25 octombrie 2025
Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane înaintea discursului oficial și după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei. Jandarmeria a anunțat că două persoane au fost amendate, însă presa locală relatează că instigatorii au scăpat nepedepsiți. Premierul a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în
Reacția lui Bolojan după ce a fost huiduit la Carei (Video). Jandarmii au dat două amenzi, dar instigatorii au scăpat
Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane înaintea discursului oficial și după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei. Jandarmeria a anunțat că două persoane au fost amendate, însă presa locală relatează că instigatorii au scăpat nepedepsiți. Premierul a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în
Miriam Bulgaru a fost învinsă de Katrina Scott cu 3-6, 7-6 (9/7), 6-2 în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Queretaro (Mexic). Bulgaru (27 ani, 232 WTA), a cincea favorită, s-a înclinat după trei ore de joc în fața unei americance mai slab clasate (21 ani, 461 WTA). În setul secund, românca
Rogobete le mai spune o dată angajaților de la ATI: Renunțați la verighetă sau plecați! Pentru că acea verighetă poate omorî un om
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le-a cerut încă o dată angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false pentru a nu transmite bacterii pacienţilor. După abaterile grave constatate prin controlul efectuat la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria" din Iași, ministrul Sănătăţii le-a cerut angajaţilor din secţiile de
Un proiect dezvoltat de cercetătorii și studenții de la Iași l-a impresionat pe Nicușor Dan (Foto)
Președintele Nicușor Dan s-a declarat impresionat de un proiect dezvoltat la Iași, după ce s-a întâlnit cu cercetători și studenți care lucrează la cea mai mică inimă artificială complet implantabilă. „Cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, cu aplicație atât pentru adulți, cât și pentru copii, este un proiect dezvoltat de un grup de cercetători
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pentru luni o întâlnire cu reprezentanții PSD București având ca subiect candidatul partidului la Primăria Capitalei, punctând că favoritul este Daniel Băluță. „Luni vom avea întâlnire cu restul organizației, pe care am și stabilit-o, Gabi Firea și cu primarii de sector, președinții de sector, cu organizația București
Ciolacu devine candidat oficial la șefia CJ Buzău. E sigur de sprijinul primarului Toma, deși i-a fost cel mai vocal critic (Video)
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a fost desemnat sâmbătă oficial candidatul social-democraților la președinția Consiliului Județean Buzău, în cadrul unei conferințe extraordinare a filialei județene la care a participat și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Ciolacu a declarat că nu consideră candidatura sa un pas înapoi, ci „un pas din suflet", prin care
Andrei Rațiu a vorbit despre viitorul său la Rayo Vallecano. Rațiu a recunoscut că perioada verii a fost dificilă, pe fondul speculațiilor legate de o posibilă plecare de la Rayo Vallecano. Întrebat dacă intenționează să rămână la echipă, fundașul lateral a explicat că, pentru moment, va continua la Vallecas, însă gradul său de satisfacție va
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la Casa Albă, deși sondajele nu-i dau nicio șansă: Nu am terminat!
Fostul vicepreședinte al SUA Kamala Harris a declarat că ar putea candida din nou la funcția de președinte. În primul său interviu acordat în Marea Britanie, Harris a spus că „e posibil" să devină președintele SUA într-o zi și s-a arătat încrezătoare că în viitor o femeie va ajunge să dețină funcția supremă la Casa
FCSB se întoarce pe teren și va întâlni UTA Arad, duminică, în prima ligă din România. După eșecul cu Bologna, FCSB are nevoie disperată de cele trei puncte, având în vedere situația dificilă din campionat. Campioana nu va mai menaja mulți jucători și va trimite aproape cel mai bun „prim 11" pe care îl are
Lituania își închide frontiera cu Belarus și principalele aeroporturi, după un nou incident cu baloane
Guvernul Lituaniei a decis să închidă ultimele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus — Šalčininkai și Medininkai — precum și aeroporturile internaționale Vilnius și Kaunas, după un nou incident provocat de baloane lansate de pe teritoriul belarus, a anunțat premierul Inga Ruginienė. „Serviciul de Grăniceri de Stat a închis punctele de trecere Šalčininkai
Val de documente false pe aeroportul Otopeni – polițiștii prind un caz la fiecare 2 zile
Poliția de Frontieră avertizează asupra unei creșteri semnificative a cazurilor de documente de identitate false descoperite în punctele de trecere a frontierei, în special pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni, unde numai în primele nouă luni ale anului 2025 au fost identificate peste 100 de documente false sau falsificate. Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă,
Sabrina Maneca-Voinea ratează dramatic bronzul la Mondialul de gimnastică. A terminat la egalitate cu locul 3
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea a încheiat pe locul 4 finala de la sol a Campionatului Mondial din Indonezia, desfășurată sâmbătă, în timp ce Denisa Golgotă s-a clasat pe poziția a 7-a. România a terminat competiția fără nicio medalie. Sabrina Maneca-Voinea a primit nota 13.466, după ce în calificări obținuse cel mai mare punctaj, 13.666. Medalia de
Grindeanu nu se mai oprește cu atacul: Nu suntem în Coreea de Nord! Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori, când unele propuneri sunt proaste
Sorin Grindeanu continuă atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan, critică măsurile luate de Executiv şi spune că nu a discutat nimic concret cu şefii din Justiţie, ci doar a vrut să vadă dacă sunt deschişi la dialog. „Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toți așa, și nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei, ar nu uită cine a lucrat-o: Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa a căzut în ea
Gabriela Firea a anunțat, sâmbătă dimineaţă, că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, preferând să își continue mandatul de europarlamentar. Ea a explicat că, deși naveta la Strasbourg și Bruxelles cu doi copii școlari nu este simplă, vrea să se concentreze pe proiectele europene care vizează îmbunătățirea vieții în România.
