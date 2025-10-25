Aeroporturile de la Vilnius şi Kaunas, în Lituania, închise din cauza unor baloane provenind dinspre Belarus
PSNews.ro, 25 octombrie 2025 16:20
Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea unor "baloane meteorologice" venind dinspre Belarus, relatează Reuters. În contextul unei multiplicări a unor incidente în toată Europa, statele membre ale Uniunii Europene (UE) suspectează că Rusia se află la
16:20
Fake news în PE. 150 de eurodeputați s-au trezit pe o listă, acuzați de legături cu Emiratele # PSNews.ro
Alertă de fake news în Parlamentul European, după ce un site necunoscut a publicat o listă cu 150 de eurodeputaţi acuzaţi de legături favorabile cu Emiratele Arabe Unite. Cazul ridică mari semne de întrebare privind folosirea instrumentelor digitale în campanii de influenţă şi subminarea încrederii publice în institutiile europene, informează Antena 3 CNN. „Ce măsuri
16:20
Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că "nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi". "Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori ai politicilor unora", a adăugat Grindeanu. "Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Corea de Nord, să aplaudăm
16:20
Ciolacu: M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap. O să arăt unde se află de fapt neperformanța # PSNews.ro
Marcel Ciolacu este revoltat de criticile care i-au fost aduse odată cu plecarea din funcția de premier al României. Fostul șef de la Palatul Victoria susține că are de gând să arate „unde se află neperformanța și lipsa de viziune economică". Ba mai mult acesta susține că deficitul e același ca în perioada sa și
16:20
Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele şi echipamentele de protecţie lăsate de hoţii care au spart Muzeul Luvru şi au fugit cu bijuterii regale estimate la 88 de milioane de euro, relatează The Guardian. La cinci zile după jaful îndrăzneţ din cel mai vizitat muzeu
16:20
Pensiile magistraților adâncesc fractura din coaliţie. PSD s-a întâlnit cu șefii din magistratură # PSNews.ro
Liderii PSD au decis să ia chestiunea pe cont propriu și s-au întâlnit cu magistrații în cadrul unui grup de lucru, deși ideea fusese respinsă de restul coaliției. Asta după ce premierul a dat de înțeles că pensiile magistraților ar putea să rupă coaliția și a transmis social democraților că sunt liberi să facă alianţă chiar
16:20
MApN: Încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon execută misiuni de Poliție Aeriană # PSNews.ro
România are încă o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliție Aeriană sub comandă NATO, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale (MApN). Este vorba de escadrila 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii care execută astfel de misiuni în spațiul aerian al României începând
16:20
Faza de explorare la Neptun Deep, cel mai mare offshore din Marea Neagră, va fi prelungită cu doi ani # PSNews.ro
Faza de explorare la Neptun Deep, cel mai mare offshore de gaze naturale din Marea Neagră, va fi prelungită cu doi ani, pentru testarea unor noi perspective și descoperirea potențialelor zăcăminte de gaze, se arată într-un document oficial. Potrivit unui document oficial, faza curentă a perioadei de explorare se va încheia în noiembrie 2025 și
16:20
15:10
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro, imaginile fiind postate online. În imaginile postate online de Ziarul Unirea se vede cum la robinet curge apă de culoarea coniacului. "În Alba Iulia, strada Arnsberg, în cetate",
15:10
Sorin Grindeanu, despre greșelile strategice făcute de PSD: „Am crezut prea mult în cuvântul aliaților.” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Târgoviște, că una dintre cele mai mari greșeli de strategie ale partidului a fost încrederea prea mare în aliații politici, conform Agerpres. „Prima și poate cea mai mare a fost anul trecut, undeva în primăvară. Am crezut prea mult în cuvântul aliaților din acea perioadă.
