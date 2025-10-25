LUMINA ORTODOXIEI / Frumusețea omului duhovnicesc

08:50

Noi indicii ar putea schimba direcția anchetei privind explozia devastatoare din Rahova. În timp ce sute de locatari au petrecut o noapte plină de griji, cazați la rude sau hoteluri, o mărturie cheie sugerează că dezastrul ar fi putut fi cauzat de intervenția unei firme private. Locatarii afectați, care au reușit să recupereze bunuri de [...]