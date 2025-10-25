Pictura Catedralei Naționale, sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel
RFI, 25 octombrie 2025 23:50
Pictura Catedralei Naționale (cunoscută și drept Catedrala Mânturii Neamului) va fi sfințită duminică, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.
Acum o oră
23:50
Acum 2 ore
23:30
România trece la ora oficială ”de iarnă”, în noaptea de sâmbătă spre duminică, adică 25-26 octombrie, când ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 26 octombrie să fie cea mai lungă din acest an. Bruxelles-ul insistă pentru renunţarea la schimbarea orei., la şapte ani de la lansarea propunerii în acest sens.
Acum 4 ore
20:40
Unul din 5 români dependenți patologic de jocurile de noroc ajung să se sinucidă, arată studii realizate de psihologii clujeni care organizează, în noiembrie, o conferință cu privire la această adicție. Acest eveniment va aborda îngrijorările tot mai mari legate de jocurile de noroc și bolile asociate acestora, promovând practicile de joc responsabile.
Acum 12 ore
15:50
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că, în cel mult trei săptămâni, partidele din coaliţie vor agrea un nou proiect privind pensiile magistraţilor.
15:50
200 de masini de epoca au putut fi admirate in acest weekend la Bucuresti, in Parcul Copilului , la Retroparada Toamnei, cel mai mare eveniment de acest tip din Romania.
15:40
"Renunţaţi la verighetă, bijuterii și unghii false sau plecaţi din ATI!" (ministrul Sănătății) # RFI
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false. Personalul ATI s-a opus şi a a demarat o companie intitulată: ”Nu renunţăm la verighetă”. Ministrul Sănătăţii a replicat: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om”.
Ieri
17:00
O săptămână de la explozia devastatoarea din cartierul Rahova și în continuare avem multe întrebări fără răspuns. Primăria promite că va reconstrui blocul distrus, iar cei păgubiți vor rămâne proprietari. Guvernul susține însă că, odată reconstruite din bani publici, apartamentele nu vor putea fi date la cheie locatarilor, pentru că nu există cadrul legal.
16:30
Grindeanu îşi nuanţează declaraţiile în legătură cu proiectul privind pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului # RFI
reşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, şi-a nuanţat, vineri, declaraţiile cu privire la proiectul referitor la pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului, explicând că a spus ”cu totul altceva”. El a adăugat că guvernanţii nu se pot aştepta să facă totlul la fel şi să aibă un alt rezultat la Curtea Constituţională.
16:10
Pictura Catedralei va fi sfințită duminică. Slujba va fi oficiată de către Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu I. Patriarhia Română organizează cu acest prilej o serie de evenimente care vor începe de sâmbătă și se vor desfășura până la 31 octombrie.
15:00
Discutăm astăzi despre risipa alimentară și despre activitatea Federației Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), cu Lăcrămioara Rediu director fundraising, parteneriate și evenimente FBAR și Diana Benchea, director comunicare FBAR
14:30
Patriarhul Bartolomeu a sosit la Bucureşti pentru sfințirea Catedralei Naționale: „Bogăţiile teologice ale acestei Biserici sunt recunoscute în întreaga lume” # RFI
„Dimensiunile impresionante şi copleşitoare ale acestei Catedrale dau mărturie despre importanţa şi amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea şi demnitatea Patriarhiei Române”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, care va oficia, duminică, alături de Preafericirul Patriarh Daniel, slujba de sfinţire a picturii în mozaic a Catedralei Naţionale.
13:40
Bujduveanu: Blocul afectat de explozia din Rahova va fi pus în siguranţă | 148 de persoane afectate de explozie sunt în hoteluri # RFI
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, vineri, că blocul afectat de explozia din Calea Rahovei urmează să fie pus în siguranţă, explicând că această operaţiune se referă la preluarea elementelor de risc, vor fi daţi jos pereţii şi etajele care stau să cadă. Fondurile pentru aceste operaţiuni au fost suplimentare cu 1,1 milioane de lei. Bujduveanu a precizat că 148 de persoane afectate de explozie sunt în hoteluri, dar numărul acestora va ajunge la 190 pentru că mai sunt locatari care au stat la rude şi acum au cerut ajutorul primăriei pentru găsirea unor spaţii de cazare.
