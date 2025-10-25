Fanii CFR-ului n-au mai răbdat: ironii în finalul eșecului cu Farul

17:40

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat sâmbătă după-amiaza partida cu Metaloglobus, din runda cu numărul 14 a Superligii, care va avea loc duminică, la Clinceni. Tehnicianul oltenilor a anunțat că se așteaptă la un meci dificil în fața echipei care runda precedentă a învins campioana FCSB. De asemenea, acesta are și câteva probleme de lot, așteptând să afle exact care sunt jucătorii pe care poate conta la deplasarea din Ilfov. ...