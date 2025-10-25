Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni și mușchi către Rusia
Digi24.ro, 25 octombrie 2025 17:40
Purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse a remarcat ironic că nu se știe cum Rusia va putea să trăiască fără mușchi și licheni din Europa.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
18:20
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări din Dobrogea # Digi24.ro
Comuna este o oază de relaxare cu acces către litoral. Are 3.700 de locuitori, dintre care 60% sunt lipoveni. Mâncarea tradițională este un punct forte.
18:20
Într-un interviu acordat BBC, fosta vicepreședintă spune că nu a terminat cu politica și că „posibil” ar putea fi următorul președinte al SUA.
Acum 10 minute
18:10
Premierul Ilie Bolojan vine duminică, la ora 21.00, la Digi24
Acum 30 minute
17:50
Ucraina se așteaptă să primească 150 de avioane de vânătoare Gripen din Suedia, primele dintre acestea urmând să sosească chiar anul viitor, a declarat președintele Volodimir Zelenski.
Acum o oră
17:40
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni și mușchi către Rusia # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse a remarcat ironic că nu se știe cum Rusia va putea să trăiască fără mușchi și licheni din Europa.
17:40
Cinci mașini și o motocicletă au fost implicate într-un accident în lanț, pe DN1 spre Brașov, în localitatea Nistorești. O persoană a fost rănită și transportată la spital pentru investigații suplimentare.
17:30
Alegeri prezidențiale în Irlanda: Candidata independentă Catherine Connolly a învins-o pe singura sa contracandidată, Heather Humphreys # Digi24.ro
Candidata independentă Catherine Connolly, susţinută de opoziţia de stânga, a fost declarată câştigătoare a alegerilor prezidenţiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază.
17:30
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor cheie ale economiei ruse. Noile ținte ale Washintonului # Digi24.ro
Statele Unite au pregătit sancțiuni suplimentare care ar putea fi impuse sectoarelor cheie ale economiei ruse dacă liderul Kremlinului, Vladimir Putin, continuă să tergiverseze încheierea războiului.
Acum 2 ore
17:20
Modelele de inteligență artificială și-ar putea dezvolta propriul „instinct de supraviețuire”, avertizează cercetătorii # Digi24.ro
Când HAL 9000, supercomputerul cu inteligență artificială din filmul „2001: A Space Odyssey”, realizează că astronauții aflați într-o misiune pe Jupiter intenționează să îl oprească, acesta complotează să îi omoare în încercarea de a supraviețui. Acum, o companie de cercetare în domeniul siguranței AI a afirmat că modelele de inteligență artificială ar putea dezvolta propriul „instinct de supraviețuire”, relatează The Guardian.
17:10
Momentul în care gărzile de frontieră ucrainene distrug două tancuri rusești lângă Vovchansk. „Le-am transformat în fiare vechi” # Digi24.ro
Operatorii de drone ai Brigăzii Hart au distrus două tancuri rusești în zonele împădurite din apropierea orașului Vovchansk, pe frontul sudic al Slobozhanshchina.
16:50
Pacientul cu arsuri de la explozie din Rahova se întoarce în țară. Care este starea celorlalți răniți # Digi24.ro
Ministrul Sănătății a anunțat că pacientul care a suferit arsuri în urma exploziei blocului din Rahova se va întoarce în România stabilizat și va rămâne internat într-o secție de chirurgie plastică din Capitală. De asemenea, și restul răniților au o evoluție a stării de sănătate favorabilă.
16:50
Ambasada Ucrainei în România a premiat organizaţii, instituţii şi personalităţi ale Tulcei # Digi24.ro
Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, a acordat, sâmbătă, diplome de recunoştinţă unor instituţii publice, organizaţii şi persoane din judeţul Tulcea, în semn de apreciere faţă de sprijinul dat în condiţiile agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei şi a subliniat importanţa culturii şi a relaţiilor transfrontaliere în depăşirea problemelor cu care se confruntă poporul ucrainean.
16:40
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul de 69 de an a căzut vineri seară de la o înălțime de 7 metri în șanțul vechiului monument, a relatat agenția de știri italiană Ansa, conform The Guardian.
Acum 4 ore
16:20
Ministrul german al economiei a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul bombardării Kievului. „O experiență dureroasă” # Digi24.ro
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene ruse lansate în cursul nopţii asupra capitalei Ucrainei, soldate cu cel puţin doi morţi şi 12 răniţi, relatează dpa, scrie Agerpres
16:20
Donald Trump, despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Dacă doriți să transmiteți mesajul, sunt deschis la această idee” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a spus că ar dori să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul călătoriei sale în Asia, relatează BBC.
