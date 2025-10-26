„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului, brutal de sincer: „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
Golazo.ro, 26 octombrie 2025 00:30
CFR Cluj - Farul Constanța 0-2. Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al gazdelor, a anunțat noul obiectiv al echipei după încă o înfrângere în Liga 1.
Acum 2 ore
00:30
00:20
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața” # Golazo.ro
CFR CLUJ - FARUL 0-2. Mario Camora (38 de ani), veteranul formației clujene, nu și-a putut stăpâni emoțiile, la finalul partidei.
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!” + Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte # Golazo.ro
Napoli - Inter 3-1. Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele nerazzurilor, a identificat momentul care a făcut diferența în duelul de pe „Diego Armando Maradona”.
Acum 4 ore
23:50
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge! N-au putut încheia meciul # Golazo.ro
CFR CLUJ - FARUL. Otto Hindrich (23 de ani) și Ionuț Cojocaru (22 de ani) s-au ciocnit violent pe finalul partidei din Gruia.
22:40
George Russell (27 de ani), pilotul celor de la Mercedes, s-a deghizat și a mers în tribune la primul antrenament premergător Marelui Premiu din Mexic.
22:20
Hagi jr, învins de o nou-promovată A avut două șanse de gol + Ce note au primit Ianis și Umit Akdag # Golazo.ro
Kocaelispor - Alanyaspor 0-2. Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani) au pierdut împotriva nou-promovatei.
Acum 6 ore
21:20
Napoli - Inter 3-1. Antonio Conte (56 de ani) a izbucnit un conflict general și a fost la un pas de bătaie cu atacantul nerazzurrilor, Lautaro Martinez (28 de ani).
21:00
„Problema e că ești «gheață»” Alexandru Chipciu, după intervențiile VAR de la Galați: „Cădea casa pe noi, era ceva foarte rău” # Golazo.ro
OȚELUL - U CLUJ 1-2. Alexandru Chipciu (36 de ani) a vorbit despre cele întâmplate pe teren, dar și despre noul antrenor al „studenților”, Cristiano Bergodi (61 de ani).
20:50
„Asta am eu în minte” Cum a reacționat Xabi Alonso după atacul lui Yamal a acuzat-o pe Real Madrid înainte de Clasico: „Fură, se plâng” # Golazo.ro
Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul lui Real Madrid, nu a răspuns la ironia lui Lamine Yamal, înainte de El Clasico.
20:20
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert # Golazo.ro
Naționala Bosniei se confruntă cu probleme serioase înaintea meciului decisiv cu România, programat pe 15 noiembrie la Zenica, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.
20:20
Scene nemaivăzute VIDEO+FOTO Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală # Golazo.ro
NAPOLI - INTER. Kevin De Bruyne (34 de ani) a părăsit terenul accidentat în prima repriză, chiar după ce a înscris din penalty.
Acum 8 ore
20:00
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, crede că Metaloglobus poate pune probleme în duelul de duminică.
19:40
Bistrița, victorie mare în Liga Campionilor Elevele lui Carlos Viver au învins bronzul de la ultimele două ediții din Liga Campionilor! # Golazo.ro
Gloria Bistrița a reușit o victorie extrem de importantă în EHF Champions League contra celor de la Esbjerg, scor 38-35.
19:10
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele două faze controversate # Golazo.ro
Oțelul - U Cluj 1-2. Partida de la Galați s-a încheiat după ce a fost prelungită cu 21 de minute din cauza problemelor cu sistemul VAR întâmpinate de brigada de arbitri condusă de Florin Chivulete.
18:40
Milionarul român se luptă cu Akhmetov Oferta oficială care poate salva clubul din Liga 1! # Golazo.ro
Dorinel Umbrărescu (63 de ani), afacerist cu o avere de peste 400 de milioane de euro, ar putea prelua combinatul siderurgic de la Galați.
18:20
Suporterii iau cu asalt „Ilie Oană” Câte bilete mai sunt disponibile la peluze pentru meciul care poate fi decisiv în drumul spre CM 2026 # Golazo.ro
Biletele pentru meciul dintre România și San Marino, din etapa #10 a preliminariilor Campionatului Mondial 2026, ce se va disputa pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, sunt aproape de epuizare.
Acum 12 ore
18:00
„Toți zic că e sifonul lui Gigi” Detalii din vestiar despre tensiunile de la FCSB: „Culegea mai multe informații de la el decât de la MM” # Golazo.ro
Giovanni Becali (73 de ani) a vorbit despre relația dintre Florin Tănase (30 de ani) și Gigi Becali (67 de ani).
