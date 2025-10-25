ESENȚIAL | Noi scurgeri de gaze descoperite în zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia. Distrigaz suspendă realimentarea cu gaze naturale
B365.ro, 25 octombrie 2025 15:00
Noi scurgeri de gaze au fost descoperite în zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia. Compania Distrigaz anunțase că alimentarea cu gaze va fi reluată astăzi. Dar date fiin aceste condiții a fost […]
Noi scurgeri de gaze au fost descoperite în zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia. Compania Distrigaz anunțase că alimentarea cu gaze va fi reluată astăzi. Dar date fiin aceste condiții a fost […]
Noi amenzi pentru trotuarul ilegal din Parcul IOR. Ce sume se adaugă celor 50.000 de lei de la Garda de Mediu
Lucrările ilegale din Parcul IOR și pe strada Lotrioara din Sectorul 3 au fost sancționate atât de Garda de Mediu, cât și de Poliția Locală. Au fost aplicate trei amenzi amenzi, una de 50.000 de […]
FOTO | Cu greu se ajunge la Piața Delfinului din cauza treptelor distruse. Bucureșteancă: Încercați să cărați în brațe un cărucior cu copil și niște cumpărături pe scările astea
În Sectorul 2 al Capitalei, în zona Pieței Delfinului treptele sunt un pericol pentru bucureștenii cu cărucioare și nu numai. O bucureșteancă a semnalat că acestea se află într-o stare delicată. Iar rampa lipsește cu […]
Liniile STB 86, 90, 104 și 143 vor avea traseul modificat dumincă. Va avea loc meciul dintre FCSB și UTA Arad pe Arena Națională
Duminică, 26 octombrie, va avea loc meciul dintre FCSB și UTA Arad pe Arena Națională. STB a informat bucureștenii că traseele unor linii de transport care converg în zona stadionului Arena Națională vor fi modificate. […]
Gabriela Firea nu va candida pentru un nou mandat la PMB. „Îl voi susține pe colegul meu social democrat care va intra în cursă"
Gabriela Firea a declarat că nu va candida pentru un nou mandat la PMB pentru un nou mandat la Primăria București. Firea a precizat că își dorește să-și continue mandatul în Parlamentul European. Ea a […]
Drumurile ilegale ale lui Negoiță construite deasupra magistralelor de gaz din S3 nu pot fi închise de Transgaz. „Se face numai cu aprobarea autorităților rutiere competente"
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță a declarat recent că Transgaz ar trebui să închidă drumurile din Sectorul 3 construite în ultimii ani peste magistralele de gaz. Răspunsul edilului a venit în urma inestigației Recorder unde […]
Distrigaz reia treptat alimentarea cu gaze naturale în zona afectată de explozia din cartierul Rahova. Lista imobilelor
Distrigaz Sud Reţele a anunțat că de astăzi, 25 octombrie, va relua alimentarea cu gaze naturale în zona afectată de explozia din cartierul Rahova. Acest lucru se va aplica doar pentru consumatorii care îndeplinesc condițiile […]
Top 9 cele mai bune brutării artizanale din București. Unde poți găsi o pâine cu maia excelentă
La început poate a fost privită ca un moft zona brutăriilor artizanale, însă în prezent din ce în ce mai mulți bucureșteni le calcă pragul și chiar le devin clienți fideli, fiind atrași atât de […]
FOTO I Vitan, ultimul cartier ridicat în comunism. Blocurile n-aveau magazine la parter, toată lumea urma să mănânce la Circul Foamei, devenit primul mall din București
În decembrie 1989, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu, Vitan avea imaginea deprimantă a unui cartier socialist neterminat, ridicat în mare grabă, pe ultima sută de metri de dictatură. În Vitan, Epoca de Aur s-a sfârșit […]
VIDEO | Imagini spectaculoase cu Autostrada Moldovei A7: Kilometrul 0, văzut din avion pe ruta București – Iași. Bucureștean: „Coada de pe A1 și până la Lujerului se vede?"
