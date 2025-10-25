Ucraina închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi; Reacţia MAE: “Anunțul nu răspunde principiilor discutate”

Financial Intelligence, 25 octombrie 2025 19:20

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacţionat sâmbătă la decizia Ucrainei de a închide 16 din cele 20 de

Acum o oră
19:30
Ministrul norvegian al apărării: Rusia concentrează flota nucleară în Cercul Polar Arctic „pentru războiul cu NATO” (The Telegraph) Financial Intelligence
Rusia adună arme nucleare și submarine de atac în Cercul Polar Arctic, pregătindu-se pentru război cu NATO, a
19:20
Ucraina închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi; Reacţia MAE: “Anunțul nu răspunde principiilor discutate” Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacţionat sâmbătă la decizia Ucrainei de a închide 16 din cele 20 de
19:10
Cel mai influent bancher american, Jamie Dimon, avertizează asupra „gândacilor” din economia americană Financial Intelligence
Mulți americani au ignorat implozia a două fonduri speculative Bear Stearns supraîndatorate în 2007. La urma urmei, acțiunile
Acum 4 ore
16:20
Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile; nu suntem în Coreea de Nord Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că
16:20
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului Financial Intelligence
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a trebuit să
Acum 6 ore
14:10
Ciolacu, după ce a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: Nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă Financial Intelligence
Fostul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, după ce a devenit oficial candidatul PSD la şefi
14:10
Bolojan: Pacea nu mai este un fapt; apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un
14:10
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că
Acum 12 ore
10:00
Cosmin Marinescu: “Modernizarea plăților trebuie să meargă mână în mână cu o supraveghere prudentă, o securitate cibernetică robustă și pregătirea pentru situații de criză” Financial Intelligence
Modernizarea plăților trebuie să meargă mână în mână cu o supraveghere prudentă, o securitate cibernetică robustă și pregătirea
10:00
Kirill Dmitriev, trimisul lui Putin, afirmă că SUA, Ucraina și Rusia sunt aproape de o „soluție diplomatică” în conflictul armat Financial Intelligence
Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat vineri că,
09:10
Pentagonul va folosi o donaţie de 130 de milioane de dolari de la un „prieten” anonim al lui Trump pentru a plăti armata – CNN Financial Intelligence
Administraţia Trump plănuieşte să direcţioneze o donaţie de 130 de milioane de dolari, provenită de la un aliat
09:10
Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor, arată un nou studiu despre Alzheimer Financial Intelligence
Oamenii de ştiinţă au constatat că îmbătrânirea cerebrală este mai accelerată la bărbaţi decât la femei. Într-un recent
09:10
SUA impun sancţiuni împotriva preşedintelui Columbiei Financial Intelligence
Departamentul american al Trezoreriei a anunţat vineri într-un comunicat că impune sancţiuni împotriva preşedintelui columbian Gustavo Petro, a
09:00
O întâlnire Trump-Kim “nu se află pe ordinea de zi” a turneului în Asia (responsabil american) Financial Intelligence
În ciuda speculaţiilor, o întâlnire între Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un "nu se află pe
09:00
Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS; Serbia riscă oprirea singurei sale rafinării Financial Intelligence
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru
09:00
Venezuela: “Ei inventează un război”, acuză Maduro în faţa desfăşurării americane Financial Intelligence
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri Statele Unite că "inventează un război" cu ţara sa, denunţând desfăşurarea
08:00
Moody’s menţine ratingul Franţei la Aa3, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la negativă Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Moody's a menţinut vineri ratingul de credit al Franţei, modificând în acelaşi timp perspectiva
08:00
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi să devină necompetitive Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că este posibil ca, "forţând un salariu minim prea mare, anumite activităţi
Acum 24 ore
20:40
Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE Financial Intelligence
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările
Ieri
19:20
Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage Financial Intelligence
Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în "zilele următoare", precum şi avioane de luptă Mirage, a
19:20
Volodimir Zelenski, primit de regele Charles al III-lea, înaintea unei reuniuni a aliaţilor Kievului Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit vineri dimineaţă de regele Marii Britanii, Charles al III-lea, la castelul
18:40
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier, speră să ajute Republica Moldova să adere la UE până 2028 Financial Intelligence
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, are la
18:30
BVB propune o majorare de capital de 7 milioane de lei; BVB vrea să-și păstreze poziția majoritară în CCP.RO; propuneri din partea BRM, pe ordinea de zi a AGA Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București a decis completarea ordinii de zi a AGA din 12/13
18:10
Fondul Proprietatea va demara plata de dividende în data de 26 noiembrie 2025 Financial Intelligence
Fondul Proprietatea va demara plata de dividende în data de 26 noiembrie 2025, potrivit unui raport transmis Bursei
16:10
Creșterea valorii tichetului de masă, o măsură echilibrată care sprijină angajații și economia locală Financial Intelligence
