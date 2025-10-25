„Asta am eu în minte” Cum a reacționat Xabi Alonso după atacul lui Yamal a acuzat-o pe Real Madrid înainte de Clasico: „Fură, se plâng”

21:30

Adrian Ilie (51 de ani), fost mare internațional, l-a avertizat pe Ștefan Baiaram (22 de ani) în legătură cu comportamentul său. Fostul atacant a spus că a fost în situația lui Baiaram, însă avertizează că atitudinea sa negativă ar putea descuraja cluburile mari să-l transfere.