Secretarul de stat al MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, a publicat o imagine din avion cu kilometrul 0 al Autostrăzii Moldovei A7. Recent s-a deschis circulația pe Lotul 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada Moldovei, iar autoritățile promit […]
FOTO | S-au reluat lucrările la Linia 5 de tramvai: se lucrează la peroane și se montează adăposturile. „Gradul de execuție este de 96%", anunță Bujduveanu
Din lipsă de bani din partea municipalității, lucrările la Linia 5 de tramvai au fost sistate, însă acum s-au reluat, anunță primarul general interimar al Capitalei. Stelian Bujduveanu spune că, în prezent, se lucrează la […]
FOTO | ANPC a închis brutăria de pe Bd. Basarabia, după ce un șobolan a fost filmat cum se plimba în voie printre rafturi. Au fost date amenzi de 12.000 de lei
După ce în mediul online au apărut imagini cu un șobolan care se plimba în voie printre pâinile de pe rafturile unei brutării de pe Bd. Basarabia, ANPC anunță că s-a autosesizat și a închis […]
Experiența înfiorătoare a unei bucureștence. Un bărbat a atacat-o, iar polițiștii au umilit-o și au dat vina pe ea. Au trecut 10 ani, cazul nu a fost rezolvat, agresorul e liber
Un bărbat a atacat o femeie, iar ea a sună la poliție, dar agenții o fac pe ea vinovată de întreaga situație. Este cazul multor femei care sunt victime ale violențelor pe stradă, în casă […]
Inspector ANAF din București, prins cu mita-n buzunar. Primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme, iar fix atunci au apărut procurorii DNA
Un inspector de la ANAF din București a fost prins de procurorii DNA în momentul în care lua mită, 3.000 de lei, de la administratorul unei firme. Inspectorul tocmai ce terminase controlul la firma respectivă, […]
Cursa de mașini „Trofeul București" deviază 9 linii STB, sâmbătă. Modificările sunt valabile în anumite intervale orare
STB transmite călătorilor că nouă linii de circulaţie vor avea trasee modificate mâine. Schimbările sunt aplicate pentru buna desfăşurare a evenimentului „Trofeul București 2025". Modificările sunt valabile în anumite intervale orare În acest weekend, sunt […]
Angajat de la ADP Sector 6, pus sub control judiciar: Este cercetat pentru delapidare și uz de las. Prejudiciul este de peste 330 de mii de lei
Un funcționar public de la ADP Sector 6 a fost pus sub control judiciar. El este cercetat într-un dosar de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate în formă continuată. Autoritățile […]
O nouă zi de vineri cu trafic de coșmar pe Bd. Iuliu Maniu. Șofer: „De 15 minute nu se mișcă nimic!"
Nu există zi de vineri în București fără trafic de coșmar, mai ales pe Bulevardul Iuliu Maniu, spre Autostrada A1, dar și pe sensul spre oraș. Mai mulți șoferi se plâng de traficul îngreunat încă […]
Nou capăt de linie pentru autobuzele 619 și 627. De mâine vor merge până la Metrou Nicolae Teclu
STB transmite călătorilor că autobuzele 619 și 627 vor opri la un nou capăt de linie, acesta se numește „Metrou Nicoleu Teclu". Modificarea va intra în vigoare de mâine, 25 octombrie 2025. Autobuzele vor opri […]
FOTO | Mașină avariată de un copac imens pe Șoseaua Nordului din București. ANM a emis o avertizare de cod galben de vânt pentru Capitală
În urmă cu puțin timp, un copac a căzut peste o mașină pe Șoseaua Nordului, din Sectorul 1 al Capitalei. Din imagini se vede cum arborele a fost doborât de vânt, chiar smuls din rădăcinile […]
„Parcarea roșie" o înlocuiește pe cea galbenă de-acum, în Sectorul 4. Locurile pot fi folosite gratuit pe timp de noapte de cei care plătesc taxa Băluță
Mobilitate Urbană Sector 4 a anunțat bucureștenii că o mare parte a parcărilor galbene au fost transformate în parcări roșii. Locuitorii Sectorului 4 trebuie să știe că pe timpul zilei, între orele 08.00 – 20.00, […]
Dispar magazinele Carrefour din București și restul țării. Compania vinde locațiile din România în urma măsurilor fiscale de austeritate din ultimul an
