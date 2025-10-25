„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”
Golazo.ro, 25 octombrie 2025 16:20
Jurnaliștii americani de la The Athletic au catalogat Superliga drept „una dintre cele mai ciudate din lume”, din cauza formatului.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
16:20
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară” # Golazo.ro
Jurnaliștii americani de la The Athletic au catalogat Superliga drept „una dintre cele mai ciudate din lume”, din cauza formatului.
Acum o oră
16:10
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape” # Golazo.ro
Anton Măzărianu, fostul finanțator al celor de la Ceahlăul, a anunțat că clubul din Piatra Neamț este aproape de faliment.
Acum 2 ore
15:30
Duce numele Halep mai departe Cristina, nepoata Simonei, a cucerit 4 medalii la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad # Golazo.ro
Cristina Halep (16 ani), nepoata Simonei Halep, a reușit o performanță remarcabilă la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad.
15:20
Cazul Rădoi - Baiaram Ilie Dumitrescu a analizat conflictul de la Craiova: „Cineva trebuie să-l ia și să discute cu el” # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu a comentat și el conflictul stârnit joi în tabăra Craiovei, înaintea meciului cu Noah, 1-1, din Conference League.
15:10
„Wow, de ce nu s-a gândit nimeni la asta?!” E de 10 ori mai bogat decât Ronaldo, s-a întâlnit cu Regele Charles, dar internauții nu-l iau în serios # Golazo.ro
Mathieu Flamini, fost fotbalist la Arsenal și AC Milan, s-a întâlnit recent cu Regele Charles al III-lea, din postura de om de afaceri. Domeniul în care activează francezul și suma amețitoare din conturile sale și glumele făcute de internauți la adresa sa, în rândurile de mai jos.
14:50
Sabrina Voinea, între uimire și indignare FOTO: Reacția gimnastei române când a văzut că a ratat podiumul la Campionatele Mondiale de la Jakarta # Golazo.ro
Sabrina Voinea (18 ani) a ratat, la limită, podiumul, în finala de la sol a Mondialelor de Gimnastică de la Jakarta.
Acum 4 ore
14:40
Absență importantă în El Clasico Accidentarea e gravă, nu se știe când va reveni pe gazon # Golazo.ro
Raphinha (28 de ani), starul brazilian al celor de la FC Barcelona, rămâne indisponibil pentru primul El Clasico al sezonului.
14:00
Scene violente la meciul Partizan - Paris Un banner împotriva președintelui Serbiei a creat haos în tribune # Golazo.ro
Scene violente au avut loc în tribunele Stark Arena, în timpul meciului din Euroliga de baschet dintre Partizan Belgrad și Paris, 83-101.
13:10
Nico Paz, în vizorul lui Inter Clubul lui Cristi Chivu pregătește o ofertă de top pentru puștiul celor de la Como. Cum ar putea fi implicată și Real Madrid # Golazo.ro
Nico Paz (21 de ani), noul star al celor de la Como, a intrat în atenția lui Inter Milano.
Acum 6 ore
12:30
Messi scrie istorie în MLS VIDEO. Performanța atinsă de startul argentinian după o nouă dublă pentru Inter Miami + a primit Gheata de Aur # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a strălucit în victoria celor de la Inter Miami, 3-1, împotriva celor de la Nashville SC, în primul meci al seriei din play-off-ul MLS.
12:30
Napoli - Inter Milano LIVE, de la 19:00, în etapa #8 din Serie A. Cristi Chivu vrea victoria pe terenul campioanei # Golazo.ro
Napoli și Inter se întâlnesc astăzi, în derby-ul rundei #8 din Serie A.
11:50
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani) a primit Premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport.
11:40
A refuzat un contract uriaș Cine e persoana care l-a convins pe Bruno Fernandes să rămână la Manchester United # Golazo.ro
Bruno Fernandes (31 de ani) a dezvăluit ca soția sa l-a convins să refuze o ofertă uriașă din Arabia Saudită și să rămână la Manchester United.
11:10
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare” # Golazo.ro
FC Argeș - Dinamo 1-1. Kennedy Boateng (28 de ani), marcatorul unicului gol al „câinilor” în partida de vineri seară, crede că echipa sa și-a pierdut din concentrare după ce a reușit să deschidă scorul.
11:00
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) nu ratează nicio ocazie să spună lumii întregi că e mândru că e român.
Acum 8 ore
10:00
Sabrina Voinea și Denisa Golgotă luptă pentru medalii Cele două gimnaste vor reprezenta România în ultima la Campionatele Mondiale de la Jakarta # Golazo.ro
Sabrina Voinea (18 ani) și Denisa Golgotă (23 de ani) vor reprezenta România, în ultimele finale pe aparate, la Campionatul Mondial de gimnastică artistică din Indonezia, Jakarta.
10:00
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul # Golazo.ro
Lisav Eissat (20 de ani), stoperul israeliano-român de la Maccabi Haifa, a devenit subiect de dispută între Federația Israeliană de Fotbal (IFA) și Federația Română de Fotbal (FRF).