Un jucător revine în echipa de start la FCSB după accidentare. Fundașul central Daniel Graovac se întoarce la FCSB după ce a ratat ultimele patru partide. El va fi titular în partida pe care FCSB o va disputa duminică, pe teren propriu, cu UTA Arad. Graovac a jucat ultima dată pentru FCSB în urmă cu
Politicieni germani aduc acuzații grave împotriva partidului Alternativa pentru Germania. Formațiunea ar transmite Kremlinului informații despre infrastructura critică a țării. Se înmulțesc suspiciunile de spionaj față de formațiunea de dreapta radicală Alternativa pentru Germania (AfD). Cea mai recentă este alimentată de ministrul de Interne al landului Turingia. Social-democratul Georg Maier s-a declarat, într-un interviu pentru
Greșeală monumentală în UK: Un condamnat pentru agresiune sexuală a fost eliberat din greșeală. Și nu e un caz singular, ci un fenomen
Un caz șocant și ridicol zguduie Marea Britanie: Hadush Kebatu, un solicitant etiopian de azil condamnat la închisoare pentru agresarea sexuală a unei fete de 14 ani și a unei femei, a fost eliberat din greşeală vineri de la închisoarea din orașul Chelmsford. După eliberare, el a urcat într-un tren spre Londra şi a dispărut,
Maia Sandu vine duminică la Bucureşti. "Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România", anunţă Preşedinţia Republicii Moldova. Maia Sandu va participa la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, la invitaţia PF Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea o întrevedere
Belinda Bencic s-a calificat în finala turneului WTA 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce a reușit să o învingă în trei seturi, 7-6 (7/5), 3-6, 6-2, pe americanca Sofia Kenin, sâmbătă, în penultimul act al competiției. Bencic, numărul 13 mondial și campioană olimpică la Tokyo în 2021, o
România, peste media europeană la alcool, fumat și dependență online în rândul adolescenților
România se situează peste media europeană la consumul de alcool, fumat, jocuri de noroc și dependența online în rândul adolescenților, potrivit Raportului european ESPAD 2024 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), publicat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA). Ministrul Educației, Daniel David, a atras
Nicușor Dan: Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iași, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregătești ca să descurajezi războiul. „Sărbătorim azi Armata Română, o instituție fără de care suveranitatea, independența, unitatea națională, integritatea nu ar fi protejate … The post Nicușor Dan: Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Armata americană, plătită de puteri străine? – Trump primește o donație „anonimă” de 130 de milioane de dolari pentru salariile soldaților # SportMedia
Administrația Trump a anunțat că va direcționa o donație anonimă de 130 de milioane de dolari către Departamentul Apărării, pentru plata salariilor și beneficiilor militarilor americani. Măsura reprezintă o abatere de la procedurile obișnuite de finanțare și a stârnit întrebări în Congres cu privire la legalitate și la identitatea donatorului, despre care Donald Trump spune … The post Armata americană, plătită de puteri străine? – Trump primește o donație „anonimă” de 130 de milioane de dolari pentru salariile soldaților appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a decis viitorul lui Denis Alibec, după ce fotbalistul a intrat în conflict cu galeria. Cei de la FCSB au decis să-i mai dea o șansă atacantului, care va juca în partida cu UTA Arad. „Alibec s-a împăcat cu galeria, este bine”, a spus Gigi Becali la Fanatik. Denis Alibec nu a marcat niciun … The post FCSB a decis viitorul lui Denis Alibec appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1340 Atac cu rachete la Kiev. Drone ucrainene lovesc o stație electrică în Rusia. Solul lui Putin la Washington (Video) # SportMedia
