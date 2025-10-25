Rușii au bombardat Kievul
Veridica.ro, 25 octombrie 2025 17:40
Sâmbătă dimineață s-a dat alarma în toată Ucraina și la Kiev din cauza amenințării cu rachete balistice.
Acum o oră
17:40
Acum 2 ore
17:20
Președintele Donald Trump ajunge duminică în Malaezia prima etapă a unui turneu în Asia, primul de la revenirea sa la Casa Albă, care mai cuprinde și Japonia și Coreea de sud.
Acum 12 ore
08:40
În ziua în care a împlinit 41 de ani, fondatorul Telegram, Pavel Durov, a publicat pe canalul său o postare dedicată amenințărilor la adresa libertății de exprimare pe internet.
07:00
Aceasta va executa misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României.
Acum 24 ore
21:00
Un atac american asupra unei presupuse nave de trafic de droguri a ucis șase presupuși „narcoteroriști” în Caraibe, a declarat vineri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, aceasta fiind cea mai recentă operațiune din cadrul campaniei antidrog a președintelui Donald Trump în regiune.
20:50
La Londra, unde s-au reunit liderii Coaliției de voință, concluzia a fost că „Putin rămâne fără bani, soldați și idei”.
19:50
Ștefan cel Mare a cucerit Suedia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (38) # Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
18:40
Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin , Kirill Dmitriev, s-a aflat în SUA pentru întâlniri cu oficiali ai administrației Trump, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff , potrivit unor relatări din presă publicate vineri.
18:30
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri că Budapesta lucrează la o modalitate de a „eluda” sancțiunile americane impuse companiilor rusești de petrol și gaze.
Ieri
15:30
Un mitropolit acuzat că a hărțuit sexual un preot a intermediat relația dintre guvernul Orban și oamenii lui Putin, scrie presa independentă rusă. Tot de acolo aflăm că armata lui Putin nu mai găsește voluntari, iar îndoctrinarea în școlile rusești ia avânt.
15:20
Japonia a anunțat vineri că a ridicat de la sol avioanele sale de luptă după ce a constatat că bombardiere rusești, inclusiv cele care pot transporta arme nucleare, s-au apropiat de spațiul său aerian.
15:10
Conferințele Veridica 2025 la Tulcea
15:00
Adam Michnik în dialog cu conf. univ. dr. Daniel Citirigă, decanul FISP, la Conferințele Veridica # Veridica.ro
Conferințele Veridica 2025
14:50
Comisia Europeană a acuzat vineri Meta și TikTok de încălcarea regulamentului istoric al blocului comunitar privind rețelele de socializare.
14:40
Un influencer spune că învățământul cu predarea în alte limbi ar trebui să fie doar privat, iar propaganda rusă prezintă această opinie drept noua politică de stat a Republicii Moldova de interzicere a limbii ruse.
14:00
Monarhul britanic l-a primit pe președintele ucrainean la reședința sa de la Windsor, înainte de reuniunea Coaliției de voință.
13:40
Fostul prim-ministru al Georgiei, Irakli Garibașvili, a fost acuzat vineri de spălare de bani la scară largă, fiind prima dată când o figură importantă din elita guvernamentală se confruntă cu urmărirea penală în cadrul unei represiuni mai ample care vizează liderii opoziției.
12:40
Un om de afaceri fără experienţă politică a fost numit prim-ministru în Republica Moldova # Veridica.ro
Parlamentul urmează să voteze nominalizarea săptămâna viitoare.
12:00
Trump rupe negocierile comerciale cu Canada din cauza unei reclame critice la adresa politicii sale vamale # Veridica.ro
Părţile se pregăteau să încheie un acord privind taxarea unor produse cheie
10:50
Beijingul susţine că părţile sunt perfect capabile să-şi rezolve disputele comerciale.
10:00
Keir Starmer găzduieşte reuniunea Coaliţiei Voluntarilor în prezenţa preşedintelui ucrainean
09:20
UE ne obligă să mâncăm insecte, vrea să înlocuiască europenii cu migranți, ne controlează internetul și ne manipulează alegerile. Sunt câteva din teoriile conspirației care vizează Bruxellesul.
23 octombrie 2025
22:00
Rusia a reacționat joi cu indignare după ce Statele Unite au impus sancțiuni substanțiale celor mai mari două companii petroliere ale sale, primele sancțiuni economice aplicate Moscovei de președintele Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat al său.
