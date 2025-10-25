Napoli a învins-o clar Inter » Cea mai slabă prestație a „nerazzurrilor” sub comanda lui Cristi Chivu
Gazeta Sporturilor, 25 octombrie 2025 21:10
Napoli s-a impus pe teren propriu în fața lui Inter, scor 3-1, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #8 din Serie A. Astfel, trupa lui Chivu a suferit primul eșec după o serie impresionantă de șapte victorii consecutive.Programul complet al etapei #8 din Serie APrima șansă importantă de gol a partidei a venit în minutul 9 și le-a aparținut „nerazzurrilor”. ...
Ce scrie presa din Italia despre Cristi Chivu, după Napoli - Inter + Notele primite # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a pierdut cu Napoli, scor 1-3, în derby-ul etapei #8 din Serie A.Elevii lui Chivu erau pe cai mari înaintea derby-ului cu Napoli. Aveau 7 victorii la rând, însă au pierdut clar pe stadionul „Diego Armando Maradona”, iar Inter a rămas cu 15 puncte, cu 3 mai puține decât Napoli, care a urcat pe primul loc. Echipa lui Chivu a rămas pe locul 4, dar ar putea să cadă pe 5 până la finalul etapei. ...
Jannik Sinner (24 de ani) a trecut de Alex de Minaur în două seturi (6-3, 6-4) la Viena Open și a ajuns astfel în a opta finală din acest an.Italianul va juca împotriva lui Alexander Zverev în ultimul act de la Viena.Jannik Sinner, fără set pierdut la VienaJannik Sinner a ajuns în a opta finală ATP a sezonului, învingându-l pe Alex de Minaur, scor 6-3, 6-4, la Viena. Italianul nu a pierdut niciun set la turneul din capitala Austriei. ...
20:50
Învingătoare astăzi cu Borussia Monchengladbach, 3-0, Bayern Munchen a ajuns la 13 victorii consecutive în acest început de sezon. Bavarezii au egalat astfel cel mai bun start din istoria campionatelor de top: 13 succese la rând a mai avut doar AC Milan în sezonul 1992/1993.Sub comanda lui Vincent Kompany, Bayern Munchen zdrobește tot ce-i iese în cale în acest început de campionat. ...
20:40
Laszlo Balint, mesaj clar după ce Oțelul - U Cluj s-a terminat în minutul 90+21: „Domnul Vassaras ne-a spus” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a tras primele concluzii, după ce echipa lui a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2, contra celor de la Universitatea Cluj, într-un meci care a fost prelungit cu 21 de minute, după ce două faze de gol au fost analizate împreună preț de 18 minute în camera VAR. ...
Luca Marelli, expertul în arbitraj de la DAZN, a declarat că penalty-ul din care Napoli a deschis scorul cu Inter trebuia anulat la VAR.În prima repriză, „centralul” Mariani a dictat lovitură de la 11 metri pentru Napoli împotriva lui Inter. A văzut un contact între Mkhitaryan și Di Lorenzo în careul lui Inter, dar a lăsat jocul să continue. Elevii lui Chivu au plecat pe contraatac, moment în care arbitrul a revenit asupra fazei și a dictat penalty. ...
CS Vâlcea 1924 a renunțat la MVP-ul sezonului 2024-2025 » Americanul fusese depistat pozitiv cu THC în primăvară # Gazeta Sporturilor
CS Vâlcea 1924 a renunțat la Cornelius Hudson (31 de ani), MVP-ul stagiunii 2024-2025 și jucător care a fost prins dopat cu THC. Acesta este al doilea baschetbalist care îi părăsește pe „lupii negri”, după Tyrell „Turbo” Jones (25 de ani), în locul lor venind Gian Clavell (31 de ani). ...
A marcat împotriva lui Cristi Chivu și a rămas împietrit » Imagini nemaivăzute cu superstarul mondial, în Napoli - Inter # Gazeta Sporturilor
Kevin De Bruyne, mijlocașul ofensiv de la Napoli, a deschis scorul din penalty în meciul cu Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu.Belgianul a marcat de la 11 metri în minutul 33, dar s-a accidentat în momentului șutului. Nu a mai putut continua meciul, fiind schimbat cu Olivera în minutul 37.Întreaga fază, din momentul în care s-a comis faultul de penalty, până la ieșirea lui De Bruyne, a oferit imagini curioase. GALERIE FOTO. ...