Ziua 1340 de război a început cu un nou atac cu rachete asupra Kievului. Exploziile au fost auzite în oraș puțin înainte de ora 4 dimineața. Există victime, mai multe incendii, iar clădiri neindustriale, inclusiv o grădiniță, au fost grav afectate de lovituri. Atacul a avariat autoturisme și a lăsat un crater în curtea unui … The post Ziua 1340 Atac cu rachete la Kiev. Drone ucrainene lovesc o stație electrică în Rusia. Solul lui Putin la Washington (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu, a declarat că are încredere în ‘profesionismul și responsabilitatea’ jucătorilor săi după ce le-a acordat o zi liberă suplimentară înaintea meciului important din Serie A împotriva lui Napoli din acest weekend, el avertizând cu privire la atmosfera de pe Stadio Maradona, scrie site-ul Football Italia. Inter va întâlni Napoli … The post Cristi Chivu, declarații înaintea meciului cu Napoli appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Viktor Orban, care spera să transforme Budapesta într-un simbol al păcii între Rusia și Occident, se confruntă cu una dintre cele mai tensionate săptămâni din cariera sa politică. După ce Casa Albă a anulat brusc planurile pentru summit-ul cu Vladimir Putin de la Budapesta, Washingtonul a anunțat şi primele sancțiuni petroliere împotriva Rusiei de … The post Săptămână neagră pentru Viktor Orban: Cum l-a pierdut dependența de Rusia appeared first on spotmedia.ro.
Presa americană a făcut un anunț îngrijorător despre Simona Halep. Jurnaliștii de la Celebrity Net Worth, specializat în estimarea averilor vedetelor, susțin că Simona a înregistrat pierderi mari financiare după retragerea din tenis. Conform sursei citate, averea Simonei ar fi scăzut cu aproximativ 18 milioane de dolari. Sursa citată notează că averea Simonei este, în … The post Presa americană face un anunț îngrijorător despre Simona Halep appeared first on spotmedia.ro.
După exploziile de la rafinăriile din România și Ungaria, aparținând unor companii cu legături rusești, rețelele de propagandă pro-Kremlin au lansat o nouă campanie de dezinformare menită să submineze sprijinul occidental pentru Ucraina, potrivit unei analize publicate de Kiev Independent. Incidentul real de la rafinăria Lukoil din Ploiești, urmat de o explozie la o unitate … The post Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a pus un nou fotbalist pe lista neagră după meciul cu Bologna. Roș-albaștrii vor să renunțe în iarnă la mijlocașul ghanez Baba Alhassan. „Baba nu este ce trebuie. Am tot zis, l-am încercat, dar acolo trebuie să ai multă stabilitate”, a spus Gigi Becali la Fanatik. El a fost adus de la Hermannstadt în … The post Ultimul fotbalist de pe lista neagră de la FCSB: „Nu e ce trebuie” appeared first on spotmedia.ro.
Antrenorul echipei Genoa, Patrick Vieira, a făcut anunțul despre situația lui Nicolae Stanciu. După o perioadă de repaus, mijlocașul român s-a refăcut complet și a revenit la antrenamentele lui Genoa, sub comanda lui Patrick Vieira. Totuși, tehnicianul francez a declarat că Stanciu nu este încă la nivelul optim de pregătire fizică, motiv pentru care șansele … The post Patrick Vieira a făcut anunțul în cazul lui Nicolae Stanciu appeared first on spotmedia.ro.
Oamenii de ştiinţă au constatat că îmbătrânirea cerebrală este mai accelerată la bărbaţi decât la femei. Într-un recent studiu, cercetătorii explică de ce bărbaţii pierd mai rapid volum cerebral odată cu vârsta, indiferent dacă au sau nu Alzheimer. În anul 2021, 57 de milioane de persoane din întreaga lume sufereau de demenţă, iar în fiecare … The post Creierul bărbaților se micșorează mai rapid decât al femeilor appeared first on spotmedia.ro.
Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei # SportMedia
Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București. În cele două colete interceptate de pirotehniștii Serviciului Român de Informații au fost găsite căști audio și filtre auto – de aer și ulei … The post Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
Vacile au o contribuție majoră la încălzirea globală. Cercetătorii au găsit o soluție inovatoare # SportMedia
Oamenii de știință din Scoția au descoperit o metodă inovatoare de a reduce semnificativ emisiile de metan provenite de la vaci – unul dintre factorii majori care contribuie la schimbările climatice. Printr-un program de reproducere selectivă, numit Cool Cows, cercetătorii reușesc să crească animale care produc din ce în ce mai puțin metan, fără a … The post Vacile au o contribuție majoră la încălzirea globală. Cercetătorii au găsit o soluție inovatoare appeared first on spotmedia.ro.