Magazinele Carrefour din România se vor vinde în perioada următoare, nu vor mai fi în București șicelelalte orașe. Lanțul francez de magazine se retrage de pe piața din țară în urma noilor măsuri fiscale de […]
Restricții de circulație în weekend ⛔ Străzi și bulevarde închise pentru sfințirea Catedralei Naționale, Ziua Armatei Române, West Side Hallo Fest și Trofeul București
Avem parte de un nou weekend plin de evenimente în București, iar Brigada Rutieră anunță străzile și bulevardele care sunt vizate de restricții de circulație. În perioada 25-26 octombrie 2025, în Capitală au loc, printre […]
Sprijin suplimentar pentru bucureștenii care locuiau în blocul din Rahova distrus de explozie. Primăria Capitalei alocă 1,1 milioane de lei pentru măsuri de urgență
Primăria Capitalei va acorda sprijin suplimentar bucureștenilor afectați de explozia din Rahova. Decizia a fost luată astăzi, 24 octombrie, în ședința
Uneori, nu ai nevoie de o poveste care să vândă produsul. Poți fi doar un tip trecut de 40 de ani, care nu vrea decât să-și facă damblaua și să hrănească oamenii cartierului cu bunătățile […] Articolul Am găsit mâncare cu pasiune ca-n Balkani, în București, la Gastronomika Food Station 23 apare prima dată în B365.
Plângere penală împotriva lui Robert Negoiță privind șoselele construite fără avize pe magistrale de gaze. Vlad Gheorghe: A comis un atentat direct la viața bucureștenilor # B365.ro
Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, spune că depune plângere penală împotriva lui Robert Negoiță, primar Sector 3. Plângerea este legată de șoselele construite de primăria Sectorului 3 peste magistrale de gaze, dar care nu aveau avizele […] Articolul Plângere penală împotriva lui Robert Negoiță privind șoselele construite fără avize pe magistrale de gaze. Vlad Gheorghe: A comis un atentat direct la viața bucureștenilor apare prima dată în B365.
Un deputat PNL îi cere demisia lui Robert Negoiță. „Pe 7 decembrie locuitorii din S3 ar putea alege un nou primar”. Peste 7.000 de bucureșteni cer același lucru printr-o petiție # B365.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu spune, despre primarul Sectorului 3, Robert Negoiță (PSD), că „în mod normal, în urma unor asemenea fapte, un om cu bun-simț și-ar da demisia”. Astfel că pe 7 decembrie, când se […] Articolul Un deputat PNL îi cere demisia lui Robert Negoiță. „Pe 7 decembrie locuitorii din S3 ar putea alege un nou primar”. Peste 7.000 de bucureșteni cer același lucru printr-o petiție apare prima dată în B365.
HARTA | Noi străzi cu sens unic în București, în zona Str. Cuțitul de Argint/Șos. Viilor. Anunțul PS5 # B365.ro
Bucureștenii și șoferii care locuiesc/tranzitează zona Strada Cuțitul de Argint/Șoseaua Viilor trebuie să știe că noi străzi cu sens unic au intrat în vigoare. Anunțul a fost făcut de Primăria Sectorului 5, prin Dezvoltare Urbană […] Articolul HARTA | Noi străzi cu sens unic în București, în zona Str. Cuțitul de Argint/Șos. Viilor. Anunțul PS5 apare prima dată în B365.
O profesoară de la Școala Centrală din București, acuzată că a lovit un copil și amenință alți elevi. Părinte: Școala vrea să mușamalizeze cazul # B365.ro
O profesoară de la Școala Centrală din București este acuzată că a lovit un copil și că este agresivă cu elevii de la orele de limba română. Un părinte spune că nu se iau măsuri […] Articolul O profesoară de la Școala Centrală din București, acuzată că a lovit un copil și amenință alți elevi. Părinte: Școala vrea să mușamalizeze cazul apare prima dată în B365.
VIDEO | Se lucrează la sistemul rutier de la Drumul Roții din S6. Când ar urma să fie gata șantierul, anunțul făcut de Ciucu # B365.ro
Ciprian Ciucu a transmis bucureștenilor că a început lucrările la sistemul rutier de la Drumul Roții. Edilul speră ca acestea să fie finalizate până anul viitor. Noutăți de pe șantierul de la Drumul Roții Primarul […] Articolul VIDEO | Se lucrează la sistemul rutier de la Drumul Roții din S6. Când ar urma să fie gata șantierul, anunțul făcut de Ciucu apare prima dată în B365.
