Mesajul lui Cătălin Tolontan către BIHOREANUL, la 25 de ani: „Fiți răi, trageți-i de mânecă” (VIDEO)

09:00

După eșecul de la Slatina, fotbaliștii de la FC Bihor au nevoie neapărat de o victorie în meciul de duminică de pe teren propriu, cu CS Afumați, meci care va începe de la ora 11:30 și care se va desfășura la Stadionul Iuliu Bodola. Jocul se anunță dificil, întrucât echipa din Ilfov nu a pierdut până acum vreun meci în deplasare în actuala ediție de campionat. Antrenorul Erik Lincar este conștinet de acest aspect, iar clubul îndeamnă suporterii să vină într-un număr cât mai mare în tribune, alături de echipă.