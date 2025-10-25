Președintele lui Inter „a luat foc” și acuză viciere de rezultat după eșecul cu Napoli: „Există furie, a influențat meciul”

15:40

EPISODUL 52. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Andrei Stamate, dublu campion național la skandenberg. El dezvăluie ce calități trebuie să aibă un sportiv care practică acest sport de nișă, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le întâlnește și ce înseamnă, din perspectiva lui, să fii un bărbat puternic- Andrei, cum ai ajuns să practici skandenberg? A fost o întâmplare sau te-a atras cineva spre sportul acesta?- Cred că povestea mea cu ...