10:00
Liga 2 Etapa #11 aduce astăzi 10 partide, live de la 11:00 și 13:30. Corvinul - FC Bacău și Satu Mare - Steaua, printre meciurile zilei # Golazo.ro
Liga 2 continuă astăzi cu 10 partide din cadrul etapei cu numărul 11 din sezonul regulat.
09:30
Napoli – Inter este partida etapei a 8-a din Serie A, un duel extrem de important între ultimele două campioane ale Italiei.
09:20
„Obiectivul nostru este performanța” Dani Coman, după remiza cu Dinamo: „Nu înseamnă nimic dacă nu facem asta” # Golazo.ro
FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa.
09:10
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut # Golazo.ro
FCSB - Bologna 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei României, a vrut să facă o schimbare după doar 10 minute.
Acum 24 ore
00:00
„Un rezultat echitabil” Bogdan Andone, mulțumit de remiza cu Dinamo: „Mă bucur pentru băieți” + Ce spune Moldoveanu # Golazo.ro
FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, s-a declarat mulțumit de remiza obținută pe teren propriu de echipa sa.
24 octombrie 2025
23:50
Scene amuzante la Mioveni VIDEO. Ce a strigat galeria lui Dinamo către propriii jucători # Golazo.ro
FC Argeș - Dinamo 1-1. După meciul modest de la Mioveni, din etapa #14 a Ligii 1, fanii „câinilor” i-au încurajat pe jucători să câștige următorul joc, împotriva celor de la CS Dinamo.
23:30
Chivu, conferință cu peripeții VIDEO. Toți cei din sală au izbucnit în râs: „Poate era mai bine să nu le dau liber jucătorilor” # Golazo.ro
Napoli - Inter Milano. Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a detensionat atmosfera înaintea rundei #8 din Serie A. Tehnicianul român a glumit cu jurnaliștii și, la un moment dat, a stârnit râsete după ce a fost atacat de insecte.
23:30
„Nu avem voie să facem așa ceva” Ce l-a nemulțumit pe Kopic la remiza cu FC Argeș: „Trebuie să fim stabili” # Golazo.ro
FC Argeș - Dinamo. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor roșii” a identificat problemele din compartimentul defensiv.
23:10
Xabi îl vrea cu orice preț Cine e jucătorul pentru care insistă Real Madrid: „Sunt dispuși să renunțe la orice jucător pentru el” # Golazo.ro
Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul celor de la Real Madrid, dorește cu orice preț să îl transfere pe Kenan Yildiz (20 de ani), atacantul celor de la Juventus, la formația din capitala Spaniei.
23:00
Spectacol în Liga 3 Fotbalistul crescut de Olympique Lyon, dezlănțuit! De câte minute a avut nevoie să înscrie 5 goluri # Golazo.ro
Noam Bonnet (23 de ani), fotbalistul crescut în academia celor de la Olympique Lyon, a făcut spectacol în Liga 3 din România.
22:40
Messi în conflict cu Laporta Starul argentinian nu l-a iertat pe președintele Barcelonei nici după 4 ani de la plecarea de pe Camp Nou # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani), fostul star al FC Barcelona, este în conflict cu Joan Laporta (65 de ani), la patru ani după ce a părăsit clubul.
22:40
„A înjurat, a lovit cu pumnul” Mihai Rotaru, noi detalii de la scandalul dintre Rădoi și Baiaram » De ce nu a intervenit # Golazo.ro
Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul Universității Craiova, a oferit noi explicații în legătură cu conflictul dintre Mirel Rădoi (44 de ani) și Ștefan Baiaram (22 de ani).
22:30
Antrenorul a murit la doar 42 de ani Jucătorii l-au găsit pe podea în vestiar! A fost operat de urgență, dar medicii nu l-au putut salva # Golazo.ro
Fotbalul din Bosnia este în stare de șoc cu trei săptămâni înainte de duelul decisiv cu România.
22:10
„L-am dat afară” Cum l-a exclus Mutu din lot pe jucătorul parior: „S-a dovedit ce am zis” » Fotbalistul încă joacă în Liga 1 # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) a povestit cum l-a exclus din lot pe Cosmin Achim (30 de ani), în 2018, atunci când o antrena pe FC Voluntari.
22:00
Cristian Geambașu, după meciurile slabe făcute de FCSB și Craiova în Europa: Să îi luăm de sus!?
21:40
Al-Hilal Omdurman - Police FC 3-1. Elevii lui Laurențiu Reghecampf (50 de ani) au obținut calificarea în Liga Campionilor Africii.
21:30
Cutremur în atletism Deținătoarea recordului mondial la maraton a fost suspendată timp de 3 ani pentru dopaj # Golazo.ro
Ruth Chepngetich (31 de ani), deținătoarea recordului la maraton, a fost suspendată, timp de 3 ani, pentru dopaj.