15:10
Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău. Grindeanu: Cel mai pregătit om pentru această funcţie # PSNews.ro
Fostul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, după ce a devenit oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău, că prin candidatura sa la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău nu face un pas înapoi, ci dimpotrivă, explicând că este un pas pe care îl face din suflet. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat
15:10
Nazare cere ANAF o „curățare de la interior” după ce un inspector a fost prins luând mită # PSNews.ro
„Un singur caz de integritate știrbită poate compromite încrederea în munca a mii de angajați onești, iar cazul de azi al inspectorului prins în flagrant de DNA arată că avem o muncă uriaşă în față", susține Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Ministrul Finanțelor susține, într-o postare pe Facebook, că vom reuşi să avem într-adevăr încredere în
15:10
Președintele PSD, după ce Firea a anunțat că nu candidează la PMB: „Daniel Băluţă este favoritul” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit sâmbătă despre decizia Gabrielei Firea de a nu candida la alegerile pentru Primăria Capitalei și a anunțat cu cine preferă partidul să meargă la alegeri. Întrebat dacă Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, este candidatul PSD pentru Primăria Capitalei după decizia Gabrielei Firea de a nu intra în cursă, Sorin
15:10
Nicușor Dan a avertizat că majorarea salariului minim pe economie ar putea duce la pierderea locurilor de muncă # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre creșterea salariului minim, în contextul protestelor anunțate săptămâna viitoare. Șeful statului a spus că subiectul trebuie discutat în profunzime între Guvern, patronate și sindicate, pentru a evita decizii pripite care ar putea afecta competitivitatea economiei. „Există un dialog absolut necesar între Guvern, patronate și sindicate. Dincolo de o eventuală
15:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Prima TV, că cele trei spitale regionale de la Iaşi, Cluj, și Craiova vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. „Nu există motive să se blocheze. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect", a spus
15:10
Stația Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de economica.net, afișa în dimineața zilei de 25 octombrie un preț al benzinei standard de 7,40 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,59 lei pe litru. Așadar, față de ziua de ieri, în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a
15:10
Consilier AUR și prietenul bolnav de cancer, victimele unui tragic accident pe „Drumul Morții” # PSNews.ro
Un accident cumplit a avut loc azi pe DN2, considerat una dintre cele mai periculoase șosele din România. În acest accident, doi bărbați și-au pierdut viața, după ce un TIR s-a răsturnat peste mașina în care aceștia se aflau. Printre victime se află, deci, Vasile Ungureanu, consilier AUR din județul Suceava, care se întorcea de
14:10
Tăcerea care-l incriminează. Bolojan, fără reacţie după dezvăluirea că a locuit ilegal în fosta vilă a lui Băsescu # PSNews.ro
Tăcere completă la Guvern, asta după ce Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, cum Ilie Bolojan a locuit ilegal aproape 4 luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu din strada Nikolai Gogol. Redacția Gândul a cerut o reacție din partea Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, dar fără răspuns. Întrebările publice la care ar trebui
14:10
Grindeanu: Pentru a îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie de investiţii şi de salarizare demnă de respect # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, afirmă, în mesajul de Ziua Armatei, că, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie în următorii ani de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită. "La mulţi ani, Armatei Române! Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun
14:10
Clinica de Stomatologie din Sectorul 4 devine centru de excelență în tratarea afecțiunilor dentare # PSNews.ro
Construită de la zero de către Sectorul 4 al Municipiului București și aflată din punct de vedere managerial în operaționalizarea Spitalului Universitar de Urgență București, Clinica de Stomatologie de pe Șoseaua Olteniței nr. 9 trece la un nou nivel și devine un loc în care se vor face tratamente stomatologice de top, la cele mai
14:10
Maia Sandu vine la București. Va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # PSNews.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali de la Chişinău. Potrivit acestora, în programul Maiei Sandu de duminică este prevăzută şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită, duminică, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu
14:10
Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineaţă, într-un interval de aproximativ o oră, în România. Seismele au avut loc în Vrancea la orele 04:19 şi 05:11, ambele având magnitudinea de 4,2 pe scara Richter, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Epicentrul primului cutremur a avut loc la o adâncime de 129.6 kilometri şi a
14:10
Revizie anuală obligatorie pentru sistemele fotovoltaice? Propunerea unui expert din domeniu # PSNews.ro
Fondatorul unei cunoscute firme de instalări de sisteme fotovoltaice propune ca, după modelul revizei obligatorii la centralele murale pe gaz, să fie obligatorie și o revizie anuală a sistenului fotovoltaic. Albert Soare, CEO-ul companiei Kilowat, atrage atenția asupra necesității efectuării unor revizii anuale ale centralelor fotovoltaice, similare celor realizate pentru centralele pe gaz. El subliniază
14:10
