Cum au ajuns liliecii și ciocănitorile să blocheze construcția unui pod peste Dunăre
Jurnalul.ro, 25 octombrie 2025 21:10
Nu doar în România infrastructura se oprește din cauza speciilor protejate. Austria vine cu o lecție similară: un pod peste Dunăre, în localitatea Mauthausen, riscă să fie amânat pe termen nedeterminat din cauza prezenței liliecilor și a ciocănitorilor.
• • •
Acum 5 minute
21:30
Ministrul francez al Justiției, Gerald Darmanin, a declarat că jaful spectaculos de bijuterii comis recent la Muzeul Luvru din Paris „a oferit o imagine foarte negativă a Franței”, subliniind că incidentul arată o deficiență gravă a sistemului de securitate.
Acum 15 minute
21:20
București, capitala mondială a pisicilor de rasă! FIFe World Winner Show 2025 aduce peste 700 de feline din 36 de țări la Romexpo # Jurnalul.ro
FIFe World Winner Show 2025 transformă Bucureștiul în capitala mondială a pisicilor! Peste 700 de feline din 36 de țări și 38 de rase, inclusiv Egyptian Mau, Selkirk Rex și American Curl, pot fi admirate la Romexpo pe 25–26 octombrie.
Acum 30 minute
21:10
Nu doar în România infrastructura se oprește din cauza speciilor protejate. Austria vine cu o lecție similară: un pod peste Dunăre, în localitatea Mauthausen, riscă să fie amânat pe termen nedeterminat din cauza prezenței liliecilor și a ciocănitorilor.
Acum o oră
20:50
3 din 4 români preferă carnea de porc românească, dar nu știu să o recunoască în magazine # Jurnalul.ro
72% dintre români spun că preferă carnea de porc românească, însă mulți nu știu cum să o identifice corect în magazine sau nu au informații despre proprietățile acesteia, relevă un studiu național realizat de Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) în prima parte a anului 2025.
Acum 2 ore
20:30
Ministrul Apărării, Boris Pistorius, intenționează să echipeze Forțele Aeriene germane cu 15 avioane de luptă F-35 suplimentare, produse de compania americană Lockheed Martin, notează Der Spiegel, citând documente confidențiale pregătite pentru comitetul de buget al parlamentului.
20:20
Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a reușit să se oprească din alunecare și a fost recuperat cu un elicopter SMURD. Operațiunea de recuperare a celor doi turiști morți a fost amânată sâmbătă, din cauza condițiilor meteo.
20:10
Scădere a lucrărilor de construcții în august, dar creștere generală în primele opt luni ale anului # Jurnalul.ro
Volumul lucrărilor de construcții din România a înregistrat în luna august o scădere semnificativă față de luna precedentă, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).
19:50
Jaqueline Cristian urcă pe locul 42 în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea revine în Top 50 # Jurnalul.ro
După semifinala de la turneul de la Osaka, din Japonia, jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian se apropie de cea mai bună clasare din ierarhia mondială WTA (locul 41, în septembrie), urcând cinci poziții și ajungând pe locul 42, conform clasamentului publicat la începutul săptămânii.
Acum 4 ore
19:30
Muzica artistei nominalizate la Grammy și câștigătoare a premiului Juno pare adesea poezie vorbită, acompaniată de un mix de R&B, hip-hop și ritmuri latine. Cu mult înainte ca Jessie Reyez să fie celebră pentru vocea sa, poezia era „prima iubire” artistei originare din Toronto.
19:00
Aproximativ 60.000 de copii din Statele Unite ale Americii au evitat dezvoltarea alergiilor la arahide după ce părinții au început să le introducă în alimentația bebelușilor încă de la vârsta de 4 luni, arată un studiu publicat în jurnalul Pediatrics.
18:50
Cântăreața nepaleză Neetu Paudel a murit după ce și-a dat foc. Poliția investighează circumstanțele tragediei # Jurnalul.ro
Cântăreața nepaleză Neetu Paudel a murit după o relație de șapte ani cu muzicianul Babul Giri. Conflictele legate de căsătorie ar fi dus la gestul tragic. Familia îl acuză pe Giri de instigare la sinucidere.
18:50
Meta a anunțat joi că va concedia un număr nedivulgat de angajați din departamentul de riscuri, în contextul trecerii companiei la utilizarea inteligenței artificiale pentru automatizarea procesului de verificare a conformității, potrivit CNBC.
18:30
Reședința de vară a lui Mussolini din apropierea orașului Rimini va fi scoasă la licitație # Jurnalul.ro
Reședința de vară a fostului dictator fascist Benito Mussolini din apropierea orașului Rimini, de pe coasta italiană a Mării Adriatice, va fi scoasă la licitație.
18:20
Pompierii din Mehedinți au intervenit sâmbătă pentru salvarea unui bărbat care a căzut într-o fântână adâncă de 20 de metri în localitatea Vlădaia.
