Jaful de la Luvru. Bijuterii care nu au fost furate au fost transferate la Banca Franţei
StirileProtv.ro, 25 octombrie 2025 21:10
O parte din bijuteriile care nu au fost furate, precum şi unele dintre cele mai valoroase piese din Muzeul Luvru au fost transferate vineri dimineaţă la Banca Franţei.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
21:10
Kim Kardashian răspunde comentariilor legate de stilul vestimentar al lui North West # StirileProtv.ro
Kim Kardashian reacționează la toate discuțiile apărute în jurul fiicei sale, North West.
21:10
Jaful de la Luvru. Bijuterii care nu au fost furate au fost transferate la Banca Franţei # StirileProtv.ro
O parte din bijuteriile care nu au fost furate, precum şi unele dintre cele mai valoroase piese din Muzeul Luvru au fost transferate vineri dimineaţă la Banca Franţei.
Acum o oră
21:00
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste # StirileProtv.ro
Horoscop 26 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu așteptări. E o febră a așteptării, ca să ni se împlinească dorințele, dar cei care le pot urgenta suntem chiar noi. Așa că să ne punem releele în mișcare.
20:50
UE ar putea lansa ”bazooka comercială” împotriva Chinei. Von der Leyen: ”Suntem pregătiți să folosim toate instrumentele” # StirileProtv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Bruxellesul este gata să utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a contracara restricțiile impuse de Beijing asupra exporturilor de metale rare.
20:50
Presiune tot mai mare asupra prințului Andrew să părăsească Royal Lodge, unde plătește o chirie simbolică # StirileProtv.ro
Prinţul Andrew se află în discuţii avansate cu consilierii de rang înalt ai regelui Charles privind mutarea din reşedinţa Royal Lodge, după o săptămână în care contractul său de închiriere cu chirie simbolică a fost intens analizat.
20:40
Proteste în Germania, din cauza unor declarații controversate ale cancelarului Friedrich Merz despre imigranții ilegali # StirileProtv.ro
Declarațiile controversate ale cancelarului german Friedrich Merz privind migrația au provocat declanșarea unor proteste pe scară largă în Germania. Cu toate acestea, un sondaj indică faptul că majoritatea germanilor susțin aceste idei.
20:40
Două persoane au decedat sâmbătă în Munţii Făgăraş, zona Vârfului Netedu, iar alta a fost salvată şi transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.
Acum 2 ore
20:30
Dan Barna a fost reales vicepreședinte al ALDE Europa. Europarlamentarul promite să apere valorile liberale # StirileProtv.ro
Europarlamentarul Dan Barna a fost reales, sâmbătă, cu cel mai mare număr de voturi, în funcţia de vicepreşedinte al ALDE.
20:20
Marco Rubio dă asigurări că eforturile continuă pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza # StirileProtv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a dat asigurări că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza continuă, într-o întâlnire cu rudele a doi militari israeliano-americani dispăruți.
20:20
Sute de persoane s-au adunat la Valencia pentru a aduce un omagiu victimelor inundaţiilor din octombrie 2024 # StirileProtv.ro
Câteva sute de manifestanţi s-au adunat sâmbătă după-amiază în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, pentru a aduce un omagiu victimelor inundaţiilor catastrofale din octombrie 2024.
20:00
Turnurile unei centrale nucleare din Bavaria au fost demolate controlat. Mii de oameni au asistat la explozie # StirileProtv.ro
Două turnuri de răcire ale Centralei Nucleare dezafectate Gundremmingen, în Bavaria, au fost demolate cu explozivi sâmbătă, în cadrul unei operaţiuni controlate.
19:40
Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a pornit într-un turneu în Asia. El se va întâlni cu președintele Chinei, dar și-a exprimat dorința de a-l întâlni și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.
19:40
România a câștigat aurul la Paris la turneul de masaj al națiunilor. Țara noastră a învins chiar și Thailanda # StirileProtv.ro
România a câștigat aurul la Paris la turneul de masaj al națiunilor, o competiție prestigioasă, în care terapeuți din 9 țări și-au demonstrat competența și talentul. Rezultatele arată că maseurii români sunt bine pregătiți.
Acum 4 ore
19:30
Incidentul de la Ambasada Rusiei. Medicul din Pitești care a alertat forțele antitero nu se afla sub influența drogurilor # StirileProtv.ro
Medicul din Pitești, care a pus pe jar miercuri noaptea Jandarmeria și Brigada Antiteroristă la Ambasada Federației Ruse, nu era sub influența substanțelor psihoactive.
19:30
Premierul Marii Britanii: ”Vladimir Putin refuză să pună capăt acestui război. A atacat copiii mici aflați la creșă” # StirileProtv.ro
Două persoane au fost ucise și cel puțin 12 rănite, după un nou atac al rușilor asupra capitalei ucrainene. Zeci de drone și rachete balistice au țintit mai multe cartiere din Kiev. Au fost interceptate de sistemele de apărare ale Ucrainei.
