Un fost dinamovist este la un pas să devină căpitan la un gigant din Bundesliga!

Sport.ro, 25 octombrie 2025 17:50

Spaniolul a plecat cu scandal de la Dinamo.

Acum 5 minute
18:20
Cristi Balaj a explicat de ce a plecat de la CFR Cluj: „Am ajuns de nerecunoscut!” Sport.ro
Cristi Balaj a vorbit deschis despre plecarea sa de la CFR Cluj.
18:20
Gigi Becali, daune totale: pierdere de 450.000 de euro! Sport.ro
FCSB traversează un sezon de coșmar. Și criza de rezultate a provocat deja și o „gaură“ în buget.
18:20
VAR-ul săracilor! Scene rușinoase la Oțelul - U Cluj: cât s-a putut aștepta pentru trei verificări Sport.ro
Arbitrii din camera VAR au avut nevoie de mult timp pentru a verifica mai multe faze controversate din meciul Oțelul - U Cluj 1-2.
Acum 30 minute
18:00
Mirel Rădoi se confruntă cu probleme serioase la Craiova: "Nu trecem prin cea mai fericită situație" Sport.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) se confruntă cu bătăi de cap serioase înaintea meciului cu Metaloglobus, programat duminică, de la ora 14:00.
Acum o oră
17:50
17:40
I-a dispărut zâmbetul lui Coman: decizia antrenorului, șocantă în privința sa! Sport.ro
Fostul golgheter al Superligii, ajuns la 27 de ani, traversează o perioadă de coșmar, la Al-Gharafa. Singura sa consolare? Banii pe care îi câștigă, ce-i drept, cu prețul de a fi „lipit“ de bancă.
17:30
"Furată ca la Olimpiadă!" Internetul a explodat după ce Sabrina Voinea a ratat podiumul la Mondiale Sport.ro
Istoria se repetă într-un mod dureros pentru Sabrina Voinea!
Acum 2 ore
17:20
Fostul fundaș de la Napoli știe „arma secretă” a lui Cristi Chivu Sport.ro
Napoli – Inter este derby-ul etapei a 8-a din Serie A și promite spectacol total. 
17:10
Marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu, pusă la zid: "Groaznic, dezamăgitor!" Sport.ro
Mircea Lucescu a anunțat recent lista preliminară de convocări pentru naționala României înaintea ultimelor meciuri din preliminariile CM 2026, cu Bosnia și San Marino.
17:10
FCSB, o catastrofă: situația în care a ajuns campioana țării, fără precedent! Sport.ro
De la nivelul unei echipe care nu știa să piardă în Superliga noastră, formația bucureșteană a devenit acum ciuca bătăilor, cu șase înfrângeri în doar 13 etape!
16:50
Aryna Sabalenka a spus tot! Cum i-a transformat Novak Djokovic cariera Sport.ro
Liderul mondial din WTA, Aryna Sabalenka, a dezvăluit una dintre armele secrete care au propulsat-o în elita tenisului.
16:40
De atât mai are nevoie Musi! Puștiul lui Dinamo, analizat de un fost stelist Sport.ro
Alexandru Musi (21 de ani), mijlocașul venit de la FCSB în schimbul lui Dennis Politic, este pariul U21 al lui Zeljko Kopic la Dinamo.
16:40
I-am depășit pe englezi, spanioli și francezi! Asistență impresionantă la FCSB - Bologna în Europa League Sport.ro
FCSB a pierdut cu 1-2 în fața celor de la Bologna, pe Arena Națională, în etapa a treia din grupele UEFA Europa League, însă a reușit să bifeze o performanță remarcabilă în tribune. 
16:30
Răsturnare de situație la FCSB, după ce Gigi Becali a stabilit lista neagră: "Vă dau un exemplu" Sport.ro
Gigi Becali a stabilit deja numele mai multor jucători de la FCSB de care intenționează să se despartă în iarnă.