18:20
Nicușor Dan, impresionat de cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, proiect dezvoltat la Iași # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan spune că a fost impresionat de un proiect dezvoltat la Iași, după ce s-a întâlnit cu cercetători și studenți care lucrează la cea mai mică inimă artificială complet implantabilă.
18:00
Google și Anthropic - acord privind serviciile cloud în valoare de zeci de miliarde de dolari # Jurnalul.ro
Google și Anthropic au anunțat oficial joi parteneriatul lor în domeniul cloud, un acord care oferă companiei de inteligență artificială acces la până la un milion de unități de procesare Tensor (TPU) personalizate de Google, potrivit CNBC.
17:50
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Buzău, că Daniel Băluță este favorit să fie candidatul partidului la Primăria Capitalei și că are prima șansă.
Acum 6 ore
17:30
Retro Parada Toamnei 2025 a incheiat programul calendarului de evenimentele organizate în acest an.
17:30
Catherine Connolly, o veterană a scenei politice irlandeze de extremă stânga, este pe cale să fie aleasă sâmbătă președinte cu o majoritate zdrobitoare, în timp ce membrii partidelor de guvernământ au recunoscut că se îndreaptă spre o înfrângere usturătoare, scrie Reuters.
17:20
Institutul Cultural Român de la Budapesta susține organizarea concertului SoNoRo 20 din cadrul turneului aniversar internațional „SoNoRo 20 Anniversary Tour în Ungariaˮ, care va avea loc sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 19.00, în Sala Mare a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Evenimentul marchează o dublă aniversare în peisajul muzicii de cameră europene: 20 de ani de la înființarea Festivalului SoNoRo la București și 10 ani de activitate a Festival Academy din Budapesta.
17:20
Zodiile care devin cu adevărat norocoase după 30 de ani: transformări și revelații karmice # Jurnalul.ro
Află care sunt cele 3 zodii ce își ating apogeul norocului abia la maturitate și cum experiențele de viață le duc spre succes autentic.
16:40
Radu Miruță, ministrul Economiei: Mergem înainte, fără să ne lăsăm descurajați de manipulări # Jurnalul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a reacționat sâmbătă într-un mesaj video pe rețelele de socializare, respingând o serie de acuzații apărute în spațiul public și calificându-le drept „știri false grosolane”, lansate de „cei deranjați că noi continuăm să construim sănătos”.
16:20
Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei; continuă mandatul de europarlamentar # Jurnalul.ro
Gabriela Firea, președinte PSD București, a clarificat, într-o postare publică, sâmbătă dimineață, că nu va candida pentru Primăria Capitalei în acest moment, preferând să își continue mandatul de europarlamentar.
16:00
Poliția londoneză caută un infractor sexual eliberat vineri, din greșeală, dintr-o închisoare # Jurnalul.ro
Poliția Metropolitană a preluat urmărirea unui infractor sexual migrant care a fost eliberat din greșeală dintr-o închisoare din Essex vineri și s-a deplasat în estul Londrei, scrie BBC.
16:00
Turneul european M.U.S.I.C. a cucerit publicul din 6 țări. De la București la Nisa, muzica a adus Europa împreună # Jurnalul.ro
Producția europeană M.U.S.I.C. – Magical Urban Sounds In Connection, realizată de jmEvents, a purtat publicul într-o călătorie sonoră spectaculoasă, traversând 6 țări – România, Bulgaria, Ungaria, Austria, Italia și Franța – și 18 orașe, într-un tur de forță.
15:50
Trei persoane au fost rănite într-un accident produs sâmbătă în zona loclității Garoafa din județul Vrancea.
15:50
SUA impun sancțiuni președintelui Columbiei, acuzându-l de implicare în traficul de droguri # Jurnalul.ro
Administrația Statelor Unite ale Americii a anunțat vineri impunerea de sancțiuni împotriva președintelui columbian, Gustavo Petro, acuzându-l că „refuză să oprească fluxul de cocaină către SUA”, într-un nou episod al tensiunilor tot mai mari dintre Bogota și Washington.
Acum 8 ore
15:20
Premierul Bolojan, huiduit la Carei: „Sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme!” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, el afirmând că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că nu are probleme.
15:20
Rusia, condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor a cinci persoane din Transnistria # Jurnalul.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federaţia Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene, a informat vineri Radio Chişinău.
15:00
Lionel Messi, dublă și pasă decisivă în victoria Inter Miami, după ce a primit „Golden Boot” în MLS # Jurnalul.ro
Premiat cu trofeul „Golden Boot”, de golgheter, pentru sezonul 2025 din Major League Soccer, argentinianul Lionel Messi a înscris de două ori și a oferit o pasă de gol, sâmbătă, în victoria lui Inter Miami CF, scor 3-1, contra formației Nashville SC, în primul meci din play-off.
15:00
6 zodii nu-și trădează niciodată prietenii: Prețuiesc încrederea și își respectă promisiunile # Jurnalul.ro
În astrologie, anumite zodii sunt cunoscute pentru devotamentul lor de nezdruncinat și capacitatea de a fi alături de prietenii lor la bine și la rău.
