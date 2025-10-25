Horoscopul zilei de 26 octombrie 2025

14:20

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Știi probabil acele filme de la Hollywood care ilustrează dinamismul cotațiilor bursiere cu care se confruntă traderii în momente tensionate sau ești chiar investitor pe piața de capital? Oscilații asemănătoare pot fi observate la cotele de pariuri live în unele dintre cele mai aprige confruntări din sport, cu răsturnări de situație și alte evenimente dramatice […] Articolul Cum se calculează cotele la pariuri live în timpul desfășurării unui eveniment apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.