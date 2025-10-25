Sunt din nou scurgeri de gaze în zona blocului care a fost distrus în Rahova
Newsweek.ro, 25 octombrie 2025 17:40
Sunt din nou alte scurgeri de gaze, în zona blocului care a fost distrus în Rahova. Gazele trebuiau ...
Acum 10 minute
18:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, pregăteşte noi sancţiuni contra unor sectoare-cheie ale economiei Ru...
Acum o oră
17:40
17:30
ASF începe achiziția unui program informatic de supraveghere a activității pieței de capital # Newsweek.ro
ASF demarează achiziția unui program informatic pentru supravegherea activității de tranzacționare p...
Acum 2 ore
16:50
Dacă Concorso d’Eleganza Villa d’Este este cel mai prestigios şi încărcat de tradiție eveniment dedi...
16:30
Românii care au această monedă de 2 euro se pot îmbogăți. Pe site-urile de vânzări o astfel de moned...
Acum 4 ore
16:00
Zelenski îi îndeamnă pe partenerii ţării sale să apere cerul ucrainean, după noi atacuri al Rusiei # Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul u...
15:50
Pilotul spaniol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), clasat pe locul al treilea în cursa de sprint a Ma...
15:30
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil. România nu poate fi nepregătită # Newsweek.ro
Ziua Armatei este sărbătorită, sâmbătă, printr-o serie de manifestări organizate în principalele gar...
15:10
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după în...
15:10
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei. Două vești proaste # Newsweek.ro
Newsweek a prezentat în exclusivitate progrnoza Consiliului Fiscal de creștere a pensiilor până în 2...
15:00
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în...
14:40
Plata cu cardul pentru achiziţia biletelor de tren a fost afectată sâmbătă dimineaţă de o defecţiune...
Acum 6 ore
14:20
Cinci autoturisme au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc sâmbătă, pe DN1, în zona...
14:10
Poliţiştii de frontieră au identificat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni, de la înc...
13:50
Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru # Newsweek.ro
Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru. ...
13:40
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: "Vreau să continui mandatul european" # Newsweek.ro
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: "Vreau să continui mandatul european"....
13:20
CEDO condamnă Rusia pentru arestări ilegale și maltratări ale locuitorilor din Transnistria # Newsweek.ro
CEDO condamnă Rusia pentru arestări ilegale și maltratări ale locuitorilor din Transnistria. CEDO a ...
13:10
România are doar 35 de paturi pentru pacienții cu arsuri medii și nu poate trata cazurile grave # Newsweek.ro
România are doar 35 de paturi pentru pacienții cu arsuri medii și nu poate trata cazurile grave. Cel...
12:50
Președintele Luiz Inacio Lula da Silva acuză ONU de eșec în protejarea victimelor din Fâșia Gaza # Newsweek.ro
Președintele Luiz Inacio Lula da Silva acuză ONU de eșec în protejarea victimelor din Fâșia Gaza. Ac...
12:50
VIDEO Clipa când apartamentul unei tinere din Ucraina care se pregătea de muncă e spulberat de bombe # Newsweek.ro
Războiul dintre Rusia și Ucraina face victime colaterale. Camerele au surprins interiorul din aparta...
12:40
Președintele Donald Trump începe turneul în Asia și spune că i-ar plăcea o întâlnire cu Kim Jong Un # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump își începe turneul în Asia și spune că i-ar plăcea o întâlnire cu...
Acum 8 ore
12:20
Ministrul Educației: "România depășește media UE la alcool, fumat și dependența online la tineri" # Newsweek.ro
Ministrul Educației: "România depășește media UE la alcool, fumat și dependența online în rândul tin...
12:10
În această noapte trecem la ora de iarnă. Cum se dă ceasul - înainte sau înapoi? România, alături de...
11:30
Dacă pe planul politicii interne alegătorii au observat că actuala clasă politică autohtonă nu prea ...
11:20
Cum ai putea avea factura mai mică la curent cu tarif diferențiat? Ar fi mai ieftin să speli noaptea # Newsweek.ro
Pentru facturi mai mici, România ar putea implementa tariful diferențiat. Vă spunem cum ați putea av...
10:50
Băutura-minune de consumat când ești răcit și te doare capul! Românii o ignoră, medicii o recomandă # Newsweek.ro
Cea mia bună băutură pe care să o consumi când ești bolnav, te doare capul și ești răcit. Românii o...
10:30
Sprijin la pensie și pentru familiile cu salariu mic. Ministrul muncii: Sunt 4.000.000.000 lei # Newsweek.ro
O măsură socială cu mare impact la pensie, pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile cu ...
Acum 12 ore
10:10
Sirikit Kitiyakorn, fosta regină a Thailandei, care, în tinerețe, era supranumită „Jackie Kennedy a...
