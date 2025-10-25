Campioana CSM Bucureşti, a treia înfrângere din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin
G4Media, 25 octombrie 2025 22:20
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Krim Ljubljana, scor 31-27 (15-11), în etapa a V-a din grupa B a Ligii... © G4Media.ro.
VIDEO | Secretele surprinzătoare din spatele filmelor cu câini: Cum lucrează echipele de producție cu câinii actori # G4Media
Dacă într-un material anterior am explicat cum se descurcă echipele de producție cu pisicile în rolurile din filme și am distrus mitul pisicii Orangey Murray,... © G4Media.ro.
Pentru 225 de clienţi din Rahova programaţi pentru reluarea alimentării gazul a rămas întrerupt, anunță Distrigaz Sud / Au fost detectate pierderi pe instalaţii / Recomandările companiei şi programul pentru duminică # G4Media
Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după... © G4Media.ro.
Armata israeliană anunţă că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâșiei Gaza: „Un terorist plănuia să lanseze un atac iminent împotriva trupelor armatei israeliene” # G4Media
Armata israeliană a anunţat sâmbătă seara că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în ciuda armistiţiului negociat sub auspiciile Statelor... © G4Media.ro.
Compania Municipală Iluminat Public vrea să închirieze decoraţiuni de iluminat festiv, cu aproximativ 8 milioane de lei, pentru centrul Capitalei # G4Media
Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL anunţă pe SEAP licitaţie pentru închiriere decoraţiuni iluminat festiv cu o valoare totală estimată la aproximativ opt milioane de... © G4Media.ro.
Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă România va intra în război: Nu intră / E foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România nu va intra în război şi a precizat că există multă dezinformare, iar aceasta vine pe filiera... © G4Media.ro.
Campioana CSM Bucureşti, a treia înfrângere din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin # G4Media
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Krim Ljubljana, scor 31-27 (15-11), în etapa a V-a din grupa B a Ligii... © G4Media.ro.
O parte din bijuteriile care nu au fost furate de la Muzeul Luvru, cât și unele dintre cele mai valoroase piese, transferate la Banca Franţei # G4Media
O parte din bijuteriile care nu au fost furate, precum şi unele dintre cele mai valoroase piese din Muzeul Luvru au fost transferate vineri dimineaţă... © G4Media.ro.
Tot mai mulți români își țin telefonul pe silențios. Psihologii explică de ce asta reduce stresul și crește productivitatea # G4Media
Pentru că ne petrecem mare parte din viață cu telefonul în mână, foarte mulți îl țin pe modul silențios. Potrivit psihologilor, facem asta pentru că... © G4Media.ro.
Netflix, Amazon și Apple se numără printre companiile interesate de achiziția Warner Bros. Discovery # G4Media
Netflix, Amazon și Apple se numără printre companiile care și-ar fi exprimat interesul de a cumpăra Warner Bros. Discovery (WBD) sau anumite părți ale sale,... © G4Media.ro.
Un studiu recent arată că tehnologiile de inteligență artificială (AI) pot detecta semne de depresie în mesajele online cu o acuratețe de până la 96%,... © G4Media.ro.
Europarlamentarul Dan Barna a fost reales, sâmbătă, cu cel mai mare număr de voturi, în funcţia de vicepreşedinte al ALDE, transmite Agerpres. „Mulţumesc prietenilor liberali... © G4Media.ro.
Germania demolează turnurile de răcire ale Centralei Nucleare de la Gundremmingen, în cadrul abandonării energiei nucleare. Desfiinţarea urmează să se încheie în 2040 # G4Media
Două turnuri de răcire ale Centralei Nucleare dezafectate Gundremmingen, în Bavaria, au fost demolate cu explozivi sâmbătă, în cadrul unei operaţiuni controlate, relatează Euronews, transmite... © G4Media.ro.
De la „Rusia te va distruge” la „Ucraina în forma ei originală”, de pe o zi pe alta: De ce se tot sucește Donald Trump pentru „pacea de 24 de ore” pe care o promite de 10 luni # G4Media
Înainte de a vorbi despre starea actuală a războiului, este important de amintit faptul că președintele american Donald Trump are un trecut complicat cu Ucraina... © G4Media.ro.
Mâncarea mucegăită poate provoca afecțiuni grave: de la intoxicații alimentare până la cancer hepatic, avertizează specialiștii # G4Media
Deși tentația de a „nu arunca mâncarea” este mare, experții avertizează că unele alimente alterate pot conține toxine periculoase pentru organism. Consumarea acestora, chiar și... © G4Media.ro.
Numărătoarea oficială parțială a voturilor din scrutinul prezidențial de vineri arată ca la prima opțiune Connolly, sprijinită de opoziția de stânga, are peste 63% din... © G4Media.ro.
Pakistanul avertizează asupra unui ”război deschis” cu Afganistanul dacă negocierile de pace eşuează # G4Media
Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea, dar că eşecul de a ajunge la... © G4Media.ro.