Meci nebun sub ochii lui Horațiu Moldovan » Golul decisiv a fost marcat în minutul 90+7 # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost martorul unui meci nebun în La Liga. Echipa sa, Real Oviedo a remizat dramatic, scor 3-3, pe terenul formației Girona.Debutul portarului român la echipa spaniolă se amână. Aceasta a fost lăsat pe banca de rezerve și contra celor de la Girona.Meci cu șase goluri în La LigaGirona și Real Oviedo, ultimele două din coada clasamentului din La Liga, au oferit un joc mult peste așteptăriMeciul a avut o desfășurare incredibilă. ...
Edin Terzic aruncă bomba! Pe cine pariază fostul tehnician al Borussiei Dortmund în lupta pentru Balonul de Aur: „Nici în Dembele nu mai credea nimeni...” # Gazeta Sporturilor
Edin Terzic (42 de ani), fostul antrenor al Borussiei Dortmund, a avut ocazia de a colabora cu niște nume importante în perioada petrecută pe Signal Iduna Park, precum Erling Haaland sau Jude Bellingham, însă tehnicianul croat a oferit un nume surprinzător atunci când a fost întrebat care dintre foștii săi elevi ar putea cuceri în viitor balonul de aur.Programul complet al etapei #9 din Premier LeagueEdin Terzic a fost antrenorul Borussiei în două mandate. ...
Răsturnare-ȘOC: nou-promovata a întors-o pe Chelsea și e pe locul DOI în Premier League! # Gazeta Sporturilor
Mare, mare surpriză în Premier League: nou-promovata Sunderland a câștigat pe Stamford Bridge, 2-1 cu Chelsea, și a urcat provizoriu pe locul secund în campionatul Angliei!Întoarcem pe toate fețele etapa de Premier League luni, ora 17:00, la Premier GSP. În platou va fi comentatorul Mihai Mironică!Revenită în Premier League după 8 ani, Sunderland are un început de vis în acest sezon. ...
U-BT Cluj-Napoca, repriză secundă dezastruoasă în Croația! A doua înfrângere consecutivă în Liga ABA # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca a suferit un nou eșec dramatic în acest sezon, fiind învinsă cu 87-80 de KK Split, în runda a 4-a a Ligii ABA. Campioana României a dominat prima repriză, însă a jucat extrem de prost în partea a doua a meciului, făcând nu mai puțin de 18 greșeli. ...
Ce loc a ocupat Universitatea Craiova în topul asistențelor din Conference League # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a primit vizita campioanei din Armenia, FC Noah, în cea mai recentă partidă jucată în Conference League, scorul final fiind 1-1. În ciuda orei de start târzii, 22:00, fanii olteni au venit în număr mare la stadion.Meciul la care au asistat 18.000 de spectatori a intrat în topul celor mai numeroase asistențe ale serii. ...
Bergodi a exclamat, după debutul cu victorie la U Cluj: „Extraordinar! Le mulțumesc!” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, noul antrenor de la U Cluj, a analizat victoria cu Oțelul, scor 2-1, în etapa 14 din Liga 1. A fost debutul italianului pe banca echipei ardelene.Bergodi le-a mulțumit jucătorilor pentru atitudinea avută pe parcursul meciului, a declarat că e mulțumit de ce a găsit la club și a transmis că a apucat să lucreze doar faza de apărare, lucru declarat și de Alexandru Chipciu. ...
Chipciu a făcut din nou show după meciul cu pauze-record: „Îmi trebuiau picioare noi” + Ce a adus nou Cristiano Bergodi # Gazeta Sporturilor
Alexandru Chipciu, fundașul lateral de la U Cluj, a analizat victoria cu Oțelul, scor 2-1, obținută la debutul lui Cristiano Bergodi pe banca „studenților”.Chipciu a vorbit despre cele două faze care au avut nevoie de 18 minute de analiză VAR, golurile marcate de Paulinho și ce-l de-al doilea reușit de Lukic. Fiecare fază a avut nevoie de 9 minute de analiză, pentru posibil ofsaid. ...
S-au răzbunat pentru ce le-a făcut Bayern » Scor-fluviu și scandal cu ultrașii în Bundesliga! # Gazeta Sporturilor
RB Leipzig a câștigat cu 6-0 în Augsburg și a egalat cel mai mare scor din acest sezon de Bundesliga, pe care-l suferise chiar ea, în fața campioanei Bayern Munchen.Pe 22 august, RB Leipzig a fost zdrobită de Bayern în etapa care a deschis sezonul de Bundesliga, scor 6-0. ...
