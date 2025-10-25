Mirel Rădoi se teme de meciul cu ultima clasată. "Nu va fi deloc uşor”
Primasport.ro, 25 octombrie 2025 17:40
Mirel Rădoi se teme de meciul cu ultima clasată. "Nu va fi deloc uşor”
• • •
Acum 5 minute
18:20
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj 1-2. VAR-ul a fost actorul principal! Numeroase decizii la limită ce au avut nevoie de timp uriaş de analiză
Acum 30 minute
18:00
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază amplu analizată la VAR
Acum o oră
17:40
Mirel Rădoi se teme de meciul cu ultima clasată. "Nu va fi deloc uşor”
17:40
Adrenalină, noroi şi zâmbete: Monor Trail Run, povestea unei comunităţi care iubeşte mişcarea
17:40
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic deschide scorul
Acum 2 ore
17:20
”Patronul este foarte pasionat când vine vorba de echipă”. Elias Charalambous nu crede în decizia anunţată de Gigi Becali
17:00
UBT Cluj a suferit a doua înfrângere în Liga Adriatică
16:50
Yannick Alexandrescu s-a calificat în finala Turneului Campionilor ITF Junior de la Chengdu
16:40
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor
16:30
Căpitanul echipei Miami Heat, sprijin total faţă de Terry Rozier, suspectat că ar fi contribuit la pariuri trucate în NBA
Acum 4 ore
16:20
Preşedintele NBA, profund tulburat de scandalul pariurilor trucate. ”Nu există nimic mai important pentru ligă şi pentru fani decât integritatea competiţiei”
16:20
Lionel Messi a marcat două goluri pentru Inter Miami în meciul cu Nashville din MLS
16:20
S-au terminat speculaţiile! Gigi Becali a luat decizia finală cu privire la Denis Alibec
16:10
Belinda Bencic şi Linda Noskova joacă finala turneului de la Tokyo
16:10
VIDEO | După ce a plecat din pole-position, Francesca Bagnaia a câştigat cursa sprint din Malaezia
16:10
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
15:40
VIDEO | Chindia Târgovişte – FC Voluntari 0-2! Oaspeţii obţin victoria în inferioritate numerică
15:20
VIDEO | Chindia Târgovişte – FC Voluntari, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii descid scorul în inferioritate numerică
14:40
Sabrina Voinea, locul 4 şi Denisa Golgotă, pe locul 7, la sol, la CM din Indonezia. România, fără medalie
14:40
VIDEO | Chindia Târgovişte – FC Voluntari, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rămân în zece oameni
14:30
VIDEO | Chindia Târgovişte – FC Voluntari, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! O primă repriză fără evenimente notabile
Acum 6 ore
13:40
Un club de tradiţie din România este în pragul falimentului: „Cred că sfârşitul este aproape”
13:40
VIDEO | Chindia Târgovişte – FC Voluntari, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
13:20
Liga II: Corvinul a câştigat din nou. Victorii şi pentru Steaua şi CS Dinamo
12:30
Gigi Becali acuză UEFA după decizia de a numi-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor în 1986: „Au luat de bună ce a trimis Talpan”
Acum 8 ore
11:50
Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă şi s-a clasat pe locul 7, la Campionatul Mondial din Indonezia
11:20
FC Botoşani conduce SuperLiga, dar nu are atracţie pentru Mircea Lucescu! Leo Grozavu: „Eu cred că aproximativ asta trebuie să însemne echipa naţională. Cei mai în formă jucători”
10:50
Patrick Vieira, dezvăluiri despre situaţia lui Nicolae Stanciu! Când va reveni căpitanul echipei naţionale
10:50
Italianul Francesco Bagnaia va pleca din pole-position în Grand Prix-ul Malaeziei
Acum 12 ore
10:10
Adrian Şut, iertat de Gigi Becali de la umilinţa supremă: „M-am gândit că râde lumea de el, îl distrug”
09:30
Kennedy Boateng, critic după egalul cu FC Argeş: „Când nu te focusezi la maxim, primeşti astfel de goluri”
09:00
VIDEO | Chindia Târgovişte – FC Voluntari, sâmbătă, de la 13:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de play-off în Liga 2
09:00
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, sâmbătă, de la 16:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele speră să profite de situaţia "studenţilor"
09:00
VIDEO | CFR Cluj – Farul, ora 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii, la primul meci după plecarea lui Mandorlini
Acum 24 ore
00:20
Leeds United obţine 3 puncte preţioase din meciul cu West Ham
24 octombrie 2025
23:50
VIDEO | AC Milan - Pisa 2-2. Etapa din Serie A începe cu o surpriză
23:30
VIDEO | Bogdan Andone e mulţumim de egalul cu Dinamo şi are o cerinţă fermă. ”Mai avem nevoie”
23:30
Jucătorul dorit de FCSB, găsit vinovat pentru golul marcat de Dinamo: „Nu ai cum să pleci de acolo sau să nu dai cu capul” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
VIDEO | ”Trebuie să fim stabili”. Zeljko Kopic a vorbit despre şansele la play-off
23:00
”Am respect pentru club”. Robert Moldoveanu nu a savurat golul marcat lui Dinamo
22:40
Romanian Wolves a pierdut fără drept de apel confruntarea cu Castilla Y Leon Iberians, în Rugby Europe Super Cup
22:30
VIDEO | FC Argeş – Dinamo 1-1. Ambele formaţii au dat impresia că le convine remiza
22:20
Biatlonista Julia Simon a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar
22:20
Alexander Zverev s-a calificat pentru Turneul Campionilor, după ce a avansat în semifinale la Viena
22:20
Mirel Rădoi, critici la adresa lui Mihai Rotaru după egalul cu Noah: „S-a creat o presiune care nu trebuia să existe la această echipă”
22:10
Scene tensionate la pauza meciului dintre FC Argeş şi Dinamo! Suporterii „câinilor” s-a bătut între ei în tribune, iar jandarmii au trebuit să intervină | VIDEO EXCLUSIV
21:50
Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux
21:20
VIDEO | FC Argeş – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldoveanu profită de o deviere norocoasă şi egalează
21:10
VIDEO | FC Argeş – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gnahore deschide scorul
20:50
Robert Ilyes continuă seria bună, dar are o supărare. ”Când eşti înjurat, nu te simţi bine”