Schi alpin: Austriaca Julia Scheib a câştigat slalomul uriaş la Sölden / Mikaela Shiffrin, în afara podiumului # G4Media
Schioarea austriacă Julia Scheib a câştigat sâmbătă proba de slalom uriaş din deschiderea sezonului Cupei Mondiale la Sölden, în Austria, înregistrând la 27 de ani... © G4Media.ro.
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu echipa de la UMF Iaşi, care a realizat cea mai mică inimă artificială: ”Un proiect cu potenţial uriaş. Dacă testele se încheie cu succes, România devine prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte o tehnologie proprie” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după întâlnirea pe care a avut-o la Iaşi cu echipa de cercetători şi studenţi de la UMF „Grigore Popa”, care... © G4Media.ro.
HBO Max a lansat un nou sistem de evaluare care le permite utilizatorilor să ofere feedback pentru filmele și serialele vizionate, contribuind astfel la personalizarea... © G4Media.ro.
China a anunțat recent începutul producției în masă a „prinzătorului de fotoni”, un detector cuantic cu patru canale destinat aplicațiilor radar cuantice, capabil să detecteze... © G4Media.ro.
Mama unei fetiţe de 2 luni acuză neglijenţă şi lipsă de empatie la Spitalul Judeţean din Buzău / Reacţia unităţii medicale: „Acuzatii nefondate care pot afecta încrederea pacienţilor” # G4Media
Un nou caz semnalat pe reţelele sociale readuce în atenţia publică problemele din sistemul medical românesc. O tânără mamă din Buzău, Paula Frunzeu, a relatat,... © G4Media.ro.
Un sanctuar nigerian critică decizia Turciei de a păstra un pui de gorilă salvat din trafic # G4Media
Decizia Turciei de a păstra puiul de gorilă africană salvat de la trafic ”nu are nicio logică”, a declarat sâmbătă directoarea sanctuarului nigerian de faună... © G4Media.ro.
Un nou studiu arată că aplicarea conceptului de Cost per Wear (CPW) – „costul per purtare” – ar putea schimba comportamentul consumatorilor și reduce atracția... © G4Media.ro.
Când nunta visurilor devine o povară: cum pot mirii și invitații să evite stresul financiar # G4Media
Nunta este, în esență, o celebrare a iubirii. Dar, pentru mulți invitați, înseamnă și o provocare financiară care adesea umbrește bucuria momentului, relatează AP News.... © G4Media.ro.
Premierul Bolojan, huiduit în Satu Mare, de Ziua Armatei: ”Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea” / Două amenzi date de autorități # G4Media
Jandarmii au aplicat, sâmbătă, două amenzi în timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate de Ziua Armatei Române în municipiul Carei, eveniment la care premierul Ilie Bolojan... © G4Media.ro.
VIDEO A fi sau a nu fi cazare tip Airbnb pe canalul Bega. O familie vrea să aducă la Timișoara modelul olandez al caselor plutitoare, dar nu a primit aviz de la Primărie: „E o noutate și trebuie să stabilim un regulament clar înainte” # G4Media
De mai bine de o lună, în apropierea Podului de Fier din Timișoara, ancorată pe malul apei, se află o ambarcațiune inedită, adusă pentru a... © G4Media.ro.
Pentru unii politicieni, pericolul cel mai mare nu mai vine dintr-o conferință de presă sau dintr-o cameră ascunsă ci chiar din palma lor, relatează AP... © G4Media.ro.
REPORTAJ VIDEO Fonduri UE în regiunea Sud-Est (1). Obiective istorice: Mormântul hypogeu și Edificiul roman cu mozaic/ Care sunt provocările proiectelor istorice sau culturale/ „A durat un an avizarea de la Ministerul Culturii” # G4Media
Două obiective istorice de valoare și importanță națională au fost consolidate și puse în valoare recent, cu sprijinul fondurilor europene de coeziune, la Constanța. Mormântul... © G4Media.ro.
YouTube introduce un cronometru pentru limitarea timpului petrecut pe fluxul de videoclipuri scurte Shorts # G4Media
YouTube lansează o nouă funcție menită să îi ajute pe utilizatori să-și gestioneze timpul petrecut în aplicație, mai exact pe fluxul de videoclipuri scurte Shorts.... © G4Media.ro.
După 13 ani petrecuți în Franța, urșii panda giganți Huan Huan și Yuan Zi, vedetele Grădinii Zoologice Beauval, se pregătesc de o plecare emoționantă. În... © G4Media.ro.
Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva Moscovei, dar nu este clar dacă le va impune # G4Media
Administrația Trump a pregătit sancțiuni suplimentare care ar putea fi aplicate împotriva sectoarelor cheie ale economiei rusești dacă președintele Vladimir Putin continuă să amâne încheierea... © G4Media.ro.
Netflix a anunțat lansarea unei francize majore inspirate de celebrul joc de strategie Catan, una dintre cele mai populare creații din istoria jocurilor de societate.... © G4Media.ro.
Este una dintre cele mai vechi „rețete populare” pentru zilele de boală: când ești răcit, mănâncă bine; când ai febră, nu te atinge de mâncare.... © G4Media.ro.
