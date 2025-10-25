Alexandru Buzbuchi vede o luptă aprigă pentru play-off: „Oricine poate bate pe oricine”
Acum 10 minute
00:30
Încă 50 și face mia! Eternul Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă impresionantă în ultima victorie a lui Al-Nassr # Gazeta Sporturilor
Al Nassr s-a impus pe terenul celor de la Al Hazem, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #6 din campionatul Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a închis tabela în minutul 88, consemnând astfel golul cu numărul 950 din carieră. ...
Acum 30 minute
00:20
Premieră incredibilă: FRF amendată de FIFA pentru că a refuzat să pună în aplicare o decizie TAS împotriva Rapidului! + Federația se opune discutării cazului în Comitetul Executiv # Gazeta Sporturilor
FRF s-a ales cu o amendă din partea FIFA fiindcă a tergiversat punerea în aplicare a deciziei definitive TAS în speța „Ionuț Stancu vs Rapid”. E o premieră în materie de litigii la Tribunalul de la Lausanne. Miza: 110.000 euro, achitați, finalmente, de giuleșteni, dar după ce federația a plimbat dosarul între comisii, fără decizii ferme. ...
00:20
A PATRA înfrângere consecutivă pentru Liverpool în Premier League: 2-3 pe terenul lui Brentford!La mijlocul săptămânii, Liverpool a mers în Frankfurt, pentru meciul de Liga Campionilor cu Eintracht, având 4 înfrângeri consecutive în toate competițiile.Campioana Angliei s-a scuturat și a câștigat la scor în Germania, 5-1, rezultat și prestație care le-au dat speranțe suporterilor „roșii”.Dar acel succes nu a avut ecou astăzi. ...
00:10
Alexandru Buzbuchi vede o luptă aprigă pentru play-off: „Oricine poate bate pe oricine” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a pierdut acasă cu Farul, scor 0-2, iar ardelenii continuă perioada slabă, fiind departe de play-off.Alexandru Buzbuchi (31 de ani), portarul Farului, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai constănțenilor. Acesta a reușit un meci bun și și-a ajutat echipa să obțină cele trei puncte.Alexandru Buzbuchi: „Am avut spirit și personalitate”Portarul Farului a vorbit imediat după partidă despre jocul din Gruia. ...
Acum o oră
00:00
Farul a învins-o pe CFR și i-a pus acum gând rău liderului Superligii » Concluziile lui Cristian Sava după meci # Gazeta Sporturilor
Cristian Sava, antrenorul principal din acte al celor de la Farul, a tras concluziile după meciul câștigat de echipa lui în deplasare, pe terenul celor de la CFR Cluj, sâmbătă seara, scor 2-0, în etapa a 14-a din Superliga. ...
00:00
Laurențiu Rus, unul dintre cei doi interimari de la CFR Cluj, alături de Ovidiu Hoban, a analizat eșecul cu Farul, scor 0-2, din Superliga.Rus a fost nemulțumit că jucătorii nu au respectat în timpul meciului ce s-a lucrat la antrenamente. A fost extrem de dezamăgit și a părăsit interviul prematur, rămas fără cuvinte.Rus și Hoban se ocupă de pregătirea echipei după demiterea lui Andrea Mandorlini. ...
25 octombrie 2025
23:50
Veteranul de la CFR Cluj, devastat, în lacrimi: „La anul o să jucăm la 11 dimineața. N-ar trebui să mai ieșim din casă” # Gazeta Sporturilor
Mario Camora (38 de ani), fundașul stânga de la CFR Cluj, a fost devastat după eșecul cu Farul, scor 0-2, în etapa #14 din Superliga.Căpitanul echipei ardelene a venit cu lacrimi în ochi la flash-interviu. De 6 ori campion al României cu CFR Cluj, Camora a declarat că e cel mai greu moment de când e la echipa clujeană, de 14 ani.Și a lansat un avertisment privind o posibilă retrogradare. CFR Cluj e pe loc de baraj, cu doar 13 puncte adunate în 14 meciuri. ...
