încurajatoare pentru U-BT Cluj-Napoca în Dubai – Simona Halep, printre suporteri appeared first on ViaClujTV.
15:10
Congresul Medicilor Veterinari din România: Sute de specialiști s-au reunit la Cluj pentru a trasa direcțiile în domeniu # ViaCluj
Cluj-Napoca găzduiește cea de-a VIII-a ediție a Congresului Medicilor Veterinari din România, între 19-22 octombrie 2025. Specialiștii din țară și din străinătate prezintă și dezbat provocările momentului și se angajează să continue în misiunea de protejare a sănătății și compasiunii. La eveniment a fost prezent și primarul Emil Boc, care a subliniat rolul esențial al […] The post Congresul Medicilor Veterinari din România: Sute de specialiști s-au reunit la Cluj pentru a trasa direcțiile în domeniu appeared first on ViaClujTV.
14:30
Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un apartament din localitatea Aghireșu-Fabrici, județul Cluj. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Huedin, care au acționat prompt pentru stingerea flăcărilor. Potrivit primelor informații, focul s-a declanșat într-un apartament situat la parterul unui bloc, cu o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. […] The post Apartament cuprins de flăcări în Aghireșu-Fabrici – Trei persoane s-au autoevacuat appeared first on ViaClujTV.
14:00
Mara Popa, doctorandă a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD), a obținut un prestigios premiu internațional pentru reinterpretarea macrameului tradițional românesc. Tânăra creatoare, absolventă a programului de master în Design Vestimentar, a fost desemnată câștigătoarea Next Generation Talent Award în cadrul celei mai recente ediții a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, una dintre cele […] The post Mara Popa, doctorandă UAD Cluj, premiată internațional la Mercedes-Benz Fashion Week appeared first on ViaClujTV.
13:10
Festivitatea de premiere PRO INVENT 2025 – Inovații și invenții din numeroase domenii au fost recunoscute # ViaCluj
Cea de-a XXII-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – PRO INVENT, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), s-a încheiat vineri, 17 octombrie, cu o ceremonie festivă în cadrul căreia au fost recunoscute inovații și invenții din numeroase domenii. Desfășurată în premieră în noile spații moderne ale HUB UTCN, ediția […] The post Festivitatea de premiere PRO INVENT 2025 – Inovații și invenții din numeroase domenii au fost recunoscute appeared first on ViaClujTV.
13:00
În cursul zilei de luni, 20 octombrie, Ioan Varga a anunțat că formația din Gruia are un nou președinte. După ce s-a aflat că are de ales între Iuliu Mureșan și Marian Copilu, Varga a luat decizia. Mureșan a fost președintele lui CFR în „era Paszkany”, din 2001 și până în 2017, când clubul a […] The post Iuliu Mureșan, noul președinte al CFR Cluj – Motivele pentru care l-a ales Nelu Varga appeared first on ViaClujTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.