19:20
Tot mai mulți români își țin telefonul pe silențios. Psihologii explică de ce asta reduce stresul și crește productivitatea # StirileProtv.ro
Pentru că ne petrecem mare parte din viață cu telefonul în mână, foarte mulți îl țin pe modul silențios. Potrivit psihologilor, facem asta pentru că notificările și apelurile ne distrag atenția și ne măresc nivelul de stres și de anxietate.
19:20
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei # StirileProtv.ro
În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.
19:20
Pe litoral, atmosfera de vară a revenit pentru câteva ore. Turiștii s-au bucurat de plajă, soare și fructe de mare proaspete # StirileProtv.ro
Pe litoral, vremea a fost splendidă și pentru câteva ore a revenit atmosfera de vară. Soarele a strălucit și vântul a adiat ușor, astfel că plajele s-au animat și unii curajoși au făcut o baie în mare.
19:20
Ziua Armatei, marcată la Iași în prezența lui Nicușor Dan. Președintele și-a prelungit vizita ca să participe la ceremonie # StirileProtv.ro
Până la sfințirea Catedralei i-am onorat sâmbătă pe militarii care ne apără țara. De Ziua Armatei Române, în toate garnizoanele și la monumentele închinate eroilor au avut loc ceremonii speciale.
19:10
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc # StirileProtv.ro
Focul lui Sumedru este una dintre cele mai vechi și spectaculoase tradiții de toamnă din satele românești, marcând trecerea dintre anotimpuri și începutul iernii pastorale.
19:10
De ce se îngălbenesc hainele albe – cauze, prevenire și trucuri pentru a le menține strălucitoare # StirileProtv.ro
Hainele albe sunt superbe, însă menținerea strălucirii lor poate fi o adevărată provocare. Care sunt însă cauzele îngălbenirii hainelor albe, cum poți preveni îngălbenirea lor și ce soluții poți încerca pentru a le menține curate și strălucitoare.
19:10
Bordeaux, orașul poreclit „frumoasa adormită”. Vinuri, atracții turistice, cultură și experiențe gastronomice în Franța # StirileProtv.ro
Situat în sud-vestul Franței, Bordeaux este un oraș emblematic al eleganței franceze, recunoscut în întreaga lume pentru vinurile sale rafinate și patrimoniul arhitectural impresionant.
19:10
Cum arată cea mai mare lucrare LEGO din lume. Este compusă din peste un milion de piese # StirileProtv.ro
Membrii RoLUG (Romanian LEGO® Users Group), cu sprijinul LEGO România, au realizat cea mai mare dioramă din piese LEGO® din lume.
19:10
O șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul Galați. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital # StirileProtv.ro
Se întunecase afară când un martor a sunat la 112 și a anunțat că șalupa s-a izbit de barjele care staționează în dreptul portului, pentru a încărca sau descărca minereuri.
19:10
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București # StirileProtv.ro
Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.
19:10
Ghid pentru pelerini și reguli de acces. Măsuri speciale de siguranță la sfințirea picturii Catedralei Naționale # StirileProtv.ro
Având în vedere numărul mare de participanți, forțele de ordine au pregătit măsuri speciale de siguranță.
18:30
Pakistanul avertizează că lipsa unui acord cu Afganistanul poate duce la război. Statele au convenit asupra unui armistițiu # StirileProtv.ro
Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea.
Acum 6 ore
17:20
Un turist japonez de 70 de ani a căzut de pe un zid de șapte metri al Panteonului. S-ar fi aplecat prea mult pentru un selfie # StirileProtv.ro
Un tursit japonez în vârstă de 70 de ani a murit vineri la Roma, după ce a căzut de pe un zid al incintei Panteonului de aproximativ şapte metri, scrie presa italiană.
17:10
CFR SA alocă peste 50 de milioane lei pentru modernizarea liniei Dărmănești-Vicșani. Peridoada lucrărilor, 80 de luni # StirileProtv.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA alocă până la 50,3 milioane lei pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti - Vicșani - Frontieră”, lotul al doilea.
17:00
Pamela Anderson și-a lansat propriul brand cosmetic. Ce ținută a purtat la evenimentul de lansare. FOTO # StirileProtv.ro
Actrița Pamela Anderson și-a lansat oficial noul brand cosmetic, Sonsie, în cadrul unui eveniment special desfășurat pe 24 octombrie la Shopify NY, deschis publicului pe parcursul weekendului.
16:50
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului # StirileProtv.ro
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a povestit că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene ruse din noaptea trecută, soldate cu doi morți și 12 răniți.
16:40
O familie din Londra plătește 180.000 de lire pe an ca să transforme un copil de un an într-un „gentleman britanic” # StirileProtv.ro
O familie înstărită din nordul Londrei oferă un salariu anual de 180.000 de lire pentru un tutore care să înceapă de la vârsta de un an formarea culturală a fiului lor.
16:40
Ultimele cuvinte ale unui bărbat condamnat la moarte în Alabama. A ars de viu un bărbat pentru 200 de dolari # StirileProtv.ro
Condamnatul la moarte din Alabama, Anthony Boyd, și-a declarat nevinovăția în ultimele sale cuvinte înfiorătoare înainte de a fi executat prin gaz azot.
