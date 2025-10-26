Donald Trump afirmă că va fi desfăşurată în curând o forţă de stabilizare în Fâşia Gaza
Rador, 26 octombrie 2025 00:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că eforturile de stabilizare a Fâșiei Gaza avansează și că o forță internațională va fi desfășurată în curând. Trump a făcut declaraţii în urma unei întâlniri cu emirul Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, în timpul unei escale la Doha. „Aceasta ar trebui să fie o pace […]
Încă de la miezul nopții vor fi impuse restricții de circulație în zona Catedralei, construită în apropiere de Palatul Parlamentului. Paza va fi asigurată de un dispozitiv semnificativ de jandarmi, iar accesul pelerinilor se va face în mod organizat. Ana Maria Burchi, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei: Încă de la ora 6:00, peste 800 de […]
Trump afirmă că nu se va întâlni cu Putin până când nu va considera că există un acord pentru pacea în Ucraina # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că nu intenționează să se întâlnească cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, până când nu va considera că există un acord în pregătire pentru a asigura pacea între Rusia și Ucraina. „Trebuie să știți că vom încheia un acord, nu am de gând să-mi pierd timpul,” le-a spus […]
Ziua Armatei Române a fost marcată azi prin numeroase ceremonii în care au fost evocați militarii căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial și lupta pentru independență și libertate. În discursul său, președintele Nicuşor Dan a afirmat că ceea ce este România astăzi se datorează eroilor din trecut, dar și prestației militarilor din prezent, care […]
Zeci de mii de oameni sunt așteptați să participe la ceremoniile organizate cu ocazia sfințirii picturii Catedralei Naționale # Rador
Zeci de mii de oameni sunt așteptați să participe mâine, în București, la ceremoniile organizate cu ocazia sfințirii picturii Catedralei Naționale. Vor fi prezenți președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, dar și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Slujba va fi oficiată de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și de cel Ecumenic al Constantinopolului […]
Catherine Connolly a fost aleasă președinte al Irlandei în urma unei victorii zdrobitoare. Ea a devenit al zecelea președinte al Republicii Irlanda, după ce a învins-o pe Heather Humphreys, candidata partidului Fine Gael, care își recunoscuse deja înfrângerea. Rezultatul, evident încă din primele centralizări, a fost declarat oficial la Castelul Dublin. Connolly – o candidată […]
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni cu emirul Qatarului la bordul aeronavei sale prezidenţiale, Air Force One, cu ocazia unei scurte escale la Doha, în drum spre Malaezia. Ştirea a venit pe fondul unui efort diplomatic al SUA şi aliaţilor săi din regiune de a menţine fragilul acord de încetare a focului din Fâşia […]
Fostul premier Marcel Ciolacu va intra în competiția pentru șefia Consiliului Județean Buzău # Rador
Fostul premier Marcel Ciolacu va intra în competiția pentru șefia Consiliului Județean Buzău. El a fost desemnat azi drept candidat din partea PSD la alegerile programate pe 7 decembrie. După conferința filialei județene a partidului, liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat că Marcel Ciolacu este cel mai pregătit om pentru a ocupa această funcție. Fostul […]
Fosta vicepreşedintă a SUA, Kamala Harris, nu a exclus posibilitatea de a candida a doua oară la preşedinţia SUA, după ce a fost învinsă de Donald Trump. Doamna Harris a declarat pentru BBC că este încrezătoare că SUA va avea într-o zi o femeie preşedinte, adăugând „posibil” după ce a fost întrebată dacă ar putea […]
Maia Sandu pleacă la București. Șefa statului va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea și o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului […]
