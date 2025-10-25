Pelerini din toată ţară, la slujba de sfinţire a picturii interioare a Catedralei Naţionale: "Unică în viaţă"

12:50

Dacă în urmă cu zece ani, tinerii vânau cele mai bune joburi, acum, în 2025, companiile sunt cele care îşi vânează candidaţii. Şi asta pentru că tinerii din ziua de azi sunt mai selectivi şi au mai multe aşteptări. Astfel că, în aceste zile, cel mai mare târg de cariere care are loc în Timişoara s-a transformat într-o competiţie între firme.