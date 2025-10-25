Ministrul german al economiei a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul bombardării Kievului. „O experiență dureroasă”

09:10

Peste 200 de elevi dintr-o comună din Galați învață în containere de mai bine de 3 ani. Lucrările de reabilitare termică la clădirea școlii au întârziat, din cauza lipsei banilor, dar și a birocrației, susține primarul. „Nu poți să lucrezi fără niciun ban”, spune constructorul, care explică și că plățile s-au făcut cu întârzieri chiar și de 4 luni. În tot acest timp, dascălii și părinții sunt revoltați de condițiile în care se desfășoară, zi de zi, activitatea școlară.