16:00
Ilie Bolojan a fost huiduit și numit „trădător” în timpul evenimentelor de Ziua Armatei. Reacția premierului # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane și numit „trădător” în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei. Bolojan a afirmat că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că „nu are probleme”
15:50
Războiul întunecat al Moscovei: 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinzhal lansate asupra Ucrainei în 2025 # Digi24.ro
Zelensky afirmă că Rusia a lansat 770 de rachete balistice în acest an, în timp ce Budanov avertizează că Putin urmărește o „întrerupere totală a energiei electrice” pentru a exercita presiune asupra celor mai vulnerabili cetățeni ai Ucrainei.
15:30
Grindeanu atacă din nou măsurile lui Bolojan: „Loialitatea într-o Coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile, pentru că „nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi şi nu ne-am transformat într-o sectă de adulatorii politicilor unora”.
15:30
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington susține că un acord de pace în Ucraina „este aproape”, în ciuda noilor sancțiuni ale SUA # Digi24.ro
Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului pe scară largă al Moscovei împotriva Ucrainei.
15:20
Ministrul Sănătățiilor le cere angajaților din ATI să renunțe la verighete: Renunțati sau plecați. O verighetă poate omorî un om # Digi24.ro
Scandal între ministrul Sănătății și personalul ATI, după ce Alexandru Rogobete le-a cerut angajaților din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă să renunțe la bijuterii, verighete și unghii false. Personalul ATI se opune și a demarat o campanie intitulată „Nu renunțăm la verighetă”. În replică, ministrul Sănătății susține că au de ales între verighetă sau locul de muncă și punctează că purtarea bijuteriei poate omorî oameni.
15:20
Recep Erdogan profită de faptul că întâlnirea de la Budapesta s-a anulat: „Suntem gata în orice moment pentru un summit Trump - Putin” # Digi24.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască o întâlnire între liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în orice moment.
14:40
Marcel Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău, care vor avea loc pe 7 decembrie. Fostul premier și președinte PSD susține că intrarea în cursa electorală nu reprezintă un pas înapoi în cariera sa, ci „un pas pe care îl fac din suflet”.
Acum 6 ore
14:20
Grindeanu: Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă cu prima șansă # Digi24.ro
Președintele PSD susține că actualul primar al Sectorului 4 este favoritului partidului pentru a intra în cursa electorală pentru Primăria Generală. Sorin Grindeanu susține că sondajele îl clasează pe Daniel Băluță cu prima șansă pentru a câștiga scrutinul.
13:50
Ciolacu, atac la Guvernului: M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap. O să arăt unde se află de fapt neperformanța # Digi24.ro
Marcel Ciolacu este revoltat de criticile care i-au fost aduse odată cu plecarea din funcția de premier al României. Fostul șef de la Palatul Victoria suisține că are de gând să arate „unde se află neperformanța și lipsa de viziune economică”. Ba mai mult acesta susține că deficitul e același ca în perioada sa și nu există vreo îndreptare în acest sens.
13:40
Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Prima TV, că cele trei spitale regionale de la Iaşi, Cluj, și Craiova vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. „Nu există motive să se blocheze. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect”, a spus acesta.
13:30
Un turist străin a fost atacat de urs pe un traseu montan din Brașov. A ajuns la spital cu răni la față și membre # Digi24.ro
Un turist străin a fost atacat de urs, sâmbătă dimineața, pe un traseu montan între Tâmpa și Postăvaru, în județul Brașov. Acesta a reușit să scape și a fost transportat la spital cu răni la față și membre.
13:20
Guvernul SUA se teme că AI-ul ar putea crea o armă nucleară. Care este riscul ca secretele expuse de chatboți să ducă la o catastrofă # Digi24.ro
Compania de inteligență artificială Anthropic a anunțat că a format un parteneriat cu Departamentul Energiei (DOE) și Administrația Națională pentru Securitate Nucleară (NNSA) din SUA ca să se asigure că chatbotul lor, Claude, nu va dezvălui secrete nucleare. Părerile experților sunt împărțite în privința eficienței acestei inițiative și a pericolului ca cineva să poată folosi AI-ul ca să construiască o armă nucleară.