Incident revoltător la Ploiești: pacient scăpat de pe o targă, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă # PSNews.ro
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanţe private, în curtea Spitalului Judeţean din Ploieşti, în timp ce se încerca transferul vârstnicului la alt spital. Poliţia anunţă că, în urma incidentului, a deschis
14:10
Explozie în Rahova. Noi scurgeri de gaz în zonă. Trebuia repornită alimentarea, dar a fost pus, din nou, sigiliu # PSNews.ro
Au fost descoperite noi scurgeri de gaze în zona blocului explodat din Rahova. Sâmbătă ar fi trebuit să fie reluată alimentarea cu gaze, însă a fost pus, din nou, sigiliu. Aproximativ 1.000 de oameni au rămas fără gaze. Cei de la Distrigaz Rețele au venit în această dimineață și au încercat să măsoare nivelul de gaz
13:10
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European, precizând că va acorda susţinere totală colegului social-democrat care îşi va depune candidatura. Ea rememorează, într-o postare pe Facebook, momentul candidaturii sale la postul de primar general, în 2024, când
13:10
Sectorul supermarketurilor din România a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri totală de 149 miliarde lei, în creștere cu 4,35% față de anul precedent, iar profitul net cumulat a fost de 4,1 miliarde lei, potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro. Topul supermarketurilor din România în 2024 este dominat de Lidl, Kaufland și Profi. Lidl
13:10
Conferinţa PSD Buzău. Ciolacu cere sprijinul organizaţiei pentru candidatura la preşedinţia CJ Buzău # PSNews.ro
Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Evenimentul se desfăşoară la Sala Mare a CJ Buzău în prezenţa preşedintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu, şi a fostului premier Marcel Ciolacu, care a revenit la Buzău şi intenţionează
13:10
Președintele Nicușor Dan a fost primit sâmbătă, la Iași, de Ziua Armatei Române, cu o nouă serie de huiduieli. „Hoții, hoții!" s-a strigat în timpul în care era invitat să țină alocuțiunea. Prezent la Iași de Ziua Ar
13:10
Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. Măsurile de austeritate afectează vânzările, susţine compania # PSNews.ro
Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute cumpărător, transmite publicația franceză l’Informe, citată de Bloomberg. Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul din Sun Plaza către Auchan. Decizia vine pe fondul politicilor […] Articolul Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. Măsurile de austeritate afectează vânzările, susţine compania apare prima dată în PS News.
13:10
METEO Vremea azi, 25 octombrie. Weekend cu soare și temperaturi de primăvară. Se ating 20 de grade în sudul țării # PSNews.ro
Sâmbătă se îndreaptă vremea. Se domolește vântul și o să fie soare în cea mai mare parte a țării. Doar în sud-vest și în nord-vestul extrem pot să apară câțiva nori de ploaie. Maximele pornesc de la 9…10 grade în depresiuni și ajung pe la 20 de grade în ținuturile sudice. La noapte, însă, vin […] Articolul METEO Vremea azi, 25 octombrie. Weekend cu soare și temperaturi de primăvară. Se ating 20 de grade în sudul țării apare prima dată în PS News.
13:10
Lucrările la linia 5 de tramvai, aproape de final. Stelian Bujduveanu: „Infrastructura este practic finalizată” # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri că au fost reluate lucrările la linia 5 de tramvai și că gradul de execuție a ajuns la 96%. „Infrastructura este practic finalizată, iar în acest moment se lucrează la peroane și la confecționarea noilor adăposturi pentru călători. După finalizarea acestora și amplasarea lor în teren […] Articolul Lucrările la linia 5 de tramvai, aproape de final. Stelian Bujduveanu: „Infrastructura este practic finalizată” apare prima dată în PS News.
13:10
Umbrărescu și cel mai bogat ucrainean au depus oficial oferte! Licitație internațională pentru Liberty Galați # PSNews.ro
„Regele asfaltului” Dorinel Umbrărescu și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest, au depus oferte pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați, conform informațiilor Economedia. Cei doi au trimis scrisori de intenție pentru preluarea combinatului. Însă sursele Economedia susțin că va fi organizată o licitație internațională, la care este posibil să mai vină și alți investitori. Prețul […] Articolul Umbrărescu și cel mai bogat ucrainean au depus oficial oferte! Licitație internațională pentru Liberty Galați apare prima dată în PS News.
12:10
Șefii de la stat, obligați să-și taie salariile cu 30%. Cine sunt bugetarii care vor pierde mii de euro pe lună # PSNews.ro
Şefii cu salarii de zeci de mii de euro de la stat trebuie să își taie lefurile cu 30%. Este vorba despre trei instituții – Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Autoritatea pentru Reglementare în Comunicații. Tăieri de salarii vor avea și angajații instituțiilor dar și cei din Consiliile de […] Articolul Șefii de la stat, obligați să-și taie salariile cu 30%. Cine sunt bugetarii care vor pierde mii de euro pe lună apare prima dată în PS News.
12:10
„Un cerc vicios care trebuie întrerupt” Ștefan Radu Oprea, apel către patronate pentru creșterea salariului minim # PSNews.ro
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a anunțat că miercuri va avea loc Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, cu tema centrală a creșterii salariului minim pe economie. Oficialul a atras atenția că, deși întâlnirile de acest tip ar trebui să fie spații autentice de consultare, în ultima perioadă deciziile par deja stabilite înainte de dialog, […] Articolul „Un cerc vicios care trebuie întrerupt” Ștefan Radu Oprea, apel către patronate pentru creșterea salariului minim apare prima dată în PS News.