21:50
Aproximativ 2.000 de monede de aur și argint, în valoare de aproximativ 90.000 de euro au fost furate la doar câteva ore după furtul îndrăzneț al unora dintre bijuteriile coroanei franceze de la Luvru din Paris.
21:30
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat că avioanele militare rusești au încălcat spațiul aerian al Lituaniei joi seară.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Vicepreședintele american JD Vance a criticat joi votul din parlamentul israelian din ziua precedentă privind anexarea Cisiordaniei ocupate, afirmând că acesta a reprezentat o „insultă” și a mers împotriva politicilor administrației Trump.
15:30
Președintele ucrainean spune că Putin înțelege că astfel de arme pot schimba cursul războiului.
15:00
Papa și monarhul britanic s-au rugat împreună
14:40
Președintele ucrainean cere presiune sporită asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului
09:20
Moscova va continua războiul din cauza refuzului Kievului de se așeza la masa negocierilor și de a caută soluții de pace, potrivit propagandei ruse.
07:10
România va menţine active centralele pe cărbune până în 2029.
22 octombrie 2025
22:30
Cum n-o dai!
14:30
Sunt turcii ciprioți gata să se distanțeze de Turcia? Planurile Ankarei la Mediterană, în pericol # Veridica.ro
Aliatul lui Erdoğan în Ciprul de Nord a pierdut categoric alegerile prezidențiale. E un semnal că turcii ciprioți nu susțin politicile Ankarei în regiune, într-un moment în care acestea sunt amenințate și de interesul crescând al SUA și altor puteri pentru Mediterana de Est.
13:20
Preşedinta Maia Sandu spune că aderarea la UE trebuie să aibă loc în timpul actualei legislaturi # Veridica.ro
Ea le-a cerut noilor parlamentari să lucreze la armonizarea legislaţiei cu cea europeană.
12:40
Senatul francez a convocat-o pe directoarea muzeului pentru explicaţii despre condiţiile de securitate
12:20
Armata israeliană afirmă că trupele a doi ostatici returnați marți de Hamas au fost identificate ca fiind Arie Zalmanowicz și sergentul-major în rezervă Tamir Adar.
12:00
Cel puţin şase persoane au fost ucise la Kiev şi în împrejurimi
11:50
Coreea de Nord a efectuat miercuri primele sale teste cu rachete balistice din ultimele cinci luni, cu câteva zile înainte de întâlnirea așteptată în Coreea de Sud a președintelui american Donald Trump și a altor lideri.
11:40
Rusia a lansat miercuri un atac cu drone și rachete în Ucraina, ucigând cel puțin șase persoane, au declarat oficiali ucraineni, la o zi după ce președintele american Donald Trump a amânat întâlnirea planificată cu liderul rus Vladimir Putin, spunând că nu vrea ca aceasta să fie o „pierdere de timp ”.
11:20
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
11:10
Preşedintele american anunţase convorbiri la Budapesta consacrate încheierii războiului din Ucraina.
10:40
Zelenski și liderii europeni susțin ideea lui Trump pentru înghețarea liniei frontului în vederea negocierilor # Veridica.ro
Liderii europeni insistă însă că frontierele internaționale n-ar trebui modificate prin forță.
09:50
Trump vrea despăgubiri de la propriul Departament de Justiţie, pentru anchetele din trecut # Veridica.ro
Presa a relatat că preşedintele american cere daune de 230 de milioane de dolari
21 octombrie 2025
21:10
În funcție de evoluțiile de securitate, activitatea acestuia va continua lunar în acest format.
17:50
Doi frați din Republica Moldova, plecați la muncă în Rusia, au dispărut după ce ar fi fost păcăliți să se înroleze și trimiși pe front. Familia și surse Veridica spun că unul dintre ei s-a predat armatei ucrainene.
17:50
„Noua, grandioasa și magnifica” incintă îi va servi la cinele festive.
17:10
Rusia și-a intensificat atacurile în prag de iarnă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
16:30
Polonia îl avertizează pe Putin să nu-i folosească spațiul aerian pentru întâlnirea cu Trump de la Budapesta # Veridica.ro
Liderul de la Kremlin este vizat de un mandat internațional de arestare pentru crime de război
15:00
Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți pentru încercarea de incendiere a unei clădiri.
11:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE escaladează războiul din Ucraina înaintea întâlnirii Putin–Trump # Veridica.ro
UE vrea să împiedice o eventuală soluționare diplomatică a războiului ruso-ucrainean și să provoace noi etape de escaladare, potrivit propagandei pro-Kremlin.
