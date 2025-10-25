Napoli – Inter LIVE SCORE (19:00). Derby cu locul 1 pe masă pentru Cristi Chivu
Antena Sport, 25 octombrie 2025 15:00
Napoli – Inter este derby-ul etapei a opta din Serie A. Duelul dintre Antonio Conte şi Cristi Chivu va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00, şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT, pe as.ro. Meciul dintre cele două echipe care au luptat pentru titlul de anul trecut are o miză importantă: cine
• • •
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:40
Alex Ovecikin, la un singur gol distanţă de o bornă fabuloasă! Când poate realiza performanţa uriaşă # Antena Sport
Alex Ovecikin, căpitanul echipei Washington Capitals, a înscris al 899-lea gol din cariera sa în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), vineri seara, în cursul meciului câştigat în deplasare, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Columbus Blue Jackets. Ovecikin (38 ani), care în sezonul trecut a doborât recordul legendarului Wayne Gretzky, autorul
14:30
Gafă de amatori comisă de echipa care a “zdrobit-o” pe FCSB în Europa League! Poate pierde un meci cu 3-0 # Antena Sport
Lyon, echipa care a eliminat-o sezonul trecut pe FCSB din optimile Europa League, învingând-o cu 7-1 la general, a comis o gafă de amatori în meciul pe care l-a disputat cu Utrecht. În prima etapă a grupei principale din Europa League, Lyon a învins-o, la limită, în deplasare, pe Utrecht, cu 1-0. Singurul gol al
Acum 2 ore
14:10
“Sabrina Voinea, jefuită din nou” / “Este imposibil așa ceva”. Reacţii incredibile după ce Sabrina a ratat medaliile la sol # Antena Sport
Sabrina Voinea a terminat pe locul 4 la proba de sol a Campionatului Mondial de gimnastică, iar dezamăgirea ei a fost una foarte mare, acelaşi sentiment fiind şi în rândul fanilor săi. Internetul a "explodat" după ce Sabrina a fost pe patru, având aceeaşi nota ca a medaliatei de bronz, Abigail Martin. Diferenţa s-a făcut
13:50
Becali contestă la UEFA decizia prin care i se ia Cupa Campionilor: “E la mintea cocoşului că suntem Steaua” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că FCSB a trimis notificare la UEFA prin care contestă decizia prin care echipa lui nu mai e recunoscută drept câştigătoare a Cupei Campionilor. Deşi instanţa a decis că palmaresul de până în 1998 îi aparţine CSA Steaua, Becali susţine că echipa lui ar trebui să fie recunoscută
13:30
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei # Antena Sport
Sabrina Voinea era una dintre favoritele de la sol, la Campionatul Mondial de gimnastică din Indonezia, dar a terminat pe locul 4, după ce a primit nota 13.466. Cealaltă româncă prezentă în finală, Denisa Golgotă, a terminat pe 7. Dezamăgirea ei a fost cu atât mai mare cu cât ea a avut aceeaşi notă cu
Acum 4 ore
12:50
Cristi Chivu are parte de unul dintre cele mai tari meciuri ale debutului său în cariera de antrenor. Inter va evolua sâmbătă, împotriva lui Napoli, pe stadionul "Diego Armando Maradona", de la ora 19:00. La conferinţa de presă susţinută înaintea celui mai tare meci din Serie A din etapa a opta, Cristi Chivu a apărut
12:20
Ion Ţiriac a cheltuit dintr-un “foc” peste 1 milion de euro şi a reuşit o premieră europeană în România! # Antena Sport
Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a achiziţionat trei modele Bentley realizate exclusiv pentru România. Este o premieră pe piaţa europeană pentru ţara noastră. Bentley Bucureşti a prezentat prima colecţie unică din Uniunea Europeană. A fost realizată de Mulliner Athenaeum Collection, divizia de personalizare auto a brand-ului de maşini de lux. Ion Ţiriac a
12:20
