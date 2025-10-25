Tot mai mulți români își țin telefonul pe silențios. Psihologii explică de ce asta reduce stresul și crește productivitatea
StirileProtv.ro, 25 octombrie 2025 19:20
Pentru că ne petrecem mare parte din viață cu telefonul în mână, foarte mulți îl țin pe modul silențios. Potrivit psihologilor, facem asta pentru că notificările și apelurile ne distrag atenția și ne măresc nivelul de stres și de anxietate.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
20:00
Turnurile unei centrale nucleare din Bavaria au fost demolate controlat. Mii de oameni au asistat la explozie # StirileProtv.ro
Două turnuri de răcire ale Centralei Nucleare dezafectate Gundremmingen, în Bavaria, au fost demolate cu explozivi sâmbătă, în cadrul unei operaţiuni controlate.
Acum 30 minute
19:40
Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a pornit într-un turneu în Asia. El se va întâlni cu președintele Chinei, dar și-a exprimat dorința de a-l întâlni și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.
19:40
România a câștigat aurul la Paris la turneul de masaj al națiunilor. Țara noastră a învins chiar și Thailanda # StirileProtv.ro
România a câștigat aurul la Paris la turneul de masaj al națiunilor, o competiție prestigioasă, în care terapeuți din 9 țări și-au demonstrat competența și talentul. Rezultatele arată că maseurii români sunt bine pregătiți.
Acum o oră
19:30
Incidentul de la Ambasada Rusiei. Medicul din Pitești care a alertat forțele antitero nu se afla sub influența drogurilor # StirileProtv.ro
Medicul din Pitești, care a pus pe jar miercuri noaptea Jandarmeria și Brigada Antiteroristă la Ambasada Federației Ruse, nu era sub influența substanțelor psihoactive.
19:30
Premierul Marii Britanii: ”Vladimir Putin refuză să pună capăt acestui război. A atacat copiii mici aflați la creșă” # StirileProtv.ro
Două persoane au fost ucise și cel puțin 12 rănite, după un nou atac al rușilor asupra capitalei ucrainene. Zeci de drone și rachete balistice au țintit mai multe cartiere din Kiev. Au fost interceptate de sistemele de apărare ale Ucrainei.
19:20
Tot mai mulți români își țin telefonul pe silențios. Psihologii explică de ce asta reduce stresul și crește productivitatea # StirileProtv.ro
Pentru că ne petrecem mare parte din viață cu telefonul în mână, foarte mulți îl țin pe modul silențios. Potrivit psihologilor, facem asta pentru că notificările și apelurile ne distrag atenția și ne măresc nivelul de stres și de anxietate.
19:20
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei # StirileProtv.ro
În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.
19:20
Pe litoral, atmosfera de vară a revenit pentru câteva ore. Turiștii s-au bucurat de plajă, soare și fructe de mare proaspete # StirileProtv.ro
Pe litoral, vremea a fost splendidă și pentru câteva ore a revenit atmosfera de vară. Soarele a strălucit și vântul a adiat ușor, astfel că plajele s-au animat și unii curajoși au făcut o baie în mare.
19:20
Ziua Armatei, marcată la Iași în prezența lui Nicușor Dan. Președintele și-a prelungit vizita ca să participe la ceremonie # StirileProtv.ro
Până la sfințirea Catedralei i-am onorat sâmbătă pe militarii care ne apără țara. De Ziua Armatei Române, în toate garnizoanele și la monumentele închinate eroilor au avut loc ceremonii speciale.
19:10
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc # StirileProtv.ro
Focul lui Sumedru este una dintre cele mai vechi și spectaculoase tradiții de toamnă din satele românești, marcând trecerea dintre anotimpuri și începutul iernii pastorale.
19:10
De ce se îngălbenesc hainele albe – cauze, prevenire și trucuri pentru a le menține strălucitoare # StirileProtv.ro
Hainele albe sunt superbe, însă menținerea strălucirii lor poate fi o adevărată provocare. Care sunt însă cauzele îngălbenirii hainelor albe, cum poți preveni îngălbenirea lor și ce soluții poți încerca pentru a le menține curate și strălucitoare.
19:10
Bordeaux, orașul poreclit „frumoasa adormită”. Vinuri, atracții turistice, cultură și experiențe gastronomice în Franța # StirileProtv.ro
Situat în sud-vestul Franței, Bordeaux este un oraș emblematic al eleganței franceze, recunoscut în întreaga lume pentru vinurile sale rafinate și patrimoniul arhitectural impresionant.
19:10
Cum arată cea mai mare lucrare LEGO din lume. Este compusă din peste un milion de piese # StirileProtv.ro
Membrii RoLUG (Romanian LEGO® Users Group), cu sprijinul LEGO România, au realizat cea mai mare dioramă din piese LEGO® din lume.