România nu-și permite să fie nepregătită, a subliniat și premierul Ilie Bolojan, în mesajul transmis astăzi de Ziua Armatei în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul Ostașului Român, de la Carei. El a precizat că în această perioadă, executivul își propune să întărească armata, industria de apărare și infrastructura critică, de asemenea, să investească mai mult […]
Taiwanul nu are motive de îngrijorare în legătură cu discuţiile comerciale dintre SUA şi China, afirmă Marco Rubio # Rador
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Taiwanul nu ar trebui să fie îngrijorat în legătură cu apropiatele discuții comerciale dintre SUA și China, care vor avea loc în Malaezia. „Nu cred că vom vedea vreun acord comercial în care, dacă ceea ce îi îngrijorează pe oameni este că vom obține un […]
O liturghie tradiţională în limba latină va avea loc astăzi la Vatican, prima dată după 2021, când Papa Francisc a impus restricţii privind desfăşurarea sa. Decizia de a permite liturghia în Bazilica Sfântul Petru este văzută ca o tentativă a noului pontif de a vindeca ruptura cu aripa conservatoare a Bisericii Romano-Catolice. Papa Leon a […]
Actele de identitate româneşti, poloneze şi italiene sunt cel mai frecvent falsificate de cei care vor să ajungă ilegal în spaţiul Schengen # Rador
Actele de identitate româneşti, poloneze şi italiene sunt cel mai frecvent falsificate de cei care vor să ajungă ilegal în Spaţiul Schengen, de liberă circulație. Poliţiştii de frontieră au descoperit, de la începutul anului, aproape 800 de asemenea cazuri, în care au fost implicate persoane de diferite cetăţenii. Doar pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” – […]
CFR Călători a anunţat că plata cu cardul pentru biletele de tren a fost afectată în această dimineaţă din cauza unei defecţiuni la firmele procesatoare de plăţi. Din acest motiv, nu au funcţionat, în prima parte a zilei, plăţile cu cardul la casele de bilete din staţiile de cale ferată, în tren, online şi la […]
Rezultate parţiale ale alegerilor prezidenţiale din Irlanda sugerează că politiciana independentă de stânga Catherine Connolly urmează să câştige cu o majoritate confortabilă. Mai mulţi miniştri care o sprijină pe fosta membră de centru-dreapta a cabinetului Heather Humphreys au recunoscut deja că aceasta a pierdut bătălia electorală. Catherine Connolly este o membră independentă a parlamentului irlandez […]
Furtuna tropicală Melissa se va transforma într-un uragan care va lovi Republica Dominicană, Haiti şi Jamaica # Rador
Furtuna tropicală Melissa, din arhipelagul Caraibilor, ar urma să se transforme într-un uragan puternic până duminică. Este de aşteptat ca furtuna să provoace inundaţii şi alunecări de teren în regiuni din Republica Dominicană şi Haiti. De asemenea, ar putea fi cel mai puternic uragan care să lovească Jamaica din ultimii peste 35 de ani. Experţii […]
Mai multe bijuterii au fost transferate de la Muzeul Luvru la Banca Franței după jaful de pe 19 octombrie # Rador
Potrivit postului de radio francez RTL, unele dintre cele mai prețioase bijuterii de la Muzeul Luvru au fost transferate la Banca Franței, după ce un jaf îndrăzneț, efectuat săptămâna trecută în plină zi, a expus vulnerabilitatea securității celebrului muzeu. Transferul unor obiecte prețioase din galeria Apollo a muzeului, care găzduiește bijuteriile coroanei franceze, a fost […]
Uniunea Europeană elaborează un nou plan pentru a-și reduce dependența de materii prime critice chinezești, a declarat sâmbătă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, criticând guvernul de la Beijing pentru restricțiile impuse exporturilor de pământuri rare. Uniunea Europeană a încercat de ani de zile să-și reducă dependența faţă de China pentru resursele minerale necesare […]
România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Pentru că se trece la ora de iarnă, mâine va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore. Schimbarea orei are la bază ideea de a economisi […]
EVENIMENTE INTERNE – Apărare, Interne * Ziua Armatei va fi sărbătorită sâmbătă printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră […]
Numărarea voturilor este în curs în alegerile prezidențiale din Irlanda. Favorita în sondaje este Catherine Connolly, candidată independentă sprijinită de opoziția Sinn Féin și de alte partide de stânga. Ea concurează cu Heather Humphreys, reprezentanta partidului de centru-dreapta Fine Gael, aflat la guvernare în cadrul coaliției actuale. Funcția de președinte în Irlanda are, în mare […]