Inteligența artificială și cumpărăturile online: Cum devii dependent de Shein și Temu fără să-ți dai seama # SportMedia
Suntem foarte studiați când cumpărăm de pe platformele online chineze. Cei mai puternici algoritmi, susținuți de inteligența artificială, ne analizează comportamentul și ne determină să cumpărăm mai mult și mai des decât avem nevoie, inducându-ne impulsuri false cu tehnici folosite în jocurile de noroc. Cu fiecare click și scroll se creează dependența. În ultimii ani, … The post Inteligența artificială și cumpărăturile online: Cum devii dependent de Shein și Temu fără să-ți dai seama appeared first on spotmedia.ro.
Războiul dintre Ucraina și Rusia, declanșat în februarie 2022 și aflat în apropierea pragului de patru ani, a avut drept pretext pentru Putin dorința clară a Ucrainei de a se desprinde de influența Moscovei și de a adera la NATO, obiectiv înscris chiar în Constituția statului. Idei principale: Superioritate în materie de drone Ucraina a … The post De ce Ucraina trebuie să adere cât mai rapid la NATO – Analiză video appeared first on spotmedia.ro.
Un pacient a fost scăpat de pe targă în curtea Spitalului Județean din Ploiești. A suferit un traumatism cranian și a fost operat # SportMedia
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost rănit grav după ce a căzut de pe targă, în curtea Spitalului Județean de Urgență Ploiești, în timpul unui transfer către o altă unitate medicală. Incidentul s-a produs luni, 22 octombrie, iar pacientul a fost supus unei intervenții chirurgicale după ce a suferit un traumatism … The post Un pacient a fost scăpat de pe targă în curtea Spitalului Județean din Ploiești. A suferit un traumatism cranian și a fost operat appeared first on spotmedia.ro.
Elevii români au obținut 10 medalii, dintre care șapte de aur, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # SportMedia
Elevii români au obținut șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAA Jr) 2025, găzduită de țara noastră. Au obținut premii și medalii elevii: România a participat cu două echipe a câte cinci elevi. Competiția, care s-a desfășurat în perioada 18-25 octombrie … The post Elevii români au obținut 10 medalii, dintre care șapte de aur, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seară, la Bruxelles, despre recentul act de sabotaj dejucat de SRI zilele trecute, spunând că „fapte similare” vor face parte din Raportul privind anularea alegerilor, aflat în lucru sub umbrela Palatului Cotroceni. Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat o operațiune derulată în urmă cu mai bine de o … The post Cât de mare e influența Rusiei asupra României? appeared first on spotmedia.ro.
Tot mai mulți români își declară insolvența personală. Cazuri de datorii până la 500.000 de euro. Cine poate apela la această procedură # SportMedia
Câteva sute de români care nu au mai reușit să facă față datoriilor au cerut, în ultimii opt ani, deschiderea procedurii de insolvență personală. Potrivit informațiilor transmise Mediafax de Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC, de la intrarea în vigoare a Legii 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, la 1 ianuarie 2018, … The post Tot mai mulți români își declară insolvența personală. Cazuri de datorii până la 500.000 de euro. Cine poate apela la această procedură appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan: Scandalurile din coaliție vor scădea după 7 noiembrie. „Există conflicte legitime, dar fiecare s-ar putea abține” # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la Iași, că tensiunile din coaliția de guvernare sunt „firești și legitime”, dar a afirmat că ele se vor diminua după 7 noiembrie, sugerând că actualul climat politic este influențat de contextul electoral. „Suntem înainte de 7 noiembrie, nu? Cred că după 7 noiembrie (când sunt alegerile pentru conducerea … The post Nicușor Dan: Scandalurile din coaliție vor scădea după 7 noiembrie. „Există conflicte legitime, dar fiecare s-ar putea abține” appeared first on spotmedia.ro.
Liderii europeni cer oprirea luptelor și începerea negocierilor „de pe linia actuală a frontului”. Starmer: „Putin e singurul care nu vrea pace” # SportMedia
Liderii din Coaliția Voluntarilor au convenit vineri, la Londra, să intensifice presiunea asupra Rusiei, să asigure finanțare pe termen lung pentru Ucraina și să consolideze industria sa de apărare, prin creșterea sprijinului militar – inclusiv cu rachete antiaeriene, capabilități de rază lungă, drone și sisteme antidronă. Participanții la summit au subliniat că statele europene și … The post Liderii europeni cer oprirea luptelor și începerea negocierilor „de pe linia actuală a frontului”. Starmer: „Putin e singurul care nu vrea pace” appeared first on spotmedia.ro.
