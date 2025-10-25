Premierul Ilie Bolojan, huiduit și numit „trădător” în timpul ceremoniei de Ziua Armatei
MainNews.ro, 25 octombrie 2025 16:20
Premierul Ilie Bolojan a fost ținta huiduielilor și a strigătelor de „trădător" din partea unor persoane prezente la ceremonia dedicată Zilei Armatei Române, desfășurată sâmbătă la Carei. Evenimentul, organizat la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, a fost marcat de momente solemne, dar și de tensiuni vizibile la adresa șefului Executivului. În ciuda reacțiilor ostile, Ilie
• • •
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:00
Ministrul Sănătăţii, mesaj către personalul ATI: Renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false. Personalul ATI s-a opus şi a a demarat o companie intitulată: "Nu renunţăm la verighetă". Ministrul Sănătăţii a replicat: "Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate
Acum 2 ore
15:30
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a fost desemnat oficial, sâmbătă, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinței Județene Extraordinare a PSD Buzău, la care a participat și liderul interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu. În fața delegaților și a susținătorilor prezenți, Marcel Ciolacu
15:20
Ciolacu îl atacă direct pe Bolojan pe tema deficitului: Să-și asume criticile. M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap # MainNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a atacat direct pe Ilie Bolojan pe tema deficitului bugetar. Candidat pentru șefia CJ Buzău, fostul lider PSD spune sâmbătă că actualul premier trebuie să-și asume criticile și că „s-a săturat de toată mizeria care i s-a pus în cap". „M-am cam săturat, după 4 luni, de toată mizeria care mi
Acum 4 ore
14:00
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Armatei: Modernizarea forțelor armate, o prioritate națională # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis sâmbătă, la ceremonia dedicată Zilei Armatei Române de la Iași, că pacea nu este un dat, ci rezultatul unei atitudini responsabile și al unei pregătiri continue. Șeful statului a subliniat că România trebuie să fie pregătită pentru a descuraja războiul și a menținut ideea că modernizarea Armatei Române reprezintă
13:30
Cu o înălțime impresionantă de 127 de metri, Catedrala Națională din București se pregătește să-și deschidă oficial porțile, duminică, pentru slujba de sfințire a picturii. Monumentul devine astfel cel mai înalt lăcaș de cult ortodox din lume, un simbol al spiritualității românești și al renașterii tradiției bizantine în arhitectura contemporană. Arhitectura grandioasă îmbină armonios elemente
13:00
Gabi Firea nu va candida la Primăria Capitalei: Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România # MainNews.ro
Președinta PSD București, Gabi Firea, a anunțat sâmbătă dimineață că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, preferând să își continue mandatul de europarlamentar. Decizia vine după o perioadă în care numele fostei primărițe a fost vehiculat intens în interiorul partidului ca posibilă opțiune pentru scrutinul local din 2025. „Ori de câte ori am
12:50
Conferinţa Judeţeană Extraordinară a PSD Buzău – Marcel Ciolacu cere sprijinul organizaţiei pentru candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # MainNews.ro
Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Evenimentul se desfăşoară la Sala Mare a CJ Buzău în prezenţa preşedintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu, şi a fostului premier Marcel Ciolacu, care a revenit la Buzău şi intenţionează
Acum 6 ore
11:30
Sorin Grindeanu: Armata României are nevoie de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Armatei Române, sărbătorită pe 25 octombrie, subliniind necesitatea unor investiții consistente și a unei salarizări corespunzătoare pentru militarii români. „Pentru a-și îmbunătăți performanțele, Armata Română are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care
11:20
INTERVIU – Claudiu Degeratu, expert în relaţii internaţionale: Riscul unor atentate se menţine ridicat. Acţiunile acestea de spionaj, pregătire de sabotaje şi aşa mai departe se vor intensifica. Fac parte din războiul hibrid # MainNews.ro
Riscul ca Rusia să încerce pe teritoriul României noi atentate în perioada următoare se menţine ridicat, avertizează expertul în relaţii internaţionale şi probleme de securitate Claudiu Degeratu, profesor asociat la Universitatea Bucureşti, într-un interviu acordat News.ro. Încercarea de a plasa colete-capcană cu bombe incendiare, dejucată de serviciile speciale din România şi Polonia, nu e un
