Inamicul numărul 1 pe ”Bernabeu”! Ce îi pregătesc suporterii Realului lui Lamine Yamal

20:00

Starurile lui Real Madrid au „luat foc" după declarațiile acide ale lui Lamine Yamal. Puștiul Barcelonei nu s-a ferit să-i atace pe rivalei înainte de El Clasico. „Fură, se plâng mult", au fost cuvintele pe care Lamine Yamal le-a adresat celor de la Real Madrid, într-un interviu acordat în Spania. Starurile lui Real Madrid au „luat foc" după declarațiile lui Lamine Yamal