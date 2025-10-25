I-au făcut-o! Brigitte Macron trecută drept bărbat pe site-ul ANAF-ului din Franța

18:40

De la 1 septembrie 2027, în regiunea Cernăuți (care cuprinde Bucovina de Nord și Herța, teritorii istorice românești) vor mai exista doar patru licee cu predare în limba română și nouă licee mixte! Licee românești vor mai fi doar la Cernăuți, Hliboca, Ostrița și Herța! Amenințate sunt și localitățile românești cunoscute: Mahala, Tărășeni, Noua Suliță, Crasna, Pătrăuți, Storojineț, Mămăliga!În prezent, în regiunea Cernăuți există 32 de licee, dintre care 20 sunt cu predare exclusivă în limba română și 12 licee mixte!Profunda decizie antiromânească și neprietenoasă aparține Consiliului Regional Cernăuți!Alooo, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul și Președinția României, se aude??Ca deputat în Parlamentul României, cer de urgență o intervenție la cel mai înalt nivel! Reprezint în Parlamentul României partidul AUR, care luptă pentru Unirea Românilor, iar președintele AUR, George Simion, „are interzis” în Ucraina din cauza „activităților românești naționaliste”!Citez aici declarația doamnei secretar responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu, oferită Agenției Naționale de Presă Agerpres:„Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee românești vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă și, dacă doresc numaidecât să își continue studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveți. (…) Este o situație foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri.”Comunitatea istorică românească din Cernăuți susține că desființarea liceelor va duce la anularea treptată a activității gimnaziilor românești și mixte, pentru că românii, știind că după gimnaziu copiii lor nu vor mai putea merge la licee românești sau mixte, vor prefera de la început gimnazii și licee ucrainene.Dispariția educației în limba maternă atrage după sine dispariția limbii materne culte!Românii au întins o mână Ucrainei. Guvernele României, din 2022 și până acum, oferă ajutor unui stat care prigonește românii din regiunile istorice românești aflate în Ucraina!Moral, stimați guvernanți, aveți datoria să interveniți de urgență! Cer ca ambasadorul Ucrainei la București să fie convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe al României!