Acum 24 ore
22:00
MApN: România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO # MainNews.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO, de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii. Potrivit MApN, Escadrila 48 Aviaţie Vânătoare a Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii execută, din 20 octombrie,
20:00
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026, anunţă în Parlament şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill # MainNews.ro
Franţa este pregătită să intervină în războiul dintre Ucraina şi Rusia, a anunţat şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill, într-o audiere în Comisia Apărării din Adunarea Naţională, la o zi după ce şeful Statului Major Interarme avertiza că armata franceză trebuie să fie "pregătită de un şoc în trei, patru ani" împotriva
18:00
Viktor Orban vrea să „ocolească” sancţiunile SUA împotriva giganţilor petrolieri ruşi. „Lupta nu s-a terminat încă”, spune premierul Ungariei # MainNews.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare" a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze, relatează POLITICO. Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că impune noi sancţiuni „uriaşe" împotriva multinaţionalei ruse Lukoil şi a companiei de stat Rosneft, în cadrul primelor măsuri de acest gen
Ieri
16:20
Cea mai mare captură de medicamente pentru slăbit traficate: o fabrică clandestină producea mii de injecții ilegale # MainNews.ro
Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor (MHRA) a anunțat vineri destructurarea unei fabrici ilegale din centrul Angliei, care producea și distribua injecții pentru slăbit fără autorizație. Potrivit Reuters, este vorba despre cea mai amplă operațiune de acest tip înregistrată la nivel global. În urma perchezițiilor, inspectorii au confiscat aproximativ 2.000 de stilouri injectabile etichetate ca
15:50
Grav accident rutier pe DN 2, în judeţul Iaşi – Un camion s-a răsturnat peste o maşină / Patru persoane sunt implicate, două fiind inconştiente # MainNews.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Patru persoane sunt implicate, două fiind inconştiente. ISU Iaşi anunţă, vineri, un accident rutier grav produs pe DN 2 "Echipajele Secţiei de Pompieri Paşcani intervin la această oră între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, unde
15:40
Comisia Europeană nu renunță la ideea de a fi abandonată trecerea de la ora de iarnă la cea de vară și vice-versa # MainNews.ro
În acest weekend, europenii se pregătesc să treacă la ora de iarnă. Între timp, mai exact joi, Comisia Europeană (CE) a apărat decizia de desființare a schimbării orei, un proiect propus încă din 2018, după o consultare la nivel european. Trecerea din şase în şase luni la ora de iarnă sau de vară a fost
15:30
Doi turiști din Miercurea Ciuc, recuperați după 10 ore după ce au au rămas blocați pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii # MainNews.ro
Doi turiști din Miercurea Ciuc au rămas blocați pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii, joi noaptea, fiind recuperați de salvamontiștii din Zărnești, județul Brașov, după o misiune care a durat 10 ore. „Aseară, în jurul orei 20:30, am fost solicitați prin 112 să intervenim pentru găsirea și evacuarea din masiv a doi turiști
15:20
Nicuşor Dan a fost huiduit la Iaşi. Oamenii strânşi în faţa Teatrului Naţional i-au strigat: „Ruşine! Trădătorule!” # MainNews.ro
Nicuşor Dan a fost huiduit de zeci de persoane aflate în faţa Teatrului Naţional din Iaşi. Şeful statului participă la ceremonia aniversară comună a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu" (UNAGE). Cele două instituţii de învăţământ împlinesc 165 de ani de existenţă. Nicuşor Dan a fost întâmpinat
15:10
Grindeanu: Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD – AUR. Nici nu am discutat aşa ceva / Ca să intrăm într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieşim din coaliţia actuală, ceea ce nu ne dorim # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, şi a explicat că, pentru a face aşa ceva, PSD ar trebui să iasă din coaliţia actuală ceea ce nu îşi doreşte. Grindeanu a adăugat că PSD nu are
14:40
Mită de 3.000 de lei: inspector antifraudă prins în timp ce încerca să acopere nereguli la o firmă # MainNews.ro
