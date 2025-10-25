Turistul canadian sfâșiat de urs în Postăvarul a fost operat. În zilele următoare vor fi necesare și alte operații
BizBrasov.ro, 25 octombrie 2025 21:10
Doi ploieșteni au murit după ce s-au prăbușit sute de metri în gol, în Munții Făgăraș. O a treia persoană a scăpat cu viață
Turistul canadian sfâșiat de urs în Postăvarul a fost operat. În zilele următoare vor fi necesare și alte operații
Proiectantul și executantul lucrărilor de modernizare a Complexului Agrement vor fi sancționați de către municipalitate în urma extragerii celor cinci castani de pe Aleea de sub Tâmpa
„Reparăm ce au stricat alții”.
Material lemnos deținut ilegal, confiscat de polițiștii brașoveni.
Începând de duminică, 26 octombrie, la aeroportul Internațional Brașov Ghimbav este introdusă o nouă destinație de zbor cu Wizz Air: Memmingen / München Vest, Germania.
Ciupercile sălbatice pot părea o delicatesă, însă consumul acestora fără o cunoaștere fermă și fără un control sanitar adecvat implică riscuri serioase pentru sănătate. Printre manifestările posibile se numără tulburările digestive (vărsături, diaree), afectarea ficatului, a rinichilor, tulburări neurologice – în cazurile severe, chiar și decesul. În urmă cu câțiva ani, șase copii între 4 [...]
După cum vă informa Biz Brașov, în această dimineață, un urs a atacat un turist solitar care dorea să ajungă din Brașov în masivul Postăvarul.
Rangerii din masivul Piatra Craiului au instalat o cameră de monitorizare a faunei în dreptul unei bălți suficient de mare ca să poată folosi drept „ștrand” pentru viețuitoarele pădurii.
Un turist străin a fost atacat de un urs în această dimineață, în timp ce se deplasa de pe Tâmpa spre Postăvarul, pe traseul marcat cu dungă albastră.
Astăzi aducem un omagiu tuturor celor care au apărat cu devotament și jertfă independența, suveranitatea și integritatea teritorială a României.
România, alături de majoritatea țărilor europene, trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie.
Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineața, 25 octombrie, în zona seismică Vrancea
O căprioară, lovită mortal azi dimineață pe drumul spre Poiana Brașov
Acțiune a polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul Rutier, ieri, pentru depistarea și tragere la răspundere a conducătorilor auto care se expun riscului de a fi implicați în accidente rutiere, prin nerespectarea regimul legal de viteză.
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș intervin la un accident rutier, care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DJ 104C, la iesirea din localitatea Hurez către localitatea Săsciori. „În accident au fost implicate doua autovehicule, iar în urma producerii, două persoane, ocupante în autovehicule, au suferit leziuni corporale, pentru care se acordă [...]
Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Brașov, împreună cu reprezentanți din cadrul Inspectoratului de Siguranță Feroviară Brașov, au depistat pe magistrala Teliu – Întorsura Buzăului, un revizor de cale afșat sub influența băuturilor alcoolice. „Astfel, în cadrul verificărilor, bărbatul de 39 de ani, din comuna Budila, județul Brașov, a fost testat cu aparatul [...]
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, cu sprijinul altor structuri operative, au depistat un bărbat, de 41 de ani, cetățean moldovean, care era dat în urmărire internațională. „În urma semnalării primite de la autoritățile moldovene și a emiterii ulterioare, respectiv la data de 17 octombrie a mandatului de urmărire de către Poliția Brașov, [...]
Primăria Râșnov face un pas important pentru a îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și funcționarii publici.
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea intervin la un accident rutier, care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 1, între localitățile Codlea și Vlădeni. În accident au fost implicate un autocamion și o autoutilitară, iar în urma producerii o persoană, ocupant într-unul dintre autovehicule, a suferit leziuni corporale, pentru care se acordă [...]
În data de 23.10.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a finalizat cercetările în dosarul penal cu nr. 5500/150/P/2025, având ca obiect infracțiunea de proxenetism.
Antreprenorul Radu Jitaru, fondatorul brandului de încălțăminte S-KARP, a deschis al doilea magazin Outlet Outdoor în Centrul Brașovului
Sâmbătă, 25 octombrie 2025, vor apărea unele mici dereglări ale graficelor de circulație ale liniilor de transport RATBV cu indicativele 4, 50 și 52, aceasta deoarece în intervalul orar 10.35-10.55 va fi suspendată circulația rutieră în zona Pieței Unirii. „Măsura este determinată de desfășurarea în zona menționată a unei defilări cu ocazia Zilei Armatei Române. [...]
În data de 23.10.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a finalizat cercetările în dosarul penal cu nr. 5500/150/P/2025, având ca obiect infracțiunea de proxenetism. În cauză s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, în vârstă de 31 de ani, cercetat în stare de arest preventiv, precum şi a soției acestuia, în vârstă de [...]
Proiectul Autostrăzii A13 Brașov-Bacău avansează (n.r. cu viteza melcului) odată cu depunerea documentației pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, anunță Compania Națională de Investiții Rutiere în această dimineață
Francezii de la Carrefour își vând magazinele din România. Au angajat o bancă să le caute client
Braşovul are toate şansele să beneficieze de unul dintre cele cinci centre pe care Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA) urmează să le înfiinţeze, cu finanţare europeană, pentru furnizarea unor servicii integrate în domeniul tratării adicţiilor şi recuperării pacienţilor dependenţi. Pentru susţinerea activităţii centrului vor fi atrase fonduri [...]
Ocolul Silvic Făgăraș, care se află în subordinea Direcției Silvice Brașov, încheie anul 2025 au aproape 100.000 de puieți plantați în zonele pe care le administrează, respectiv 20.000 de hectare, împărțite după cum urmează: 7.800 de hectare ale statului și restul cu diverși proprietari. 92.000 de puieți, plantați în 2025 „În 2025 am făcut plantări [...]