Clubul de tradiţie din România care e la un pas de faliment! “Sfârșitul este aproape, din păcate” # Antena Sport
Anton Măzărianu, fostul investitor de la Ceahlăul Piatra Neamţ, anunţă că există probleme foarte mari la club, după intrarea în procedura de insolvenţă. Omul de afaceri susţine că Ceahlăul va intra în faliment, dacă nu va veni în scurt timp o sursă de finanţare. Echipa din Moldova are datorii de 2.5 milioane de euro şi
12:00
Luka Doncic a înscris 49 de puncte pentru Los Angeles Lakers în meciul câştigat pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 128-110, în faţa formaţiei Minnesota Timberwolves, vineri seara, în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Luka Doncic, 49 de puncte pentru LA Lakers Doncic, autorul a 43 de puncte în partida de
11:30
Preşedintele NBA, Adam Silver, s-a declarat, vineri, „profund tulburat" de scandalul pariurilor trucate care afectează liga nord-americană de baschet. „Nu există nimic mai important pentru ligă şi pentru fani decât integritatea competiţiei", a asigurat Adam Silver într-un interviu în direct pe platforma Prime Video, noul difuzor al NBA, a doua zi după arestarea unui jucător
11:20
Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva lui Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS. Miami conduce astfel cu 1-0 în întâlnirea disputată în sistemul cel mai bun din trei meciuri şi va avea ocazia să se califice în semifinalele conferinţei pe 1 noiembrie, la Nashville. Dublă
Acum 6 ore
11:10
Răspuns dur pentru Mircea Lucescu de la liderul Ligii 1: “Nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă aici” # Antena Sport
Leo Grozavu (58 de ani) a venit cu un răspuns după ce Mircea Lucescu a ales să nu cheme niciun jucător de la liderul FC Botoşani pentru dubla cu Moldova şi Austria, de la începutul acestei luni. Fără să pună la îndoială ce hotărâre a luat selecţionerul României, Grozavu, cel care a adunat 28 de
11:10
Jandarmeria a intervenit după ce un incident a avut loc între facţiuni ale fanilor dinamovişti, la pauza meciului cu FC Argeş. Un suporter a fost amendat cu 500 de lei şi a primit interdicţie la evenimente sportive pentru un an. Un suporter al lui Dinamo, interzis pe stadioane timp de un an Potrivit gsp.ro, la
10:40
Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: “Lumea îi zice «sifonul»” # Antena Sport
Giovanni Becali (73 de ani) a susţinut că una dintre vedetele lui Gigi Becali ar fi numită în vestiarul FCSB-ului "sifonul lui Gigi". Este vorba de Florin Tănase (30 de ani). Tănase are o relaţie de prietenie cu Gigi Becali, lucru recunoscut şi de patronul FCSB-ului. Totuşi, după înfrângerea FCSB-ului cu Bologna, scor 1-2, Tănase
10:10
Campionul României cu roş-albaştrii a spus suma uriaşă de la care trebuie să plece licitaţia pentru marca Steaua # Antena Sport
Eugen Trică (49 de ani), campion cu clubul Armatei în 1999, a spus de la ce sumă ar trebui să plece licitaţia pentru marca "Steaua". Trică e de părere că, având în vedere că Steaua a cucerit Cupa Campionilor, Supercupa Europei şi multe alte trofee interne, licitaţia ar trebui să plece de la 100 de
09:40
Vedetele lui Dinamo, criticate de Ilie Dumitrescu: “Al doilea meci când nu se ridică la un nivel bun” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu (56 de ani) a criticat mai mulţi jucători importanţi ai lui Dinamo, după ce "câinii" au făcut doar 1-1, la Mioveni, cu FC Argeş. Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (22 de ani), a fost printre fotbaliştii pe care Ilie Dumitrescu i-a taxat. Alături de acesta, Alex Musi (21 de ani) şi Danny Armstrong
09:20
Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă luptă pentru medalii la Campionatele Mondiale de Gimnastică # Antena Sport
Sabrina Maneca Voinea (18 ani) şi Denisa Golgotă (23 de ani) luptă pentru medalii la Campionatele Mondiale de Gimnastică. Sabrina Voinea va intra prima în competiţie în finala de la bârnă, în jurul orei 10:30. Mai apoi, Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor concura în finala de la sol, de la ora 12:30. Sabrina Voinea
Acum 8 ore
09:00
Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” # Antena Sport
Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu (44 de ani), a întrerupt un jurnalist în timpul conferinţei de presă de dinainte de duelul cu Napoli, campioana Italiei. Napoli – Inter se dispută în această seară, de la ora 19:00. Campioana Italiei vine după o umilinţă în Liga Campionilor. PSV, echipa lui Dennis Man, a învins-o cu 6-2
08:30
Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru # Antena Sport
Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a dezvăluit că Ştefan Baiaram (22 de ani) a vrut să îi returneze antrenorului Mirel Rădoi (44 de ani) ceasul de lux pe care i l-a făcut cadou, în valoare de 18.000 de euro. Mirel Rădoi nu a acceptat acest lucru. Ulterior, a avut loc acest scandal dintre Rădoi şi
Acum 24 ore
00:00
AC Milan a obținut o remiză chinuită cu Pisa pe San Siro, scor 2-2, în primul meci al etapei a 8-a din Serie A. „Diavolii" au fost salvați de golul marcat de tânărul Zachary Athekame, în minutul 90+3. Marius Marin nu a bifat niciun minut în duelul cu trupa lui Massimiliano Allegri. Fundașul de 20 de ani a marcat superb,
24 octombrie 2025
23:50
Laurenţiu Reghecampf a reuşit o performanţă importantă cu echipa lui! Şi-a îndeplinit obiectivul # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf (50 de ani) a dus-o pe Al Hilal Omdurman în Liga Campionilor Africii. Antrenorul român şi-a îndeplinit obiectivul pe care şi l-a asumat atunci când a preluat formaţia din Sudan. După ce a învins-o în tur pe Kenya Police cu 1-0, în deplasare, Al Hilal Omdurman a obţinut o victorie, cu 3-1, şi
23:30
Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Nu renunți la Bellingham sau Mbappe” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi. Fostul internațional a transmis că mijlocașul oltenilor a greșit atunci când s-a supărat pe faptul că a fost lăsat pe banca de rezerve la duelul cu Noah. Baiaram a privit partida din tribună, Rădoi luând decizia de a-l exclude din lot pentru răbufnirea avută. Ilie Dumitrescu a
23:20
Întrebat dacă se gândeşte la titlu după egalul cu Dinamo, Dani Coman a anunţat obiectivul echipei sale # Antena Sport
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), s-a arătat mulţumit de egalul pe care echipa lui l-a obţinut acasă cu Dinamo. După fluierul de final al meciului, Dani Coman a fost întrebat dacă se gândeşte la titlu. A râs şi a precizat că obiectivul lui la FC Argeş e să facă performanţă. A
23:10
Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a considerat egalul obţinut cu FC Argeş, în deplasare, drept unul echitabil. Kopic a subliniat că echipa lui a meritat să deschidă scorul, în urma jocului prestat în prima repriză. Totuşi, având în vedere că în repriza a doua Dinamo nu şi-a mai creat ocazii de gol,
23:10
Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Calificare în semifinale la Basel # Antena Sport
Jannik Sinner (2 ATP) şi Alexander Zverev (3 ATP), s-au calificat vineri în semifinalele turneului ATP 500 de la Basel (Elveţia), dotat cu premii totale de 2.523.045 de euro, germanul asigurându-şi astfel şi prezenţa la Turneul Campionilor 2025. Italianul Sinner, principalul favorit, s-a impus, în sferturile de finală, în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, în faţa kazahului Aleksandr Bublik (16 ATP), după o partidă de o oră şi 20 de minute. Alexander Zverev și-a asigurat
22:50