Cercetătorii au adus noi dovezi privind bolile care au contribuit la distrugerea Marii Armate a lui Napoleon Bonaparte # Rador
Oamenii de știință au adus noi dovezi privind bolile care au contribuit aproape în totalitate la distrugerea Marii Armate a lui Napoleon Bonaparte în timpul retragerii sale dezastruoase din Moscova, în 1812. Până acum, tifosul și degerăturile erau considerate cauzele principale, însă cercetătorii de la Institutul Pasteur din Paris, folosind tehnici de secvențiere genetică, au […]
Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social se va reuni miercuri, 29 octombrie, pentru a discuta despre oportunitatea creșterii salariului minim pe economie, a anunțat secretarul general al guvernului, Radu Oprea. El a adăugat că există argumente solide pentru majorarea acestuia, atât din punct de vedere legal, cât și economic și social. În contextul în care […]
Francis Ford Coppola: „Sunt falit. Îmi scot la licitație ceasurile pentru a rămâne pe linia de plutire” # Rador
Chiar și marii regizori, cei mai celebri, rămân faliți. Luptându-se să supraviețuiască, după ce și-a autofinanțat cel mai recent film, „Megalopolis”, Francis Ford Coppola își vinde ceasurile pentru a se menține pe linia de plutire: șapte piese valoroase aparținând legendarului regizor al filmului „Nașul” vor fi scoase la licitație pe 6 decembrie. „Am nevoie de […]
Președintele Nicuşor Dan a apreciat că în cel mult două săptămâni proiectul privind pensiile magistraților va ajunge în Parlament # Rador
Președintele Nicuşor Dan a apreciat că în cel mult două săptămâni proiectul privind pensiile magistraților va ajunge în Parlament și este bine că înainte să existe o consultare pe această temă. Șeful statului consideră însă că, indiferent de dispute, actuala coaliție funcționează, iar guvernul trebuie să-și continue proiectele. Oana Bâlă relatează. Reporter: Președintele Nicuşor Dan […]
„Casa dintre blocuri” este o montare regizată de Radu Afrim la Teatrul Național Târgu Mureș, Compania „Tompa Miklós”. Spectacolul s-a jucat în premieră la Bucureşti pe scena Teatrului Naţional I.L. Caragiale, în cadrul Festivalului Naţional de Teatru ediţia 2025. Textul este semnat de regizor însuşi, special pentru această producţie. Spectacolul prezintă o întreagă lume creata în […]
În lumea designului interior, aflată în continuă evoluție, o mișcare a câștigat teren în mod discret, depășind limitele convenționale ale stilului și funcționalității. Suprarealismul în decorul casei cucerește imaginația pasionaților de design, aducând estetică fantezistă și din altă lume în spațiile de zi cu zi. Această tendință captivantă vă invită să vă reimaginați casa ca […]
Procurorul general al statului New York a pledat nevinovat în privința acuzațiilor de fraudă bancară # Rador
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a pledat nevinovat în privința acuzațiilor de fraudă bancară, într-un dosar despre care spune că este motivat politic. Dna Letitia James este unul dintre mai mulți critici proeminenți ai președintelui, care se confruntă cu acuzații penale. Procurorul general al statului New York a sugerat că va depune […]
Victimele care au suferit arsuri în timpul exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova au o evoluţie favorabilă (Alexandru Rogobete) # Rador
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat ieri la Iaşi că pacientul care a fost transferat în Austria după ce a suferit arsuri în timpul exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova se va întoarce în România, starea sa fiind ameliorată. În ceea ce privește celelalte victime internate la Spitalul Floreasca, ministrul a declarat că deja una […]
Un bărbat de 57 de ani din județul Suceava a ajuns la spital în stare critică, după un accident de muncă într-o pădure din zona de munte a județului Mehedinți # Rador