Maraton de sculptat dovleci, păpuşi gigant şi scheleţi luminoşi, târg tematic de Halloween, show-uri de lasere, de roboţi, flash mob-uri, muzică live şi teatru. Toate acestea îi așteaptă pe brașoveni și turiști, care sunt invitați la cea de-a II-a ediție a „Halloween Party Fest”, care va avea loc în Piaţa Piaţa Sfatului, în perioada 31 [...]
Vești bune pentru locuitorii din zona Dobrice a orașului-stațiune Râșnov.
Duminică, 26 octombrie, Piața Sfatului din Brașov va găzdui ultimul eveniment major retromobilistic al anului: „Retroparada Toamnei”. Organizatorii anunță că expoziția va reuni pasionați și colecționari de automobile clasice atestate istoric. „Publicul este invitat să admire exponatele între orele 11:00 – 15:00. Evenimentul este organizat de filiala locală Retromobil, sub egida Retromobil Club România. La [...]
Începând de astăzi, pentru 3 zile, în zona lacului Noua este organizată ediția a doua a Festivalului Plăcintelor.
Interamerican, deținut de gigantul european Achmea, a debutat efectiv cu oferte pe piața asigurărilor RCA, așa cum Economica anunța încă din luna iulie, citând chiar reprezentanții companiei. Deocamdată este mai degrabă o lansare test, iar debutul propriu-zis va avea loc în 2026, când cel mai probabil Interamerican, prin brandul Anytime, va fi prezent și pe [...]
Lucrările pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara, care include cele mai dificile tronsoane aflate acum în lucru, avansează ușor.
Primăria continuă lucrările de amenajare și modernizare a locurilor de joacă din municipiul Brașov.
Zboruri la joasă înălțime astăzi, deasupra Brașovului, cu ocazia ceremoniei organizată cu ocazia depunerii Jurământului Militar de către studenții anului I din Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”. Festivitatea are loc astăzi, 24 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, în Piaţa Sfatului. La festivitate sunt invitați să participe reprezentanți ai Statului Major al Forțelor Aeriene și [...]
Aseară, în jurul orei 20:30, salvamontiștii din Zărnești au fost solicitați prin 112 să intervină pentru găsirea și evacuarea din masiv a doi turiști din Miercurea Ciuc,
Fie că se intitulează Cyber Monday, Double Eleven, El Buen Fin sau Black Friday, fenomenul cumpărăturilor este unul global, iar cel puțin 129 de țări au îmbrățișat evenimentul reducerilor semnificative.
Compania Transgaz derulează procedurile de autorizare pentru o investiție ce vizează magistrala de gaz ce traversează județul Brașov de la Șina spre București. Astfel, este necesară o punere în siguranță a conductelor pe raza comunei Poiana Mărului, unde acestea subtraversează pârâul Vulcănița. „În zona localității Poiana Mărului, judeţul Braşov, tronsoanele de conducta DN500 STC Şinca [...]
Asociația de Transport Brașov, în baza mandatului primit pentru actualizarea și aplicarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători la nivelul municipiului Brașov, va organiza astăzi o întâlnire de lucru cu operatorii de trasnport public dedicată prezentării și analizării versiunii de lucru a noului regulament. „Scopul întâlnirii este de a discuta principalele modificări [...]
O brașoveancă își petrece viața între Olanda și România. După ce și-a obținut licența în Management Internațional și Turism în Marea Britanie, Alexandra a urmat un Master în Marketing în 2015 în Olanda, unde continuă să locuiască. Planul este să revină la un moment dat, așa că după doi ani de căutări intensive, în februarie [...]
Diferența dintre proprietar și coproprietar este cea dintre libertate și responsabilitate. Proprietarul are libertate totală și răspundere exclusivă, în timp ce coproprietarul împarte atât drepturile, cât și obligațiile. Ce este proprietatea și cu este reglementată Proprietatea este, în termeni simpli, dreptul tău de a deține, de a folosi și de a dispune liber de un bun, [...]
Meseriile viitorului: capacitatea de lucru cu instrumente de inteligență artificială și big data (86%), reziliența (77%), gândirea creativă și alfabetizarea digitală (74% fiecare) reprezintă competențele prioritare pe piața muncii până în 2030.
Polițiștii din Covasna au fost sesizat joi, printr-un apel la 112, despre faptul că un bărbat, angajat al unei firme de construcții, ar fi căzut de la înălțime, în timp ce efectua lucrări în incinta școlii „Váradi József” din Sfântu Gheorghe. „La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe, iar [...]
Silviu Răzvan Avram, fiul nașului de cununie al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost trimis în judecată, în urmă cu două zile, de Direcția Națională Anticorupție pentru instigare/complicitate la luare de mită.
Pensionarii cu venituri de până la 2.020 de lei/lună și persoanele care suferă de boli cronice vor beneficia de medicamente compensate pentru prescripțiile a căror valoare la nivelul prețului de referință este de până la 336 lunar, comparativ cu 330 de lei cât este în prezent, potrivit unei hotărâri adoptate joi de Guvern. Mai exact, Guvernul [...]
Aterizare perfectă! Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav continuă să ofere bucurie pasagerilor care zboară la și de la Brașov, la doi ani și jumătate de la deschidere.
Începând cu data de 14 decembrie, când va intra în vigoare Mersul Trenurilor 2025-2026, pe rețeaua feroviară din România vor circula mult mai multe trenuri private. Unele dintre ele vor fi operate cu material rulant nou, altele cu trenuri la mâna a doua aduse de curând în țară. Se introduc rute noi de trenuri Intercity, [...]