23:50
Alin Fică, 24 de ani, a jucat o repriză în CFR Cluj - Farul 0-2, fiind înlocuit la pauză. Spre final, el și colegii au fost ironizați de spectatori.CFR Cluj pierde și după demiterea lui Andrea Mandorlini. Vișiniii au fost învinși și astăzi, 0-2 acasă cu Farul, și ocupă provizoriu o poziție de baraj.La seria recentă de rezultate a reacționat și publicul. În primul rând, asistența a fost infimă: sub 2.500 de spectatori. ...
23:40
Chivu n-a pierdut duelul cu Conte în prima repriză de la Napoli, când marile ratări ale lui Inter au cruțat campioana. Și nici după pauză, când jucătorii săi au dispărut din joc odată cu golul din penalty marcat de Calhanoglu. Nerazzurrii au dat impresia în seara asta că și-au prelungit ziua liberă acordată de antrenorul român după revenirea de la Bruxelles. ...
23:40
Marius Baciu, fostul fundaș al Stelei, a analizat CFR Cluj - Farul 0-2 și a dat de pământ cu jucătorii echipei ardelene, pe care i-a acuzat că sunt individuali.În opinia lui Baciu, jucătorii de la CFR Cluj nu i-au băgat în seamă pe Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, cei doi interimari din acest moment. ...
23:40
Ciocnire violentă între Otto Hindrich și Ionuț Cojocaru, în minutul 84 al meciului dintre CFR Cluj și Farul, scor final 0-2. Niciunul nu a putut continua, având nasul, respectiv capul sparte.Cu 6 minute rămase din timpul regulamentar, Ionuț Cojocaru, abia intrat pe teren, a fost căutat cu o pasă lungă, peste apărarea adversă. Atacantul dobrogenilor a urmărit mingea, moment în care portarul Otto Hindrich, ieșit pentru a îndepărta pericolul, l-a izbit violent. ...
23:40
Borussia Dortmund a dat lovitura la ultima fază cu FC Koln și obține trei puncte importante » Cum arată clasamentul din Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund s-a impus la limită pe teren propriu în fața celor de la FC Koln, scor 1-0, într-un duel al rundei cu numărul #8 din Bundesliga. Unicul gol al întâlnirii de pe Signal Iduna Park a fost semnat de Maxi Beier, în cel de-al șaselea minut suplimentar. ...
Acum 2 ore
23:10
Cristian Munteanu, președintele Oțelului, a criticat arbitrajul de la meciul cu U Cluj, pierdut cu 1-2 de gălățeni. „Central” a fost Andrei Chivulete, în camera VAR s-au aflat Iulian Dima și Valentin Porumbel, în timp ce Andrei Constantinescu, Cristian Ilinca au fost tușieri.Munteanu consideră că golul marcat de Patrick pentru Oțelul în prima repriză trebuia validat. Reușita atacantului a fost anulată pentru ofsaid, după analiza VAR. ...
23:10
Antonio Conte s-a dezlănțuit după ce l-a învins pe Chivu: „Inter a venit să ne ucidă!” » Ce a spus despre scenele îngrozitoare de la marginea terenului # Gazeta Sporturilor
Antonio Conte (56 de ani), tehnicianul campioanei Napoli, a reacționat după ce echipa lui a învins-o pe Inter, scor 3-1 grație golurilor marcate de De Bruyne (care s-a accidentat după executarea penalty-ului), McTominay și Anguissa. Pentru „nerazzurri”, penalty-ul transformat de Calhanoglu nu a fost suficient. ...
23:10
„S-a uitat în ochii mei și mi-a spus...” » Stefanos Tsitsipas, confundat de un taximetrist cu un fotbalist celebru: „Bună încercare” # Gazeta Sporturilor
La o zi după ce și-a anunțat retragerea de la turneul Masters 1000 de la Paris, Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 25 ATP) a povestit o întâmplare amuzantă din Chicago, el fiind confundat de un taximetrist sârb cu celebrul fotbalist francez Antoine Griezmann.Stefanos Tsitsipas a avut parte de un 2025 complicat atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. ...
