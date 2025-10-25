Sfârșit tragic pentru doi turiști! Au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă, în Munții Făgăraș. Trupurile neînsuflețite nu au fost recuperate din cauza vremii

12:40

Cea mai nouă ediție The Ticket, difuzată sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, aduce o combinație explozivă de energie, umor și momente spectaculoase care vor ridica sala și juriul în picioare! Un număr electrizant cu peste 20 de toboșari declanșează o adevărată furtună de aplauze în platou. „Mi-a plăcut de am murit!”, spune Anca Dinicu, în timp ce Micutzu completează: „Îmi pare bine că s-a făcut și la noi, pentru că am văzut treaba asta în State!”. Jurații cântă, bat ritmul, iar atmosfera se transformă într-un veritabil concert rock.