11:10
Președintele Nicușor Dan a comentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Iași, tensiunile din Coaliția de guvernare care s-au înmulțit în ultimul timp între liderii PSD și premierul Ilie Bolojan. Președintele a precizat că unele dintre conflicte sunt legitime, însă în unele cazuri politicienii „ar putea să se abțină”. Referindu-se la tensiunile […] Articolul Nicușor Dan intervine în scandalul PSD-Bolojan: „Unele persoane ar putea să se abțină” apare prima dată în PS News.
10:40
Bogdan Ivan: Doar 600.000 de români au cerut vouchere de energie, deși 2,1 milioane erau eligibili # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Bistriţa, că numărul celor care au accesat platforma EPIDS pentru a solicita vouchere pentru plata facturii de energie electrică este în prezent de aproximativ 600.000 de persoane, în condiţiile în care estimările iniţiale indicau circa 2,1 milioane de puncte de consum eligibile. Întrebat de ce numărul celor […] Articolul Bogdan Ivan: Doar 600.000 de români au cerut vouchere de energie, deși 2,1 milioane erau eligibili apare prima dată în PS News.
10:40
Cristian Tudor Popescu: „Nicușor Dan se poziționează ca o caricatură de Xi Jinping. Susține mafia magistraților” # PSNews.ro
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că susține „mafia magistraților” și critică negocierile privind pensiile speciale. „Prevederile legii Bolojan nu sunt nici măcar aspre, sunt corecte și de bun-simț: 10 ani tranziție de la 48 la 65 de ani vârsta de pensionare pentru magistrați, 70% pensia față de salariu. Aidoma lui Putin, […] Articolul Cristian Tudor Popescu: „Nicușor Dan se poziționează ca o caricatură de Xi Jinping. Susține mafia magistraților” apare prima dată în PS News.
10:40
PSD Constanța a desemnat candidații pentru alegerile parțiale din comunele Lumina și Dobromir # PSNews.ro
Organizația Județeană a Partidului Social Democrat (PSD) Constanța a finalizat vineri procedurile interne privind desemnarea delegaților pentru viitorul Congres extraordinar al partidului și a stabilit candidații pentru alegerile parțiale din comunele Lumina și Dobromir. În cadrul Conferinței extraordinare desfășurate vineri, membrii PSD Constanța au validat lista celor 50 de delegați care vor participa la Congresul […] Articolul PSD Constanța a desemnat candidații pentru alegerile parțiale din comunele Lumina și Dobromir apare prima dată în PS News.
09:10
Nicușor Dan: De am eșuat cu TVA? „Guvernul a făcut alte calcule. Dar românii sunt mulțumiți de prestația mea” # PSNews.ro
Cu toate că nu și-a ținut promisiunea privind majorarea TVA, Nicușor Dan are convingerea că este bine văzut de români. Șeful statului spune că, potrivit sondajelor, românii sunt mulțumiți de prestația lui. „Am avut niște calcule, eu am imaginat o direcție de reducere a deficitului. Cred în continuare că nu era nevoie de o […] Articolul Nicușor Dan: De am eșuat cu TVA? „Guvernul a făcut alte calcule. Dar românii sunt mulțumiți de prestația mea” apare prima dată în PS News.
09:10
Cazul inspectorului corupt, confirmat de DNA. Alexandru Nazare: Încrederea se câștigă doar prin angajați integri # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat public la cazul recent al inspectorului prins în flagrant de DNA, subliniind că integritatea angajaților este pilonul pe care se construiește încrederea publică în întreaga administrație fiscală. Deși a recunoscut progresele ANAF, ministrul a insistat că aceste rezultate trebuie susținute de o curățare permanentă a instituției, potrivit news.ro. „Vom […] Articolul Cazul inspectorului corupt, confirmat de DNA. Alexandru Nazare: Încrederea se câștigă doar prin angajați integri apare prima dată în PS News.
09:10
Sorin Grindeanu: PSD are „destul variante” pentru Primăria Capitalei: Negoiță, Băluță, Firea. Când va lua o decizie # PSNews.ro
PSD va decide până la sfârșitul săptămânii viitoare cine va fi candidatul partidului la alegerile pentru Primăria municipiului București (PMB), a anunțat Sorin Grindeanu. Președintele interimar al PSD a adăugat că în acest moment se fac măsurători pentru a stabili cine este candidatul sau candidata care va intra în cursa electorală. „Vom decide în aceste […] Articolul Sorin Grindeanu: PSD are „destul variante” pentru Primăria Capitalei: Negoiță, Băluță, Firea. Când va lua o decizie apare prima dată în PS News.