19:10
O șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul Galați. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital # StirileProtv.ro
Se întunecase afară când un martor a sunat la 112 și a anunțat că șalupa s-a izbit de barjele care staționează în dreptul portului, pentru a încărca sau descărca minereuri.
19:10
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București # StirileProtv.ro
Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.
19:10
Ghid pentru pelerini și reguli de acces. Măsuri speciale de siguranță la sfințirea picturii Catedralei Naționale # StirileProtv.ro
Având în vedere numărul mare de participanți, forțele de ordine au pregătit măsuri speciale de siguranță.
Acum 2 ore
18:30
Pakistanul avertizează că lipsa unui acord cu Afganistanul poate duce la război. Statele au convenit asupra unui armistițiu # StirileProtv.ro
Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea.
Acum 4 ore
17:20
Un turist japonez de 70 de ani a căzut de pe un zid de șapte metri al Panteonului. S-ar fi aplecat prea mult pentru un selfie # StirileProtv.ro
Un tursit japonez în vârstă de 70 de ani a murit vineri la Roma, după ce a căzut de pe un zid al incintei Panteonului de aproximativ şapte metri, scrie presa italiană.
17:10
CFR SA alocă peste 50 de milioane lei pentru modernizarea liniei Dărmănești-Vicșani. Peridoada lucrărilor, 80 de luni # StirileProtv.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA alocă până la 50,3 milioane lei pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti - Vicșani - Frontieră”, lotul al doilea.
17:00
Pamela Anderson și-a lansat propriul brand cosmetic. Ce ținută a purtat la evenimentul de lansare. FOTO # StirileProtv.ro
Actrița Pamela Anderson și-a lansat oficial noul brand cosmetic, Sonsie, în cadrul unui eveniment special desfășurat pe 24 octombrie la Shopify NY, deschis publicului pe parcursul weekendului.
16:50
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului # StirileProtv.ro
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a povestit că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene ruse din noaptea trecută, soldate cu doi morți și 12 răniți.
16:40
O familie din Londra plătește 180.000 de lire pe an ca să transforme un copil de un an într-un „gentleman britanic” # StirileProtv.ro
O familie înstărită din nordul Londrei oferă un salariu anual de 180.000 de lire pentru un tutore care să înceapă de la vârsta de un an formarea culturală a fiului lor.
16:40
Ultimele cuvinte ale unui bărbat condamnat la moarte în Alabama. A ars de viu un bărbat pentru 200 de dolari # StirileProtv.ro
Condamnatul la moarte din Alabama, Anthony Boyd, și-a declarat nevinovăția în ultimele sale cuvinte înfiorătoare înainte de a fi executat prin gaz azot.
16:30
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică” # StirileProtv.ro
Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.
Acum 6 ore
16:00
Nuntă cu bilet de intrare în Marea Britanie. Mireasa și-a pus invitații să plătească 754 de lire sterline # StirileProtv.ro
O mireasă din Marea Britanie a stârnit controverse după ce a decis să le ceară invitaților să plătească pentru a participa la propria nuntă. Prețul unui bilet varia între 42 și 745 de lire sterline, în funcție de pachetul ales.
15:50
Cazul care a șocat Franța. În premieră, o femeie, condamnată la închisoare pe viață, pentru violarea și uciderea unui copil # StirileProtv.ro
În Franța a ajuns la final procesul unei femei care a provocat valuri de șoc în această țară și care a reaprins o dezbatere aprinsă cu privire la politicile de imigrare ale Franței.
15:50
Tânărul Zohran Mamdani, favorit la primăria New York-ului. Când începe votul anticipat prin corespondenţă # StirileProtv.ro
Cea mai mare metropolă din Statele Unite, New York, începe sâmbătă procesul de vot anticipat pentru alegerea viitorului primar, iar marele favorit este Zohran Mamdani, un ales local de 34 de ani din aripa progresistă a Partidului Democrat, relatează AFP.
15:40
Lionel Messi a marcat două goluri pentru Inter Miami în meciul cu Nashville din MLS. VIDEO # StirileProtv.ro
Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva celor de la Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS.
15:30
Volodimir Zelenski: „Sancţiunile sunt una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Putin” # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite, la Londra, să extindă sancțiunile la întregul sector petrolier rus și a reiterat solicitarea de a primi rachete cu rază lungă de acțiune de tip Tomahawk, potrivit Euronews.
15:30
Zelenski cere aliaților să apere cerul Ucrainei. Bombardamentele ruse de sâmbătă au ucis patru persoane și au rănit 20 # StirileProtv.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul ucrainean, la câteva ore după ce bombardamente ruse asupra ţării sale au ucis patru persoane şi au rănit alte circa 20 în timpul nopţii, informează AFP.
15:20
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, atac la Bolojan: ”Avem o mare problemă acum la Guvern. Dacă nu se oprește, criză socială” # StirileProtv.ro
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu este de părere că ”marea problemă” a Guvernului României în acest moment este ”un deficit de empatie” şi avertizează că dacă Executivul nu se opreşte, atunci se va ajunge la ”o criză socială”.