21:30
Avertisment pentru Baiaram Adrian Ilie pune la zid vedeta Craiovei: „Nu ajungi la Valencia sau Sevilla dacă dai cu ușile în capul antrenorului” # Golazo.ro
Adrian Ilie (51 de ani), fost mare internațional, l-a avertizat pe Ștefan Baiaram (22 de ani) în legătură cu comportamentul său. Fostul atacant a spus că a fost în situația lui Baiaram, însă avertizează că atitudinea sa negativă ar putea descuraja cluburile mari să-l transfere.
21:30
Federația Israeliană de Fotbal dorește să îl păstreze pe Lisav Eissat (20 de ani), fundașul care a ales România, pentru echipa națională.
21:20
Iker Casillas (44 de ani), fostul portar de la Real Madrid și Campion Mondial cu Spania, a fost jefuit de menajera sa.
20:40
„Vă dați seama ce e în sufeltul lui?” FOTO. Eugen Neagoe, primele explicații după ce a schimbat portarul gafeur la pauză # Golazo.ro
Csikszereda - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani) a explicat că nu l-a schimbat pe portarul Bălbărău (24 de ani) pentru a-l pedepsi după gafa din prima repriză.
20:30
Drăgușin depinde de Tottenham România ar putea juca fără stoperul #1 și cu Bosnia! Ce condiție ar fi impus britanicii # Golazo.ro
Tottenham a impus o condiție celor de la FRF pentru a-l convoca pe Radu Drăgușin (23 de ani), în „dubla” contra Bosniei și San Marinoului.
20:00
Mural cu „tricolori” FOTO. Trei dintre liderii României, pictați pe un bloc din Capitală # Golazo.ro
O pictură murală cu jucătorii echipei naționale apare în București.
19:50
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro! # Golazo.ro
Fondul american Apollo a ajuns la un acord-cadru cu Atletico Madrid pentru a deveni acționar majoritar.
19:30
Ce gafă! FOTO. Gol stupid încasat de Petrolul, după o gafă impardonabilă a lui Bălbărău! Neagoe l-a schimbat la pauză # Golazo.ro
Csikszereda - Petrolul. Raul Bălbărău (24 de ani), portarul ploieștenilor, a gafat la inexplicabil la golul din minutul 41 al partidei.
19:10
Suporterii nu renunță Simbolurile pentru care Csikszereda a fost amendată au fost afișate din nou la meciul cu Petrolul # Golazo.ro
Steagurile pentru care Csikszereda a fost amendată de către Jandarmerie sunt prezente și azi în tribună la meciul cu Petrolul Ploiești.
18:50
FCSB, afară din Europa? Ce șanse mai are campioana la primăvara europeană din Europa League, după înfrângerea cu Bologna # Golazo.ro
FCSB – Bologna 1-2. Echipa lui Elias Charalambous (45 de ani) și-a diminuat considerabil șansele de calificare în play-off-ul Europa League după eșecul de pe Arena Națională.
18:40
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!” # Golazo.ro
Federația Internațională de Șah (FIDE) a anunțat miercuri deschiderea unei acțiuni disciplinare împotriva fostului campion mondial Vladimir Kramnik (50 de ani). Decizia vine în urma controverselor generate de acuzațiile publice aduse marelui maestru american Daniel Naroditsky, decedat săptămâna aceasta la vârsta de 29 de ani.
18:10
Cadouri de peste 20.000 de euro Cu ce și-a răsfățat Luka Modric colegii de la AC Milan: „Ne-a luat tuturor ca să scape” # Golazo.ro
Santiago Gimenez (24 de ani), atacantul celor de la AC Milan, a povestit o anecdotă cu Luka Modric (40 de ani), din momentul în care croatul a ajuns la AC Milan.
17:40
Pleacă Hagi din România? Reacția „Regelui” după ce turcii au scris că se mută în străinătate # Golazo.ro
Gică Hagi (60 de ani) a transmis că informațiile legate de o posibilă mutare a sa în străinătate nu sunt adevărate.
17:10
„S-ar putea să mori aici” Patronul FCSB, atac la adresa unui jucător: „I-au intrat fumurile în cap, comentează la arbitru” # Golazo.ro
FCSB - Bologna 1-2. Gigi Becali l-a criticat dur pe Octavian Popescu după prestația sa din etapa #3 din Europa League.
17:00
Yamal pune paie pe foc înainte de El Clasico Declarații acide ale starului de la FC Barcelona: „Fură, se plâng” » Reacții dure: „Madridul nu va uita!” # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona. Lamine Yamal a venit cu câteva declarații dure la adresa adversarilor, chiar înainte de El Clasico.
17:00
Bergodi, motivat Tehnicianul italian, entuziasmat înaintea debutului la U Cluj: „Sunt aici să redresez echipa” + Ce a spus despre Sabău # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani) a susținut prima conferință de presă după preluarea băncii tehnice a lui U Cluj.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.