13:10
Activiștii Greenpeace România au organizat vineri un protest insolit în Capitală. Ei au amplasat în mai multe stații de autobuz din centrul Bucureștiului note de plată uriașe ale crizei climatice ”pe care o alimentează companiile de petrol și gaze”. Acțiunea face parte din mișcarea globală ”Stop Drilling, Start Paying”.
12:20
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că un referendum se face atunci când echistă în societate păreri bine conturate, care sunt diametral opuse, lucru care nu se întâmplă în chestiunea pensiilor magistraţilor, unde ”suntem cu toţii de acord că e anormal ca pensia să fie cât salariul”. În plus, şeful statului precizează că ”este o aşteptare a societăţii, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat odată pentru totdeauna”.
11:20
Bucureștiul nu este ferit de extremism, avertizează la RFI consilierul general REPER Cătălin Teniță. El atrage atenția că la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie am putea asista la un avans al forțelor populiste, care va fi greu de oprit pe termen lung.
10:40
Compania Transgaz ar trebui să prezinte un raport anual în fața Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Iată ce spune la RFI consilierul general REPER Cătălin Teniță, în contextul exploziei care a afectat blocul din Rahova.
09:50
Piața de capital românească înregistrează recorduri istorice pentru investitori. Evoluția principalilor indici este pozitivă, dar investitorii ar trebui să rămână prudenți. Prin video: Cătălin Chivu, fondator și realizator Feel the Markets
08:30
Bolojan: Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale, care corectează lucruri şi nu deranjează pe nimeni (News.ro) # RFI
07:00
România continuă cu producția de energie electrică obținută din cărbuni. Motivul este clar: nu a putut să înlocuiască producătorii pe cărbuni cu alții care să folosească gazele naturale sau sursele regenerabile. Dar, cărbunii nu vor putea fi o soluție pe termen lung.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Adrian Negrescu:La noi, birocrația este în față, de aceea apetitul pentru investițiile din PNRR este unul foarte scăzut # RFI
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pâslaru, anunță că la Comisia Europeană a fost aprobată varianta finală a PNRR- ului României. Valoarea este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi și 7,84 miliarde euro împrumuturi. Vor fi finanțate, printre altele, autostrada A7, care primește 2 miliarde de euro, vor fi alocate și cheltuieli de renovare energetică a cladirilor de 1.7 miliarde de euro, vor fi finanțate 8 spitale și cumpararea a 1200 de ambulanțe. În plus, potrivit Economedia, România a obținut eliminarea unui jalon prin care țara noastră trebuia să reducă deficitul de încasare de TVA.
13:40
Guvernul a stabilit, data de 7 decembrie 2025, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti şi pentru primari în mai multe localităţi din ţară. Din data de 11 noiembrie 2025 începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în cele 12 localităţi iar din data de 12 noiembrie, depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti.
13:00
„Drepturile reproductive sunt în pericol peste tot în Europa.” Semnalul de alarmă este tras de reprezentantele fem network - rețea de advocacy pentru drepturile femeilor din Europa. De ce se întâmplă asta și cu ce probleme se confruntă tinerele din UE discutăm împreună cu Victoria Carasava și Antonia Pîslariu de la A.R.T Fusion.
12:20
Nicuşor Dan la reuniunea Consiliului European: Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei # RFI
Țările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia ''să se gândească la un atac asupra Europei'', a declarat joi președintele Nicușor Dan, înainte de a participa la Consiliul European.