12:50
Ministrul Apărării, de ziua Armatei: Continuăm investițiile în tehnică de luptă, infrastructură și instruire a militarilor # Digi24.ro
Ministrul Apărării a vorbit de Ziua Armatei Române despre „cel mai amplu program de modernizare de istoria armatei în tehnică de luptă, infrastructură și programe de insturire” realizat de instituția pe care o conduce. De asemenea, Ionuț Moșteanu susține că se acționează și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, de viață și de instruire a militarilor.
12:40
„Putin asta așteaptă.” Ce spune premierul danez despre strategia Rusiei împotriva Occidentului # Digi24.ro
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că președintele rus Vladimir Putin mizează pe faptul că Occidentul se va sătura și va înceta să mai sprijine Ucraina, relatează RBC Ukraine. „Acest lucru nu se va întâmpla niciodată”, dă asigurări ea.
12:30
Generalul Gheorghiţă Vlad: „Armata rămâne o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar luptă pentru pace” # Digi24.ro
Şeful Statului Major al Apărării, Generalul Gheorghiță Vlad, a declarat sâmbătă, la Iași, cu ocazia Zilei Armatei Române, că „trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj”. El a adăugat că „armata rămâne o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar care luptă pentru pace”.
Acum 8 ore
12:20
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat, vineri, Statele Unite că „inventează un război” cu ţara sa și denunță desfăşurarea americană în Caraibe, care are ca scop oficial lupta împotriva traficului de droguri, notează AFP, potrivit Agerpres.
12:10
Statele Unite impun sancţiuni împotriva preşedintelui Columbiei. Reacția lui Gustavo Petro # Digi24.ro
Departamentul american al Trezoreriei a anunţat, vineri, că impune sancţiuni împotriva preşedintelui columbian Gustavo Petro, a fiului său, a soţiei sale şi a ministrului de interne Armando Benedetti, acuzându-i că nu fac nimic pentru a limita producţia de cocaină din ţară, notează AFP, potrivit Agerpres.
12:10
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Ca să ai pace, trebuie să descurajezi războiul” # Digi24.ro
Președintele României susține că modernizarea Armatei Române este o prioritate și a anunțat că în anii următori vor fi alocate fonduri pentru ca Armata să fie pregătită. De asemenea, Nicușor Dan a punctat că România va fi „suficient de inteligentă” pentru ca banii investiți să meargă în industria de apărare din țara noastră.
11:40
Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat sâmbătă, la Digi24, că vremea în acest weekend va fi „predominant frumoasă, cu cer destul de degajat”, deși spre seară se vor înregistra înnorări și ploi izolate în sud-vestul țării. El a precizat că temperaturile vor varia între 9 – 10 grade Celsius în nord-estul Transilvaniei și până la 20 de grade în sud, iar în București maximele vor fi în jur de 19 grade.
11:30
Preşedintele brazilian Lula da Silva acuză ONU că nu a protejat victimele din Fâșia Gaza # Digi24.ro
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a criticat, sâmbătă, Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale, afirmând că acestea au „încetat să funcţioneze” şi nu au reuşit să protejeze victimele războiului din Fâşia Gaza, informează AFP, potrivit Agerpres.
11:30
„Putin se joacă cu focul nuclear, care îl va arde și pe el.” Avertismentul unui expert după pana de curent de la centrala Zaporojie # Digi24.ro
O pană de curent la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, care a ținut o lună, este doar un preambul a ceea ce ar putea să urmeze, avertizează experții. Ei spun că încercările repetate ale Moscovei de a „deturna” energia produsă la Zaporojie către Rusia „prezintă riscuri extraordinare” și că „Putin se joacă cu focul nuclear”.
11:20
Infracționalitatea a scăzut cu 12,2%, în primele nouă luni ale anului 2025, față de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare diferență a fost în luna septembrie, când infracționalitatea a scăzut cu 6,4% față de aceeași lună în anul 2024. În primele nouă luni din 2025 au fost înregistrate aproximativ 369.000 de sesizări penale. cu 51.264 mai puține față de anul anterior.
11:10
Peste 4.400 de persoane au fost abuzate de preoții din Italia în ultimii cinci ani. 90% dintre victime sunt copii (raport) # Digi24.ro
Fenomen șocant al abuzurilor sexuale în Biserica Catolică: peste 4.600 de victime au fost înregistrate în Italia în ultimii cinci ani, conform unui raport dat publicității la Roma. Dintre acestea, circa 4.400 au fost agresate doar de preoți, iar peste 90% dintre victime sunt copii. Deși fenomenul nu este nou, niciunul dintre predecesorii Papei Leon al XIV-lea nu a reușit să-l țină sub control.
