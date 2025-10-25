Jurații „The Ticket”, șocați de o reprezentație periculoasă! Concurenta de la Antena 1, prinsă de păr cu o sfoară suspendată în aer | EXCLUSIV
Cancan.ro, 25 octombrie 2025 19:20
Ediția cu numărul opt a emisiunii The Ticket aduce în atenția publicului concurenți spectaculoși, dar și foarte tăioși. La propriu, căci unul dintre numere este destul de periculos, iar publicul a stat cu sufletul la […]
Acum 15 minute
19:50
România trece la ora de iarnă în această noapte. Cât de mult ne afectează, potrivit specialiștilor # Cancan.ro
În noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile se dau înapoi cu o oră. Vom dormi mai mult, dar organismul nostru ar putea resimți schimbarea mai mult decât credem. România trece în această noapte la ora […]
Acum o oră
19:30
I-a greșit iubitei și i-a cumpărat un Porsche. Mesajul scris pe mașină, însă, s-a viralizat! # Cancan.ro
Orașul Cluj-Napoca a fost martorul unui gest impresionant, care a atras atenția trecătorilor și a stârnit reacții virale pe rețelele de socializare. Iată ce mesaj era scris pe o mașină de lux din Cluj! Într-un […]
19:20
19:10
Tragedie la Roma! Beatrice, o tânără de 20 de ani, a murit nevinovată în urma unei curse ilegale de mașini # Cancan.ro
O seară obișnuită s-a transformat într-un coșmar pe șoseaua Cristoforo Colombo. Două mașini s-au ciocnit violent, iar o tânără aflată pe scaunul din dreapta a murit la spital. Poliția italiană anchetează acum o posibilă cursă […]
Acum 2 ore
19:00
Carmen Harra, previziune sumbră pentru finalul anului 2025: „Cutremure și inundații așa cum n-am mai văzut!” # Cancan.ro
Celebra clarvăzătoare Carmen Harra a făcut noi previziuni pentru sfârșitul anului 2025, iar mesajele ei sunt deopotrivă cutremurătoare și pline de speranță. Ea vorbește despre transformări climatice uriașe, tulburări globale și o schimbare de conștiință […]
18:40
MISTER total, după ce influncerița a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. L-a ținut ascuns, dar… El este tatăl copilului Mariei Vigheciu! # Cancan.ro
A luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară! Influencerița care a devenit mamă la doar 19 ani și a divorțat de tatăl fiicei sale în 2016, […]
18:40
Bucurie mare în showbiz: fostul concurent de la Survivor România a devenit tătic! Prima imagine cu băiețelul lui # Cancan.ro
Fericire mare în familia lui Bogdan Urucu! Fostul concurent de la Survivor a devenit tătic! Iată prima imagine cu micuțul! Bogdan Urucu și Laura Mușuroaea au devenit părinți, trăind unul dintre cele mai emoționante momente din […]
18:10
Gestul emoționant făcut de Cătălin Moroșanu pentru un tânăr cu dizabilități. I-a îndeplinit cel mai mare vis! # Cancan.ro
Dragoș Zdrolidis are doar 22 de ani, dar povestea lui pare desprinsă dintr-un film de Oscar. Băiatul a fost născut prematur, la doar 5 luni și 3 săptămâni, cântărind 700 de grame, iar medicii îi […]
Acum 4 ore
18:00
Record mondial pentru campionul european de raliuri Miko Marczyk!Într-o perioadă în care prețurile la combustibili îi fac pe mulți șoferi să-și regândească fiecare deplasare, un tânăr campion polonez a reușit ceea ce părea imposibil: să […]
17:20
Noua meserie a lui Kim Kardashian. În ce domeniu va profesa vedeta în vârstă de 45 de ani # Cancan.ro
După șase ani de studiu intens și un drum deloc convențional, Kim Kardashian este pe punctul de a-și îndeplini unul dintre cele mai ambițioase obiective: acela de a deveni avocat. Vedeta în vârstă de 45 […]
16:50
Cine este Alessia Pop, adolescenta de 16 ani care a întors toate scaunele la Vocea României 2025 în primele secunde: ”N-am auzit așa ceva în viața mea!” # Cancan.ro
Alessia Pop, o tânără de doar 16 ani, a ridicat sala în picioare și i-a făcut pe toți cei patru antrenori să-și întoarcă scaunele în cea mai spectaculoasă audiție a sezonului „Vocea României” 2025. Interpretarea […]
16:40
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Îmi place să […]
16:30
