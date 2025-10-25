Sectorul rus al apărării arată „primele semne de încetinire” de la invadarea Ucrainei
Digi24.ro, 25 octombrie 2025 22:50
Sectorul apărării din Rusia arată semne de încetinire după trei ani de creștere puternică alimentată de războiul din Ucraina, potrivit unui raport, informează Kyiv Post.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
23:00
Alertă în Marea Britanie, după o eroare uriașă a Poliției: Este căutat un deținut care a fost eliberat din greșeală # Digi24.ro
Este alertă în Marea Britanie. Poliția caută un deținut care a fost eliberat din greșeală din închisoare. Bărbatul, un etiopian de 38 de ani, a fost văzut ultima dată în Londra, dar există informații că acesta a călătorit cu trenul pe mai multe rute.
Acum 30 minute
22:50
Sectorul apărării din Rusia arată semne de încetinire după trei ani de creștere puternică alimentată de războiul din Ucraina, potrivit unui raport, informează Kyiv Post.
22:40
Un bărbat din București a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. A fost arestat, după ce a agresat sexual două tinere # Digi24.ro
Un bărbat din București suspectat că a agresat sexual două tinere a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta, care a mușcat și un om al legii, le-ar fi abordat pe tinere pe Internet și se dădea drept milionar.
Acum o oră
22:20
Reacția Prefectului Capitalei, după ce Distrigaz a detectat alte scăpări de gaze în zona Calea Rahovei: „Să nu facem o isterie în masă” # Digi24.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat, după ce Distrigaz Sud a anunţat că a detectat scăpări de gaze în zona Calea Rahovei, afectată de explozia devastatorare de săptămâna trecută, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, că sunt probleme, cu siguranţă, şi în „multe alte locuri”, dar că acum „nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta şi să ne panicăm”, pentru că aşa nu se rezolvă nimic. „Dar cu siguranţă trebuie să stăm aşezaţi la masă şi să analizăm toate procedurile lor şi ce se poate face mai bine”, a adăugat prefectul la Digi24.
22:20
„Nu îmi voi pierde timpul.” Trump transmite că nu se va întâlni cu Putin până când nu va considera că există un acord privind Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.
22:10
Cum comentează doi foști hoți de bijuterii jaful de la Muzeul Luvru: „Nu sunt experți. Sunt oportuniști” # Digi24.ro
Jaful de la Luvru, comis în mai puțin de șapte minute, a fost în atenția întregii lumi, iar intrușii au reușit să fugă cu bijuterii și diamante. A fost jaful secolului sau o lecție de incompetență din partea muzeului? Doi foști hoți de bijuterii renumiți și-au expus părerea, relatează The New York Times.
Acum 2 ore
22:00
„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar nu ajungem nicăieri.” Trump îi va cere ajutorul lui Xi Jinping # Digi24.ro
Donald Trump a declarat că ar dori ajutorul Chinei pentru a trata cu Rusia, în încercarea sa de a pune capăt războiului din Ucraina.
21:30
Vremea se răcește în toată țara și revin ploile. ANM: „Temperaturile vor fi, în următoarele zile, mai scăzute decât normalul perioadei” # Digi24.ro
Vremea se răcește în toată țara și vin ploile, anunță Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM. Spre mijlocul săptămânii, temperaturile vor fi în creștere, atingând chiar și 20 de grade în unele zone.
21:30
Ce a răspuns Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întrebat cât de pregătită e armata să facă faţă unei agresiuni a Federaţiei Ruse # Digi24.ro
Ce a răspuns Ministrul Apărării, întrebat cât de pregătită este Armata Română să facă faţă unei agresiuni din partea Federaţiei Ruse
21:10
Scrisori și desene de pe câmpul de luptă: tributul adus soldaților nord-coreeni din Ucraina de către Muzeul Victoriei din Moscova # Digi24.ro
De când Kremlinul a lansat războiul în Ucraina, în urmă cu puțin peste trei ani și jumătate, soldații ruși au fost glorificați pe ecranele televizoarelor și pe panourile publicitare din Moscova, relatează NBC News.
