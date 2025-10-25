S-au încins spiritele în Napoli – Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict

23:20

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), s-a arătat mulţumit de egalul pe care echipa lui l-a obţinut acasă cu Dinamo. După fluierul de final al meciului, Dani Coman a fost întrebat dacă se gândeşte la titlu. A râs şi a precizat că obiectivul lui la FC Argeş e să facă performanţă. A […] The post Întrebat dacă se gândeşte la titlu după egalul cu Dinamo, Dani Coman a anunţat obiectivul echipei sale appeared first on Antena Sport.