Într-o perioadă în care costurile de trai continuă să apese asupra bugetelor familiilor, iar companiile caută soluții de
15:20
Activele fondurilor speculative ating valoarea istorică de 5 trilioane de dolari, în timp ce fluxurile trimestriale de capital ating cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani – CNBC Financial Intelligence
Activele globale totale gestionate de fondurile speculative au atins un nivel record de 5 trilioane de dolari în
15:20
Analiză Sierra Quadrant: Companiile românești accelerează, în ciuda crizelor Financial Intelligence
Economia românească va intra, de anul viitor, într-o nouă etapă a evoluției sale, definită de antreprenoriat dinamic și
14:50
Future of Boards – Awards Gala 2025 / Pe 30 octombrie 2025 sunt celebrate consiliile şi liderii care dau formă leadershipului de mâine Financial Intelligence
Pe 30 octombrie 2024, Envisia organizează cea de-a III-a ediție a Galei – Future of Boards. Evenimentul reunește
14:50
A cincea ediție a spectacolului Mirosul Crăciunului – pe 16 decembrie Financial Intelligence
O seară de cântece de iarnă aflată la a 5-a ediție susținută de TVA (Trupa cu Valoare Adăugată) și
14:40
Sauna Fest 2025: festivalul care te învață să respiri, să te bucuri și să te regăsești Financial Intelligence
De câte ori într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună uiți să te relaxezi? Cât de mult ar
14:40
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi,
14:30
Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE Financial Intelligence
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările
14:30
Japonia: Sanae Takaichi reafirmă importanţa relaţiilor cu SUA, îndeamnă la un dialog cu China şi se opune xenofobiei Financial Intelligence
Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat vineri că vrea să aducă pe "noi culmi" relaţiile
14:30
Răspândirea rapidă a gripei aviare în Europa provoacă îngrijorări privind o nouă criză Financial Intelligence
Virusul gripei aviare se răspândeşte rapid în Europa, cel mai mare număr de ţări din ultimul deceniu raportând
14:20
Bujduveanu: Scopul PNL este să câştige Primăria Capitalei Financial Intelligence
Edilul general interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat că scopul PNL este să câştige alegerile locale pentru Primăria Capitalei
11:50
Niculescu (MAE): România a primit al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – al Comitetului pentru Statistică Financial Intelligence
România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
11:10
Kim Jong Un declară că relaţiile militare dintre Coreea de Nord şi Rusia vor avansa neîncetat Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că fraternitatea militară dintre ţara sa şi Rusia va avansa neîncetat,
10:10
Bolojan: Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare candidatul PNL la Primăria Capitalei Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat, joi, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi "foarte probabil"
09:40
Donald Trump anunţă că a ‘rupt toate negocierile’ cu Canada asupra tarifelor vamale Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a decis joi seara să rupă toate negocierile comerciale cu Canada, acuzând autorităţile canadiene
09:30
Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse Financial Intelligence
 Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a "ocoli" sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a
09:00
Bolojan: Supravegherea companiilor de gaz sau electricitate trebuie făcută mult mai serios Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că este necesară mai multă responsabilitate din partea autorităţilor şi a companiilor
08:50
Preţul aurului a crescut joi cu peste 1%, pe fondul tensiunilor geopolitice şi al aşteptărilor privind inflaţia din SUA Financial Intelligence
Preţul aurului a urcat joi cu peste 1%, după două sesiuni consecutive de scăderi, pe fondul revenirii cererii
08:40
Trump se va întâlni cu Xi în Coreea de Sud, anunță Casa Albă Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud pe
08:10
Diana DOBROMIR, Mușat & Asociații – Restructuring\ Insolvency: Cerințele suplimentare de transparență și competitivitate din legea insolvenței vor prelungi procedurile și vor crește costurile Financial Intelligence
Noile reglementări din legea insolvenței au un impact imediat asupra relației bănci-debitor, a spus Diana DOBROMIR, Managing Associate
07:30
Bolojan susţine că în coaliţie s-a căzut de acord ca salariul minim să fie menţinut la acelaşi nivel Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că în coaliţie au existat discuţii privind menţinerea salariului minim la acelaşi nivel. Decizia
07:30
Starmer, pregătit să le ceară aliaţilor Kievului să mărească donaţiile de arme cu rază lungă de acţiune Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer intenţionează să facă apel vineri la ţările membre ale Coaliţiei de Voinţă care susţine
07:30
Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul companiei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, condamnat anterior pentru încălcarea
07:20
Liderii UE fac un prim pas spre utilizarea activelor ruseşti în beneficiul Ucrainei Financial Intelligence
Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei
07:20
Nicuşor Dan: Până acum, România s-a alăturat pachetelor de sancţiuni împotriva Rusiei; vom face la fel Financial Intelligence
România a acţionat solidar cu ţările din UE în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei, a afirmat, vineri,
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Consiliul de Administrație al ROMGAZ a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al SNGN ROMGAZ SA a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei, potrivit unui comunicat, transmis