Acum 4 ore
21:00
România află în sfârșit când poate începe producția locală de obuziere K9 Thunder, în valoare de 1 miliard de dolari # Digi24.ro
România a comandat 54 de obuzierele autopropulsate K9 de la firma din Coreea de Sud Hanwha, dintre care 36 vor fi asamblate local, în conformitate cu termenii de localizare
20:40
Marcel Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău, care vor avea loc pe 7 decembrie. Fostul premier și președinte PSD susține că intrarea în cursa electorală nu reprezintă un pas înapoi în cariera sa, ci „un pas pe care îl fac din suflet”.
20:30
Ungaria își schimbă poziția față de relațiile energetice cu Rusia: a calificat dependența drept un „risc” # Digi24.ro
Ungaria și-a redefinit relația energetică cu Rusia, calificând dependența de Moscova drept un „risc” în cadrul unui nou plan național — o schimbare rară pentru guvernul lui Viktor Orbán, care a sfidat mult timp politica UE față de Rusia, relatează TVP World.
20:20
Rusia a condamnat administratorul în vârstă de 21 de ani al canalului Telegram „Melitopol este Ucraina” la 14 ani de închisoare # Digi24.ro
O femeie de origine ucraineană, care administra un canal Telegram numit „Melitopol este Ucraina” în orașul ocupat de Rusia, a fost condamnată la 14 ani de închisoare, a anunțat Tribunalul Militar al Districtului Sudic din Rostov-pe-Don.
20:20
Accident grav în Munții Făgăraș: Doi oameni au murit după ce au căzut în gol câteva sute de metri # Digi24.ro
Două persoane au decedat sâmbătă în Munţii Făgăraş, zona Vârfului Netedu, iar alta a fost salvată şi transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.
20:10
Mesaje de „La mulți ani” pentru aniversarea onomastică de Sfântul Dumitru. Îndemnul preotului pentru sărbătoriții zilei de 26 octombrie # Digi24.ro
Pe 26 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Dumitru, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai toamnei. Este o zi de sărbătoare plină de pace și recunoștință, dar și un prilej de a transmite gânduri bune celor care poartă numele sfântului și își serbează ziua onomastică.
19:50
Momentul în care sunt demolate două turnuri de răcire ale unei centrale nucleare din Germania # Digi24.ro
Două turnuri de răcire ale fostei centrale nucleare din orașul german Gundremmingen, situat în Bavaria, au fost demolate în mod controlat sâmbătă la prânz. Această operațiune face parte din procesul de renunțare la energia nucleară al Germaniei, relatează Euronews.
19:50
RFK Jr se pregătește să recomande americanilor să consume mai multe grăsimi saturate, contrazicând două decenii de studii medicale # Digi24.ro
Robert F Kennedy Jr, secretarul pentru sănătate și servicii sociale, intenționează să emită recomandări care să încurajeze americanii să consume mai multe grăsimi saturate, contrazicând recomandările nutriționale din ultimele decenii și alarmând experții.
19:20
Trump trimite portavionul USS Gerald R Ford în Venezuela, pentru a lupta împotriva drogurilor. Europa rămâne fără grup naval de luptă # Digi24.ro
SUA au trimis un grup de luptă în Caraibe, într-o escaladare majoră a campaniei militare împotriva presupușilor traficanți de droguri din America Latină.
19:20
Restricții de trafic pentru sfințirea Catedralei Naționale: Bulevardele din București pe care circulația mașinilor va fi oprită # Digi24.ro
Restricții de trafic și măsuri de securitate extraordinare, duminică, în ziua în care va fi sfințită Catedrala Națională. Sute de polițiști și jandarmi vor fi prezenți în punctele cheie pentru a îndruma participanții și pentru a dirija traficul. Pe bulevardele mari ale Capitalei, circulația mașinilor va fi blocată complet până seara târziu.
19:10
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Dumitru. Lista celor mai populare prenume care își serbează onomastica pe 26 octombrie # Digi24.ro
Pe data de 26 octombrie, creștinii ortodocși celebrează sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai venerați sfinți ai bisericii. Această zi reprezintă un prilej de bucurie și recunoștință pentru toți cei care poartă numele sfântului și își sărbătoresc ziua onomastică.
19:10
Mărturiile a doi ruși care luptă împotriva propriei țări: „Putin nu a distrus doar Ucraina, ci și țara mea” # Digi24.ro
Lazzy și Ceasar sunt doi ruși care au ajuns să îndrepte armele împotriva propriei țări. „Să lucrezi ca agent pentru Ucraina și să ataci căile ferate rusești a fost destul de ușor”, a spus Lazzy, conform Independent.
