România află în sfârșit când poate începe producția locală de obuziere K9 Thunder, în valoare de 1 miliard de dolari

Președintele României susține că modernizarea Armatei Române este o prioritate și a anunțat că în anii următori vor fi alocate fonduri pentru ca Armata să fie pregătită. De asemenea, Nicușor Dan a punctat că România va fi „suficient de inteligentă” pentru ca banii investiți să meargă în industria de apărare din țara noastră.