Un inspector antifraudă din Bucureşti a fost prins în flagrant de procurorii DNA în momentul în care primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme pe care o verificase anterior. Ancheta a scos la iveală mai multe nereguli, iar suma solicitată ar fi avut ca scop restrângerea controlului doar la anumite aspecte și aplicarea
14:40
Primarul interimar Stelian Bujduveanu: Verificăm conductele de gaz din București pentru a preveni tragedii # MainNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că autoritățile vor demara, în perioada următoare, controale la rețelele de gaze din București, împreună cu ANRE și Distrigaz, pentru a preveni incidente similare celui petrecut recent în Rahova. „Vom face controale cu ANRE și Distrigaz în perioada următoare, pentru a depista dacă mai există asemenea
14:30
Grupul francez Carrefour anunță că este pregătit să vândă magazinele pe care le deține în România. Compania este prezentă pe piața din țara noastră din 2001, relatează Wall-Street.ro. În vederea vânzării celor 450 de magazine din România, Carrefour a angajat banca de investiții BNP Paribas pentru a evalua interesul potențialilor cumpărături. Compania intenționează să se
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Alexandru Munteanu este desemnat în funcția de premier al țării. „În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul prin care l-am desemnat pe domnul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes în formarea unui
13:00
Avocat din Olt, reținut pentru trafic de influență: Promitea locuri de muncă la spitalul din Caracal # MainNews.ro
Un avocat din Baroul Olt a fost reținut de procurorii DNA pentru două infracțiuni de trafic de influență, în formă continuată, fiind acuzat că a pretins și primit bani pentru a „aranja" angajări în sistemul medical. Potrivit anchetatorilor, bărbatul i-ar fi cerut unui martor sume de bani pentru a interveni pe lângă funcționari responsabili de
12:30
Zelenski participă la reuniunea „Coaliţiei de voinţă” de la Londra. Premierul britanic cere măsuri dure împotriva Rusiei și mai mult sprijin pentru Ucraina # MainNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la o reuniune a „Coaliţiei de voinţă", organizată vineri la Londra de premierul britanic Keir Starmer, la care vor lua parte mai mulţi lideri occidentali. Discuțiile vor fi axate pe consolidarea sprijinului militar și economic pentru Ucraina, precum și pe noi măsuri de presiune împotriva Rusiei. Reuniunea are loc
12:00
Un tânăr de 20 de ani este cercetat penal pentru tăierea mai multor cabluri din sistemul feroviar # MainNews.ro
Un tânăr de 20 de ani din comuna Șieu-Măgheruș a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din județul Bistrița-Năsăud în urma unor percheziții. El este suspectat că, la începutul lunii septembrie, ar fi tăiat și secționat mai multe cabluri din sistemul feroviar în apropierea gării din Sărățel. Potrivit poliției, acesta, împreună cu
10:30
Ilie Bolojan îl indică pe Ciprian Ciucu drept candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Municipiului București # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a indicat pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidatul PNL la alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Bucureștiului. „Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testați. Cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va
09:40
Bolojan: Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale, care corectează lucruri şi nu deranjează pe nimeni # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că poate în orice moment să renunţe la funcţie, dar solicită să i se spună care sunt "soluţiile geniale" prin care deficitul bugetar poate fi corectat. "Orice partid consideră că Guvernul nu-şi face datoria are posibilitatea să depună moţiuni de cenzură şi să facă o majoritate în Parlament, în aşa fel
23 octombrie 2025
21:40
Zelenski speră la o decizie pozitivă a Uniunii Europene în privinţa folosirii activelor ruseşti blocate # MainNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat joi speranţa într-o ”decizie favorabilă” a Uniunii Europene în privinţa folosirii activelor ruseşti blocate pe teritoriul UE, în vederea finanţării unui împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei, relatează AFP. ”Sper că ei vor lua o decizie politică, o decizie pozitivă într-un fel sau altul, … Articolul Zelenski speră la o decizie pozitivă a Uniunii Europene în privinţa folosirii activelor ruseşti blocate apare prima dată în Main News.