Andreea Lupu (26 de ani, CS Dinamo) a cucerit medalia de argint a turneului satelit FIE de la Sofia, în timp ce Sabina Martiș (25 de ani, CSA Steaua) a obținut medalia de bronz.În primul tur al competiției, Lupu, numărul 45 în ierarhia FIE, a trecut compatrioata sa Adriana Geatara, cu 15-9, iar pe tabloul de 32 dinamovista a învins-o pe 15-6 pe sabrera bulgară Viktoria Vitliemova. ...
Momente incredibile în Superliga, la Oțelul - U Cluj 1-2. Golul marcat de gazde și a doua reușită a oaspeților au fost analizate câte 9 minute în camera VAR pentru posibil ofsaid.În total, meciul a fost întrerupt 18 minute pentru analiza celor două faze. În cele din urmă, ambele reușite au fost validate, după ce arbitrii din camera VAR au reușit să-și dea seama că marcatorii nu erau în ofsaid.VIDEO CU FAZA. ...
Sorana Cîrstea, singura româncă în acțiune în ultimele turnee WTA ale sezonului 2025 # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 45 WTA) va participa în turneul WTA 250 de la Hong Kong, fiind singura „tricoloră” pe teren în ultimele concursuri ale sezonului, unul care se încheie cu Turneul Campioanelor de la Ryadh (1-8 noiembrie).Pentru Sorana Cîrstea, anul 2025 a adus multe momente zâmbitoare, chiar dacă începutul a fost mai lent. Orizontul s-a înseninat începând de la finalul lui aprilie, odată cu titlul la dublu de la Madrid. ...
Tensiune la vârful F1 » McLaren a atacat, Red Bull a răspuns tăios: „N-au altceva cu care să își bată capul?” # Gazeta Sporturilor
Schimb de replici între nume importante din McLaren și Red Bull, echipele care luptă pentru titlul mondial la piloți în finalul acestui sezon de Formula 1.În ultimele săptămâni, îmbunătățirile aduse monopostului Red Bull Racing l-au ajutat pe Max Verstappen să obțină rezultate extraordinare, printre care 3 victorii, și să se apropie la numai 40 de puncte de liderul clasamentului mondial, Oscar Piastri de la McLaren. ...
Fostul câștigător de Champions League cu Liverpool știe ce îi lipsește trupei lui Arne Slot: „Dacă nu vor face asta, nu vor câștiga nimic în acest sezon” # Gazeta Sporturilor
Liverpool traversează o perioadă dificilă în acest moment, iar toate privirile sunt îndreptate spre Arne Slot și cum va reuși acesta să-i redreseze pe „cormorani”. Un nume important din istoria clubului de pe Anfield știe însă ce-i lipsește tehnicianului olandez. ...
Fostul internațional român Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat cele întâmplate joi seara la Craiova, atunci când Mirel Rădoi (44 de ani) a decis să nu îl titularizeze pe Ștefan Baiaram (22 de ani) la meciul cu FC Noah, din etapa a doua din grupa unică de Conference League, iar fotbalistul oltenilor a reacționat nervos, nefiind deloc mulțumit cu această hotărâre și ulterior exclus din lot pentru acel joc. ...
Imaginile uluitoare! Arbitrul a luat telefonul și a vorbit la marginea terenului: „Greu de crezut” # Gazeta Sporturilor
Merida - Ponferradina, scor 0-0, a oferit un moment nemaivăzut în fotbal. „Centralul” meciului din liga a 3-a spaniolă a luat telefonul și a vorbit cu cei aflați în camera VAR.Faza care a dus la imaginile uluitoare a avut loc în minutul 61. Merida a deschis scorul, însă arbitrul a fost chemat la monitor de cei din camera VAR. ...
Probleme la Craiova, înaintea meciului cu Metaloglobus » Anunțul lui Mirel Rădoi: „Așteptăm evaluarea” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat sâmbătă după-amiaza partida cu Metaloglobus, din runda cu numărul 14 a Superligii, care va avea loc duminică, la Clinceni. Tehnicianul oltenilor a anunțat că se așteaptă la un meci dificil în fața echipei care runda precedentă a învins campioana FCSB. De asemenea, acesta are și câteva probleme de lot, așteptând să afle exact care sunt jucătorii pe care poate conta la deplasarea din Ilfov. ...
Real Madrid răspunde acuzațiilor lui Lamine Yamal înainte de „El Clasico”: „Un gest stupid și lipsit de respect” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid - Barcelona, primul „El Clasico” din acest sezon, este programat duminică, de la ora 17:15, însă lupta dintre cele două tabere a început deja. Cu câteva zile înaintea duelului așteptat de întreaga planetă, Lamine Yamal i-a adus niște acuzații dure formației „blanco”, dar replica „galacticilor” nu a întârziat să apară. ...