14:30
Regina Mamă a Thailandei, Sirikit, cunoscută pentru activitatea sa caritabilă în sprijinul comunităților rurale, pentru păstrarea meșteșugurilor tradiționale și protecția mediului, a decedat vineri, la vârsta de 93 de ani, a anunțat Biroul Familiei Regale.
14:20
Dincolo de curaj, dincolo de dăruire: Ziua Armatei Române, omagiu eroilor de ieri și de azi # Jurnalul.ro
În fiecare an, pe 25 octombrie, România se îmbracă în haine de sărbătoare pentru a celebra Ziua Armatei Române. Nu este doar o zi marcată în calendar, ci un moment de vibrație profundă, un ecou al eroismului și jertfelor prin care oștirile românești și-au unit faptele de arme cu destinul neamului.
14:00
De la aldehide pudrate la ambre picante, istoria parfumurilor este marcată de momente îndrăznețe de reinventare. Fiecare spune o poveste despre schimbările sociale, inovație științifică sau impactul cultural.
13:50
Armata ucraineană a anunţat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea oraşului Liman, informează dpa.
13:50
Au fost descoperite noi scurgeri de gaze în zona blocului explodat din Rahova. Sâmbătă ar fi trebuit să fie reluată alimentarea cu gaze, însă a fost pus, din nou, sigiliu. Aproximativ 1.000 de oameni au rămas fără gaze.
Acum 12 ore
13:30
Pe 26 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox de toamnă. În această zi, se respectă numeroase tradiții și obiceiuri populare, păstrate din generație în generație, mai ales în satele din România.
13:30
Cinci autoturisme au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc sâmbătă, pe DN1, în zona localităţii Nistoreşti.
13:20
Pelerinii care vor participa duminică la sfințirea picturii Catedralei Naționale trebuie să aibă asupra lor un act de identitate, informează sâmbătă Basilica, agenția de știri a Bisericii Ortodoxe Române.
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, duminică, o vizită oficială în România, prilejuită de participarea la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București. În cadrul vizitei, va avea și o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.
13:10
Cele patru zodii care se autosabotează fără să-și dea seama – și cum pot rupe acest cerc vicios # Jurnalul.ro
Unii nativi ai zodiacului tind să fie propriul lor cel mai mare dușman. Fie că e vorba de impulsivitate, mândrie, nevoia de control sau perfecționism, aceste patru semne astrologice se sabotează singure, împiedicându-și succesul și fericirea. Iată care sunt ele și cum pot învăța să se elibereze de tiparele care le țin pe loc.
12:50
Un tratat istoric al Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea criminalității cibernetice urmează să fie semnat în acest weekend la Hanoi, de aproximativ 60 de țări, în cadrul unui efort internațional de a contracara infracțiuni care afectează economia globală cu trilioane de dolari anual.
12:30
În primele nouă luni ale anului 2025, România a înregistrat o scădere semnificativă a infracționalității, potrivit datelor oficiale prezentate sâmbătă de Poliția Română. În total, au fost sesizate 368.493 de fapte penale, cu 51.264 mai puține (-12,2%) față de aceeași perioadă a anului trecut.
12:10
„Dracula”, cel mai nou film semnat de multipremiatul regizor Radu Jude, va avea premiera în cinematografele din România pe 31 octombrie, distribuit de Independența Film. După un parcurs festivalier remarcabil - cu premiera mondială la Locarno și selecții la New York, Chicago, Viennale, Sitges sau Varșovia - filmul ajunge pe marile ecrane Cinema City din 29 octombrie, pregătind publicul pentru noaptea de Halloween, cu o reinterpretare radicală a mitului care a făcut celebră Transilvania.
11:40
Nicușor Dan: Modernizarea Armatei este o prioritate. România este protejată pentru că a fost serioasă # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, în cadrul unei ceremonii organizate la Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași, subliniind rolul esențial al instituției militare în apărarea suveranității și consolidarea parteneriatelor internaționale.
11:30
CFR Călători anunță că, începând din 26 octombrie 2025, transportul feroviar de pasageri va funcționa pe ora Europei Orientale (EET). Trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea de sâmbătă spre duminică, când ora 04:00 va deveni ora 03:00.
11:10
Horoscop zilnic, 26 octombrie 2025: Berbecii sunt neliniștiți, iar Săgetătorii sunt carismatici # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 26 octombrie 2025: Balanțele se simt neînțelese, iar Vărsătorii trag concluzii pripite.
11:00
Ziua Armatei este sărbătorită astăzi printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente.
10:50
Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR. Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală # Jurnalul.ro
Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, vă invită vineri, 31 octombrie și /sau sâmbătă, 1 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în Sala „Ion Lucian” a teatrului, la premiera pe țară a spectacolului Dark Play de Carlos Murillo, în traducerea și adaptarea regizorului Radu Apostol.
10:30
Femeile în vârstă își pot reduce semnificativ riscul de deces prematur mergând doar 4.000 de pași pe zi, sugerează un nou studiu care contestă standardul larg acceptat de 10.000 de pași pe zi.