20:50
Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi, în propria locuinţă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că poliţiştii Secţiei 3 au fost sesizaţi, joi, printr-un apel la 112, de către o femeie, cu privire la faptul că soţul ei a decedat. ”Din … Articolul Directorul Termocentrale Constanţa, găsit spânzurat în propria locuinţă apare prima dată în Main News.
19:40
Scandal la conducerea Primăriei Ploieşti. Primarul şi viceprimarul se acuză reciproc de fapte penale # MainNews.ro
Primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, anunţă că l-a reclamat la Parchet pe viceprimarul oraşului, Alexandru Săraru, şi că i-a retras acestuia atribuţiile, după ce viceprimarul şi-ar fi folosit funcţia pentru a împiedica o executare silită care îl vizează. În replică, viceprimarul susţine că acţiunea este una pur politică şi are la bază dorinţa primarului de a-l … Articolul Scandal la conducerea Primăriei Ploieşti. Primarul şi viceprimarul se acuză reciproc de fapte penale apare prima dată în Main News.
18:30
Argeș: Aproximativ 80 de persoane și o școală evacuate la Mioveni din cauza mirosului puternic de gaz / Distrigaz: Supraodorizare accidentală # MainNews.ro
Zece echipaje de pompieri intervin, joi după-amiază, după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc de locuinţe din oraşul Mioveni. Din clădire au fost evacuate aproximativ 80 de persoane. Totodată, au fost evacuaţi circa 600 de elevi şi angajaţii unei unităţi de învăţământ din apropiere. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele afirmă … Articolul Argeș: Aproximativ 80 de persoane și o școală evacuate la Mioveni din cauza mirosului puternic de gaz / Distrigaz: Supraodorizare accidentală apare prima dată în Main News.
16:50
Şef din cadrul ADP Sector 6, reţinut pentru delapidare: ar fi însuşit peste 330.000 de lei şi i-ar fi pierdut la pariuri sportive # MainNews.ro
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În perioada decembrie 2024 – august 2025, şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei din banii instituţiei, după ce ar fi întocmit borderouri de predare … Articolul Şef din cadrul ADP Sector 6, reţinut pentru delapidare: ar fi însuşit peste 330.000 de lei şi i-ar fi pierdut la pariuri sportive apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Nicuşor Dan: Zi extrem de încărcată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles. Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles, că este important să se avanseze în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO şi să se găsească un echilibru între politicile de climă şi menţinerea competitivităţii economiilor noastre astfel încât impactul asupra firmelor şi cetăţenilor să fie cât mai … Articolul Nicuşor Dan: Zi extrem de încărcată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles. Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO apare prima dată în Main News.
16:10
Anca Alexandrescu, realizatoarea-vedetă a postului Realitatea PLUS, a anunțat joi că foarte probabil va candida pentru funcția de primar general al Capitalei. Realitatea Plus l-a susținut puternic pe Călin Georgescu, fiind sancționat în mai multe rânduri de Consiliul Național al Audiovizualului pentru falsurile pe care le-a promovat în context electoral. „Este cert! Acum vom avea … Articolul Anca Alexandrescu: „99% voi candida la Primăria Capitalei” apare prima dată în Main News.
16:00
Cei doi ucraineni, acuzați că au încercat să saboteze sediul din București al celei mai mari firme de curierat din Ucraina, contestă arestul preventiv # MainNews.ro
Cei doi cetățeni ucraineni acuzați de tentativă la acte de diversiune, după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat din București, au contestat măsura arestului preventiv. Dosarul, înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție sub numărul 6535/2/2025, are termen de judecată stabilit pentru 28 octombrie. Cei doi sunt acuzaţi … Articolul Cei doi ucraineni, acuzați că au încercat să saboteze sediul din București al celei mai mari firme de curierat din Ucraina, contestă arestul preventiv apare prima dată în Main News.