17:00
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane # Golazo.ro
Cesar Soto (45 de ani) este arbitrul delegat pentru primul El Clasico din acest sezon.
17:00
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!” # Golazo.ro
FCSB - UTA ARAD. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a susținut conferința de presă premergătoare partidei.
16:20
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară” # Golazo.ro
Jurnaliștii americani de la The Athletic au catalogat Superliga drept „una dintre cele mai ciudate din lume”, din cauza formatului.
16:10
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape” # Golazo.ro
Anton Măzărianu, fostul finanțator al celor de la Ceahlăul, a anunțat că clubul din Piatra Neamț este aproape de faliment.
15:30
Duce numele Halep mai departe Cristina, nepoata Simonei, a cucerit 4 medalii la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad # Golazo.ro
Cristina Halep (16 ani), nepoata Simonei Halep, a reușit o performanță remarcabilă la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad.
15:20
Cazul Rădoi - Baiaram Ilie Dumitrescu a analizat conflictul de la Craiova: „Cineva trebuie să-l ia și să discute cu el” # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu a comentat și el conflictul stârnit joi în tabăra Craiovei, înaintea meciului cu Noah, 1-1, din Conference League.
15:10
„Wow, de ce nu s-a gândit nimeni la asta?!” E de 10 ori mai bogat decât Ronaldo, s-a întâlnit cu Regele Charles, dar internauții nu-l iau în serios # Golazo.ro
Mathieu Flamini, fost fotbalist la Arsenal și AC Milan, s-a întâlnit recent cu Regele Charles al III-lea, din postura de om de afaceri. Domeniul în care activează francezul și suma amețitoare din conturile sale și glumele făcute de internauți la adresa sa, în rândurile de mai jos.
14:50
Sabrina Voinea, între uimire și indignare FOTO: Reacția gimnastei române când a văzut că a ratat podiumul la Campionatele Mondiale de la Jakarta # Golazo.ro
Sabrina Voinea (18 ani) a ratat, la limită, podiumul, în finala de la sol a Mondialelor de Gimnastică de la Jakarta.
14:40
Absență importantă în El Clasico Accidentarea e gravă, nu se știe când va reveni pe gazon # Golazo.ro
Raphinha (28 de ani), starul brazilian al celor de la FC Barcelona, rămâne indisponibil pentru primul El Clasico al sezonului.
14:00
Scene violente la meciul Partizan - Paris Un banner împotriva președintelui Serbiei a creat haos în tribune # Golazo.ro
Scene violente au avut loc în tribunele Stark Arena, în timpul meciului din Euroliga de baschet dintre Partizan Belgrad și Paris, 83-101.
13:10
Nico Paz, în vizorul lui Inter Clubul lui Cristi Chivu pregătește o ofertă de top pentru puștiul celor de la Como. Cum ar putea fi implicată și Real Madrid # Golazo.ro
Nico Paz (21 de ani), noul star al celor de la Como, a intrat în atenția lui Inter Milano.
Acum 24 ore
12:30
Messi scrie istorie în MLS VIDEO. Performanța atinsă de startul argentinian după o nouă dublă pentru Inter Miami + a primit Gheata de Aur # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a strălucit în victoria celor de la Inter Miami, 3-1, împotriva celor de la Nashville SC, în primul meci al seriei din play-off-ul MLS.
12:30
Napoli - Inter Milano LIVE, de la 19:00, în etapa #8 din Serie A. Cristi Chivu vrea victoria pe terenul campioanei # Golazo.ro
Napoli și Inter se întâlnesc astăzi, în derby-ul rundei #8 din Serie A.
11:50
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani) a primit Premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport.
11:40
A refuzat un contract uriaș Cine e persoana care l-a convins pe Bruno Fernandes să rămână la Manchester United # Golazo.ro
Bruno Fernandes (31 de ani) a dezvăluit ca soția sa l-a convins să refuze o ofertă uriașă din Arabia Saudită și să rămână la Manchester United.
11:10
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare” # Golazo.ro
FC Argeș - Dinamo 1-1. Kennedy Boateng (28 de ani), marcatorul unicului gol al „câinilor” în partida de vineri seară, crede că echipa sa și-a pierdut din concentrare după ce a reușit să deschidă scorul.
11:00
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) nu ratează nicio ocazie să spună lumii întregi că e mândru că e român.
10:00
Sabrina Voinea și Denisa Golgotă luptă pentru medalii Cele două gimnaste vor reprezenta România în ultima la Campionatele Mondiale de la Jakarta # Golazo.ro
Sabrina Voinea (18 ani) și Denisa Golgotă (23 de ani) vor reprezenta România, în ultimele finale pe aparate, la Campionatul Mondial de gimnastică artistică din Indonezia, Jakarta.
10:00
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul # Golazo.ro
Lisav Eissat (20 de ani), stoperul israeliano-român de la Maccabi Haifa, a devenit subiect de dispută între Federația Israeliană de Fotbal (IFA) și Federația Română de Fotbal (FRF).
10:00
Liga 2 Etapa #11 aduce astăzi 10 partide, live de la 11:00 și 13:30. Corvinul - FC Bacău și Satu Mare - Steaua, printre meciurile zilei # Golazo.ro
Liga 2 continuă astăzi cu 10 partide din cadrul etapei cu numărul 11 din sezonul regulat.
09:30
Napoli – Inter este partida etapei a 8-a din Serie A, un duel extrem de important între ultimele două campioane ale Italiei.
09:20
„Obiectivul nostru este performanța” Dani Coman, după remiza cu Dinamo: „Nu înseamnă nimic dacă nu facem asta” # Golazo.ro
FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa.
09:10
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut # Golazo.ro
FCSB - Bologna 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei României, a vrut să facă o schimbare după doar 10 minute.
Ieri
00:00
„Un rezultat echitabil” Bogdan Andone, mulțumit de remiza cu Dinamo: „Mă bucur pentru băieți” + Ce spune Moldoveanu # Golazo.ro
FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, s-a declarat mulțumit de remiza obținută pe teren propriu de echipa sa.
24 octombrie 2025
23:50
Scene amuzante la Mioveni VIDEO. Ce a strigat galeria lui Dinamo către propriii jucători # Golazo.ro
FC Argeș - Dinamo 1-1. După meciul modest de la Mioveni, din etapa #14 a Ligii 1, fanii „câinilor” i-au încurajat pe jucători să câștige următorul joc, împotriva celor de la CS Dinamo.
23:30
Chivu, conferință cu peripeții VIDEO. Toți cei din sală au izbucnit în râs: „Poate era mai bine să nu le dau liber jucătorilor” # Golazo.ro
Napoli - Inter Milano. Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a detensionat atmosfera înaintea rundei #8 din Serie A. Tehnicianul român a glumit cu jurnaliștii și, la un moment dat, a stârnit râsete după ce a fost atacat de insecte.
23:30
„Nu avem voie să facem așa ceva” Ce l-a nemulțumit pe Kopic la remiza cu FC Argeș: „Trebuie să fim stabili” # Golazo.ro
FC Argeș - Dinamo. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor roșii” a identificat problemele din compartimentul defensiv.
23:10
Xabi îl vrea cu orice preț Cine e jucătorul pentru care insistă Real Madrid: „Sunt dispuși să renunțe la orice jucător pentru el” # Golazo.ro
Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul celor de la Real Madrid, dorește cu orice preț să îl transfere pe Kenan Yildiz (20 de ani), atacantul celor de la Juventus, la formația din capitala Spaniei.
23:00
Spectacol în Liga 3 Fotbalistul crescut de Olympique Lyon, dezlănțuit! De câte minute a avut nevoie să înscrie 5 goluri # Golazo.ro
Noam Bonnet (23 de ani), fotbalistul crescut în academia celor de la Olympique Lyon, a făcut spectacol în Liga 3 din România.
22:40
Messi în conflict cu Laporta Starul argentinian nu l-a iertat pe președintele Barcelonei nici după 4 ani de la plecarea de pe Camp Nou # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani), fostul star al FC Barcelona, este în conflict cu Joan Laporta (65 de ani), la patru ani după ce a părăsit clubul.
22:40
„A înjurat, a lovit cu pumnul” Mihai Rotaru, noi detalii de la scandalul dintre Rădoi și Baiaram » De ce nu a intervenit # Golazo.ro
Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul Universității Craiova, a oferit noi explicații în legătură cu conflictul dintre Mirel Rădoi (44 de ani) și Ștefan Baiaram (22 de ani).
22:30
Antrenorul a murit la doar 42 de ani Jucătorii l-au găsit pe podea în vestiar! A fost operat de urgență, dar medicii nu l-au putut salva # Golazo.ro
Fotbalul din Bosnia este în stare de șoc cu trei săptămâni înainte de duelul decisiv cu România.
22:10
„L-am dat afară” Cum l-a exclus Mutu din lot pe jucătorul parior: „S-a dovedit ce am zis” » Fotbalistul încă joacă în Liga 1 # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) a povestit cum l-a exclus din lot pe Cosmin Achim (30 de ani), în 2018, atunci când o antrena pe FC Voluntari.
