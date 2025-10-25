Campioana CSM Bucureşti, a treia înfrângere din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin

G4Media, 25 octombrie 2025 22:20

Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Krim Ljubljana, scor 31-27 (15-11), în etapa a V-a din grupa B a Ligii...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 30 minute
22:40
VIDEO | Secretele surprinzătoare din spatele filmelor cu câini: Cum lucrează echipele de producție cu câinii actori G4Media
Dacă într-un material anterior am explicat cum se descurcă echipele de producție cu pisicile în rolurile din filme și am distrus mitul pisicii Orangey Murray,...   © G4Media.ro.
22:40
Pentru 225 de clienţi din Rahova programaţi pentru reluarea alimentării gazul a rămas întrerupt, anunță Distrigaz Sud / Au fost detectate pierderi pe instalaţii / Recomandările companiei şi programul pentru duminică G4Media
Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după...   © G4Media.ro.
22:40
Armata israeliană anunţă că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâșiei Gaza: „Un terorist plănuia să lanseze un atac iminent împotriva trupelor armatei israeliene” G4Media
Armata israeliană a anunţat sâmbătă seara că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în ciuda armistiţiului negociat sub auspiciile Statelor...   © G4Media.ro.
22:30
Compania Municipală Iluminat Public vrea să închirieze decoraţiuni de iluminat festiv, cu aproximativ 8 milioane de lei, pentru centrul Capitalei G4Media
Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL anunţă pe SEAP licitaţie pentru închiriere decoraţiuni iluminat festiv cu o valoare totală estimată la aproximativ opt milioane de...   © G4Media.ro.
22:30
Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă România va intra în război: Nu intră / E foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România nu va intra în război şi a precizat că există multă dezinformare, iar aceasta vine pe filiera...   © G4Media.ro.
Acum o oră
22:20
Campioana CSM Bucureşti, a treia înfrângere din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin G4Media
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Krim Ljubljana, scor 31-27 (15-11), în etapa a V-a din grupa B a Ligii...   © G4Media.ro.
22:20
O parte din bijuteriile care nu au fost furate de la Muzeul Luvru, cât și unele dintre cele mai valoroase piese, transferate la Banca Franţei G4Media
O parte din bijuteriile care nu au fost furate, precum şi unele dintre cele mai valoroase piese din Muzeul Luvru au fost transferate vineri dimineaţă...   © G4Media.ro.
22:20
Tot mai mulți români își țin telefonul pe silențios. Psihologii explică de ce asta reduce stresul și crește productivitatea G4Media
Pentru că ne petrecem mare parte din viață cu telefonul în mână, foarte mulți îl țin pe modul silențios. Potrivit psihologilor, facem asta pentru că...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:20
Netflix, Amazon și Apple se numără printre companiile interesate de achiziția Warner Bros. Discovery G4Media
Netflix, Amazon și Apple se numără printre companiile care și-ar fi exprimat interesul de a cumpăra Warner Bros. Discovery (WBD) sau anumite părți ale sale,...   © G4Media.ro.
20:20
Inteligența artificială poate identifica semne de depresie în mesajele online G4Media
Un studiu recent arată că tehnologiile de inteligență artificială (AI) pot detecta semne de depresie în mesajele online cu o acuratețe de până la 96%,...   © G4Media.ro.
19:50
Europarlamentarul Dan Barna a fost reales vicepreşedinte al ALDE G4Media
Europarlamentarul Dan Barna a fost reales, sâmbătă, cu cel mai mare număr de voturi, în funcţia de vicepreşedinte al ALDE, transmite Agerpres. „Mulţumesc prietenilor liberali...   © G4Media.ro.
19:30
Germania demolează turnurile de răcire ale Centralei Nucleare de la Gundremmingen, în cadrul abandonării energiei nucleare. Desfiinţarea urmează să se încheie în 2040 G4Media
Două turnuri de răcire ale Centralei Nucleare dezafectate Gundremmingen, în Bavaria, au fost demolate cu explozivi sâmbătă, în cadrul unei operaţiuni controlate, relatează Euronews, transmite...   © G4Media.ro.