11:50
Les Films de Cannes à Bucarest aduce producțiile premiate în mai pe Croazetă plus o selecție extraordinară de la Veneția # RFI
Începe Les Films de Cannes a Bucarest. Festivalul de film ajuns la a XVI-a ediție reunește pe afiș toate peliculele premiate pe croazetă în luna mai, dar și producții apreciate la Veneția. Regizorul Cristian Mungiu spune la RFI că filmele care, în februarie 2026, vor fi pe lista Oscarurilor se văd acum la Les Films de Cannes à Bucarest.
11:40
„Întreabă de Andreea" este și un îndemn la activare socială. Scopul demersului este ca barurile, restaurantele sau cluburile din Iași să devină spații mai sigure pentru clientele lor. Campania presupune un mecanism simplu și discret: localurile partenere afișează în baia femeilor următorul mesaj: „Întâlnirea ta nu merge bine? Nu te simți în siguranță? Întreabă de Andreea la bar.
10:00
Sorin Grindeanu încearcă să-l călărească pe premier și are o atitudine necolegială, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după ce președintele interimar al PSD a avut o ieșire dură la adresa lui Ilie Bolojan. Șeful Guvernului trebuie să plece acasă, dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor, fără un dialog cu judecătorii și procurorii şi fără să ţină cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă liderul social-democrat.
09:10
22 octombrie 2025
17:30
România nu intră în război și nici nu trimite militari în Ucraina, dar „ne pregătim ca pentru un război”, spune șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad. El considera că cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor care s-a desfășurat săptămâna trecută în București și Ilfov „și-a atins toate obiectivele”, însă a existat si „o mare vulnerabilitate”.
15:20
Explozie în Capitală | O fisură la o conductă de gaze este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori # RFI
Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori privind cauza producerii exploziei la blocul de locuințe din Cartierul Rahova este o fisură care ar fi apărut la o conductă de gaze, a anunțat, miercuri, chestorul de poliție Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, potrivit Agerpres.
15:20
În perioada 22 – 25 octombrie 1941 armata română a masacrat zeci de mii de evrei la Odesa în semn de represalii pentru aruncarea în aer a cartierului general al diviziei a 10-a după retragerea sovieticilor. Această crimă este în bună măsură mai puțin cunoscută de cât alte atrocități comise de naziști în războiul din URSS.
15:00
"Artist on the Go" 2025 a avut ca temă: How real is Real? O temă care și-a propus să explorează puterea textului într-o lume dominată de manipularea vizuală, fake news și realități fragmentate. Proiectul a ajuns la final, după desfășurarea a 5 rezidențe artistice în cateva orașe europene, acum fiind momentul perfect pentru a trage concluziile, iar pentru asta am discutat în RFI360 astazi cu inițiatoarea proiectului, Livia Florea, care este și fondatoarea evenimentului de artă urbană Artown Now.
14:40
Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond # RFI
Președintele PSD a declarat, miercuri, că a aflat „pe surse” că legea privind pensiile magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și pe conținut, dacă ar fi avut avizul CSM și s-ar fi trecut de analiza pe formă. Grindeanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a avut un dialog cu magistrații și că nu a ținut cont nici de propunerile președintelui Nicușor Dan privind această lege.
14:20
Nicuşor Dan a promulgat legea care prevede că spitalele sunt obligate să aibă butoane de panică la paturile pacienţilor şi camere video # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici.
13:50
Camera Deputaţilor: Se va plăti asigurarea RCA obigatorie şi pentru trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare # RFI
Deputaţii au votat, miercuri, un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare. Proiectul a fost adoptat cu 276 de voturi pentru şi un deputat nu a votat. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, astfel că proiectul merge la promulgare.
11:50
Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. ”Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, transmis sindicaliştii, care se vor aduna în faţa Guvernului.
11:10
Putem reduce poluarea prin ... asigurări? Putem contribui la protecția mediului înconjurător pentru a beneficia, cu toții, de o sănătate mai bună, de mai multe spații verzi și de un aer mai ușor respirabil? Aflăm detalii dintr-o nouă ediție a emisiunii ”Ora de Risc” by XPRIMM, difuzată de RFI România, cea mai citată sursă de radio la nivel național.