23:00
Cosmin Contra, debut cu victorie în campionatul Qatarului: primele puncte după două luni # Gazeta Sporturilor
Al Arabi a câștigat primul meci de campionat sub comanda românului Cosmin Contra, 3-1 cu Al Sadd în etapa 8 a ligii din Qatar.Al Arabi nu mai câștigase în campionat de pe 29 august. A fost nevoie de instalarea lui Cosmin Contra pentru ca echipa din Doha să simtă din nou gustul victoriei.Pe 19 octombrie, Contra a debutat cu un succes pe banca noii echipe, 4-0 cu Al Duhail în Cupa Qatarului. ...
Acum 4 ore
22:30
Cristi Chivu, reacție total neașteptată, după ce Inter a făcut cel mai slab meci de când este el antrenor # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani), tehnicianul celor de la Inter, a tras primele concluzii, după ce echipa lui a pierdut sâmbătă seara contra celor de la Napoli, scor 1-3, în meciul care a fost capul de afiș al rundei cu numărul 8 din Serie A. Cu o zi înainte de a împlini 45 de ani, tehnicianul român nu a reușit să își facă cadou victoria și a ratat șansa de a urca pe primul loc în clasament. ...
22:20
Președintele lui Inter „a luat foc” și acuză viciere de rezultat după eșecul cu Napoli: „Există furie, a influențat meciul” # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Inter, Giuseppe Marotta (68 de ani), a criticat decizia arbitrului după contactul dintre Mkhitaryan și Di Lorenzo, în urma căruia campioana Italiei a primit penalty și a deschis scorul în partida câștigată cu 3-1 contra echipei lui Cristi Chivu, în etapa a 8-a din Serie A. ...
22:20
Premieră în mandatul lui Ruben Amorim: Manchester United are 3 victorii consecutive în campionat! # Gazeta Sporturilor
Manchester United a învins-o pe Brighton în etapa 8 din Premier League, scor 4-2. Este a treia victorie consecutivă în campionat pentru „diavolii roșii”, cea mai bună serie din mandatul lui Ruben Amorim.În sfârșit, Manchester United are constanță în rezultate! Etapa trecută, elevii lui Ruben Amorim au stabilit o premieră în mandatul portughezului: victorii consecutive în campionat.Astăzi, seria s-a prelungit la 3. ...
22:20
Scandal cu jigniri și gesturi obscene în timpul meciului Napoli - Inter » Antonio Conte și Lautaro Martinez, protagoniști: „Ești un nenorocit şi un fricos” # Gazeta Sporturilor
Derby-ul dintre Napoli şi Inter, încheiat 3-1 în favoarea campioanei Italiei, s-a încins în actul secund, după ce echipa lui Cristi Chivu a redus din diferenţă. În zona băncilor de rezerve, s-a iscat un conflict verbal puternic între Antonio Conte şi doi dintre jucătorii „nerazzurrilor”, Denzel Dumfries şi căpitanul Lautaro Martinez. ...
22:10
Dublul campion al Italiei a dat de pământ cu echipa lui Cristi Chivu: „Nu poți face așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Hernanes (40 de ani), fostul mijlocaș al lui Inter, a criticat atitudinea echipei lui Cristi Chivu din meciul cu Napoli, scor 1-3, din etapa #8 a campionatului italian.Inter a pierdut pe stadionul „Diego Armando Maradona” și a ratat șansa de a urca pe primul loc. Are 15 puncte și e pe 4. Pe prima poziție a urcat, însă, Napoli, care a ajuns la 18 puncte. ...
22:10
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, super meci în Coreea de Sud » Când va avea loc duelul amical între primii 2 jucători ai lumii # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), primii doi tenismeni ai lumii, vor evolua la începutul anului 2026 într-un meci demonstrativ organizat în Coreea de Sud.Carlos Alcaraz și Jannik Sinner au dominat tenisul mondial în ultimii doi ani, împărțindu-și în mod egal cele 8 titluri de Grand Slam. ...