Acum 6 ore
18:40
Distrigaz Sud a reluat alimentarea cu gaze pentru o parte dintre clienții din Rahova. La 142 clienţi au fost detectate pierderi de gaze # Digi24.ro
Compania Distrigaz Sud Reţele anunţă că a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, precizând că până la ora 14.00 au fost realimentaţi 44 de clienţi. Potrivit sursei citate, în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.
18:30
România, țara din Europa cu cel mai poluat aer. Măsurile pe care le pot lua autoritățile pentru a reduce poluarea # Digi24.ro
România este țara din Europa cu cel mai poluat aer. Nici alte țări de pe bătrânul continent nu stau mai bine la acest capitol. De exemplu, nordul Italiei este zona cea mai poluată, iar oamenii din orașele Milano, Brescia și Veneția inspiră cel mai poluat aer.
18:20
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări din Dobrogea # Digi24.ro
Comuna este o oază de relaxare cu acces către litoral. Are 3.700 de locuitori, dintre care 60% sunt lipoveni. Mâncarea tradițională este un punct forte.
18:20
Într-un interviu acordat BBC, fosta vicepreședintă spune că nu a terminat cu politica și că „posibil” ar putea fi următorul președinte al SUA.
18:10
Premierul Ilie Bolojan vine duminică, la ora 21.00, la Digi24
17:50
Ucraina se așteaptă să primească 150 de avioane de vânătoare Gripen din Suedia, primele dintre acestea urmând să sosească chiar anul viitor, a declarat președintele Volodimir Zelenski.
17:40
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni și mușchi către Rusia # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse a remarcat ironic că nu se știe cum Rusia va putea să trăiască fără mușchi și licheni din Europa.
17:40
Cinci mașini și o motocicletă au fost implicate într-un accident în lanț, pe DN1 spre Brașov, în localitatea Nistorești. O persoană a fost rănită și transportată la spital pentru investigații suplimentare.
17:30
Alegeri prezidențiale în Irlanda: Candidata independentă Catherine Connolly a învins-o pe singura sa contracandidată, Heather Humphreys # Digi24.ro
Candidata independentă Catherine Connolly, susţinută de opoziţia de stânga, a fost declarată câştigătoare a alegerilor prezidenţiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază.
17:30
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor cheie ale economiei ruse. Noile ținte ale Washintonului # Digi24.ro
Statele Unite au pregătit sancțiuni suplimentare care ar putea fi impuse sectoarelor cheie ale economiei ruse dacă liderul Kremlinului, Vladimir Putin, continuă să tergiverseze încheierea războiului.
17:20
Modelele de inteligență artificială și-ar putea dezvolta propriul „instinct de supraviețuire”, avertizează cercetătorii # Digi24.ro
Când HAL 9000, supercomputerul cu inteligență artificială din filmul „2001: A Space Odyssey”, realizează că astronauții aflați într-o misiune pe Jupiter intenționează să îl oprească, acesta complotează să îi omoare în încercarea de a supraviețui. Acum, o companie de cercetare în domeniul siguranței AI a afirmat că modelele de inteligență artificială ar putea dezvolta propriul „instinct de supraviețuire”, relatează The Guardian.
17:10
Momentul în care gărzile de frontieră ucrainene distrug două tancuri rusești lângă Vovchansk. „Le-am transformat în fiare vechi” # Digi24.ro
Operatorii de drone ai Brigăzii Hart au distrus două tancuri rusești în zonele împădurite din apropierea orașului Vovchansk, pe frontul sudic al Slobozhanshchina.
Acum 8 ore
16:50
Pacientul cu arsuri de la explozie din Rahova se întoarce în țară. Care este starea celorlalți răniți # Digi24.ro
Ministrul Sănătății a anunțat că pacientul care a suferit arsuri în urma exploziei blocului din Rahova se va întoarce în România stabilizat și va rămâne internat într-o secție de chirurgie plastică din Capitală. De asemenea, și restul răniților au o evoluție a stării de sănătate favorabilă.
16:50
Ambasada Ucrainei în România a premiat organizaţii, instituţii şi personalităţi ale Tulcei # Digi24.ro
Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, a acordat, sâmbătă, diplome de recunoştinţă unor instituţii publice, organizaţii şi persoane din judeţul Tulcea, în semn de apreciere faţă de sprijinul dat în condiţiile agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei şi a subliniat importanţa culturii şi a relaţiilor transfrontaliere în depăşirea problemelor cu care se confruntă poporul ucrainean.