11:00
Disputele din coaliție pe tema pensiilor magistraților sunt o circăreală politică, departe de agenda oamenilor, spune la RFI deputatul USR Cătălin Drulă. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit ședința coaliției, după ce premierul Ilie Bolojan a respins ideea de a face un grup de lucru pentru a rezolva problema legată de pensiile magistraților, după decizia CCR.
10:20
Cătălin Drulă anunță la RFI o lege pentru aplicarea referendumului lui Nicușor Dan: ”Președintele a văzut textul” # RFI
Deputatul USR Cătălin Drulă anunță la RFI că depune miercuri la Parlament un proiect de lege pentru aplicarea referendumului organizat de fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan. E vorba de consultarea populară legată de bugetul orașului, precizează potențialul candidat al USR la Primăria Bucureștiului.
08:50
21 octombrie 2025
19:40
Ciprian Ciucu: Alegeri pentru București, pe 7 decembrie. Fiecare partid din coaliție va avea propriul candidat # RFI
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunțat marți că s-a agreat în coaliție ca data alegerilor interimare locale să fie în 7 decembrie.
17:30
Dosarul Nordis | DIICOT extinde ancheta, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri # RFI
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare pentru News.ro, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la persoane care au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. În total, au fost depuse aproximativ 700 de plângeri penale, 850 de persoane având calitatea de victime.
17:20
Fundația Regală Margareta a României continuă tradiția de a susține și a promova cultura și talentul românesc, fondurile strânse în urma Concertului Regal vor merge în programul Tinere Talente, una dintre cele mai consistente inițiative de sprijin pentru creativitatea emergentă din România. Vorbim pe acest subiect cu Mugurel Mărgărit, Director executiv al Fundației Regale Margareta a României.
16:30
15:10
"Minunata lume nouă" este cea mai amplă producție a trupei byron de până acum. O orchestră de 54 de instrumentiști, condusă de Simona Strungaru, va reinterpreta piesele de pe cel mai iubit album byron, ‘nouă’, iar proiecțiile video dedicate și invitații speciali vor întregi spectacolul. Vorbim despre acestă premieră pentru trupa byron, concert simfonic pe scena Sălii Palatului, cu Dan Byron și Andrei Ilie.
15:10
Una dintre cele mai mari companii de furnizare a energie și gaz din România, Delgaz Grid, trage un semnal de alarmă după ce a identificat aproape 1000 de cazuri de potențial consum fraudulos, doar în prima parte a acestui an. Reprezentanții companiei spun că intervențiile neautorizate asupra contoarelor sau conductelor sunt extrem de periculoase pentu că pot provoca explozii, intoxicații, incendii sau chiar pierderi de vieți omenești.
13:40
SRI anunţă că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României # RFI
Serviciul Român de Informaţii anunţă, marţi, că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României. Doi ucraineni care au intrat în ţară dinspre Polonia şi care erau sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse intenţionau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din Bucureşti. În apropiere au fpst găsite dispozitive explozive artizanale.
12:30
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. Până acum 850 de persoane au calitatea de victime.
12:10
PNL, PSD și USR ar trebui să ia în calcul un candidat comun pentru alegerile de la Primăria Bucureștiului, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Ea atrage însă atenția că un asemenea candidat ar trebui susținut în mod real de către cele trei partide, pentru că altfel, extrema dreaptă ar putea câștiga Bucureștiul, ceea ce ar fi ”o castrofă perfectă”.
11:20
Decizia Curții Constituționale (CCR) privind pensiile speciale ale magistraților nu poate fi separată de PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Judecătorii CCR au respins legea privind pensiile speciale, pentru că Guvernul nu a așteptat avizul CSM. Deputata liberală precizează că ”dacă exista un viciu de procedură, primul care ar fi trebuit să se sesizeze ar fi trebuit să fie Ministerul Justiției”.
08:40