16:30
„Reghe“ a deschis „robinetul cu bani“ în Africa: performanța sa echivalează cu niște sume imense Sport.ro
Tehnicianul de 50 de ani, puternic contestat de suporteri până acum o lună, a trecut cu bine peste tururile preliminare din Champions League cu Al-Hilal Omdurman (Sudan).
Acum 4 ore
16:10
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Jugurtha Hamroun. Fosta „perlă” a lui Gigi Becali s-a stabilit în România Sport.ro
Jugurtha Hamroun, un nume ce trezește amintiri pentru fanii a două echipe din România.
16:00
Ioan Becali, dezvăluiri despre jucătorul de la FCSB: ”Parcă luase cocaină! Nu dau de el!” Sport.ro
Darius Olaru nu mai impresionează la FCSB. 
16:00
Luis Enrique și-a lăudat starul de la PSG: „Este cel mai bun din lume” Sport.ro
Luis Enrique și-a lăudat unul dintre jucătorii de bază de la PSG.
15:40
Ianis Hagi a văzut ce a făcut Nicolas Popescu și a reacționat Sport.ro
Ianis Hagi a reacționat după ce Nicolas Popescu marcat din nou pentru Steaua.
15:30
Ar fi un dezastru pentru Mirel Rădoi! Ce șanse are Craiova să încheie ultima în Conference League Sport.ro
Universitatea Craiova a obținut un singur punct în primele două meciuri disputate în faza principală Conference League.
15:00
Xabi Alonso a comentat răutățile spuse de Lamine Yamal la adresa lui Real Madrid înainte de El Clasico Sport.ro
El Clasico, Real Madrid - Barcelona, este programat duminică, de la 17:15, în etapa 10 din La Liga.
15:00
OUT pentru El Clasico! Vedeta Barcelonei s-a accidentat la ultimul antrenament Sport.ro
Barcelona are o nouă problemă înaintea duelului cu Real Madrid.
14:40
Anunțul făcut de FRF înaintea meciului cu San Marino: „Ultima șansă!” Sport.ro
FRF a făcut un anunț în legătură cu biletele pentru meciul România - San Marino.
14:30
Brest – PSG, 18:00, LIVE pe VOYO! Alte două meciuri se joacă azi în Ligue 1 Sport.ro
PSG va juca pe terenul lui Brest în etapa a noua din Ligue 1. 
Acum 6 ore
14:20
Steaua a făcut spectacol în deplasarea de la Olimpia Satu Mare! Rezultatele din Liga 2 și cum arată clasamentul Sport.ro
Steaua, Corvinul și ASA Târgu Mureș și-au câștigat meciurile din runda a 11-a din Liga 2.
14:10
Andrei Rațiu îi avertizează pe șefii lui Rayo Vallecano: ”Depinde de ei dacă sunt fericit!” Sport.ro
Partida pe care Rayo Vallecano, echipa la care evoluează Andrei Rațiu, a disputat-o pe terenul celor de la Hacken, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în faza principală Conference League. 
13:40
România, fără medalie la gimnastică la CM din Indonezia! Ce au făcut Sabrina Voinea și Denisa Golgotă la sol Sport.ro
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat, sâmbătă, pe locul 4, iar Denisa Golgotă pe locul 7, în finală la sol, la CM din Indonezia. România a încheiat fără medalie.
13:40
Sfat pentru Gigi Becali! A dezvăluit cauza dezastrului de la FCSB: ”Trebuie să înțeleagă!” Sport.ro
FCSB se chinuie în acest sezon din cauza rezultatelor.
13:20
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu România Sport.ro
Echipa națională a României s-a impus cu scorul de 1-0 în fața Austriei, pe 12 octombrie, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
13:20
Clubul de tradiție din România are probleme mari! Datoriile care pot îngropa echipa Sport.ro
Mai multe cluburi de tradiție din România au dispărut de-a lungul timpului din cauza datoriilor.
12:50
Napoli - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Chivu vs Conte și cel mai așteptat duel din Serie A Sport.ro
Napoli - Inter va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:00.