Secretar de stat român, după sancțiunile SUA pentru Rusia: „Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil în România” – Politico # SportMedia
Secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Bușoi spune că „am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil în România”, într-o declarație pentru Politico, în contextul noilor sancțiuni ale SUA asupra Rusiei anunțate de Donald Trump. „Lukoil va avea obligația să își vândă rafinăria Petrotel înainte de termenul-limită de luna viitoare. Am fi bucuroși să … The post Secretar de stat român, după sancțiunile SUA pentru Rusia: „Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil în România” – Politico appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop de weekend pentru zilele de 25 si 26 octombrie 2025. The post Horoscop de weekend: 25 – 26 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
Banca Națională a României va lansa luni prima monedă colorată din istoria monetară a României, susține Cristian Popa, președinte al Comisiei de numismatică din Banca Națională a României și membru al Consiliului de administrație al băncii. „Premieră la National Bank of Romania: luni va fi lansată prima monedă colorată din istoria monetară a României. Mai … The post BNR va lansa prima monedă colorată appeared first on spotmedia.ro.
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani. Primele recrutări vor începe înainte de sfârșitul anului în curs, iar primii soldați încorporați conform noului serviciu militar obligatoriu sunt așteptați … The post Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu appeared first on spotmedia.ro.
Grindeanu nuanțează declarațiile despre plecarea premierului și exclude o alianță PSD – AUR # SportMedia
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, şi-a nuanţat, vineri, la Olt, declaraţiile privind plecarea premierului Ilie Bolojan, în contextul legii pensiilor magistraţilor, şi a exclus o posibilă alianţă între PSD şi AUR. Grindeanu a mai zis, surprinzător ca discurs, că PSD nu vrea să iasă din coaliția actuală. „Noi am hotărât să intrăm în alianţă … The post Grindeanu nuanțează declarațiile despre plecarea premierului și exclude o alianță PSD – AUR appeared first on spotmedia.ro.
Orban îl sfidează pe Trump: Ungaria vrea să păcălească sancțiunile SUA împotriva Rusiei # SportMedia
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare” a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze. Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că impune noi sancţiuni „uriaşe” împotriva multinaţionalei ruse Lukoil şi a companiei de stat Rosneft, în cadrul primelor măsuri de acest gen de la … The post Orban îl sfidează pe Trump: Ungaria vrea să păcălească sancțiunile SUA împotriva Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
Odată cu dezvoltarea accelerată a sistemelor de energie regenerabilă, alegerea corectă a componentelor devine esențială pentru performanța și durabilitatea unui sistem fotovoltaic. În centrul acestui ecosistem se află invertoarele hibride și bateriile compatibile, elemente cheie care influențează eficiența energetică, siguranța și randamentul general al instalației. În prezent, există o gamă variată de baterii disponibile pe … The post Invertoare hibride, tipuri de baterii și compatibilitatea bateriilor cu invertoarele appeared first on spotmedia.ro.
Tenorul ȘTEFAN von KORCH cântă în America Centrală în concertele “Los Tres Tenores,” în noiembrie # SportMedia
Într-un sezon început la Filarmonica Arad şi continuat la Ateneul Român, tenorul ŞTEFAN von KORCH marchează o nouă premieră în parcursul său artistic, dând curs invitaţiei de a lua parte la concertele ”LOS TRES TENORES” din America Centrală. Evenimentele de gală, derulate alături de Filarmonica din San Pedro Sula, au loc în cele mai importante … The post Tenorul ȘTEFAN von KORCH cântă în America Centrală în concertele “Los Tres Tenores,” în noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
Lecție de maturitate și de respect la Astra Film Festival. Ziua în care publicul a urmărit în tăcere genericul, în semn de omagiu pentru eroul român de la Hanau # SportMedia
Ziua a șaptea a festivalului Astra Film a adus în fața publicului povești dure și profund umane, proiectate „dincolo de ecran”, în realități pe care deseori alegem să le ignorăm. De la familii de imigranți confruntate cu rasismul și nepăsarea instituțiilor, la copii transformați în instrumente de propagandă, filmele acestei zile au scos la lumină … The post Lecție de maturitate și de respect la Astra Film Festival. Ziua în care publicul a urmărit în tăcere genericul, în semn de omagiu pentru eroul român de la Hanau appeared first on spotmedia.ro.