15:50
Sorin Grindeanu: PSD va decide candidatul la Primăria Capitalei la începutul săptămânii viitoare # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat joi că, în weekend, va avea mai multe întâlniri cu reprezentanţii Organizaţiei PSD Bucureşti, iar la începutul săptămânii viitoare ar putea fi convocat Biroul Permanent Naţional, unde urmează să fie stabilit candidatul partidului pentru Capitală. Grindeanu a subliniat că decizia de desemnare nu este încă finalizată şi … Articolul Sorin Grindeanu: PSD va decide candidatul la Primăria Capitalei la începutul săptămânii viitoare apare prima dată în Main News.
15:50
Radu Miruță a dispus sesizarea DNA după controalele la SALROM și alte companii de stat din subordine # MainNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a dispus demiterea conducerilor și chiar sesizarea Direcției Naționale Anticorupție după controale la mai multe companii de stat și instituții din subordine, printre care se numără SALROM, Fabrica de Pulberi Făgăraș, sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Deciziile de demitere a conducerii SALROM, precum și de sesizare a DNA, au fost … Articolul Radu Miruță a dispus sesizarea DNA după controalele la SALROM și alte companii de stat din subordine apare prima dată în Main News.
15:40
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de licență: „Informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a publicat joi copii ale celor două diplome de licență – mecanică și matematică, obținute la Timișoara, după mai multe speculații apărute în spațiul public. Șeful executivului a explicat că, înainte de începerea studiilor universitare, a efectuat stagiul militar, fapt ce explică „pauza” de după terminarea liceului. Totodată, Bolojan susține că, la … Articolul Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de licență: „Informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare” apare prima dată în Main News.
15:40
Panică în Râmnicu Vâlcea: O conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la canalizare. Zeci de oameni au fost evacuați # MainNews.ro
Momente de panică, marți dimineață, în Râmnicu Vâlcea, după ce o conductă de gaze a fost avariată în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare. Incidentul a provocat o scurgere importantă de gaz, iar autoritățile au fost nevoite să evacueze zeci de persoane din zonă. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, muncitorii care … Articolul Panică în Râmnicu Vâlcea: O conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la canalizare. Zeci de oameni au fost evacuați apare prima dată în Main News.
15:30
Viktor Orbán încearcă să consolideze sprijinul intern după anularea summit-ului de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin # MainNews.ro
Zeci de mii de susținători ai premierului maghiar Viktor Orbán au mărșăluit pe străzile din Budapesta cu ocazia comemorării Revoluției din 1956. Liderul guvernului din Ungaria, aflat la putere continuu de 15 ani, se confruntă cu cea mai mare amenințare la adresa conducerii sale odată cu apropierea alegerilor parlamentare din 2026, relatează Reuters. Comemorarea din … Articolul Viktor Orbán încearcă să consolideze sprijinul intern după anularea summit-ului de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin apare prima dată în Main News.
15:20
Dezastrul găsit în timpul controlului la „Apele Române”: Peste 450 milioane de euro, pierduți din fondurile europene # MainNews.ro
Ministerul Mediului a anunțat joi rezultatele controlului efectuat de Corpul de Control la Administrația Națională „Apele Române”. Inspectorii au descoperit deficiențe de management extrem de grave, investiții blocate și finanțări europene pierdute în valoare totală de peste 450 milioane de euro. „Peste 450 milioane de euro pierduți, investiții blocate și o gestiune defectuoasă a celor … Articolul Dezastrul găsit în timpul controlului la „Apele Române”: Peste 450 milioane de euro, pierduți din fondurile europene apare prima dată în Main News.
15:00
Trei persoane bănuite că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei au fost arestate în Marea Britanie # MainNews.ro
Trei bărbați au fost reținuți joi în Marea Britanie, în urma unei anchete extinse derulate de Poliția antiteroristă din Londra, fiind acuzați că ar fi oferit sprijin serviciului de spionaj al Rusiei, potrivit publicației The Guardian. Cei trei, în vârstă de 48, 45 și 44 de ani, au fost arestați în urma unor descinderi desfășurate … Articolul Trei persoane bănuite că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei au fost arestate în Marea Britanie apare prima dată în Main News.
