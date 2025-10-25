Cum au ajuns liliecii și ciocănitorile să blocheze construcția unui pod peste Dunăre

11:00

Ziua Armatei este sărbătorită astăzi printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente.