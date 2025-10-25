Cea mai frumoasă pisică din lume va fi aleasă la Campionatul Mondial de Frumusețe Felină din Bucureşti

13:50

Un bărbat de 52 de ani a murit, sâmbătă dimineața, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc din cartierul Libertății din Râmnicu Vâlcea. Salvatorii au ajuns chiar în momentul în care acesta a făcut gestul disperat, însă nu au mai putut interveni. Martorii au declarat că bărbatul ar fi fost și tăiat la gât, cel mai probabil o rană pe care și-o provocase singur.