Robert Moldoveanu (26 de ani) i-a adus lui FC Argeş golul egalizator din partida cu Dinamo. Moldoveanu a înscris cu noroc, şutul lui fiind deviat în poartă. După fluierul de final, Moldoveanu a explicat de ce nu s-a putut bucura de reuşita împotriva fostei sale echipe. Robert Moldoveanu, după ce i-a dat gol lui Dinamo:
22:20
Iker Casillas, jefuit de menajeră! Femeia a fost arestată! Ce îi furase campionului mondial # Antena Sport
Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie. „Poliţia Naţională a rezolvat furtul a cinci ceasuri de lux din casa unui fost fotbalist profesionist din Madrid", a anunţat poliţia
22:20
Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu. Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei # Antena Sport
Patrick Vieira a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu. Antrenorul celor de la Genoa a dezvăluit faptul că mijlocașul de 32 de ani a revenit la antrenamentele „grifonilor". Nicolae Stanciu nu va fi însă apt pentru confruntarea
21:50
Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a vorbit la finalul meciului echipei sale cu Petrolul, care s-a încheiat cu scorul de 1-1, şi despre scandările xenofobe ale fanilor “lupilor galbeni”. Robert Ilyeş a dezvăluit că decizia ca Szalay să bată penalty-ul din minutul 90 i-a aparţinut lui. Szalay a trimis în bară, iar […] The post Reacţia lui Robert Ilyeş după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului! appeared first on Antena Sport.
21:50
„Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna # Antena Sport
Florin Lovin a identificat marea problemă de la FCSB, după eșecul cu Bologna. Acesta a transmis că schimbările dese ale echipei de start reprezintă cauza lipsei de rezultate. Fostul jucător a declarat că jucătorii FCSB-ului au o problemă și la nivel de încredere, fiind convins că Elias Charalambous și Mihai Pintilii reușesc cu greu să-i motiveze pe campioni. A identificat marea […] The post „Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna appeared first on Antena Sport.
21:30
Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, le-a dat gol “câinilor”! Gestul făcut de el după reuşită # Antena Sport
Robert Moldoveanu (26 de ani) a înscris în minutul 40 al meciului FC Argeş – Dinamo. Atacantul piteştenilor, care a evoluat în trecut la Dinamo, a marcat cu noroc, cu un şut deviat. Imediat după gol, Moldoveanu a ridicat braţele, semn că nu a dorit să se bucure pentru reuşita împotriva fostei sale echipe. El […] The post Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, le-a dat gol “câinilor”! Gestul făcut de el după reuşită appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting appeared first on Antena Sport.
21:10
Ce mesaj i-a trimis Mihai Rotaru lui Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a trimis în tribună pe Baiaram # Antena Sport
Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a dezvăluit mesajul pe care i l-a trimis lui Mirel Rădoi, după ce antrenorul l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram înaintea partidei cu Noah, din Conference League. Mihai Rotaru îi acordă sprijin total lui Rădoi. Patronul oltenilor e de părere că nu e niciun conflict între Rădoi şi Baiaram […] The post Ce mesaj i-a trimis Mihai Rotaru lui Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a trimis în tribună pe Baiaram appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB! 4 nume pe lista neagră. Unul e Şut # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB! 4 nume pe lista neagră. Unul e Şut appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Născut la Paris, Karamoko nu vede nicio asemănare între Bucureşti şi capitala Franţei # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Născut la Paris, Karamoko nu vede nicio asemănare între Bucureşti şi capitala Franţei appeared first on Antena Sport.