21:20
PE SCURT: Liderii Uniunii Europene au amânat decizia privind folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, după opoziția Belgiei. În Germania, autoritățile se confruntă cu o creștere alarmantă a traficului de droguri sintetice, iar, în Ungaria, Viktor Orbán promite să ocolească noile sancțiuni americane impuse companiilor energetice rusești. UNIUNEA EUROPEANĂ Liderii UE au amânat luarea […] Articolul Știri din capitalele Europei, 24 octombrie apare prima dată în PS News.
20:20
Autostrada Vestului, traseu plin de controverse. Cum putea fi realizată mult mai repede, fără tuneluri # PSNews.ro
Autostrada Vestului, pe ruta Deva – Nădlac a fost propusă încă din 1990, iar traseul ei a fost dezbătut intens în următorii ani. La 35 de ani de la inițierea proiectului, alegerea rutei de mare viteză a rămas una controversată. Autostrada A1 Deva–Nădlac, care conectează România la rețeaua de autostrăzi din vestul Europei, continuă să […] Articolul Autostrada Vestului, traseu plin de controverse. Cum putea fi realizată mult mai repede, fără tuneluri apare prima dată în PS News.
20:20
Furtuna tropicală Melissa se intensifică: risc să devină uragan puternic. Zonele aflate în pericol # PSNews.ro
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni „un uragan major” până duminică, a avertizat vineri Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informează AFP. Zonele cele mai vizate sunt Haiti și Jamaica. „Melissa ar trebui să devină un uragan până sâmbătă şi un uragan major până duminică”, a precizat NHC în buletinul său publicat la […] Articolul Furtuna tropicală Melissa se intensifică: risc să devină uragan puternic. Zonele aflate în pericol apare prima dată în PS News.
20:20
Guvernul a făcut publice salariile directorilor din companiile de stat, iar cifrele arată un tablou care lasă în urmă orice dezbatere despre austeritate. În timp ce mulți români trăiesc de la o lună la alta, în vârful companiilor controlate de stat se câștigă sume care ating și depășesc anual milioane de lei. Energie: domeniul în […] Articolul Baronii bugetului: Directori de la stat cu 100.000 lei pe lună și bonusuri de milioane apare prima dată în PS News.
19:20
Scandal pe salariul minim: PSD și PNL au uitat că au adoptat legea care îi obligă să-l mărească # PSNews.ro
Coaliția de guvernare dezbate situația salariului minim, iar Sorin Grindeanu confundă dreptul european cu dreptul național. PNL și USR ar dori să mențină salariul minim la nivelul actual, în timp ce PSD consideră că UE ne obligă să-l creștem. „Am discutat aceste aspecte în coaliție și de comun acord, subliniez, am căzut cu toții: hai […] Articolul Scandal pe salariul minim: PSD și PNL au uitat că au adoptat legea care îi obligă să-l mărească apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO PS News la Strasbourg – Mircea Hava: PNRR-ul prost întocmit ne-a lăsat fără 10 miliarde de euro # PSNews.ro
Europarlamentarul Mircea Hava a vorbit, la Puterea Știrilor, despre suprareglementarea europeană, pierderea competitivității și dificultățile României în absorbția fondurilor europene. „Europa a pierdut foarte mult prin suprareglementare, prin toate lucrurile astea. Dar, pe viitor, poate va fi bine. Dar ce faci cu miile de oameni, zecile de mii de oameni care se duc în șomaj? […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg – Mircea Hava: PNRR-ul prost întocmit ne-a lăsat fără 10 miliarde de euro apare prima dată în PS News.
19:20
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008. Noul serviciu constă în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani, relatează agențiile HINA și EFE. Primele recrutări vor începe înainte de sfârșitul anului în curs, iar primii soldați încorporați conform noului […] Articolul O țară NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu apare prima dată în PS News.
18:00
FOTO Imagini cu prima monedă colorată din istoria monetară a României, lansată în premieră, luni, de BNR # PSNews.ro
Banca Naţională a României va lansa luni prima monedă colorată din istoria monetară a României, susţine Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică din Banca Naţională a României şi membru al Consiliului de administraţie al băncii. „Premieră la National Bank of Romania: luni va fi lansată prima monedă colorată din istoria monetară a României. Mai […] Articolul FOTO Imagini cu prima monedă colorată din istoria monetară a României, lansată în premieră, luni, de BNR apare prima dată în PS News.