19:10
De la „Rusia te va distruge” la „Ucraina în forma ei originală”, de pe o zi pe alta: De ce se tot sucește Donald Trump pentru „pacea de 24 de ore” pe care o promite de 10 luni G4Media
Înainte de a vorbi despre starea actuală a războiului, este important de amintit faptul că președintele american Donald Trump are un trecut complicat cu Ucraina...   © G4Media.ro.
19:10
Mâncarea mucegăită poate provoca afecțiuni grave: de la intoxicații alimentare până la cancer hepatic, avertizează specialiștii G4Media
Deși tentația de a „nu arunca mâncarea” este mare, experții avertizează că unele alimente alterate pot conține toxine periculoase pentru organism. Consumarea acestora, chiar și...   © G4Media.ro.
19:00
Stângista radicală Catherine Connolly va fi aleasă președinta Republicii Irlanda G4Media
Numărătoarea oficială parțială a voturilor din scrutinul prezidențial de vineri arată ca la prima opțiune Connolly, sprijinită de opoziția de stânga, are peste 63% din...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:50
Pakistanul avertizează asupra unui ”război deschis” cu Afganistanul dacă negocierile de pace eşuează G4Media
Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea, dar că eşecul de a ajunge la...   © G4Media.ro.
18:40
Schi alpin: Austriaca Julia Scheib a câştigat slalomul uriaş la Sölden / Mikaela Shiffrin, în afara podiumului G4Media
Schioarea austriacă Julia Scheib a câştigat sâmbătă proba de slalom uriaş din deschiderea sezonului Cupei Mondiale la Sölden, în Austria, înregistrând la 27 de ani...   © G4Media.ro.
18:40
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu echipa de la UMF Iaşi, care a realizat cea mai mică inimă artificială: ”Un proiect cu potenţial uriaş. Dacă testele se încheie cu succes, România devine prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte o tehnologie proprie” G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după întâlnirea pe care a avut-o la Iaşi cu echipa de cercetători şi studenţi de la UMF „Grigore Popa”, care...   © G4Media.ro.
18:30
HBO Max introduce un nou sistem de evaluare pentru filme și seriale G4Media
HBO Max a lansat un nou sistem de evaluare care le permite utilizatorilor să ofere feedback pentru filmele și serialele vizionate, contribuind astfel la personalizarea...   © G4Media.ro.
18:30
China mizează pe radarul cuantic pentru a contracara aeronavele stealth F-22 și F-35 G4Media
China a anunțat recent începutul producției în masă a „prinzătorului de fotoni”, un detector cuantic cu patru canale destinat aplicațiilor radar cuantice, capabil să detecteze...   © G4Media.ro.
18:10
Mama unei fetiţe de 2 luni acuză neglijenţă şi lipsă de empatie la Spitalul Judeţean din Buzău / Reacţia unităţii medicale: „Acuzatii nefondate care pot afecta încrederea pacienţilor” G4Media
Un nou caz semnalat pe reţelele sociale readuce în atenţia publică problemele din sistemul medical românesc. O tânără mamă din Buzău, Paula Frunzeu, a relatat,...   © G4Media.ro.
17:40
Un sanctuar nigerian critică decizia Turciei de a păstra un pui de gorilă salvat din trafic G4Media
Decizia Turciei de a păstra puiul de gorilă africană salvat de la trafic ”nu are nicio logică”, a declarat sâmbătă directoarea sanctuarului nigerian de faună...   © G4Media.ro.
17:10
Cost per Wear: indicatorul economic care ar putea tempera moda ultra-fast G4Media
Un nou studiu arată că aplicarea conceptului de Cost per Wear (CPW) – „costul per purtare” – ar putea schimba comportamentul consumatorilor și reduce atracția...   © G4Media.ro.
17:00
Când nunta visurilor devine o povară: cum pot mirii și invitații să evite stresul financiar G4Media
Nunta este, în esență, o celebrare a iubirii. Dar, pentru mulți invitați, înseamnă și o provocare financiară care adesea umbrește bucuria momentului, relatează AP News....   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
16:50
Premierul Bolojan, huiduit în Satu Mare, de Ziua Armatei: ”Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea” / Două amenzi date de autorități G4Media
Jandarmii au aplicat, sâmbătă, două amenzi în timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate de Ziua Armatei Române în municipiul Carei, eveniment la care premierul Ilie Bolojan...   © G4Media.ro.
16:40
VIDEO A fi sau a nu fi cazare tip Airbnb pe canalul Bega. O familie vrea să aducă la Timișoara modelul olandez al caselor plutitoare, dar nu a primit aviz de la Primărie: „E o noutate și trebuie să stabilim un regulament clar înainte” G4Media
De mai bine de o lună, în apropierea Podului de Fier din Timișoara, ancorată pe malul apei, se află o ambarcațiune inedită, adusă pentru a...   © G4Media.ro.
16:40
Mesaje care ard cariere: cum smartphone-urile au devenit noua capcană a figurilor publice G4Media
Pentru unii politicieni, pericolul cel mai mare nu mai vine dintr-o conferință de presă sau dintr-o cameră ascunsă ci chiar din palma lor, relatează AP...   © G4Media.ro.
16:30
REPORTAJ VIDEO Fonduri UE în regiunea Sud-Est (1). Obiective istorice: Mormântul hypogeu și Edificiul roman cu mozaic/ Care sunt provocările proiectelor istorice sau culturale/ „A durat un an avizarea de la Ministerul Culturii” G4Media
Două obiective istorice de valoare și importanță națională au fost consolidate și puse în valoare recent, cu sprijinul fondurilor europene de coeziune, la Constanța. Mormântul...   © G4Media.ro.
16:20
YouTube introduce un cronometru pentru limitarea timpului petrecut pe fluxul de videoclipuri scurte Shorts G4Media
YouTube lansează o nouă funcție menită să îi ajute pe utilizatori să-și gestioneze timpul petrecut în aplicație, mai exact pe fluxul de videoclipuri scurte Shorts....   © G4Media.ro.
16:20
Adio, Huan Huan și Yuan Zi: urșii panda de la Beauval se întorc acasă, în China G4Media
După 13 ani petrecuți în Franța, urșii panda giganți Huan Huan și Yuan Zi, vedetele Grădinii Zoologice Beauval, se pregătesc de o plecare emoționantă. În...   © G4Media.ro.
16:20
Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva Moscovei, dar nu este clar dacă le va impune G4Media
Administrația Trump a pregătit sancțiuni suplimentare care ar putea fi aplicate împotriva sectoarelor cheie ale economiei rusești dacă președintele Vladimir Putin continuă să amâne încheierea...   © G4Media.ro.
16:10
Netflix transformă jocul de strategie „Catan” într-o franciză globală de filme și seriale G4Media
Netflix a anunțat lansarea unei francize majore inspirate de celebrul joc de strategie Catan, una dintre cele mai populare creații din istoria jocurilor de societate....   © G4Media.ro.
16:00
„Hrănește răceala și înfometează febra” – mit sau adevăr? G4Media
Este una dintre cele mai vechi „rețete populare” pentru zilele de boală: când ești răcit, mănâncă bine; când ai febră, nu te atinge de mâncare....   © G4Media.ro.
15:50
Ministrul Sănătăţii, întrebat dacă spitalele regionale vor fi gata în 2029: Eu spun un ”da” ferm. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că cele trei spitale regionale – Iaşi, Cluj, Craiova – vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. ”Nu există...   © G4Media.ro.
15:50
Animalele nu pot spune ce le doare: învață să recunoști primele semne ale problemelor articulare și să le previi eficient. Ghid complet pentru stăpânii de câini și pisici G4Media
Animalele pline de energie aduc o bucurie aparte în viața oricărei familii. Fie că este vorba de un câine care aleargă zilnic alături de stăpânul său sau...   © G4Media.ro.
15:50
Ce trebuie să știi cu adevărat despre antidepresive G4Media
Fapte, mituri și adevăruri despre unele dintre cele mai utilizate medicamente din America. Antidepresivele se numără printre cele mai prescrise medicamente din Statele Unite. Creșterea...   © G4Media.ro.
15:40
Fostul premier Ciolacu, artizanul celui mai mare deficit bugetar din UE: ”Marea problemă la Guvernul României este un deficit de empatie care va duce la o criză socială” G4Media
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, artizanul celui mai mare deficit bugetar din UE, a afirmat sâmbătă că marea problemă a Guvernului României în acest moment...   © G4Media.ro.