14:30
Dmitri Medvedev susține că acțiunile lui Donald Trump sunt precum un act de război împotriva Rusiei # MainNews.ro
Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că acum este absolut clar că Statele Unite sunt adversarul țării sale și că recentele acțiuni ale președintelui american Donald Trump în privința Ucrainei au constituit un act de război împotriva Rusiei, relatează Reuters. Donald Trump a declarat în timpul campaniei electorale americane că va pune capăt … Articolul Dmitri Medvedev susține că acțiunile lui Donald Trump sunt precum un act de război împotriva Rusiei apare prima dată în Main News.
14:30
Rusia amenință cu un „răspuns dureros” dacă Uniunea Europeană îi confiscă activele pentru a finanța Ucraina # MainNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a transmis că orice tentativă a UE de a confisca activele ruse echivalează cu „furtul” banilor statului rus și va fi urmată de măsuri severe. Declarația vine după ce mai mulți oficiali europeni au sugerat că veniturile generate de activele înghețate ar putea fi folosite … Articolul Rusia amenință cu un „răspuns dureros” dacă Uniunea Europeană îi confiscă activele pentru a finanța Ucraina apare prima dată în Main News.
14:00
DNA face percheziții la DSP Brașov. Procurorii suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție # MainNews.ro
Procurorii DNA fac percheziții și la Spitalul Județean Brașov și Spitalul pentru Copii Brașov. Directorul Direcției de Sănătate Publică Brașov, Ofelia Ancuța Blănaru, este bănuită că ar fi primit mai multe foloase din partea mai multor societăți în schimbul acceptării simulării unor programe de instruire în domeniul sănătății publice. Mai multe detalii pe Gândul.ro. Articolul DNA face percheziții la DSP Brașov. Procurorii suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție apare prima dată în Main News.
13:40
Guvernul a stabilit data pentru alegerile locale parțiale din București, Buzău și alte localități din țară # MainNews.ro
Guvernul a decis în ședința de joi ca alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, președinte al Consiliului Județean Buzău și primării din mai multe localități din țară să aibă loc duminică 7 decembrie, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului, Ioana Dogioiu. Perioada electorală va începe în 2 noiembrie data intrării … Articolul Guvernul a stabilit data pentru alegerile locale parțiale din București, Buzău și alte localități din țară apare prima dată în Main News.
13:00
Un bărbat în vârstă de 53 ani, aflat sub influența a două substanțe psihoactive, a încercat în noaptea de miercuri spre joi să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București, potrivit autorităților. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 3:15, iar bărbatul a fost oprit și imobilizat de jandarmi și de un echipaj antiterorist … Articolul Un bărbat drogat a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București apare prima dată în Main News.
12:50
Reacție halucinantă a lui Robert Negoiță la îngrijorările cetățenilor față de drumurile construite peste magistrala de gaze: „Au venit aici cu o «temă»” # MainNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, i-a acuzat pe cetățenii care și-au exprimat îngrijorările față de drumurile construite de către primărie peste o magistrală de gaz că au venit cu o „temă”. Edilul a solicitat Transgaz să închidă drumurile dacă este de părere că este un pericol. Recorder a publicat o investigație în care a documentat … Articolul Reacție halucinantă a lui Robert Negoiță la îngrijorările cetățenilor față de drumurile construite peste magistrala de gaze: „Au venit aici cu o «temă»” apare prima dată în Main News.
11:10
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Ce subiecte vor discuta liderii celor 27 de state membre ale UE # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan ia parte la reuniunea Consiliului European. Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor avea drept principale teme de discuție evoluțiile din Ucraina și Orientul Mijlociu, apărarea europeană, competitivitatea blocului comunitar, locuințele și migrația. Participanții vor discuta despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, o atenție sporită urmând să fie acordată celui … Articolul Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Ce subiecte vor discuta liderii celor 27 de state membre ale UE apare prima dată în Main News.