Accident de muncă într-o pădure din zona de munte a județului Mehedinți, în urma căruia un bărbat de 57 de ani din județul Suceava a ajuns la spital în stare critică. Victima lucra într-o exploatare forestieră și în timp ce tăia un copac, acesta s-a prăbușit peste el și i-a produs leziuni și traumatisme deosebite […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea ministrei Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, Veronica Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025. Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu o vastă experiență […]
O nouă escadrilă de avioane F-16 intră în misiune sub comandă NATO pentru misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României # Rador
O nouă escadrilă de avioane F-16 intră în misiune sub comandă NATO pentru misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României, anunță ministrul apărării, Ionuţ Moșteanu. Este vorba de Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, cea de a doua certificată pentru misiuni NATO, ceea ce reprezintă, potrivit ministrului apărării, […]
Donald Trump ia în considerare planuri de a ataca instalațiile care produc cocaină din Venezuela (CNN) # Rador
Președintele american Donald Trump ia în considerare planuri privind atacarea instalațiilor care produc cocaină și rutele utilizate pentru traficul de droguri în Venezuela, dar nu a decis încă dacă va continua, a relatat vineri CNN, citând trei oficiali americani./cstoica/dstanesc (REUTERS – 24 octombrie)
Londra – Volodimir Zelenski a discutat cu lideri din peste 20 de țări în cadrul reuniunii „Coaliției de voință” # Rador
Președintele ucrainean a purtat convorbiri la Londra cu peste 20 de țări aliate pentru a discuta despre măsuri de a lupta împotriva forțelor ruse. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că este determinat că exercite mai multe presiuni la adresa președintelui Vladimir Putin. Reuniunea de astăzi a așa-numitei „Coaliții de voință” este mai mult decât […]
Președintele Nicușor Dan consideră că actuala coaliție de guvernare funcționează și nu vede motive ca guvernul Bolojan să nu-și continue proiectele. Șeful statului a precizat în această seară la Iași că unele discuții dintre partidele aflate la putere sunt legitime, altele nu. În ceea ce primește proiectul de lege care vizează creșterea vârstei de pensionare […]
Cinci cetățeni români au fost condamnați în orașul Marsilia, Franţa, la închisoare pentru organizarea unei rețele de prostituție # Rador
Cinci cetățeni români au fost condamnați în orașul Marsilia din sud-estul Franței la pedepse între trei și şapte ani închisoare pentru organizarea unei rețele de prostituție formată din aproximativ 50 de tinere românce. Tribunalul a renunțat la capul de acuzare privind infracțiunea de trafic cu ființe umane pentru care fuseseră urmăriți penal inițial. Trei din […]
Marea Britanie – Un solicitant de azil etiopian, care a agresat sexual o minoră și o femeie, a fost eliberat din greșeală # Rador
Un solicitant de azil etiopian, care a agresat sexual o minoră și o altă femeie în Marea Britanie, caz care a declanșat proteste vehemente timp de o vară în fața hotelului în care individul locuia, a fost eliberat accidental din închisoare, a anunțat, vineri, guvernul. Hadush Gerberslasie Kebatu, în vârstă de 38 de ani, a […]
AUR a adoptat regulamentul privind alegerile pentru funcţia de preşedinte al formaţiunii, care vor avea loc la congresul ordinar programat în data de 30 noiembrie. Potrivit unui comunitat, una dintre condițiile pe care orice candidat care dorește să intre în competiția internă trebuie să o îndeplinească este aceea de a prezenta liste de 120 de […]
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, anunță că va prezenta în viitoarea ședință a CSAT o radiografie a situației actuale din sistemul energetic național # Rador
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, anunță că va prezenta în viitoarea ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării o radiografie a situației actuale din sistemul energetic național. Aflat la Bistrița, Bogdan Ivan a explicat că va expune deopotrivă riscurile și o serie de soluții pentru creșterea capacitații de producție. Bogdan Ivan: În proxima ședință a […]
În perioada 26-28 octombrie, la Roma, evenimentul „Dare for Peace” va prezenta dezbateri despre pace în prezența Papei Leon al XIV-lea # Rador