10:50
O familie din Londra oferă 180.000 de lire pe an unui profesor care să le pregătească fiul de un an să devină „gentleman” # Digi24.ro
O familie din nordul Londrei caută un profesor care să le ajute fiul de un an să devină „gentleman”, oferind un salariu anual de 180.000 de lire sterline. Părinții spun că vor ca micuțul să fie educat încă din primii ani de viață în spiritul culturii britanice, pentru a-l pregăti mai târziu pentru școli de elită precum Eton sau Harrow.
10:30
Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin” # Digi24.ro
Peste 20 de state care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliţiei pentru Voinţă, să „scoată petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală”, ca parte a eforturilor de a-l presa pe preşedintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat şi el la Londra, a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”.
10:30
Accident naval pe Dunăre, la Galați: o ambarcațiune a lovit o barjă. Sunt cel puțin trei răniți, între care și un copil # Digi24.ro
Un accident naval a avut loc pe Dunăre, în dreptul municipiului Galați. O ambarcațiune cu motor a lovit o barjă. Trei persoane au fost rănite, între care un copil.
Acum 12 ore
10:20
Grindeanu, mesaj de ziua Armatei: Are nevoie de investiții serioase și de o salarizare demnă pentru a-și îmbunătăți performanțele # Digi24.ro
Sorin Grindeanu susține că Armata României are nevoie de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită pentru a-și îmbunătăți performanțele. Mesajul președintelui interimar al PSD vine în contextul în care pe 25 octombrie este sărbătorită Ziua Armatei Române.
10:10
„Capitala este sub atac balistic”. Kievul a fost lovit cu rachete rusești: cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite # Digi24.ro
Capitala Ucrainei, Kiev, a fost, sâmbătă, ținta unui atac rusesc cu rachete balistice. Cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite, fiind raportate şi mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale ucrainene, scrie Kyiv Independent.
09:50
Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea” # Digi24.ro
Președinta PSD București, Gabi Firea, a anunțat sâmbătă dimineață că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, argumentând că preferă să-și continue mandatul de europarlamentar. Ea lansează și un atac la fostul șef al social-democraților, Marcel Ciolacu, susținând că anul trecut a fost „candidatul deocamdată” al PSD pentru Capitală.
09:40
Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un salariu de 50.000 de lei brut, deși compania este în pierdere # Digi24.ro
Multe companii care generează pierderi la buget își premiază directorii și membrii din Consiliile de Administrație cu indemnizații de sute de mii de lei. Este exemplul CFR SA, unde din cauza datoriilor, zilele acestea, zeci de trenuri au fost suspendate. Un director are o indemnizație anuală variabilă de 150.000 lei brut.
09:10
Comuna în care 200 de elevi învață în containere „provizorii” de trei ani. Cum explică primăria și constructorul întârzierea # Digi24.ro
Peste 200 de elevi dintr-o comună din Galați învață în containere de mai bine de 3 ani. Lucrările de reabilitare termică la clădirea școlii au întârziat, din cauza lipsei banilor, dar și a birocrației, susține primarul. „Nu poți să lucrezi fără niciun ban”, spune constructorul, care explică și că plățile s-au făcut cu întârzieri chiar și de 4 luni. În tot acest timp, dascălii și părinții sunt revoltați de condițiile în care se desfășoară, zi de zi, activitatea școlară.
09:10
Europa ia măsuri pentru a crea o agenție comună de spionaj, pe fondul amenințărilor rusești și al incertitudinii generate de Trump # Digi24.ro
Agențiile de informații din Europa se îndreaptă spre crearea unei structuri comune de spionaj, pe fondul agresiunii crescânde a Rusiei și al neîncrederii în actuala administrație americană.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 25 octombrie
09:00
Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai multe ore din cauza unor „baloane” suspecte din Belarus # Digi24.ro
Aeroporturile din oraşele lituaniene Vilnius şi Kaunas au fost închise, vineri seara, din cauza unor baloane meteorologice care au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus, a anunţat Ministerul Transporturilor lituanian, precizând că este vorba despre al treilea astfel de incident în această lună, informează Reuters.
08:50
Ziua Armatei Române 2025: Ilie Bolojan participă la ceremonia de la Carei. Ce evenimente sunt organizate în București și în țară # Digi24.ro
Ziua Armatei va fi sărbătorită, sâmbătă, printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente. Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la Carei, unde va avea loc o ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.