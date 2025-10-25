Reacția lui Bolojan după ce a fost huiduit la Carei (Video). Jandarmii au dat două amenzi, dar instigatorii au scăpat

15:30

Sorin Grindeanu continuă atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan, critică măsurile luate de Executiv şi spune că nu a discutat nimic concret cu şefii din Justiţie, ci doar a vrut să vadă dacă sunt deschişi la dialog. „Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toți așa, și nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori