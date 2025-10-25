Jaguaru, declaraţii explozive despre prima experienţă cu o femeie, într-un loc la care nu te-ai fi gândit niciodată! „Eram vreo zece oameni şi…”
Cancan.ro, 25 octombrie 2025 23:50
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Jaguaru de la Insula Iubirii vorbeşte despre prima lui noapte de dragoste. Deşi acum este un mare crai, în adolescenţă, tânărul de la Antena 1 era destul de […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
00:10
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. Ce NU ai voie să faci azi, 26 octombrie 2025 # Cancan.ro
În fiecare an, pe 26 octombrie, credincioșii ortodocși din România celebrează sărbătoarea cu cruce roșie a Sfântului Dumitru, un moment important în calendarul religios și în ritmul tradițiilor populare. Această zi marchează, în mod simbolic, […]
Acum o oră
23:50
Jaguaru, declaraţii explozive despre prima experienţă cu o femeie, într-un loc la care nu te-ai fi gândit niciodată! „Eram vreo zece oameni şi…” # Cancan.ro
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Jaguaru de la Insula Iubirii vorbeşte despre prima lui noapte de dragoste. Deşi acum este un mare crai, în adolescenţă, tânărul de la Antena 1 era destul de […]
23:50
După ani de împăcări și despărțiri, Bianca Drăgușanu schimbă foaia! Relația cu Gabi Bădălău trece la alt nivel: “Mă face să mă simt…” # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu trece printr-o perioadă de transformare totală! Diva a decis că e momentul să își reseteze complet viața și să renunțe la tot ce nu îi mai aduce energie bună. Vedeta a început deja […]
23:50
TOP 30 de vedete care s-au camuflat, dar noi tot le-am observat. Alina Ceușan, Ruby sau Antonia fac furori cu șapca pe cap! # Cancan.ro
De la plajă până la sală, de pe podiumurile de prezentare până pe străzile orașului, șapca a devenit un accesoriu preferat al vedetelor autohtone. Fie că o poartă pentru a-și completa ținuta sport sau pentru […]
23:50
Delia Matache a profitat de ocazie și și-a înlăturat “rivala”. O ceartă dintre doi artiști consacrați i-a schimbat destinul vedetei # Cancan.ro
O ceartă dintre doi artiști consacrați ai vremii i-a schimbat destinul Deliei Matache. Artista a profitat de ocazie și a intrat în trupa N&D cu care a făcut furori. Mai târziu, a ales o carieră […]
23:50
Elevii din România se bucură de prima vacanță a anului școlar 2025–2026. Urmează o perioadă intensă până la Crăciun. Structura modulară a fost gândită pentru a reduce oboseala acumulată de elevi și pentru a crea […]
23:40
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să se mute la țară: ”Ăsta a fost primul red flag” # Cancan.ro
Au lăsat în urmă agitația din București pentru liniște și aerul curat din Argeș! Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au mutat la țară, iar actorul a spus franc ce i-a făcut să-și dea seama că […]
Acum 2 ore
23:20
Ce s-a întâmplat cu averea Simonei Halep, după ce sportiva s-a retras din tenis. În ce și-a investit o mare sumă de bani # Cancan.ro
După ce s-a retras oficial din tenis, Simona Halep nu mai joacă meciuri pe teren, ci în lumea afacerilor. Fosta campioană mondială a ales să-și investească banii în domenii profitabile, dar, surpriză, averea ei a […]
23:10
Avertisment pentru șoferi! Accesorii aparent nevinovate pot aduce amenzi uriașe și suspendarea permisului. În ultima perioadă, tot mai mulți șoferi din România au început să își personalizeze mașinile cu accesorii luminoase care, la prima vedere, […]
22:40
TRAGEDIE în Munții Făgăraș! Doi turiști și-au pierdut viața după ce au căzut sute de metri pe o pantă # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru doi turiști! Cele două persoane și-au pierdut viața după o cădere fatală pe versantul Vârfului Netedu! Doi turiști și-au pierdut viața după ce s-au prăbușit sute de metri pe o pantă abruptă, într-o […]
Acum 4 ore
22:30
Cornel Păsat, pus la zid după ce a ajuns să activeze în lumea imobiliarelor: ”Sunt obișnuit cu hate-urile încă de când eram cu Oana Roman” | EXCLUSIV # Cancan.ro
De când a intrat în imobiliare, Cornel Păsat este atacat din toate părțile în mediul online. Postările sale prin care promovează diverse locuințe scoase la vânzare, fie că-s vile sau apartamente, sunt însoțite și de […]
22:30
După despărțirea de Cristina Pucean, Bogdan de la Ploiești pare că trăiește una dintre cele mai controversate perioade din viața sa. În timp ce internauții l-au acuzat că totul este o înscenare pentru promovarea unei […]
21:50
Dorian Popa, de nerecunoscut! S-a costumat în șoferul familiei Addams și și-a făcut apariția pe străzile Capitalei # Cancan.ro
Halloween-ul bate la ușă, iar Dorian Popa e deja pregătit să fure toate privirile! Vloggerul s-a costumat într-un personaj faimos, dar cum altfel decât în stilul său caracteristic cu lux, culoare și o doză zdravănă […]
21:00
Cum se pregătește această tânără de 25 de ani pentru ”Apocalipsă”. Ce provizii și-a făcut pentru următorul deceniu # Cancan.ro
O tânără din Seattle își construiește propria „bază de supraviețuire” pentru următorul deceniu! Iată cum se aprovizionează aceasta! Într-un colț liniștit al statului Washington, o tânără în vârstă de 25 de ani și-a transformat gospodăria […]
Acum 6 ore
20:30
Locul din Europa unde primești 15.000 de euro ca să te muți! Ce condiții trebuie să îndeplinești # Cancan.ro
În timp ce marile orașe devin tot mai aglomerate și viața din ele tot mai scumpă, o insulă din Italia a găsit o soluție inedită pentru a-și readuce locuitorii și a reînvia satele pustii. Sardinia […]
20:20
Una dintre cele mai cunoscute figuri ale scenei rap și hip-hop din anii 2000, Dana Marijuana, a intrat într-un capitol neașteptat și emoționant al vieții sale: bunica. Vestea a venit într-un context complicat, în care […]
20:10
Horoscop 26 octombrie 2025. Află care zodie are parte de un mare ghinion, cine trebuie sa își ia în considerare intuiția mai mult decât niciodată și cine se consideră superior și va avea de suferit! […]
19:50
România trece la ora de iarnă în această noapte. Cât de mult ne afectează, potrivit specialiștilor # Cancan.ro
În noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile se dau înapoi cu o oră. Vom dormi mai mult, dar organismul nostru ar putea resimți schimbarea mai mult decât credem. România trece în această noapte la ora […]
19:30
I-a greșit iubitei și i-a cumpărat un Porsche. Mesajul scris pe mașină, însă, s-a viralizat! # Cancan.ro
Orașul Cluj-Napoca a fost martorul unui gest impresionant, care a atras atenția trecătorilor și a stârnit reacții virale pe rețelele de socializare. Iată ce mesaj era scris pe o mașină de lux din Cluj! Într-un […]
19:20
Jurații „The Ticket”, șocați de o reprezentație periculoasă! Concurenta de la Antena 1, prinsă de păr cu o sfoară suspendată în aer | EXCLUSIV # Cancan.ro
Ediția cu numărul opt a emisiunii The Ticket aduce în atenția publicului concurenți spectaculoși, dar și foarte tăioși. La propriu, căci unul dintre numere este destul de periculos, iar publicul a stat cu sufletul la […]
19:10
Tragedie la Roma! Beatrice, o tânără de 20 de ani, a murit nevinovată în urma unei curse ilegale de mașini # Cancan.ro
O seară obișnuită s-a transformat într-un coșmar pe șoseaua Cristoforo Colombo. Două mașini s-au ciocnit violent, iar o tânără aflată pe scaunul din dreapta a murit la spital. Poliția italiană anchetează acum o posibilă cursă […]
19:00
Carmen Harra, previziune sumbră pentru finalul anului 2025: „Cutremure și inundații așa cum n-am mai văzut!” # Cancan.ro
Celebra clarvăzătoare Carmen Harra a făcut noi previziuni pentru sfârșitul anului 2025, iar mesajele ei sunt deopotrivă cutremurătoare și pline de speranță. Ea vorbește despre transformări climatice uriașe, tulburări globale și o schimbare de conștiință […]
18:40
MISTER total, după ce influncerița a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. L-a ținut ascuns, dar… El este tatăl copilului Mariei Vigheciu! # Cancan.ro
A luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară! Influencerița care a devenit mamă la doar 19 ani și a divorțat de tatăl fiicei sale în 2016, […]
18:40
Bucurie mare în showbiz: fostul concurent de la Survivor România a devenit tătic! Prima imagine cu băiețelul lui # Cancan.ro
