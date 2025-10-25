Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu au loc în perioada 27-31 octombrie. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate

16:00

Catedrala Mântuirii Neamului este sfințită duminica aceasta, 26 octombrie, iar credincioșii din București și din țară, care nu vin cu autocarele și care vor să vadă slujba, au fost lăsați în spate de tot, deși […] Articolul Sfânta împărțire de la sfințirea Catedralei Mântuirii: înăuntru, doar credincioșii pe bază de invitație, iar bucureștenii stau afară, după gard. „Clasamentul” anunțat de BOR apare prima dată în B365.