Bunurile lui Felix Baumgartner, în valoare de aproape un milion de euro, scoase la licitație! # Cancan.ro
După trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a decis să scoată la licitație bolizii de lux ai acestuia. Aceștia ar avea o valoare totală de 900.000 de euro. Ce modele rare pot fi cumpărate? Află în articol! Felix Baumgartner a […]
16:20
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
Acum 6 ore
16:00
Farsa pe care i-a făcut-o Cătălin Măruță fiicei sale. Eva a tras o sperietură de zile mari: ”A urlat de s-a auzit prin telefon” # Cancan.ro
Familia Măruță este o prezență foarte des întâlnită și iubită din mediul online. Atât Cătălin Măruță, Andra cât și cei doi copii ai lor, David și Eva, postează filmulețe din viața lor de zi cu […]
15:50
Ispita de la „Insula Iubirii” n-a cucerit nimic în Thailanda, dar și-a luat revanșa în România! A sedus-o, iar la final… # Cancan.ro
Narcis Bujor a intrat în atenția publicului după ce a participat ca ispită la „Insula Iubirii”. Totodată, el face parte din trupa de stripperi condusă de Cornel Păsat. Pe Insulă, Narcis s-a remarcat datorită comentariilor […]
15:50
Secretele modelelor Victoria’s Secret, dezvăluite! Cum reușesc Adriana Lima, Bella Hadid și Irina Shayk să-și mențină siluetele invidiate de femei # Cancan.ro
Nu mai încape îndoială că modelele Victoria’s Secret reprezintă un adevărat etalon atunci când vine vorba despre trupuri perfecte. Însă în spatele imaginii glamuroase se află ore întregi de muncă asiduă și diete stricte. „Îngerii” […]
15:50
Este alertă de dispariție în România! Muntean Viorica Neluța a plecat de bună voie de acasă pe data de 23 octombrie 2025 și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Femeia în vârstă […]
15:40
Ce înseamnă ”regula lui 8”, recomandată de medicul Vlad Ciurea. Este inspirată de la nemți! # Cancan.ro
Burnout-ul a devenit una dintre cele mai întâlnite probleme ale lumii, cauzată de stilul de viață tot mai solicitant și de stresul permanent. Acest sindrom vine ca un răspuns la stresul cronic, în special cel […]
15:00
Un bărbat din Vâlcea s-a aruncat de la etajul 3 al blocului în care locuia. Ce a scris în biletul de ADIO # Cancan.ro
Tragedie în Vâlcea, după ce un bărbat în vârstă de 52 de ani s-a sinucis și a lăsat un bilet de adio! El s-a aruncat de la etajul trei al blocului în care locuia, dar […]
14:40
Noi scurgeri de gaz în zona blocului în care a avut loc explozia din Rahova. A fost pus sigiliu! # Cancan.ro
Sâmbătă dimineață, echipele de la Distrigaz Rețele au descoperit noi scurgeri de gaze în apropierea blocului afectat de explozia devastatoare din Rahova. Astăzi ar fi trebuit reluată alimentarea cu gaze, însă a fost pus, din […]
14:10
Piedone, mesaj pentru soția lui în ziua în care au împlinit 37 de ani de căsnicie: ”Asta ar fi exclus-o, draga mea, din stenograme” # Cancan.ro
Dragoste cu năbădăi între Cristian Popescu Piedone și Iulia! Fostul șef ANPC i-a făcut o declarație de-a dreptul emoționantă femeii care i-a dăruit doi copii, cu toate că relația lor nu era una roz în […]
Acum 8 ore
13:50
Oana Roman, mărturisiri despre suferința tăcută a fiicei sale: “Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Oana Roman este nedezlipită de fiica ei, Isabela. Așa s-a întâmplat și, zilele trecute, la Gala Andreei Marin, unde fata lui Petre Roman a făcut parte dintr-un show de modă, prezentând o rochie cu elemente […]
13:50
Suma URIAȘĂ pe care a plătit-o un român pentru a se antrena cot la cot cu David Popovici # Cancan.ro
David Popovici este recunoscut la nivel mondial pentru performanțele sale excepționale în natație. La vârsta de 21 de ani, înotătorul român are un palmares impresionant. Pe lângă reușitele din bazin, David Popovici este recunoscut și […]
13:40
Asia Express 2025, sub lupa lui Carmen Negoiță: „Nu văd atâta determinare la ei”. Cum i-a ajutat pe unii concurenți să treacă peste probele dificile # Cancan.ro
Carmen Negoiță a trăit, anul trecut, experiența Asia Express alături de sora ei și știe clar prin ce stări te poate trece un astfel de reality show. Nu stă geană pe fiecare ediție, dar nici […]
13:10