10:10
6 ani de muncă pentru mozaicul din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Lucrări finalizate # Newsweek.ro
6 ani de muncă pentru mozaicul din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, lucrări aproape finaliz...
09:50
Cântăreața Nelly Furtado a făcut un anunț surprinzător, la 46 de ani. A spus că își întrerupe activi...
09:40
Nicușor Dan, despre „războiul” din coaliția de guvernare: „Există conflicte, cred că sunt legitime # Newsweek.ro
Întrebat despre aparentul „război” din coaliția de guvernare, Nicuşor Dan a afirmat că „bineînțeles ...
09:10
Porsche, în criză. Pierderi de aproape 1.000.000.000 € în 2025, de la profit de 974 milioane în 2024 # Newsweek.ro
Reputatul producător german de mașini premium sport Porsche este în criză. A raportat o pierdere ope...
08:40
25 octombrie, Ziua Armatei României. Ceremonii, în București, Cluj și alte orașe. Care e programul? # Newsweek.ro
În fiecare an, pe 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei României. Ceremonii speciale dedicate,...
08:20
România a primit certificarea pentru a 2-a escadrilă de F-16 pentru Poliție Aeriană NATO # Newsweek.ro
Forţelor Aeriene Române au primit certificarea pentru a 2-a escadrilă de avioane de luptă F-16 Fight...
08:00
De ce să cureți coșul de fum înainte să cadă prima zăpadă. Pericolele iernii încep din pod # Newsweek.ro
De ce să cureți coșul de fum înainte să cadă prima zăpadă. Pericolele iernii încep din pod. Dacă laș...
08:00
Franța trimite Ucrainei mai multe avioane Mirage, iar Marea Britanie 5.000 de rachete multirol # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a participat la Londra la o reuniune a aliaților Ucrainei...
07:50
FOTO Povestea primei mașini făcută în serie în România. A fost furată cu tot cu fabrică de Rusia # Newsweek.ro
Prima mașină a fost făcută în serie în România imediat după cel de-al II-lea Război Mondial. Avea mo...
07:40
Supa de oase, o sursă excelentă de colagen natural. Îți șterge ridurile de pe față. Cum se explică? # Newsweek.ro
Supa de oase este o sursă excelentă de colagen natural. Îți șterge rapid ridurile de pe față. Colage...
07:40
„Acest lucru a schimbat regiunea pentru totdeauna“. Atacul Israelului asupra orașului Doha # Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Qatarului, Majed al-Ansari, a vorbit cu Newsweek despre planurile liderilor ...
07:30
Poți lua amendă dacă nu plătești fondul de rulment? În ce situație poți fi executat silit? # Newsweek.ro
Fondul de rulment este o contribuție obligatorie pentru toți proprietarii dintr-un bloc, stabilită p...
07:10
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive? # Newsweek.ro
Pensionarii care au lucrat în condiții speciale au primit mai puțini bani la pensie din cauza princi...
06:50
Pot românii recunoaște că au fost păcăliți și să nu mai sufle în pânzele extremismului pro-rus? # Newsweek.ro
România e coruptă până în măduva oaselor. Nu de ieri de azi, ci de pe vremea comuniștilor, când era ...
Acum 24 ore
23:10
Cine ia pensie de 40.000 lei, deși a contribuit pentru doar 10.000 de lei? Pensionat la 50 de ani # Newsweek.ro
Pensiile speicale nu au fost tăiate așa că ele au ajuns la sume enorme. La Iași cea mai mare pensie ...
23:10
A început perioada de depunere a cererilor pentru ajutorul de încălzire 2025–2026. Familiile cu veni...
22:20
Adrian Zuckerman, despre prezenţa Dianei Şoşoacă la Mosova: „Mi se pare ca un fel de trădare” # Newsweek.ro
Adrian Zuckerman, despre prezenţa Dianei Şoşoacă la Mosova: „Mi se pare ca un fel de trădare. S-a du...
21:50
Nicuşor Dan: Noile sancţiuni anunţate de Donald Trump vor spori presiunea asupra Rusiei # Newsweek.ro
Nicuşor Dan, după videoconferinţa liderilor europeni cu Zelenski: Noile sancţiuni anunţate de Donald...
21:20
Un pacient a fost scăpat de pe targă, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti # Newsweek.ro
Un pacient a fost scăpat de pe targă, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. El a fost s...
20:50
Țară membră UE și NATO a votat reintroducerea serviciului militar obligatoriu la 18 ani # Newsweek.ro
Măsură vine pe fondul tensiunilor sporite din Europa în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, p...
20:40
Oficial guvernamental român din Ministerul Energiei: "Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil!". RUşii ...
20:20
Alertă de grad zero. O furtună tropicală, numită Melissa, poate să devină uragan în toată regula. Un...