Xabi Alonso, reacție tăioasă pentru Lamine Yamal înainte de El Clasico: „Terenul este singurul loc unde vorbim” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso (43 de ani), a răspuns acuzațiilor lansate de Lamine Yamal (18 ani) înaintea marelui derby cu Barcelona, subliniind că răspunsurile adevărate se vor da doar pe teren.Real Madrid primește vizita rivalei FC Barcelona în El Clasico, duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15 (ora României), într-un duel din etapa #10 din La Liga. ...
Sabrina Voinea, considerată „cea mai ghinionistă gimnastă din istorie”, după ce a ratat la limită podiumul la Campionatele Mondiale # Gazeta Sporturilor
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani), ocupanta locului 4 în finala la sol din cadrul Campionatelor Mondiale de la Jakarta, cu un punctaj identic cu cel al medaliatei de bronz, de 13,466, este considerată „cea mai ghinionistă gimnastă din istorie”.Sportiva româncă a ratat podiumul deoarece britanica Abigail Martin a avut un calificativ superior la execuție. ...
Surpriză » Mircea Bornescu numește cel mai bun portar din Liga 1: „Peste Târnovanu și Isenko” # Gazeta Sporturilor
Mircea Bornescu, 45 de ani, fost portar la Craiova sau Rapid, a fost invitat la GSP Live și provocat să numească goalkeeperul #1 din Superliga, în viziunea lui.Bornescu a discutat punctual despre 3 portari din Liga 1: Marian Aioani de la Rapid, Pavlo Isenko de la Universitatea Craiova și Ștefan Târnovanu de la FCSB. ...
Elias Charalambous, mesaj tranșant înaintea meciului cu UTA: „Toată lumea ne subestimează!” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a vorbit astăzi într-o conferință de presă premergătoare meciului cu UTA Arad, programat duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Cipriotul a transmis faptul că echipa sa are nevoie de o victorie pentru a redresa situația din campionat.„Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm și să luăm cele trei puncte. Este foarte important. ...
Avantaj Real Madrid în derbyul salariilor cu Barcelona: 6-4 în Top 10 » 11 jucători au peste 15 milioane de euro net pe an! # Gazeta Sporturilor
AS a publicat salariile vedetelor care se înfruntă duminică după-amiază în primul Clasico stagional. Cotidianul spaniol a remarcat că în primele 10 contracte șase aparțin celor de la Real Madrid, în frunte cu Kylian Mbappe. Întrei cei 4 de la Barcelona, conduce Robert Lewandowski, care depășește 20 de milioane de euro net anual, bani primiți și de alți 3 blancos. ...
Miriam Bulgaru s-a oprit în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Queretaro # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea română Miriam Bulgaru (27 de ani, locul 232 mondial) a pierdut în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Queretaro (Mexic), disputat pe zgură, 6-3, 6-7 (7), 2-6 în fața americancei Katrina Scott (21 de ani, numărul 461 WTA).Săptămâna aceasta, Miriam Bulgaru a căutat în continuare zgura, suprafața preferată, pe care a evoluat fără întrerupere de la Wimbledon încoace. ...
FCSB, la coada topului în Europa League! Câți bani a încasat până acum de la UEFA # Gazeta Sporturilor
FCSB are un start complicat în grupa unică de Europa League, reușind să acumuleze doar trei puncte în trei meciuri. Iar la capitolul încasări e la coadă.Campioana României e pentru al doilea an la rând în grupa celei de-a doua competiții europene, însă rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. După o victorie în primul meci, 1-0 în Țările de Jos cu Go Ahead Eagles, pentru FCSB au urmat două înfrângeri, ambele acasă: 0-2 cu Young Boys și 1-2 cu Bologna. ...
Tainele skandenbergului, povestite de un campion național: „Filmele cu Rocky m-au învățat să dau tot ce am ca să devin mai bun” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 52. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Andrei Stamate, dublu campion național la skandenberg. El dezvăluie ce calități trebuie să aibă un sportiv care practică acest sport de nișă, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le întâlnește și ce înseamnă, din perspectiva lui, să fii un bărbat puternic- Andrei, cum ai ajuns să practici skandenberg? A fost o întâmplare sau te-a atras cineva spre sportul acesta?- Cred că povestea mea cu ...