16:40
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul de 69 de an a căzut vineri seară de la o înălțime de 7 metri în șanțul vechiului monument, a relatat agenția de știri italiană Ansa, conform The Guardian.
16:20
Ministrul german al economiei a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul bombardării Kievului. „O experiență dureroasă” # Digi24.ro
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene ruse lansate în cursul nopţii asupra capitalei Ucrainei, soldate cu cel puţin doi morţi şi 12 răniţi, relatează dpa, scrie Agerpres
16:20
Donald Trump, despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Dacă doriți să transmiteți mesajul, sunt deschis la această idee” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a spus că ar dori să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul călătoriei sale în Asia, relatează BBC.
16:00
Ilie Bolojan a fost huiduit și numit „trădător” în timpul evenimentelor de Ziua Armatei. Reacția premierului # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane și numit „trădător” în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei. Bolojan a afirmat că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că „nu are probleme”
15:50
Războiul întunecat al Moscovei: 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinzhal lansate asupra Ucrainei în 2025 # Digi24.ro
Zelensky afirmă că Rusia a lansat 770 de rachete balistice în acest an, în timp ce Budanov avertizează că Putin urmărește o „întrerupere totală a energiei electrice” pentru a exercita presiune asupra celor mai vulnerabili cetățeni ai Ucrainei.
15:30
Grindeanu atacă din nou măsurile lui Bolojan: „Loialitatea într-o Coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile, pentru că „nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi şi nu ne-am transformat într-o sectă de adulatorii politicilor unora”.
15:30
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington susține că un acord de pace în Ucraina „este aproape”, în ciuda noilor sancțiuni ale SUA # Digi24.ro
Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului pe scară largă al Moscovei împotriva Ucrainei.
15:20
Ministrul Sănătățiilor le cere angajaților din ATI să renunțe la verighete: Renunțati sau plecați. O verighetă poate omorî un om # Digi24.ro
Scandal între ministrul Sănătății și personalul ATI, după ce Alexandru Rogobete le-a cerut angajaților din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă să renunțe la bijuterii, verighete și unghii false. Personalul ATI se opune și a demarat o campanie intitulată „Nu renunțăm la verighetă”. În replică, ministrul Sănătății susține că au de ales între verighetă sau locul de muncă și punctează că purtarea bijuteriei poate omorî oameni.
15:20
Recep Erdogan profită de faptul că întâlnirea de la Budapesta s-a anulat: „Suntem gata în orice moment pentru un summit Trump - Putin” # Digi24.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască o întâlnire între liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în orice moment.
Acum 12 ore
14:40
Marcel Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău, care vor avea loc pe 7 decembrie. Fostul premier și președinte PSD susține că intrarea în cursa electorală nu reprezintă un pas înapoi în cariera sa, ci „un pas pe care îl fac din suflet”.
14:20
Grindeanu: Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă cu prima șansă # Digi24.ro
Președintele PSD susține că actualul primar al Sectorului 4 este favoritului partidului pentru a intra în cursa electorală pentru Primăria Generală. Sorin Grindeanu susține că sondajele îl clasează pe Daniel Băluță cu prima șansă pentru a câștiga scrutinul.
13:50
Ciolacu, atac la Guvernului: M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap. O să arăt unde se află de fapt neperformanța # Digi24.ro
Marcel Ciolacu este revoltat de criticile care i-au fost aduse odată cu plecarea din funcția de premier al României. Fostul șef de la Palatul Victoria suisține că are de gând să arate „unde se află neperformanța și lipsa de viziune economică”. Ba mai mult acesta susține că deficitul e același ca în perioada sa și nu există vreo îndreptare în acest sens.
13:40
Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Prima TV, că cele trei spitale regionale de la Iaşi, Cluj, și Craiova vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. „Nu există motive să se blocheze. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect”, a spus acesta.
13:30
Un turist străin a fost atacat de urs pe un traseu montan din Brașov. A ajuns la spital cu răni la față și membre # Digi24.ro
Un turist străin a fost atacat de urs, sâmbătă dimineața, pe un traseu montan între Tâmpa și Postăvaru, în județul Brașov. Acesta a reușit să scape și a fost transportat la spital cu răni la față și membre.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.