15:10
Grindeanu critică derapajele din coaliție. „Loialitatea nu înseamnă aplauze ca în Coreea de Nord” # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că „nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi”.
15:00
După cinci ani, Pakistanul reia zborurile către Europa. Suspendarea a fost cauzată de un accident cu 97 de morți # StirileProtv.ro
Compania aeriană publică pakistaneză PIA a reluat sâmbătă zborurile directe spre Regatul Unit, după cinci ani în care acestea au fost suspendate din raţiuni de securitate aeriană, a anunţat un ministru pakistanez, informează AFP, preluat de Agerpres.
15:00
Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. O femeie, blocată în autoturism. Două echipaje de pompieri au intervenit # StirileProtv.ro
Un accident grav s-a produs sâmbătă în localitatea Monariu din județul Bistrița-Năsăud, iar două persoane au fost implicate în acest accident.
15:00
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică. „Mi-a plăcut enorm” # StirileProtv.ro
Cântăreaţa canadiană Nelly Furtado, în vârstă de 46 de ani, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica unor proiecte creative şi personale.
14:40
Formația de rock & metal alternativ Gri, album de debut: ”Dezrădăcinat”. ”Milioane de suflete sunt departe de locurile lor” # StirileProtv.ro
Formația Gri, originară din Cluj-Napoca, și-a lansat recent albumul de debut, ”Dezrădăcinat”, cu care se face remarcabilă pe scena românească din underground de rock și alternativ-metal.
14:20
De la Președinția României, la șefia Buzăului. Marcel Ciolacu explică de ce nu e asta un pas înapoi # StirileProtv.ro
Marcel Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Buzău. Fostul premier și candidat la Președinția României a declarat că prin această candidatură nu face un pas înapoi, ci dimpotrivă.
14:20
Ilie Bolojan: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate. VIDEO # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate.
14:10
Un bărbat s-a aruncat de pe un bloc din Vâlcea în timp ce polițiștii încercau să-l oprească. Ce au descoperit în locuința lui # StirileProtv.ro
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el.
Acum 8 ore
14:00
Coșmar SF care devine realitate. Inteligența artificială își creează ”instinct de supraviețuire” și refuză să se mai închidă # StirileProtv.ro
Modelele de inteligență artificială ar putea să-și dezvolte propriul „instinct de supraviețuire” și s-au observat deja sisteme capabile nu doar să evite comenzile de oprire, ci chiar să le saboteze, arată un studiu realizat de o companie specializată.
13:50
Un turist de 70 de ani și-a găsit sfârșitul în Italia. Bărbatul a murit după ce a căzut de pe un zid al Panteonului din Roma # StirileProtv.ro
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a căzut de la o înălţime de şapte metri într-un şanţ vineri seara, au precizat autorităţile, potrivit DPA.
13:10
Rogobete: S-a format ideea că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz. Ne-a făcut mult rău # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că în mentalul colectiv s-a creat ideea că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz, ”dacă ai bani”.
13:10
Măsură excepțională după jaful de la Luvru. Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ # StirileProtv.ro
La cinci zile după jaful de la Luvru, o parte din bijuteriile muzeului au fost mutate la Banque de France din motive de securitate.
13:00
Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregăteşti ca să descurajezi războiul.
13:00
O femeie și-a schimbat viața și s-a mutat din SUA în Franța, după ce a lăsat alegerea în seama ChatGPT. „Parcă e un basm” # StirileProtv.ro
După ani de muncă în domeniul tehnologic în Statele Unite, o femeie a decis să-și schimbe complet viața și să se mute în Franța. Americanca a ales orășelul Uzès din sudul țării cu ajutorul ChatGPT, iar decizia s-a dovedit una inspirată.
12:40
Rusia, condamnată la CEDO după ce a arestat și maltratat locuitori din Transnistria # StirileProtv.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federaţia Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene, a informat vineri Radio Chişinău.
12:30
Ministrul Sănătății explică de ce, la 10 ani de la Colectiv, România nu poate trata marii arși: „Pacienții mor cu zile” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că România are 35 de paturi pentru pacienţii cu arsuri medii, iar cazurile grave sunt tratate în străinătate.
12:30
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum încearcă să păcălească poliţiştii cu documente false # StirileProtv.ro
Poliţiştii de frontieră au identificat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni, de la începutul anului, peste 100 de documente false sau falsificate.
12:10
Donald Trump își începe turneul în Asia. Ce spune despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Mi-ar plăcea” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a început un turneu semnificativ în Asia, care include o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, având implicații majore pentru economia globală, potrivit AFP.
Acum 12 ore
11:50
Maia Sandu vine la Bucureşti. Va participa la sfințirea picturii Catedralei Naţionale și se va întâlni cu Nicuşor Dan # StirileProtv.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.