Mii de fani riscă să fie interziși la intrarea în SUA pentru Mondialul din 2026! Noile reguli care pot da peste cap visul oricărui suporter # Gazeta Sporturilor
Mii de fani europeni, inclusiv români, ar putea fi opriți la granița Statelor Unite înainte de startul Campionatului Mondial din 2026, din cauza noilor reguli stricte impuse de administrația Donald Trump.Specialiștii avertizează că o simplă greșeală în formularul de viză, o postare veche pe rețelele sociale sau o contravenție minoră pot duce la refuzul intrării în țară. ...
Avantaj Real Madrid în derbyul salariilor cu Barcelona: 6-4 în Top 10 » 11 jucători au peste 15 milioane € net/an! # Gazeta Sporturilor
AS a publicat salariile vedetelor care se înfruntă duminică după-amiază în primul Clasico stagional. Cotidianul spaniol a remarcat că în primele 10 contracte șase aparțin celor de la Real Madrid, în frunte cu Kylian Mbappe. Întrei cei 4 de la Barcelona, conduce Robert Lewandowski, care depășește 20 de milioane de euro net anual, bani primiți și de alți 3 blancos. ...
Kocaelispor - Alanyaspor, în etapa 10 din Turcia: ce se întâmplă cu Ianis Hagi și Umit Akdag # Gazeta Sporturilor
Kocaelispor - Alanyaspor, meci în etapa 10 din campionatul Turciei, se joacă în această după-amiază, de la 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. La oaspeți, Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani) sunt anunțati titulari.Echipa românilor se află pe val. Are o singur eșec în ultimele șapte meciuri și speră la pozițiile fruntașe. Fiul „Regelui” a început să ofere satisfacție la Alanya. ...
Cristiano Bergodi, prima decizie la U Cluj » Ce se întâmplă cu „renegatul” lui Sabău # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi (59 de ani), noul antrenor al celor de la U Cluj, a luat prima decizie importantă în vestiarul „Șepcilor roșii”, deși a fost instalat în urmă cu puține zile pe banca tehnică.Fără prea mult timp la dispoziție pentru pregătirea partidei cu Oțelul, tehnicianul a încercat, din informațiile Gazetei Sporturilor, să readucă atmosfera bună în rândul jucătorilor, cu care a comunicat constant încă de când a fost prezentat. ...
Cristi Chivu, în luptă directă cu Real Madrid pentru starul momentului din Serie A # Gazeta Sporturilor
Inter Milano pregătește o ofertă de 58 de milioane de euro pentru mijlocașul ofensiv Nicolas Paz, de la Como. Echipa pregătită de Cristi Chivu (44 de ani) va concura pentru semnătura jucătorului de 21 de ani cu Real Madrid, club la care argentinianul s-a format.Potrivit sport.aktuality.sk, contractul lui Paz la Como include o clauză care le permite madrilenilor să-l răscumpere pe argentinian cu doar 9 milioane de euro. ...
Oficialii lui Manchester United sunt optimiști că vor finaliza în curând acordul pentru achiziționarea unui teren din jurul stadionului Old Trafford, pas decisiv pentru construirea unei noi arene, potrivit abola.pt. Planurile „diavolilor roșii” pentru un stadion ultramodern, cu o capacitate de 100.000 de locuri, au fost întârziate din cauza unei probleme legate de Freightliner, compania care deține un teren aflat în spatele tribunei Stretford End. ...
S-a schimbat programul primei etape din sezonul regulat al Superligii » Când se joacă derby-ul rundei # Gazeta Sporturilor
Derby-ul primei etape al returului sezonului regulat din Superliga dintre Rapid și FC Argeș a fost reprogramat. Inițial, meciul urma să se dispute vineri, 7 noiembrie, însă acest meci se va disputa luni, 10 noiembrie.Astfel, epilogul rundei 16 din Superliga se va disputa pe Giulești, cu 3 zile mai târziu decât era programat inițial. ...
Conflictul mai puțin știut din Italia » 6 ani de tăcere între Carlo Ancelotti și Gennaro Gattuso # Gazeta Sporturilor
Carlo Ancelotti (66 de ani) și Gennaro Gattuso (47 de ani) nu și-au mai vorbit de șase ani, după ce fostul său jucător a preluat conducerea lui Napoli fără a-l informa. Fiica lui Ancelotti, Katia (41 de ani), a oferit detalii despre această dispută.Cei doi au colaborat la AC Milan între 2001 și 2009, perioadă în care Ancelotti era antrenor, iar Gattuso un jucător important al echipei. Împreună, au câștigat două Ligi ale Campionilor, un Scudetto și o Cupă a Italiei. ...