Prin iniţiativa „Îndrăznește pentru pace”, organizată de Comunitatea Sant’Egidio, capitala Italiei va deveni centrul unei serii de trei zile de întâlniri, evenimente și dezbateri despre pace, cu participarea unor personalități de renume internațional. Evenimentul final, Ceremonia Solemnă pentru Pace, la care va participa și Papa, va avea loc pe 28 la Colosseum. Evenimentul inaugural al […]
Keir Starmer i-a îndemnat pe aliați să finalizeze treaba privind activele rusești înghețate pentru a finanța apărarea Ucrainei # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat vineri că liderii europeni ai așa-numitei „Coaliţii a Voinţei” trebuie să fie de acord să finalizeze treaba privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a consolida apărarea Ucrainei. „Trebuie să convenim să finalizăm treaba privind activele suverane ale Rusiei și să deblocăm miliarde pentru a ajuta la finanțarea apărării Ucrainei”, […]
În acest weekend sunt programate, în București, evenimente care marchează Ziua Armatei, petreceri de Halloween, dar și un festival al berii. Ministerul Apărării Naționale va desfășura mâine, în Capitală ceremonii militare și religioase la mai multe monumente ale eroilor, iar seara va avea loc solemnitatea retragerii cu torțe de la Palatul Cercului Militar Național până […]
România riscă să intre în procedură de infringement dacă nu majorează salariul minim (Sorin Grindeanu) # Rador
Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social se va reuni miercuri, 29 octombrie pentru a discuta despre oportunitatea creșterii salariului minim pe economie, a anunțat secretarul general al Guvernului, Radu Oprea. Discuția va avea loc în contextul în care liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că România riscă să intre în procedură de infringement […]
Kim Jong-un şi Donald Trump au șansa de a se întâlni săptămâna viitoare, a spus un ministru sud-coreean # Rador
Ministrul sud-coreean pentru unificare i-a cerut vineri președintelui american Donald Trump să se întâlnească cu liderul Coreei de Nord în timpul viitoarei sale vizite în Asia, îndemnându-i pe cei doi conducători să profite de o rară șansă pentru pace, a relatat agenția de știri Yonhap. Ministrul unificării, Chung Dong-young, principalul politician de la Seul privind […]
Angelica Dan
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat optimizarea produsului de capacitate „Ruta 1” pe conducta Transbalcanică, ce semnifică o reducere cu 50% la tarifele de transport a gazelor, ca urmare a demersului comun înaintat de operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. Potrivit ANRE, inițiativa […]
Restricţii de circulaţie în Capitală, impuse de sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului şi pelerinajele organizate de Sfântul Dumitru # Rador
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, organizată duminică, în Capitală, aduce mai multe restricții de circulație, care se adaugă celor impuse deja pentru pelerinajele organizate de Sfântul Dumitru. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să folosească rute care nu se află în perimetrul celor două locașuri de cult. În plus, și jandarmii vor fi prezenți pentru menținerea ordinii, a […]
Cetățenii Europei de Vest sunt păcăliţi astăzi la o amploare mult mai mare, faţă de perioada celui de-al Doilea Război Mondial (Maria Zaharova) # Rador
Cetățenii Europei de Vest sunt păcăliţi la o amploare mult mai mare faţă de modul în care erau păcăliţi în perioada celui de-al Doilea Război Mondial – a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova. Purtătorul de cuvânt al MAE rus a caracterizat ceea ce li se întâmplă cetățenilor Europei […]
Aproape jumătate dintre români s-au confruntat cu probleme de sănătate mintală în ultimul an # Rador
Aproape jumătate dintre români – 42% – s-au confruntat cu probleme de sănătate mintală în ultimul an, dar peste 60% dintre ei spun că nu au apelat la un specialist. Cu toate acestea, raportul „Radiografia sănătății mintale în România”, realizat de asociația „Mindcare For All” și prezentat în cadrul Congresului Național de Psihologie Clinică, conturează […]