21:00
Lovitură uriașă pentru Barcelona înaintea meciului cu Real Madrid. Raphinha e OUT pentru El Clasico # Antena Sport
Barcelona a primit o lovitură uriașă înainte de El Clasico. Raphinha nu va putea evolua în duelul cu Real Madrid, duel care se va disputa duminică, de la ora 17:15, pe Santiago Bernabeu. Catalanii sperau ca Raphinha să se recupereze la timp pentru confruntarea cu „galacticii”. Starul brazilian s-a accidentat în urmă cu o lună, în victoria Barcelonei cu Real Oviedo. […] The post Lovitură uriașă pentru Barcelona înaintea meciului cu Real Madrid. Raphinha e OUT pentru El Clasico appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | E scandal la Craiova, după ce Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | E scandal la Craiova, după ce Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram appeared first on Antena Sport.
20:40
Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora – Rio Ave şi Benfica – Arouca se joacă sâmbătă (22:30) # Antena Sport
Echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora, o întâlneşte sâmbătă, de la ora 22:30, pe Rio Ave. Formaţia antrenată de Jose Mourinho, Benfica, joacă tot sâmbătă, şi tot de la 22:30, acasă, cu Arouca. Ambele meciuri se văd live în AntenaPLAY. Înaintea etapei a 9-a din Liga Portugal, FC Porto e lider, cu 22 de puncte. […] The post Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora – Rio Ave şi Benfica – Arouca se joacă sâmbătă (22:30) appeared first on Antena Sport.
20:20
„L-am văzut pe Simeone. Nu suntem arestați”. Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda # Antena Sport
Eugen Neagoe a oferit o reacție dură după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, în etapa a 14-a din Liga 1. Antrenorul „lupilor” s-a plâns după ce a primit cartonaș galben din partea arbitrului Horațiu Feșnic. Neagoe a fost avertizat pe motiv că aproape intrase pe teren, după ce a părăsit zona destinată […] The post „L-am văzut pe Simeone. Nu suntem arestați”. Eugen Neagoe, discurs vehement după ce Petrolul a remizat cu Csikszereda appeared first on Antena Sport.
20:00
Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico # Antena Sport
Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile acide ale lui Lamine Yamal. Puștiul Barcelonei nu s-a ferit să-i atace pe rivalei înainte de El Clasico. „Fură, se plâng mult”, au fost cuvintele pe care Lamine Yamal le-a adresat celor de la Real Madrid, într-un interviu acordat în Spania. Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal […] The post Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico appeared first on Antena Sport.
20:00
Starul care i se poate alătura lui Cristi Chivu la Inter! Ofertă de aproape 60 de milioane de euro # Antena Sport
Clubul de fotbal Inter Milano pregătește o ofertă de aproape 60 de milioane de euro pentru a obține semnătura starului Nico Paz de la Como, în ciuda opțiunii clubului spaniol Real Madrid de a-l răscumpăra pe jucătorul de 21 de ani, conform Football Italia, care citează Tycsports din Argentina. Echipa antrenată de românul Cristian Chivu […] The post Starul care i se poate alătura lui Cristi Chivu la Inter! Ofertă de aproape 60 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
19:50
Rijeka – Sparta Praga 1-0. Meciul, reluat din repriza a doua după ce a fost întrerupt joi din pricina vremii # Antena Sport
Echipa croată Rijeka a dispus vineri, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea cehă Slavia Praga, în etapa a doua din Conference League. Întrerupt joi seara din cauza ploii torenţiale, meciul dintre Rijeka şi Sparta Praga s-a reluat vineri, pe arena Rujevica, începând cu minutul 46, de la scorul 0-0. Daniel Adu-Adjei a marcat pentru […] The post Rijeka – Sparta Praga 1-0. Meciul, reluat din repriza a doua după ce a fost întrerupt joi din pricina vremii appeared first on Antena Sport.