Fericire mare în familia lui Bogdan Urucu! Fostul concurent de la Survivor a devenit tătic! Iată prima imagine cu micuțul! Bogdan Urucu și Laura Mușuroaea au devenit părinți, trăind unul dintre cele mai emoționante momente din […]
Acum 8 ore
18:10
Gestul emoționant făcut de Cătălin Moroșanu pentru un tânăr cu dizabilități. I-a îndeplinit cel mai mare vis! # Cancan.ro
Dragoș Zdrolidis are doar 22 de ani, dar povestea lui pare desprinsă dintr-un film de Oscar. Băiatul a fost născut prematur, la doar 5 luni și 3 săptămâni, cântărind 700 de grame, iar medicii îi […]
18:00
Record mondial pentru campionul european de raliuri Miko Marczyk!Într-o perioadă în care prețurile la combustibili îi fac pe mulți șoferi să-și regândească fiecare deplasare, un tânăr campion polonez a reușit ceea ce părea imposibil: să […]
17:20
Noua meserie a lui Kim Kardashian. În ce domeniu va profesa vedeta în vârstă de 45 de ani # Cancan.ro
După șase ani de studiu intens și un drum deloc convențional, Kim Kardashian este pe punctul de a-și îndeplini unul dintre cele mai ambițioase obiective: acela de a deveni avocat. Vedeta în vârstă de 45 […]
16:50
Cine este Alessia Pop, adolescenta de 16 ani care a întors toate scaunele la Vocea României 2025 în primele secunde: ”N-am auzit așa ceva în viața mea!” # Cancan.ro
Alessia Pop, o tânără de doar 16 ani, a ridicat sala în picioare și i-a făcut pe toți cei patru antrenori să-și întoarcă scaunele în cea mai spectaculoasă audiție a sezonului „Vocea României” 2025. Interpretarea […]
16:40
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Îmi place să […]
Acum 12 ore
16:30
Bunurile lui Felix Baumgartner, în valoare de aproape un milion de euro, scoase la licitație! # Cancan.ro
După trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a decis să scoată la licitație bolizii de lux ai acestuia. Aceștia ar avea o valoare totală de 900.000 de euro. Ce modele rare pot fi cumpărate? Află în articol! Felix Baumgartner a […]
16:20
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
16:00
Farsa pe care i-a făcut-o Cătălin Măruță fiicei sale. Eva a tras o sperietură de zile mari: ”A urlat de s-a auzit prin telefon” # Cancan.ro
Familia Măruță este o prezență foarte des întâlnită și iubită din mediul online. Atât Cătălin Măruță, Andra cât și cei doi copii ai lor, David și Eva, postează filmulețe din viața lor de zi cu […]
15:50
Ispita de la „Insula Iubirii” n-a cucerit nimic în Thailanda, dar și-a luat revanșa în România! A sedus-o, iar la final… # Cancan.ro
Narcis Bujor a intrat în atenția publicului după ce a participat ca ispită la „Insula Iubirii”. Totodată, el face parte din trupa de stripperi condusă de Cornel Păsat. Pe Insulă, Narcis s-a remarcat datorită comentariilor […]
15:50
Secretele modelelor Victoria’s Secret, dezvăluite! Cum reușesc Adriana Lima, Bella Hadid și Irina Shayk să-și mențină siluetele invidiate de femei # Cancan.ro
Nu mai încape îndoială că modelele Victoria’s Secret reprezintă un adevărat etalon atunci când vine vorba despre trupuri perfecte. Însă în spatele imaginii glamuroase se află ore întregi de muncă asiduă și diete stricte. „Îngerii” […]
15:50
Este alertă de dispariție în România! Muntean Viorica Neluța a plecat de bună voie de acasă pe data de 23 octombrie 2025 și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Femeia în vârstă […]
15:40
Ce înseamnă ”regula lui 8”, recomandată de medicul Vlad Ciurea. Este inspirată de la nemți! # Cancan.ro
Burnout-ul a devenit una dintre cele mai întâlnite probleme ale lumii, cauzată de stilul de viață tot mai solicitant și de stresul permanent. Acest sindrom vine ca un răspuns la stresul cronic, în special cel […]
15:00
Un bărbat din Vâlcea s-a aruncat de la etajul 3 al blocului în care locuia. Ce a scris în biletul de ADIO # Cancan.ro
Tragedie în Vâlcea, după ce un bărbat în vârstă de 52 de ani s-a sinucis și a lăsat un bilet de adio! El s-a aruncat de la etajul trei al blocului în care locuia, dar […]
14:40
Noi scurgeri de gaz în zona blocului în care a avut loc explozia din Rahova. A fost pus sigiliu! # Cancan.ro
Sâmbătă dimineață, echipele de la Distrigaz Rețele au descoperit noi scurgeri de gaze în apropierea blocului afectat de explozia devastatoare din Rahova. Astăzi ar fi trebuit reluată alimentarea cu gaze, însă a fost pus, din […]