VIDEO | Nou program de curățenie în cartierul 23 August din Sectorul 3. Kind reminder de la Negoiță: Mutați mașinile pentru un # B365.ro
Primarul Robert Negoiță, anunță un nou program de curățenie în cartierul 23 August, din Sectorul 3. Locuitorii de aici au cerut să nu mai fie de două ori pe săptămână, ci doar o dată. Mașinile […] Articolul VIDEO | Nou program de curățenie în cartierul 23 August din Sectorul 3. Kind reminder de la Negoiță: Mutați mașinile pentru un apare prima dată în B365.
Nicușor Dan are un preferat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce calități trebuie să aibă cel care îl urmează în funcție la PMB, lista Președintelui # B365.ro
Nicușor Dan a declarat că are un candidat preferat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Fostul edil al Capitalei, actualul Președinte al României a spus ce calități are trebui să aibă viitorul primar general al Bucureștiului. […] Articolul Nicușor Dan are un preferat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce calități trebuie să aibă cel care îl urmează în funcție la PMB, lista Președintelui apare prima dată în B365.
FOTO | Noile alei ale Parcului Tudor Arghezi, care se extinde cu 4 hectare, prind contur. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani # B365.ro
La o lună de la începerea lucrărilor, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că noile alei din Parcul Tudor Arghezi încep să se contureze. Conform edilului, parcul se va extinde cu 4 hectare, iar lucrările […] Articolul FOTO | Noile alei ale Parcului Tudor Arghezi, care se extinde cu 4 hectare, prind contur. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani apare prima dată în B365.
Actualizare METEO | Cod galben de vânt în București și aproape în toată țara. ANM: Va ploua în această după-amiază, temperatura maximă va fi de 20 de grade în Capitală # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat transmis prognoza specială pentru Capitală. Aceasta este valabilă în perioada 24-25 octombrie. Mteorologii au transmis că, în intervalul 24 octombrie, ora 10 – 24 octombrie, ora 21, municipiul […] Articolul Actualizare METEO | Cod galben de vânt în București și aproape în toată țara. ANM: Va ploua în această după-amiază, temperatura maximă va fi de 20 de grade în Capitală apare prima dată în B365.
FOTO | Trotuarul cu „acces interzis” pentru pietoni e în Sectorul 3 ⛔ Bucureștenii ironizează situația: „Cine a fost primul: semnul rutier sau trotuarul?” # B365.ro
Semnul „Interzis pentru pietoni” e în Sectorul 3. Un indicator „Accesul interzis” a fost montat în mijlocul unui trotuar, îngreunând circulația bucureștenilor care trec prin zonă. Un bucureștean întreabă ironic: „Aici este țeava cui? Strada […] Articolul FOTO | Trotuarul cu „acces interzis” pentru pietoni e în Sectorul 3 ⛔ Bucureștenii ironizează situația: „Cine a fost primul: semnul rutier sau trotuarul?” apare prima dată în B365.
FOTO | Cățelul abuzat într-un restaurant din Sectorul 3 e acum în grija celor de la ASPA. Pe numele stăpânului său a fost deschis dosar penal # B365.ro
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a anunțat joi, 23 octombrie, că blănosul abuzat de stăpânul lui la un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei se află acum în custodia lor. Serviciul pentru Protecția Animalelor […] Articolul FOTO | Cățelul abuzat într-un restaurant din Sectorul 3 e acum în grija celor de la ASPA. Pe numele stăpânului său a fost deschis dosar penal apare prima dată în B365.
Linii STB deviate și trafic restricționat duminică, cu ocazia Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Liniile 63, 385 și N101 vor circula pe trasee modificate # B365.ro
Liniile STB 63, 385 și N101 vor funcționa pe trasee deviate, iar traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone ale Bucureștiului, duminică, 26 octombrie 2025, ca urmare a evenimentului religios dedicat Sfințirii Catedralei […] Articolul Linii STB deviate și trafic restricționat duminică, cu ocazia Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Liniile 63, 385 și N101 vor circula pe trasee modificate apare prima dată în B365.