19:40
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Liga 1. Ploieştenii au deschis scorul la Miercurea-Ciuc, dintr-un penalty dictat de arbitrul Horaţiu Feşnic la un henţ al lui Paszka. A transformat Chică-Roşă, în minutul 13, iar după nouă minute Jyry a fost aproape […] The post Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90 appeared first on Antena Sport.
19:20
Obiceiurile speciale ale lui Erling Haaland: „Oamenii văd mereu meciurile și golurile, dar nu și partea asta” # Antena Sport
Viaţa de zi cu zi a lui Haaland este o combinaţie între disciplina sportivă şi ritualuri personale, aşa cum a dezvăluit pe noul său canal de YouTube, lansat cu un videoclip intitulat „O zi din viaţa unui fotbalist profesionist”. Atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, pune sirop de arţar în cafea, stă în faţa unui aparat cu lumină roşie pentru a absorbi vitamina D şi este priceput în a găti la grătar fripturi la perfecţie. Obiceiurile speciale ale […] The post Obiceiurile speciale ale lui Erling Haaland: „Oamenii văd mereu meciurile și golurile, dar nu și partea asta” appeared first on Antena Sport.
19:10
Marius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce “câinii” au fost învinşi de Rapid: “E mai bine pentru Dinamo” # Antena Sport
Marius Niculae (44 de ani), fost atacant al lui Dinamo, în prezent manager al naţionalei U21, a analizat derby-ul “câinilor” cu Rapid. Dinamo – Rapid s-a terminat 0-2. Giuleştenii au pus capăt unei serii de 11 meciuri la rând fără înfrângere pe teren propriu pentru “câini”. Marius Niculae e de părere că această înfrângere cu […] The post Marius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce “câinii” au fost învinşi de Rapid: “E mai bine pentru Dinamo” appeared first on Antena Sport.
19:00
“Putem să batem Bosnia?” Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei # Antena Sport
Marius Niculae (44 de ani) e convins că România va aborda meciul cu Bosnia la victorie. Dacă vor reuşi să învingă Bosnia, tricolorii vor egala la puncte naţionala lui Dzeko. În acest moment România e pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 15 […] The post “Putem să batem Bosnia?” Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei appeared first on Antena Sport.
18:40
Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: „Aceleași probleme” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a fost comparat cu Louis Munteanu, după scandalul cu Mirel Rădoi. Florin Prunea a analizat situația mijlocașului Universității Craiova, după ce a fost lăsat în afara lotului la meciul cu Noah. Ștefan Baiaram a fost anunțat de Mirel Rădoi că va fi rezervă în duelul din Conference League, încheiat cu scorul de 1-1. Mijlocașul a fost extrem de nemulțumit de decizia antrenorului, […] The post Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: „Aceleași probleme” appeared first on Antena Sport.
18:20
Fostul jucător din România e erou în țara cu 40.000 de locuitori! Gol istoric și trei puncte în Europa # Antena Sport
Campioana din teritoriul aflat în capătul sudic al continentului a scris istorie joi seară, pe stadionul Europa Point. Lincoln Red Imps a câștigat cu 2-1 în fața polonezilor de la Lech Poznan, în Conference League, și a devenit prima echipă din Gibraltar care cucerește puncte în grupele cupelor europene. Kike Gómez a deschis scorul pentru […] The post Fostul jucător din România e erou în țara cu 40.000 de locuitori! Gol istoric și trei puncte în Europa appeared first on Antena Sport.
18:20
Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului: „Toată lumea credea că McLaren va câștiga cu ușurință” # Antena Sport
Max Verstappen a făcut un anunț despre lupta la titlu înaintea Marelui Premiu al Mexicului. Pilotul de la Red Bull se clasează pe trei în clasamentul general al piloților, la o distanță de 40 de puncte față de liderul Oscar Piastri. Max Verstappen a transmis că toată lumea se gândea că McLaren va câștiga fără […] The post Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului: „Toată lumea credea că McLaren va câștiga cu ușurință” appeared first on Antena Sport.