14:10
Piedone, mesaj pentru soția lui în ziua în care au împlinit 37 de ani de căsnicie: ”Asta ar fi exclus-o, draga mea, din stenograme” # Cancan.ro
Dragoste cu năbădăi între Cristian Popescu Piedone și Iulia! Fostul șef ANPC i-a făcut o declarație de-a dreptul emoționantă femeii care i-a dăruit doi copii, cu toate că relația lor nu era una roz în […]
13:50
Oana Roman, mărturisiri despre suferința tăcută a fiicei sale: “Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Oana Roman este nedezlipită de fiica ei, Isabela. Așa s-a întâmplat și, zilele trecute, la Gala Andreei Marin, unde fata lui Petre Roman a făcut parte dintr-un show de modă, prezentând o rochie cu elemente […]
13:50
Suma URIAȘĂ pe care a plătit-o un român pentru a se antrena cot la cot cu David Popovici # Cancan.ro
David Popovici este recunoscut la nivel mondial pentru performanțele sale excepționale în natație. La vârsta de 21 de ani, înotătorul român are un palmares impresionant. Pe lângă reușitele din bazin, David Popovici este recunoscut și […]
13:40
Asia Express 2025, sub lupa lui Carmen Negoiță: „Nu văd atâta determinare la ei”. Cum i-a ajutat pe unii concurenți să treacă peste probele dificile # Cancan.ro
Carmen Negoiță a trăit, anul trecut, experiența Asia Express alături de sora ei și știe clar prin ce stări te poate trece un astfel de reality show. Nu stă geană pe fiecare ediție, dar nici […]
13:10
Dieta lui Lupu Rednic. Alimentul-minune care l-a ajutat să slăbească: ”În fiecare dimineață!” # Cancan.ro
Lupu Rednic își dorește să facă o schimbare radicală în viața lui. Interpretul de muzică populară a vorbit despre dieta la care a apelat la cei 56 de ani. Află în articol! Soțul Corneliei Rednic […]
13:00
Cum arată și cu ce se ocupă prima soție a lui CRBL. Artistul și Andreea au divorțat după 7 ani de mariaj # Cancan.ro
CRBL este un artist cunoscut în întreaga țară, iar numele său nu mai are nevoie de nicio prezentare. Totuși, puțini știu că artistul a mai fost căsătorit înainte de a o întâlni pe Elena, mama […]
12:30
Anchetă la Spitalul Județean Ploiești! Un bărbat a intrat în comă după ce a fost scăpat de pe targă # Cancan.ro
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost operat de urgență, după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanțe private, în curtea Spitalului Judeţean din […]
12:10
Monica, o altă mamă care a născut la clinica unde Madălina a adus pe lume un copil și apoi a murit, a fost la un pas de tragedie: ”Eram în stare de șoc” # Cancan.ro
O altă tragedie a fost la un pas să se întâmple în clinica privată din Constanța, spitalul în care Mădălina, o polițistă în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața. Este vorba despre o […]
11:50
Betty Salam, ADEVĂRUL despre presupusa sarcină: ”De câteva zile, tot primesc întrebarea asta” # Cancan.ro
Betty Salam și Roberto trăiesc o frumoasă poveste de iubire care, deși durează de câteva luni, a evoluat foate rapid. Fiica lui Florin Salam nu ezită să îi facă declarații de dragoste în mediul online logodnicului ei, iar oamenii […]
11:40
Cele 4 ZODII protejate de Divinitate în acest weekend. Dau lovitura pe toate planurile: bani, carieră și iubire # Cancan.ro
Astrologii au anunțat că acest weekend va aduce oportunități neașteptate și momente incredibile pentru patru semne zodiacale. Acești nativi vor avea parte de iubire, bani și succes garantat pe toate planurile. Aceste zodii vor simți […]
Acum 24 ore
10:50
Vasile Ungureanu își ducea prietenul bolnav de cancer la tratament, când semiremorca unui TIR s-a răsturnat peste mașina în care se aflau. Cei doi au murit pe loc # Cancan.ro
Tragedie fără margini pentru două familii de români! Doi bărbați și-au pierdut viața într-un accident, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de semiremorca desprinsă de la un TIR încărcat cu pământ. Află în […]
10:50
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei # Cancan.ro
Bianka și Toni, doi tineri în vârstă de 20 de ani din Harghita au fost găsiți fără viață într-o mașină, după ce au fost dați dispăruți zile în șir. Aceștia prezentau răni, iar anchetatorii au […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.