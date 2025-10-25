Trump trimite portavionul USS Gerald R Ford în Venezuela, pentru a lupta împotriva drogurilor. Europa rămâne fără grup naval de luptă

10:50

O familie din nordul Londrei caută un profesor care să le ajute fiul de un an să devină „gentleman”, oferind un salariu anual de 180.000 de lire sterline. Părinții spun că vor ca micuțul să fie educat încă din primii ani de viață în spiritul culturii britanice, pentru a-l pregăti mai târziu pentru școli de elită precum Eton sau Harrow.