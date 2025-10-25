Scurgeri noi de gaze la blocul explodat din Rahova
Cotidianul de Hunedoara, 25 octombrie 2025 15:00
Noi scrugeri de gaze au fost descoperite sâmbătă la blocul explodat din Rahova. Alimentarea cu gaz ar fi trebuit să fie pornită, dar în urma verificărilor s-a decis punerea unui sigiliu. În dimineața zilei de sâmbătă, reprezentanți ai Distrigaz Rețele au [...]
• • •
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:30
Văzută ca favorită la o medalie de aur la CM de Gimnastică de la Jakarta, Sabrina Maneca Voinea revine acasă fără ca măcar să suie pe podium. [...]
14:30
Ilie Bolojan: „Pentru țara noastră polița de asigurare e capacitatea de a ne apăra și a avea o armată profesionistă” # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a declarat, la Carei, că apărarea României „nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate" într-un discurs cu ocazia Zilei Armatei. Acesta a fost în asentiment cu Nicușor Dan: „Pacea nu mai este un [...]
Acum 2 ore
14:10
MAE critică și nu prea Ucraina după autoritățile de la Kiev au decis să închidă mai multe licee cu predare în limba română. [...]
14:10
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a fost desemnat candidat din partea PSD pentru șefia Consiliului Județean Buzău. Decizia a fost luată în cadrul unei conferințe la care a luat parte și președintele PSD, Sorin Grindeanu. Acesta consideră că „Marcel [...]
13:50
Nicușor Dan a declarat sâmbătă că „nu este suficient să te dai cu pumnii în piept să spui că vrei pace" în cadrul ceremoniei de la Iași cu ocazia Zilei Armatei. Președintele României definește drept o prioritate investiția în modernizarea [...]
Acum 4 ore
13:10
„Renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI!" este mesajul clar și fără echivoc transmis angajaţilor din ATI [...]
12:40
Pentru două zile, elita felină se întâlnește la București, într-un eveniment de mândrie și apartenență pentru întreaga comunitate. [...]
12:20
Moment de excepție pe scena Sălii mari a sediului UNESCO. Ambasadoarea României la UNESCO, Simona-Mirela Miculescu, a cântat Sanie cu zurgălăi [...]
11:50
Sabrina Voinea a ratat finala de la bârnă a Campionatului Mondial de gimnastică de la Jakarta, dar tot are șanse la o medalie. Cum e posibil? [...]
Acum 6 ore
11:00
Firea: cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deși asta nu-mi aduce vreo mulțumire. [...]
10:40
Catedrala Națională, cel mai mare proiect public postdecembrist, va fi sfințită mâine. 20 de ani de controverse. 300 de mil.€ și o Românie împărțită în două. Citiți în Cotidianul.ro detalii de la slujba de sfințire. [...]
10:40
Activitatea științifică a lui Emanoil Bacaloglu, în cei cinci ani petrecuți la Leipzig și Paris, demonstrează „talentul lui inventiv și cultura temeinică [...]
10:20
25 octombrie este o zi cu o dublă semnificație pentru România: în 1921 se năștea, la Sinaia, Regele Mihai I și, tot astăzi sărbătorim (...) [...]
10:10
România nu mai este capabilă să-și asigure în totalitate consumul energetic din surse interne. Acest lucru se întâmplă doar sporadic, pentru că miile de MW generate în parcurile eoliene și fotovoltaice nu-și găsesc folosința [...]
10:00
Nouă linii de autobuz vor circula pe trasee modificate astăzi, ca urmare a restricționării traficului rutier in zona centrală a capitalei [...]
09:50
Nou cutremur în România. Un seism a avut loc în această dimineață, la ora 04:19, în zona seismică Vrancea. [...]
09:20
Riscul ca Rusia să încerce noi atentate în România în perioada următoare se menţine ridicat. Cine și de ce declară asta? Vezi articolul [...]
Acum 8 ore
08:20
Soldații americani vor fi plătiți, parțial, cu bani dintr-o donație de 130 mil $ provenită de la un amic de-a lui Trump. SUA e in blocaj guvernamental [...]
