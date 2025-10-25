S-au încins spiritele în Napoli – Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict
Antena Sport, 25 octombrie 2025 20:50
Meciul dintre Napoli şi Inter s-a încins în repriza secundă, după ce echipa lui Cristi Chivu a redus din diferenţă. Chiar în zona băncilor de rezervă, un conflict a avut loc între Antonio Conte şi doi jucători ai oaspeţilor, Denzel Dumfries şi căpitanul Lautaro Martinez. În minutul 61, chiar în dreptul băncii de rezerve a […] The post S-au încins spiritele în Napoli – Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict appeared first on Antena Sport.
• • •