Ministrul Sănătăţii, întrebat dacă spitalele regionale vor fi gata în 2029: Eu spun un ”da” ferm. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că cele trei spitale regionale – Iaşi, Cluj, Craiova – vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. ”Nu există... © G4Media.ro.
Animalele nu pot spune ce le doare: învață să recunoști primele semne ale problemelor articulare și să le previi eficient. Ghid complet pentru stăpânii de câini și pisici # G4Media
Animalele pline de energie aduc o bucurie aparte în viața oricărei familii. Fie că este vorba de un câine care aleargă zilnic alături de stăpânul său sau... © G4Media.ro.
Fapte, mituri și adevăruri despre unele dintre cele mai utilizate medicamente din America. Antidepresivele se numără printre cele mai prescrise medicamente din Statele Unite. Creșterea... © G4Media.ro.
Fostul premier Ciolacu, artizanul celui mai mare deficit bugetar din UE: ”Marea problemă la Guvernul României este un deficit de empatie care va duce la o criză socială” # G4Media
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, artizanul celui mai mare deficit bugetar din UE, a afirmat sâmbătă că marea problemă a Guvernului României în acest moment... © G4Media.ro.
New York își alege primarul, tânărul Zohran Mamdani, musulman și socialist declarat, se profilează ca favorit / Trump: Se pare că vom avea un comunist ca primar # G4Media
Cel mai mare oraș din Statele Unite începe sâmbătă să-și aleagă noul primar, iar numele care va ieși din urnele de vot pe 4 noiembrie... © G4Media.ro.
Când timpul se schimbă: cum ne afectează ora de iarnă și de ce Europa nu se hotărăște să o oprească # G4Media
În fiecare toamnă, aproape ca un ritual, europenii își mută ceasurile înapoi cu o oră. Duminică, la ora 4 dimineața, România va reveni la ora... © G4Media.ro.
Vânzările de dulciuri de Halloween din acest an spun o poveste aparte despre America: o țară divizată, presată de inflație, dar încă dornică de mici... © G4Media.ro.
25 octombrie, Ziua Internațională a Pastelor. Unde se află localul care vinde, doar azi, o porție de paste cu suma de 320 de lei # G4Media
Un restaurant din Melbourne a lansat un preparat exclusivist, disponibil o singură zi, respectiv pe 25 octombrie, de Ziua Mondială a Pastelor. Felul de mâncare... © G4Media.ro.
BYD ATTO 2 DM-i vine în Europa / Modelul PHEV se vrea o alternativă la Lexus NX și Alfa Romeo Tonale # G4Media
BYD anunță pentru Europa noul ATTO 2 DM-i, un SUV compact echipat cu tehnologia Super Hybrid DM. Modelul promite o autonomie totală de până la... © G4Media.ro.
Saab, pregătită să dubleze producția de avioane Gripen dacă se finalizează acordul cu Ucraina # G4Media
Grupul suedez de apărare Saab a anunțat că este pregătit să își mărească semnificativ producția de avioane de luptă Gripen, în eventualitatea în care va... © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile, pentru... © G4Media.ro.
Au fost reluate zborurile directe între Pakistan şi Regatul Unit după o interdicţie de cinci ani # G4Media
Compania aeriană publică pakistaneză PIA a reluat sâmbătă zborurile directe spre Regatul Unit, după cinci ani în care acestea au fost suspendate din raţiuni de... © G4Media.ro.
Trump denunţă un ”truc murdar”, după ce Canada retrage o campanie publicitară televizată împotriva taxelor vamale cu citate dintr-un discurs suţinut în 1987 de republicanul Reagan # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a continuat să denunţe ”trucul murdar” al Canadei, după ce o provincie canadiană a retras campania publicitară televizată împotriva creşterii taxelor... © G4Media.ro.
Compuși populari precum turmericul și ashwagandha pot suprasolicita ficatul și provoca complicații grave de sănătate. Când Fernanda Thompson, o femeie de 40 de ani din... © G4Media.ro.
Candidatul desemnat pentru funcţia de premier al Moldovei, Alexandru Munteanu, a început consultările pentru programul său de guvernare # G4Media
Candidatul desemnat pentru funcţia de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare, informează sâmbătă agenția MOLDPRES, preluată... © G4Media.ro.
Radu Moldovan: PSD are nevoie de un schimb de generaţii, riscă să bată rezultatul negativ din 2020 / Foarte mulţi mi-au spus: nu Grindeanu, fraţilor, e arogant. Poate că nu e cel mai simpatic politician şi nici cel mai sociabil, dar PSD are nevoie de o echipă # G4Media
Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, consideră că partidul are nevoie de un schimb de generaţii şi şi-a îndemnat colegii să susţină viitoarea echipă de conducere... © G4Media.ro.
„I-au zburat dinții și au aterizat în spaghetele mele”: 10 povești horror de la prima întâlnire # G4Media
O primă întâlnire este, prin definiție, imprevizibilă. Te vezi cu cineva pe care abia îl cunoști – sau, mai des, nu l-ai întâlnit niciodată. Conversația... © G4Media.ro.