15:40
New York își alege primarul, tânărul Zohran Mamdani, musulman și socialist declarat, se profilează ca favorit / Trump: Se pare că vom avea un comunist ca primar G4Media
Cel mai mare oraș din Statele Unite începe sâmbătă să-și aleagă noul primar, iar numele care va ieși din urnele de vot pe 4 noiembrie...   © G4Media.ro.
15:20
Când timpul se schimbă: cum ne afectează ora de iarnă și de ce Europa nu se hotărăște să o oprească G4Media
În fiecare toamnă, aproape ca un ritual, europenii își mută ceasurile înapoi cu o oră. Duminică, la ora 4 dimineața, România va reveni la ora...   © G4Media.ro.
15:10
„Boo!” — Arome șocante și prețuri usturătoare în punga de Halloween G4Media
Vânzările de dulciuri de Halloween din acest an spun o poveste aparte despre America: o țară divizată, presată de inflație, dar încă dornică de mici...   © G4Media.ro.
15:10
25 octombrie, Ziua Internațională a Pastelor. Unde se află localul care vinde, doar azi, o porție de paste cu suma de 320 de lei G4Media
Un restaurant din Melbourne a lansat un preparat exclusivist, disponibil o singură zi, respectiv pe 25 octombrie, de Ziua Mondială a Pastelor. Felul de mâncare...   © G4Media.ro.
15:00
BYD ATTO 2 DM-i vine în Europa / Modelul PHEV se vrea o alternativă la Lexus NX și Alfa Romeo Tonale G4Media
BYD anunță pentru Europa noul ATTO 2 DM-i, un SUV compact echipat cu tehnologia Super Hybrid DM. Modelul promite o autonomie totală de până la...   © G4Media.ro.
15:00
Saab, pregătită să dubleze producția de avioane Gripen dacă se finalizează acordul cu Ucraina G4Media
Grupul suedez de apărare Saab a anunțat că este pregătit să își mărească semnificativ producția de avioane de luptă Gripen, în eventualitatea în care va...   © G4Media.ro.
15:00
Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile, pentru...   © G4Media.ro.
15:00
Au fost reluate zborurile directe între Pakistan şi Regatul Unit după o interdicţie de cinci ani G4Media
Compania aeriană publică pakistaneză PIA a reluat sâmbătă zborurile directe spre Regatul Unit, după cinci ani în care acestea au fost suspendate din raţiuni de...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
14:40
Trump denunţă un ”truc murdar”, după ce Canada retrage o campanie publicitară televizată împotriva taxelor vamale cu citate dintr-un discurs suţinut în 1987 de republicanul Reagan G4Media
Preşedintele american Donald Trump a continuat să denunţe ”trucul murdar” al Canadei, după ce o provincie canadiană a retras campania publicitară televizată împotriva creşterii taxelor...   © G4Media.ro.
14:40
Suplimentele naturale trebuiau să îi facă mai sănătoși. În schimb, i-au îmbolnăvit G4Media
Compuși populari precum turmericul și ashwagandha pot suprasolicita ficatul și provoca complicații grave de sănătate. Când Fernanda Thompson, o femeie de 40 de ani din...   © G4Media.ro.
14:20
Candidatul desemnat pentru funcţia de premier al Moldovei, Alexandru Munteanu, a început consultările pentru programul său de guvernare G4Media
Candidatul desemnat pentru funcţia de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare, informează sâmbătă agenția MOLDPRES, preluată...   © G4Media.ro.
14:10
Radu Moldovan: PSD are nevoie de un schimb de generaţii, riscă să bată rezultatul negativ din 2020 / Foarte mulţi mi-au spus: nu Grindeanu, fraţilor, e arogant. Poate că nu e cel mai simpatic politician şi nici cel mai sociabil, dar PSD are nevoie de o echipă G4Media
Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, consideră că partidul are nevoie de un schimb de generaţii şi şi-a îndemnat colegii să susţină viitoarea echipă de conducere...   © G4Media.ro.
14:00
„I-au zburat dinții și au aterizat în spaghetele mele”: 10 povești horror de la prima întâlnire G4Media
O primă întâlnire este, prin definiție, imprevizibilă. Te vezi cu cineva pe care abia îl cunoști – sau, mai des, nu l-ai întâlnit niciodată. Conversația...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.