Povestea incredibilă a icoanei Sfântului Dimitrie Basarabov! O capodoperă regăsită! Cum a ajuns în mâinile celui care o căuta de un an de zile

Toamna a adus una dintre cele mai așteptate vești ale sfârșitului de an: startul filmărilor pentru formatul în care perechi de vedete își depășesc fricile și demonstrează că imposibilul există doar pentru a fi depășit. Power Couple a ajuns la cel de-al treilea sezon, iar în aceste zile, în Malta, sub soarele puternic, condimentat în acest an, de ploi, cele nouă echipe dau totul pentru a ajunge până la final! Totul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!