07:30
E zi importantă pentru toți militarii români. Este Ziua Armatei României, zi care va fi sărbătorită, astăzi, în principalele garnizoane din ţară. Află principalele evenimente [...]
07:20
Dacă bombardamentele israeliene au putut fi văzute, încălcările Hamas nu. Singura probă este afirmația premierului israelian. Hamas a negat faptul și, cel puțin până acum, nu a răspuns atacului [...]
Acum 24 ore
22:40
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, [...]
22:00
Președintele Nicușor Dan a participat vineri la ceremonia organizată [...]
21:40
Grindeanu. Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă neapărat primul ministru și vine alt liberal
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declara [...]
21:40
Avem încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că România are încă o escadrilă [...]
21:30
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale [...]
21:20
Grindeanu. O greşeală a fost că nu am gestionat bine alegerile prezidenţiale
Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă [...]
20:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi [...]
20:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu [...]
19:40
Comisia Europeană a anunţat vineri că a constatat preliminar că platformele TikTok şi Meta Platforms [...]
19:10
Nicuşor Dan, la Iaşi. "Antibiotice a supravieţuit, alţii nu. E o firmă cu tradiţie, care a depăşit momentele din anii `90"
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că diplomaţia românească [...]
18:30
Alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, [...]
18:00
Parlamentul croat a adoptat vineri reintroducerea serviciului militar obligatoriu, [...]
18:00
Miliardele Rusiei din Europa: părghie pentru pace sau pentru dezbinarea UE?
Utilizarea banilor băncii centrale a Rusiei ținuți de casele de compensație din Europa a marcat lucrările încă unui Consiliu European [...]
17:30
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns vineri la București. [...]
17:00
Nicuşor Dan. Trăim o perioadă în care adevărul şi importanţa cunoaşterii sunt puse în discuţie
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în discursul rostit vineri, la Iaşi, [...]
16:20
Tabloul lui Picasso a fost găsit. „Natură moartă cu chitară" nu a părăsit Madridul
Poliţia Naţională a localizat în Madrid tabloul lui Pablo Picasso [...]
16:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, [...]
15:40
El Clasico 26 octombrie: Real Madrid și FC Barcelona luptă pe Santiago Bernabeu
Fotbalul de cinci stele din LaLiga ne oferă o partidă de excepție duminică, de la ora 17:15. Real Madrid și FC Barcelona se întâlnesc [...]
15:30
Alexandru Munteanu a lucrat pentru Banca Mondială, este cavaler al Legiunii de Onoare franceze, dar numele său apare și în Pandora Papers [...]
15:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, [...]
Ieri
12:10
Președintele Nicușor Dan și-a descris preferatul la funcția de primar general: „să fie în stare să [...]
12:10
JD Vance denunță o mișcare "stupidă" și o "insultă" din partea Knessetului
Este posibil ca Vance să-și amintească de reacția sa în Israel la momentul campaniei prezidențiale din 2028 [...]
11:40
Mii de oameni au fost în pericol fără să știe, situația ieșind la iveală întâmplător. Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită [...]
11:30
Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. Grupul condus de Alexandre Bompard [...]
11:30
După anunțul lui Donald Trump privind măsurile împotriva Rosneft și Lukoil, China și India, care sunt principalii lor clienți, și-au redus drastic importurile de țiței din Rusia [...]
11:20
Nicuşor Dan apreciază că ar fi necesară o discuţie cu reprezentanţii CSM şi ai Executivului pentru a media poziţiile acestora. [...]
10:50
Imagini pe care nimeni nu își dorește să le vadă într-o brutărie. Un ditamai șoarecele [...]
10:40
Bolojan scoate colții la PSD. Aparent blândul ardelean arată că poate fi și afurisit atunci când e călcat pe coadă. „Eu am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră şi mâine într-o întâlnire să vă fac praf şi pulbere şi seara din nou să ne întâlnim ca şi cum nu s-ar fi întâmplat". [...]
10:20
E fierbere printre marile partide care speră să-și adjudece funcția de primar general al Capitalei. Se fac tot felul de calcule și sondaje [...]
