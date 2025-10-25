Cristiano Bergodi, discurs entuziasmant după debutul cu victorie pe banca celor de la U Cluj: „Au făcut totul perfect”

11:10

Leo Grozavu (58 de ani) a venit cu un răspuns după ce Mircea Lucescu a ales să nu cheme niciun jucător de la liderul FC Botoşani pentru dubla cu Moldova şi Austria, de la începutul acestei luni. Fără să pună la îndoială ce hotărâre a luat selecţionerul României, Grozavu, cel care a adunat 28 de […] The post Răspuns dur pentru Mircea Lucescu de la liderul Ligii 1: "Nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă aici"