22:10
După o pauză de 12 ani, România a avut din nou o finalistă la Mastersul U16 de la Monte Carlo, unde Maria Pop (15 ani) a întâlnit-o pe Tea Kovacevic, din Bosnia- Herțegovina. Jucătoarea din românia a început bine meciul, făcând prima break, dar de la 3-1 n-a mai reușit să pună nimic pe tabelă, primul set încheindu-se după 53 de minute în favoarea bosniacei cu 6-3.Mai puternică, Kovacevic s-a distanțat repede în manșa secundă, conducând cu 3-0. ...
22:00
Haos la un meci de fotbal: huligani cu bâte au invadat terenul, iar poliția a întrerupt partida! # Gazeta Sporturilor
Scene terifiante la un meci din liga a doua din Muntenegru, între Internacional Podgorica și Berane, când un grup de suporteri cu bâte a pătruns pe teren, iar partida a fost întreruptă.Poliția a intervenit și a întrerupt partida.Scene incredibile în Muntenegru: au intrat cu bâte pe terenFanii echipei Sutjeska Niksic au produs haos la meciul dintre Internacional Podgorica și Berane, din eșalonul secund al fotbalului muntenegrean. ...
21:40
Joao Fonseca l-a egalat pe Roger Federer și a intrat în istoria tenisului brazilian » Sportivul de 19 ani va lupta pentru titlu la Basel # Gazeta Sporturilor
Joao Fonseca (19 ani, 46 ATP) și Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, 18 ATP) se vor întâlni duminică, 26 octombrie, în finala turneului de la Basel. Datorită acestei performanțe, jucătorul de 19 ani a devenit primul brazilian din istorie calificat în ultimul act al unui turneu ATP 500.Sâmbătă, 25 octombrie, s-au desfășurat semifinalele turneului ATP de la Basel. ...
21:30
Ce scrie presa din Italia despre Cristi Chivu, după Napoli - Inter + Notele primite # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a pierdut cu Napoli, scor 1-3, în derby-ul etapei #8 din Serie A.Elevii lui Chivu erau pe cai mari înaintea derby-ului cu Napoli. Aveau 7 victorii la rând, însă au pierdut clar pe stadionul „Diego Armando Maradona”, iar Inter a rămas cu 15 puncte, cu 3 mai puține decât Napoli, care a urcat pe primul loc. Echipa lui Chivu a rămas pe locul 4, dar ar putea să cadă pe 5 până la finalul etapei. ...
21:10
Napoli a învins-o clar Inter » Cea mai slabă prestație a „nerazzurrilor” sub comanda lui Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Napoli s-a impus pe teren propriu în fața lui Inter, scor 3-1, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #8 din Serie A. Astfel, trupa lui Chivu a suferit primul eșec după o serie impresionantă de șapte victorii consecutive.Programul complet al etapei #8 din Serie APrima șansă importantă de gol a partidei a venit în minutul 9 și le-a aparținut „nerazzurrilor”. ...
21:00
Jannik Sinner (24 de ani) a trecut de Alex de Minaur în două seturi (6-3, 6-4) la Viena Open și a ajuns astfel în a opta finală din acest an.Italianul va juca împotriva lui Alexander Zverev în ultimul act de la Viena.Jannik Sinner, fără set pierdut la VienaJannik Sinner a ajuns în a opta finală ATP a sezonului, învingându-l pe Alex de Minaur, scor 6-3, 6-4, la Viena. Italianul nu a pierdut niciun set la turneul din capitala Austriei. ...
20:50
Învingătoare astăzi cu Borussia Monchengladbach, 3-0, Bayern Munchen a ajuns la 13 victorii consecutive în acest început de sezon. Bavarezii au egalat astfel cel mai bun start din istoria campionatelor de top: 13 succese la rând a mai avut doar AC Milan în sezonul 1992/1993.Sub comanda lui Vincent Kompany, Bayern Munchen zdrobește tot ce-i iese în cale în acest început de campionat. ...
20:40
Laszlo Balint, mesaj clar după ce Oțelul - U Cluj s-a terminat în minutul 90+21: „Domnul Vassaras ne-a spus” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a tras primele concluzii, după ce echipa lui a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2, contra celor de la Universitatea Cluj, într-un meci care a fost prelungit cu 21 de minute, după ce două faze de gol au fost analizate împreună preț de 18 minute în camera VAR. ...
Acum 6 ore
20:30
Luca Marelli, expertul în arbitraj de la DAZN, a declarat că penalty-ul din care Napoli a deschis scorul cu Inter trebuia anulat la VAR.În prima repriză, „centralul” Mariani a dictat lovitură de la 11 metri pentru Napoli împotriva lui Inter. A văzut un contact între Mkhitaryan și Di Lorenzo în careul lui Inter, dar a lăsat jocul să continue. Elevii lui Chivu au plecat pe contraatac, moment în care arbitrul a revenit asupra fazei și a dictat penalty. ...
20:20
CS Vâlcea 1924 a renunțat la MVP-ul sezonului 2024-2025 » Americanul fusese depistat pozitiv cu THC în primăvară # Gazeta Sporturilor
CS Vâlcea 1924 a renunțat la Cornelius Hudson (31 de ani), MVP-ul stagiunii 2024-2025 și jucător care a fost prins dopat cu THC. Acesta este al doilea baschetbalist care îi părăsește pe „lupii negri”, după Tyrell „Turbo” Jones (25 de ani), în locul lor venind Gian Clavell (31 de ani). ...
20:10
A marcat împotriva lui Cristi Chivu și a rămas împietrit » Imagini nemaivăzute cu superstarul mondial, în Napoli - Inter # Gazeta Sporturilor
Kevin De Bruyne, mijlocașul ofensiv de la Napoli, a deschis scorul din penalty în meciul cu Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu.Belgianul a marcat de la 11 metri în minutul 33, dar s-a accidentat în momentului șutului. Nu a mai putut continua meciul, fiind schimbat cu Olivera în minutul 37.Întreaga fază, din momentul în care s-a comis faultul de penalty, până la ieșirea lui De Bruyne, a oferit imagini curioase. GALERIE FOTO. ...
20:10
Meci nebun sub ochii lui Horațiu Moldovan » Golul decisiv a fost marcat în minutul 90+7 # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost martorul unui meci nebun în La Liga. Echipa sa, Real Oviedo a remizat dramatic, scor 3-3, pe terenul formației Girona.Debutul portarului român la echipa spaniolă se amână. Aceasta a fost lăsat pe banca de rezerve și contra celor de la Girona.Meci cu șase goluri în La LigaGirona și Real Oviedo, ultimele două din coada clasamentului din La Liga, au oferit un joc mult peste așteptăriMeciul a avut o desfășurare incredibilă. ...
20:00
Edin Terzic aruncă bomba! Pe cine pariază fostul tehnician al Borussiei Dortmund în lupta pentru Balonul de Aur: „Nici în Dembele nu mai credea nimeni...” # Gazeta Sporturilor
Edin Terzic (42 de ani), fostul antrenor al Borussiei Dortmund, a avut ocazia de a colabora cu niște nume importante în perioada petrecută pe Signal Iduna Park, precum Erling Haaland sau Jude Bellingham, însă tehnicianul croat a oferit un nume surprinzător atunci când a fost întrebat care dintre foștii săi elevi ar putea cuceri în viitor balonul de aur.Programul complet al etapei #9 din Premier LeagueEdin Terzic a fost antrenorul Borussiei în două mandate. ...
19:40
Răsturnare-ȘOC: nou-promovata a întors-o pe Chelsea și e pe locul DOI în Premier League! # Gazeta Sporturilor
Mare, mare surpriză în Premier League: nou-promovata Sunderland a câștigat pe Stamford Bridge, 2-1 cu Chelsea, și a urcat provizoriu pe locul secund în campionatul Angliei!Întoarcem pe toate fețele etapa de Premier League luni, ora 17:00, la Premier GSP. În platou va fi comentatorul Mihai Mironică!Revenită în Premier League după 8 ani, Sunderland are un început de vis în acest sezon. ...
19:40
U-BT Cluj-Napoca, repriză secundă dezastruoasă în Croația! A doua înfrângere consecutivă în Liga ABA # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca a suferit un nou eșec dramatic în acest sezon, fiind învinsă cu 87-80 de KK Split, în runda a 4-a a Ligii ABA. Campioana României a dominat prima repriză, însă a jucat extrem de prost în partea a doua a meciului, făcând nu mai puțin de 18 greșeli. ...
19:30
Ce loc a ocupat Universitatea Craiova în topul asistențelor din Conference League # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a primit vizita campioanei din Armenia, FC Noah, în cea mai recentă partidă jucată în Conference League, scorul final fiind 1-1. În ciuda orei de start târzii, 22:00, fanii olteni au venit în număr mare la stadion.Meciul la care au asistat 18.000 de spectatori a intrat în topul celor mai numeroase asistențe ale serii. ...
19:30
Bergodi a exclamat, după debutul cu victorie la U Cluj: „Extraordinar! Le mulțumesc!” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, noul antrenor de la U Cluj, a analizat victoria cu Oțelul, scor 2-1, în etapa 14 din Liga 1. A fost debutul italianului pe banca echipei ardelene.Bergodi le-a mulțumit jucătorilor pentru atitudinea avută pe parcursul meciului, a declarat că e mulțumit de ce a găsit la club și a transmis că a apucat să lucreze doar faza de apărare, lucru declarat și de Alexandru Chipciu. ...
19:10
Chipciu a făcut din nou show după meciul cu pauze-record: „Îmi trebuiau picioare noi” + Ce a adus nou Cristiano Bergodi # Gazeta Sporturilor
Alexandru Chipciu, fundașul lateral de la U Cluj, a analizat victoria cu Oțelul, scor 2-1, obținută la debutul lui Cristiano Bergodi pe banca „studenților”.Chipciu a vorbit despre cele două faze care au avut nevoie de 18 minute de analiză VAR, golurile marcate de Paulinho și ce-l de-al doilea reușit de Lukic. Fiecare fază a avut nevoie de 9 minute de analiză, pentru posibil ofsaid. ...
19:10
S-au răzbunat pentru ce le-a făcut Bayern » Scor-fluviu și scandal cu ultrașii în Bundesliga! # Gazeta Sporturilor
RB Leipzig a câștigat cu 6-0 în Augsburg și a egalat cel mai mare scor din acest sezon de Bundesliga, pe care-l suferise chiar ea, în fața campioanei Bayern Munchen.Pe 22 august, RB Leipzig a fost zdrobită de Bayern în etapa care a deschis sezonul de Bundesliga, scor 6-0. ...
18:50
Andreea Lupu (26 de ani, CS Dinamo) a cucerit medalia de argint a turneului satelit FIE de la Sofia, în timp ce Sabina Martiș (25 de ani, CSA Steaua) a obținut medalia de bronz.În primul tur al competiției, Lupu, numărul 45 în ierarhia FIE, a trecut compatrioata sa Adriana Geatara, cu 15-9, iar pe tabloul de 32 dinamovista a învins-o pe 15-6 pe sabrera bulgară Viktoria Vitliemova. ...
18:40
Momente incredibile în Superliga, la Oțelul - U Cluj 1-2. Golul marcat de gazde și a doua reușită a oaspeților au fost analizate câte 9 minute în camera VAR pentru posibil ofsaid.În total, meciul a fost întrerupt 18 minute pentru analiza celor două faze. În cele din urmă, ambele reușite au fost validate, după ce arbitrii din camera VAR au reușit să-și dea seama că marcatorii nu erau în ofsaid.VIDEO CU FAZA. ...
18:40
Sorana Cîrstea, singura româncă în acțiune în ultimele turnee WTA ale sezonului 2025 # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 45 WTA) va participa în turneul WTA 250 de la Hong Kong, fiind singura „tricoloră” pe teren în ultimele concursuri ale sezonului, unul care se încheie cu Turneul Campioanelor de la Ryadh (1-8 noiembrie).Pentru Sorana Cîrstea, anul 2025 a adus multe momente zâmbitoare, chiar dacă începutul a fost mai lent. Orizontul s-a înseninat începând de la finalul lui aprilie, odată cu titlul la dublu de la Madrid. ...
Acum 8 ore
18:30
Tensiune la vârful F1 » McLaren a atacat, Red Bull a răspuns tăios: „N-au altceva cu care să își bată capul?” # Gazeta Sporturilor
Schimb de replici între nume importante din McLaren și Red Bull, echipele care luptă pentru titlul mondial la piloți în finalul acestui sezon de Formula 1.În ultimele săptămâni, îmbunătățirile aduse monopostului Red Bull Racing l-au ajutat pe Max Verstappen să obțină rezultate extraordinare, printre care 3 victorii, și să se apropie la numai 40 de puncte de liderul clasamentului mondial, Oscar Piastri de la McLaren. ...
18:30
Fostul câștigător de Champions League cu Liverpool știe ce îi lipsește trupei lui Arne Slot: „Dacă nu vor face asta, nu vor câștiga nimic în acest sezon” # Gazeta Sporturilor
Liverpool traversează o perioadă dificilă în acest moment, iar toate privirile sunt îndreptate spre Arne Slot și cum va reuși acesta să-i redreseze pe „cormorani”. Un nume important din istoria clubului de pe Anfield știe însă ce-i lipsește tehnicianului olandez. ...
18:10
Fostul internațional român Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat cele întâmplate joi seara la Craiova, atunci când Mirel Rădoi (44 de ani) a decis să nu îl titularizeze pe Ștefan Baiaram (22 de ani) la meciul cu FC Noah, din etapa a doua din grupa unică de Conference League, iar fotbalistul oltenilor a reacționat nervos, nefiind deloc mulțumit cu această hotărâre și ulterior exclus din lot pentru acel joc. ...
18:00
Imaginile uluitoare! Arbitrul a luat telefonul și a vorbit la marginea terenului: „Greu de crezut” # Gazeta Sporturilor
Merida - Ponferradina, scor 0-0, a oferit un moment nemaivăzut în fotbal. „Centralul” meciului din liga a 3-a spaniolă a luat telefonul și a vorbit cu cei aflați în camera VAR.Faza care a dus la imaginile uluitoare a avut loc în minutul 61. Merida a deschis scorul, însă arbitrul a fost chemat la monitor de cei din camera VAR. ...
17:40
Probleme la Craiova, înaintea meciului cu Metaloglobus » Anunțul lui Mirel Rădoi: „Așteptăm evaluarea” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat sâmbătă după-amiaza partida cu Metaloglobus, din runda cu numărul 14 a Superligii, care va avea loc duminică, la Clinceni. Tehnicianul oltenilor a anunțat că se așteaptă la un meci dificil în fața echipei care runda precedentă a învins campioana FCSB. De asemenea, acesta are și câteva probleme de lot, așteptând să afle exact care sunt jucătorii pe care poate conta la deplasarea din Ilfov. ...
17:40
Real Madrid răspunde acuzațiilor lui Lamine Yamal înainte de „El Clasico”: „Un gest stupid și lipsit de respect” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid - Barcelona, primul „El Clasico” din acest sezon, este programat duminică, de la ora 17:15, însă lupta dintre cele două tabere a început deja. Cu câteva zile înaintea duelului așteptat de întreaga planetă, Lamine Yamal i-a adus niște acuzații dure formației „blanco”, dar replica „galacticilor” nu a întârziat să apară. ...