Dieta lui Lupu Rednic. Alimentul-minune care l-a ajutat să slăbească: ”În fiecare dimineață!” # Cancan.ro
Lupu Rednic își dorește să facă o schimbare radicală în viața lui. Interpretul de muzică populară a vorbit despre dieta la care a apelat la cei 56 de ani. Află în articol! Soțul Corneliei Rednic […]
13:00
Cum arată și cu ce se ocupă prima soție a lui CRBL. Artistul și Andreea au divorțat după 7 ani de mariaj # Cancan.ro
CRBL este un artist cunoscut în întreaga țară, iar numele său nu mai are nevoie de nicio prezentare. Totuși, puțini știu că artistul a mai fost căsătorit înainte de a o întâlni pe Elena, mama […]
12:30
Anchetă la Spitalul Județean Ploiești! Un bărbat a intrat în comă după ce a fost scăpat de pe targă # Cancan.ro
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost operat de urgență, după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanțe private, în curtea Spitalului Judeţean din […]
12:10
Monica, o altă mamă care a născut la clinica unde Madălina a adus pe lume un copil și apoi a murit, a fost la un pas de tragedie: ”Eram în stare de șoc” # Cancan.ro
O altă tragedie a fost la un pas să se întâmple în clinica privată din Constanța, spitalul în care Mădălina, o polițistă în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața. Este vorba despre o […]
Acum 12 ore
11:50
Betty Salam, ADEVĂRUL despre presupusa sarcină: ”De câteva zile, tot primesc întrebarea asta” # Cancan.ro
Betty Salam și Roberto trăiesc o frumoasă poveste de iubire care, deși durează de câteva luni, a evoluat foate rapid. Fiica lui Florin Salam nu ezită să îi facă declarații de dragoste în mediul online logodnicului ei, iar oamenii […]
11:40
Cele 4 ZODII protejate de Divinitate în acest weekend. Dau lovitura pe toate planurile: bani, carieră și iubire # Cancan.ro
Astrologii au anunțat că acest weekend va aduce oportunități neașteptate și momente incredibile pentru patru semne zodiacale. Acești nativi vor avea parte de iubire, bani și succes garantat pe toate planurile. Aceste zodii vor simți […]
10:50
Vasile Ungureanu își ducea prietenul bolnav de cancer la tratament, când semiremorca unui TIR s-a răsturnat peste mașina în care se aflau. Cei doi au murit pe loc # Cancan.ro
Tragedie fără margini pentru două familii de români! Doi bărbați și-au pierdut viața într-un accident, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de semiremorca desprinsă de la un TIR încărcat cu pământ. Află în […]
10:50
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei # Cancan.ro
Bianka și Toni, doi tineri în vârstă de 20 de ani din Harghita au fost găsiți fără viață într-o mașină, după ce au fost dați dispăruți zile în șir. Aceștia prezentau răni, iar anchetatorii au […]
10:30
3 alimente care cresc riscul de cancer. Avertismentul transmis de un gastroenterolog de la Harvard # Cancan.ro
Un gastroenterolog de la Harvard avertizează asupra a trei alimente care cresc tăcut riscul de cancer. Alimentele ultra-procesate, alcoolul și carnea procesată sunt principalele surse de îngrijorare. Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog instruit la Harvard, Stanford […]
10:20
Două cutremure în România, sâmbătă dimineață! Unde au avut loc seismele și ce magnitudine au avut # Cancan.ro
Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineața în zona seismică Vrancea, la un interval de mai puțin de o oră, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Ambele cutremure au […]
10:00
O româncă de 29 de ani s-a dat drept ghicitoare în Austria. Câți bani a făcut „Anna din Viena” în doar câteva luni # Cancan.ro
Un caz halucinant a făcut înconjurul internetului. O româncă a pretins că este ghicitoare și a înșelat o mulțime de bătrâni. Femeia le promitea că îi va scăpa de blesteme și făcea bani grei de […]
09:50
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat # Cancan.ro
Un anunț de angajare, aparent banal, a stârnit un val de controverse, după ce un angajator a postat un mesaj prin care voia să recruteze ospătari. Acesta oferea un salariu care i-a nemulțumit pe tinerii […]
09:20
CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze! Pentru că o doză de umor face ziua mai frumoasă, ți-am pregătit acest banc, care sigur te va face să râzi cu lacrimi. Lasă grijile deoparte, ia-ți câteva […]
09:20
Horoscopul ne vorbește despre bani, iubire, sănătate, compatibilitate și multe alte aspecte importante. Când vine vorba de relații, astrele îți pot spune ce fel de partener/ă ești, cu cine te potrivești, dar și câte căsnicii […]
09:00
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două bunicuțe, în maximum 51 de secunde # Cancan.ro
Puzzle-urile de tip „Găsește diferențele” au pus internetul pe jar. Nu sunt doar distractive, dar reprezintă și o combinație perfectă între relaxare și exercițiu pentru creier. CANCAN.RO ți-a pregătit testul de inteligență de sâmbătă. Trebuie […]
08:50
Vei rămâne surprins! Câte clase are Gabi Tamaș, de fapt. Adevărul despre câștigătorul Asia Express 2025 # Cancan.ro
Participarea la sezonul 8 Asia Express l-a adus din nou pe Gabi Tamaș în atenția publicului. După ce a reușit să câștige simpatia telespectatorilor alături de Dan Alexa, oamenii au început să își pună întrebări despre viața lui. […]
08:40
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion 2026. Meteorologii Accuweather anunță temperaturi neobișnuite de Sărbători, în România # Cancan.ro
După mai multe ierni blânde, cu temperaturi de primăvară, luna decembrie 2025 vine cu o schimbare bruscă de temperaturi. Meteorologii AccuWeather au făcut anunțul mult așteptat. Vom avea sau nu zăpadă de sărbători? Vedeți în […]
08:20
Este weekend, așa că CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog dintre Bulă și Bubulina. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete […]
Acum 24 ore
23:50
Cristian Botgros, la un pas de moarte! Ce declarații a făcut nepotul maestrului Nicolae Botgros: „Nu-mi dădeau șanse” # Cancan.ro
Cristian Botgros, la un pas de tragedie! Nepotul maestrului Nicolae Botgros, salvat după două săptămâni de comă. Iată ce declarații a făcut tânărul! La doar câteva săptămâni după ce întreaga lume artistică a fost zguduită […]
23:50
Au bifat prima vacanță în trei cu frumosul de la Maramu’. Ilinca Vandici l-a ”făcut tată” deja pe noul iubit! Cine este acesta # Cancan.ro
Deși oficial ultima zi de școală e vineri 24 octombrie, vacanța pare să fi început deja în familia Ilincăi Vandici, care a decis să plece în city break puțin mai devreme, cu fiul ei Zian […]
23:50
Fosta soţie a lui Lino Golden, lăsată cu ochii în soare chiar înainte să plece la show-ul de la PRO TV, dar… SURPRIZĂ TOTALĂ! Delia visează la o împăcare cu EX-ul pe care l-a umilit public! # Cancan.ro
Fosta lui Lino şi esteticianul vedetelor, Dr. Auday, s-au despărţit subit, după ce şi-au tot etalat relaţia pe site-urile de socializare. La doar câteva luni distanţă, medicul şi blondina au pornit pe drumuri separate, chiar […]
23:50
„Tăurașul Emi”, milionarul închipuit, val de jigniri, după ce a fost refuzat de o creatoare de modă. O altă victimă povestește cum a ajuns cu forța în casa lui # Cancan.ro
Emil Munteanu, un bărbat care pozează în om de afaceri prosper și se recomandă drept „milionar”, dar despre care surse judiciare spun că trăiește mai mult din aparențe și ar fi aghiotantul unui mare interlop, […]
23:50
Carmen Tănase promite spectacol la masa juraților de la “Românii au talent”. Cum și-a negociat intrarea la Pro TV: “Probabil că o să mă și înjure unii” # Cancan.ro
Carmen Tănase ia loc la masa juriului „Românii au talent” și promite să facă valuri. Cu ironia ei tăioasă, fiecare verdict va fi o surpriză! Concurenții nu știu ce-i așteaptă și nici colegii de juriu. […]
23:00
Emily, la un pas de tragedie! Vedeta a povestit lupta cu depresia postnatală. Iată ce mesaj a transmis aceasta! După ce a devenit mamă pentru a treia oară, Emily pare să retrăiască sentimentele asemănătoare pe […]
22:10
Ioana Grama își mai dorește un copil? Vedeta a făcut un gest care a atras atenția urmăritorilor. Iată ce imagine a postat aceasta! Ioana Grama se numără printre cele mai apreciate creatoare de conținut din […]