12:40
”Anomalie!” Gigi Becali, reacție categorică după ce UEFA ”a deposedat-o” pe FCSB de Cupa Campionilor: ”Au luat de bună ce a trimis Talpan!” Sport.ro
UEFA a scos-o pe FCSB din dreptul câștigătoarelor de Cupa Campionilor Europeni.
12:30
Ce au spus italienii despre Cristi Chivu înaintea marelui derby cu Napoli: „S-a târât ca o cârpă” Sport.ro
Italienii au observat problema lui Cristi Chivu înainte de Napoli - Inter.
Acum 8 ore
12:20
Situație incredibilă în Europa League! Fosta adversară a lui FCSB, anchetată pentru o încălcare gravă de regulament Sport.ro
UEFA se află în mijlocul unei anchete în legătură cu unul din cluburile angrenate în Europa League. 
12:00
Dan Șucu a găsit rezolvarea la Genoa! Patronul e gata să semneze cu trei jucători Sport.ro
Dan Șucu e gata să rezolve criza din startul de sezon de la Genoa.
12:00
Cristi Chivu în Napoli - Inter, de la 19:00. Echipele probabile + Cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Napoli - Inter, meci important pentru antrenorul român Cristi Chivu.
11:50
Iker Casillas, jefuit în propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa Sport.ro
Iker Casillas, legendarul portar al lui Real Madrid, a fost jefuit în propria locuință. 
11:30
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca ”Steaua” trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă Sport.ro
Gigi Becali declara că ar fi dispus să plătească o sumă uriașă de bani pentru marca ”Steaua” pentru a încheia scandalul din instanță în legătură cu continuatoarea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni.
11:30
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: "Îmi place mult ce a creat la Craiova. Poate câștiga campionatul!" Sport.ro
Sorin Paraschiv, mâna dreaptă a lui Rădoi când acesta era căpitan la Steaua, vorbește despre lupta la titlu din SuperLiga României și despre șansele Universității Craiova de a câștiga campionatul.
11:10
Messi, de neoprit și în play-off-ul din MLS! Starul argentinian a reușit o nouă „dublă” Sport.ro
Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva Nashville SC, scor 3-1.
11:10
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF Sport.ro
Faptul că Lisav Eissat a acceptat să joace pentru echipa națională a României a declanșat un adevărat scandal în Israel.
10:50
Ioan Becali a propus un alt antrenor la U Cluj, înainte de numirea lui Bergodi: ”Voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate!” Sport.ro
Cristiano Bergodi este noul antrenor al lui U Cluj, după ce Ioan Ovidiu Sabău și-a dat demisia de pe banca ardelenilor.
10:40
Cine e cel mai rău om din lume? UFC 321 e pe VOYO, de la 21:00 Sport.ro
UFC 321 e transmis în direct pe VOYO, de la 21:00.
10:40
Brentford - Liverpool, de la 22:00, pe VOYO! „Cormoranii” au trei înfrângeri la rând în Premier League Sport.ro
Brentford - Liverpool va avea loc de la ora 22:00 și se vede pe VOYO.
10:30
Manchester United - Brighton, de la 19:30, pe VOYO! Adversar complicat pentru trupa lui Ruben Amorim Sport.ro
Manchester United - Brighton va avea loc de la ora 19:30 și se vede pe VOYO.
Acum 12 ore
10:20
Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham, de la 17:00, pe VOYO! „Albaștrii” întâlnesc revelația din Premier League Sport.ro
Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham și văd în exclusivitate pe VOYO, de la 17:00.
10:10
Gestul de mare clasă făcut de vedeta de la FCSB după eșecul cu Bologna Sport.ro
FCSB a pierdut în fața Bolognei cu scorul de 1-2 în faza principală Europa League, astfel că roș-albaștrii rămân cu doar trei puncte în clasament.
10:10
Trei luni de închisoare cu suspendare şi amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar Sport.ro
E vicecampioană olimpică la ediția de iarnă din Beijing 2022.
09:50
Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO Sport.ro
Premier League, exclusiv pe VOYO.
09:50
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că „fură” Sport.ro
Lamine Yamal a făcut o declarație controversată înainte de El Clasico.