16:30
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică” # StirileProtv.ro
Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.
16:00
Nuntă cu bilet de intrare în Marea Britanie. Mireasa și-a pus invitații să plătească 754 de lire sterline # StirileProtv.ro
O mireasă din Marea Britanie a stârnit controverse după ce a decis să le ceară invitaților să plătească pentru a participa la propria nuntă. Prețul unui bilet varia între 42 și 745 de lire sterline, în funcție de pachetul ales.
15:50
Cazul care a șocat Franța. În premieră, o femeie, condamnată la închisoare pe viață, pentru violarea și uciderea unui copil # StirileProtv.ro
În Franța a ajuns la final procesul unei femei care a provocat valuri de șoc în această țară și care a reaprins o dezbatere aprinsă cu privire la politicile de imigrare ale Franței.
15:50
Tânărul Zohran Mamdani, favorit la primăria New York-ului. Când începe votul anticipat prin corespondenţă # StirileProtv.ro
Cea mai mare metropolă din Statele Unite, New York, începe sâmbătă procesul de vot anticipat pentru alegerea viitorului primar, iar marele favorit este Zohran Mamdani, un ales local de 34 de ani din aripa progresistă a Partidului Democrat, relatează AFP.
15:40
Lionel Messi a marcat două goluri pentru Inter Miami în meciul cu Nashville din MLS. VIDEO # StirileProtv.ro
Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva celor de la Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS.
Acum 8 ore
15:30
Volodimir Zelenski: „Sancţiunile sunt una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Putin” # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite, la Londra, să extindă sancțiunile la întregul sector petrolier rus și a reiterat solicitarea de a primi rachete cu rază lungă de acțiune de tip Tomahawk, potrivit Euronews.
15:30
Zelenski cere aliaților să apere cerul Ucrainei. Bombardamentele ruse de sâmbătă au ucis patru persoane și au rănit 20 # StirileProtv.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul ucrainean, la câteva ore după ce bombardamente ruse asupra ţării sale au ucis patru persoane şi au rănit alte circa 20 în timpul nopţii, informează AFP.
15:20
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, atac la Bolojan: ”Avem o mare problemă acum la Guvern. Dacă nu se oprește, criză socială” # StirileProtv.ro
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu este de părere că ”marea problemă” a Guvernului României în acest moment este ”un deficit de empatie” şi avertizează că dacă Executivul nu se opreşte, atunci se va ajunge la ”o criză socială”.
15:10
Grindeanu critică derapajele din coaliție. „Loialitatea nu înseamnă aplauze ca în Coreea de Nord” # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că „nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi”.
15:00
După cinci ani, Pakistanul reia zborurile către Europa. Suspendarea a fost cauzată de un accident cu 97 de morți # StirileProtv.ro
Compania aeriană publică pakistaneză PIA a reluat sâmbătă zborurile directe spre Regatul Unit, după cinci ani în care acestea au fost suspendate din raţiuni de securitate aeriană, a anunţat un ministru pakistanez, informează AFP, preluat de Agerpres.
15:00
Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. O femeie, blocată în autoturism. Două echipaje de pompieri au intervenit # StirileProtv.ro
Un accident grav s-a produs sâmbătă în localitatea Monariu din județul Bistrița-Năsăud, iar două persoane au fost implicate în acest accident.
15:00
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică. „Mi-a plăcut enorm” # StirileProtv.ro
Cântăreaţa canadiană Nelly Furtado, în vârstă de 46 de ani, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica unor proiecte creative şi personale.
14:40
Formația de rock & metal alternativ Gri, album de debut: ”Dezrădăcinat”. ”Milioane de suflete sunt departe de locurile lor” # StirileProtv.ro
Formația Gri, originară din Cluj-Napoca, și-a lansat recent albumul de debut, ”Dezrădăcinat”, cu care se face remarcabilă pe scena românească din underground de rock și alternativ-metal.
14:20
De la Președinția României, la șefia Buzăului. Marcel Ciolacu explică de ce nu e asta un pas înapoi # StirileProtv.ro
Marcel Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Buzău. Fostul premier și candidat la Președinția României a declarat că prin această candidatură nu face un pas înapoi, ci dimpotrivă.
14:20
Ilie Bolojan: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate. VIDEO # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate.
14:10
Un bărbat s-a aruncat de pe un bloc din Vâlcea în timp ce polițiștii încercau să-l oprească. Ce au descoperit în locuința lui # StirileProtv.ro
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el.
14:00
Coșmar SF care devine realitate. Inteligența artificială își creează ”instinct de supraviețuire” și refuză să se mai închidă # StirileProtv.ro
Modelele de inteligență artificială ar putea să-și dezvolte propriul „instinct de supraviețuire” și s-au observat deja sisteme capabile nu doar să evite comenzile de oprire, ci chiar să le saboteze, arată un studiu realizat de o companie specializată.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.