Tricicleta ideală pentru copilul tău: între distracție, echilibru și dezvoltare motorie (P) # B365.ro
Descoperă tricicleta ideală pentru copilul tău și transformă fiecare zi într-o aventură plină de bucurie! Proiectată cu atenție la detalii, tricicleta oferă o experiență de neuitat, combinând distracția cu siguranța. Materialele de înaltă calitate și […] Articolul Tricicleta ideală pentru copilul tău: între distracție, echilibru și dezvoltare motorie (P) apare prima dată în B365.
Articol susținut de Kaufland Rahova e un cartier care are personalitate și viață. Niciodată liniște completă, dar niciodată plictiseală. E locul unde diminețile încep cu claxoane, dar și cu miros de cafea de la geamurile […] Articolul Povestea inelului pierdut printre legume în Kaufland Rahova apare prima dată în B365.
VIDEO | Ratatouille a ajuns într-o brutărie de pe Bd. Basarabia. Șobolanul s-a infiltrat printre pâinile din vitrină, angajații au încercat să-l gonească cu un băț # B365.ro
Un șobolan a fost filmat în timp ce se plimba prin vitrina unei brutării de pe Bulevardul Basarabia. Imaginile au ajuns virale pe TikTok, iar oamenii s-au arătat îngrijorați de faptul că pâinea atinsă de […] Articolul VIDEO | Ratatouille a ajuns într-o brutărie de pe Bd. Basarabia. Șobolanul s-a infiltrat printre pâinile din vitrină, angajații au încercat să-l gonească cu un băț apare prima dată în B365.
Liniile 17 și 36 vor fi comasate, autobuzele navetă 636 vor avea traseul modificat, de sâmbătă. Se fac lucrări la rețeaua de termoficare pe Bd. Lacul Tei # B365.ro
Liniile de tramvai 17 și 36 vor fi comasate în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, ca urmare a desfășurării unor lucrări la rețeaua de termoficare de pe Bulevardul Lacul Tei. Din același motiv, TPBI […] Articolul Liniile 17 și 36 vor fi comasate, autobuzele navetă 636 vor avea traseul modificat, de sâmbătă. Se fac lucrări la rețeaua de termoficare pe Bd. Lacul Tei apare prima dată în B365.
Ciprian Ciucu va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei, anunță premierul. Bolojan: „În sondajele noastre e cel mai bine plasat dintre candidați” # B365.ro
Ilie Bolojan a spus că potrivit sondajelor Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este liberarul cel mai bine clasat în preferințele electoratului. Premierul, a spus că primarul de sector va fi, foarte probabil săptămâna viitoare, desemnat […] Articolul Ciprian Ciucu va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei, anunță premierul. Bolojan: „În sondajele noastre e cel mai bine plasat dintre candidați” apare prima dată în B365.
Plăcuțele caselor din vechiul București, o istorie urbană uitată. Micile bucăți emailate ne spun azi poveștile unei lumi dispărute # B365.ro
De la culorile vechilor sectoare (Verde, Roșu, Negru, Galben și Albastru) la plăcuțele socialistei Întreprinderi de Administrare Locativă, din fațadele Bucureștiului, de pe ziduri măcinate, se desprinde povestea unui oraș pierdut și regăsit. Sub straturile […] Articolul Plăcuțele caselor din vechiul București, o istorie urbană uitată. Micile bucăți emailate ne spun azi poveștile unei lumi dispărute apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Primăria Capitalei vrea să reconstruiască blocul din Rahova distrus de explozie. Bucureștenii care locuiau aici vor rămâne proprietarii apartamentelor, spune Bujduveanu # B365.ro
Răsturnare de situație în cazul blocului din Rahova care a fost distrus de explozia puternică: Primăria Capitalei vrea să-l reconstruiască, iar Stelian Bujduveanu anunță că oamenii care locuiau aici vor rămâne proprietari. Anterior, purtătorul de […] Articolul ESENȚIAL | Primăria Capitalei vrea să reconstruiască blocul din Rahova distrus de explozie. Bucureștenii care locuiau aici vor rămâne proprietarii apartamentelor, spune Bujduveanu apare prima dată în B365.
Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei: „99% răspunsul este da!”. Susținătoarea lui C.G. spune că „forța bucureștenilor va învinge” # B365.ro
Anca Alexandrescu este încântată că s-a stabilit data alegerilor și anunță că 99% candidează la Primăria Capitalei. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, spune că este pregătită pentru această aventură și mai spune […] Articolul Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei: „99% răspunsul este da!”. Susținătoarea lui C.G. spune că „forța bucureștenilor va învinge” apare prima dată în B365.
Restricții temporare de trafic în București, începând de azi: Drumul Roții din Sectorul 6 devine cu sens unic. Se fac lucrări în zonă # B365.ro
Șoferii din București trebuie să știe că noi restricții temporare de trafic se instituie în oraș, începând de azi, 23 octombrie: Drumul Roții devine cu sens unic. Primăria Sectorului 6 lucrează la reabilitarea și modernizarea […] Articolul Restricții temporare de trafic în București, începând de azi: Drumul Roții din Sectorul 6 devine cu sens unic. Se fac lucrări în zonă apare prima dată în B365.
Sfânta împărțire de la sfințirea Catedralei Mântuirii: înăuntru, doar credincioșii pe bază de invitație, iar bucureștenii stau afară, după gard. „Clasamentul” anunțat de BOR # B365.ro
Catedrala Mântuirii Neamului este sfințită duminica aceasta, 26 octombrie, iar credincioșii din București și din țară, care nu vin cu autocarele și care vor să vadă slujba, au fost lăsați în spate de tot, deși […] Articolul Sfânta împărțire de la sfințirea Catedralei Mântuirii: înăuntru, doar credincioșii pe bază de invitație, iar bucureștenii stau afară, după gard. „Clasamentul” anunțat de BOR apare prima dată în B365.
FOTO | 200 de mașini istorice participă la Retroparada Toamnei din weekend. Are loc în rotonda din Parcul Lumea Copiilor din București # B365.ro
200 de autovehicule istorice participă la Retroparada Toamnei organizată de Retromobil Club România în rotonda din Parcul Lumea Copiilor. Bucureștenii sunt invitați să participe la cea mai mare reuniune de mașini fabricate între anii ‘20 […] Articolul FOTO | 200 de mașini istorice participă la Retroparada Toamnei din weekend. Are loc în rotonda din Parcul Lumea Copiilor din București apare prima dată în B365.
Linia 312 își modifică temporar traseul, de sâmbătă. Autobuzele vor întoarce la Piața de Gros, în loc de Arcade Berceni # B365.ro
O linie STB va avea traseul modificat temporar de sâmbătă, 25 octombrie. TPBI a precizat că autobuzele liniei 312 vor întoarce la „la „Piața de Gros”, în loc de „Arcade Berceni”. Linia STB linia 312, […] Articolul Linia 312 își modifică temporar traseul, de sâmbătă. Autobuzele vor întoarce la Piața de Gros, în loc de Arcade Berceni apare prima dată în B365.
„E sfâșietor să-mi privesc bunicii încercând să-și adune puterile și să meargă înainte”. Despre doi bătrânei care au pierdut tot în explozia blocului din Rahova # B365.ro
Un bucureștean a povestit cât de semnificativă a fost explozia din Rahova pentru familia lui. Bunicii lui au 74 și 76 de ani și au trăit șocul vieții lor. După o viață în care au […] Articolul „E sfâșietor să-mi privesc bunicii încercând să-și adune puterile și să meargă înainte”. Despre doi bătrânei care au pierdut tot în explozia blocului din Rahova apare prima dată în B365.
HARTA | Noi restricții de circulație în Rahova, în zona blocului distrus de explozie. Noul perimetru rutier, avizat în regim de urgență # B365.ro
Bucureștenii care locuiesc în Rahova, în zona blocului care a sărit în aer, trebuie să știe că în zonă au fost instituite noi restricții de circulație. Anunțul a fost făcut joi, 23 octombrie, de către […] Articolul HARTA | Noi restricții de circulație în Rahova, în zona blocului distrus de explozie. Noul perimetru rutier, avizat în regim de urgență apare prima dată în B365.
