Exclusivitățile săptămânii: Țiriac - cel mai spectaculos proiect imobiliar. Poveste ca ruptă din film: Plecat la muncă în faliment, revine ca investitor. Polițe RCA pe eMAG. Asigurări de frică imediat după explozia la blocul din Rahova
Profit.ro, 26 octombrie 2025 01:10
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
• • •
Acum o oră
01:10
Acum 6 ore
21:00
VIDEO spectaculos - Germania demolează turnurile unei centrale nucleare, reper important aproape 60 de ani # Profit.ro
Germania demolează turnurile de răcire ale Centralei Nucleare de la Gundremmingen.
21:00
România trece din nou la ora de iarnă, chiar din acest weekend.
20:50
Un turist japonez, în vârstă de 70 de ani, a decedat la Roma, după ce a căzut de pe un zid al incintei Panteonului.
20:40
Una din cele mai mari bănci private din Iran intră în faliment după proiecte dezastruoase. Statul apelează la o măsură neobișnuită # Profit.ro
Banca Ayandeh, una dintre cele mai importante instituții bancare private din Iran, a fost declarată în faliment.
Acum 8 ore
18:30
Un acord sub egida ONU a fost semnat pentru combaterea unor fenomene negative din spațiul internetului, incluzând pornografia infantilă și escrocheriile online.
Acum 12 ore
17:50
Deși a menținut ratingul suveran al Franței la nivelul de Aa3, agenția de evaluare financiară Moody’s scade la „negativă” perspectiva datoriei guvernamentale.
17:20
Contract pentru o companie românească în contextul programelor de înarmare din Marea Britanie # Profit.ro
Producătorul de componente auto Compa va livra produse de apărare pentru o companie importantă din industria britanică a apărării.
16:30
INEDIT Producătorul macaralei din jaful de la Luvru se promovează: "Când te grăbești..." FOTO&VIDEO # Profit.ro
Producătorul macaralei folosite în jaful de la Luvru se promovează acum cu imagini de la locul faptei.
16:10
Premierul Bolojan a declarat de Ziua Armatei că în jurul țării se combhină noi forme de conflict.
15:30
INEDIT Mită dusă cu elicopterul, pentru un controlor Kaufland România. Mesajul companiei: Nu mai este angajatul nostru din martie 2025. Susținem toate demersurile autorităților pentru descurajarea și sancționarea unor astfel de practici # Profit.ro
Un controlor de calitate de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată.
15:00
Românii nu și-au putut cumpăra anul acesta mașini cu tichete Rabla, pentru că programul a fost suspendat și, pentru unele categorii de cumpărători, a fost anulat. După mai multe luni de ezitări și de cifre slabe, primele trei trimestre s-au încheiat cu o scădere a vânzărilor de câteva procente și cu multe schimbări de preferințe care arată în ce direcție s-au dus cumpărătorii de autoturisme români.
14:30
Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 și 121 vor circula pe trasee modificate.
14:00
Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile. El a provocat un scandal într-o bancă din Craiova.
13:40
Numele cgrupului rus Lukoil, cu o rafinărie și 320 de benzinării în România, a apărut în discuția publică după ce președintele american, Donald Trump, a impus sancțiuni împotriva gigantului-mamă, compania petrolieră din Rusia.
13:30
Firea anunță: Nu vreau la Primăria Capitalei. Am fost boicotată prin candidați “iepurași”! Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea # Profit.ro
Președintele interimar al PSD a anunțat că PSD are măsurători în desfășurare pentru a vedea cine are cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei.
13:20
Reducerea achizițiilor de petrol rusesc de către grupul indian Reliance ar putea schimba relațiile energetice și comerciale ale Indiei # Profit.ro
Sancțiunile americane ar urma să lovească în marjele de profit ale companiei Repliance, din India, care a preluat către piețele international cantități importante de petrol rusesc.
Acum 24 ore
12:30
Pe fondul crizei profunde și al declinului vânzărilor în China, Porsche vine cu o raportare-dezastru.
11:40
Când calendarul este sincronizat, Android Auto îți arată întâlnirile viitoare și îți propune navigație cu un singur tap.
11:10
În contextul sancțiunilor impuse de SUA rafinăriei rusești NIS, rafinăria de la Pancevo ar putea fi silită să-și oprească activitatea.
10:30
În al treilea trimestru al anului, piața PC-urilor a crescut cu 8,1% față de aceeași perioadă din 2024, conform unei analize realizate de Counterpoint Research.
09:50
După ce a făcut public faptul că este interesată de o vânzare, Warner Bros. Discovery ar fi primit mai multe oferte, iar printre companiile interesate s-ar afla și Apple.
09:10
Epicentrul, în ambele cazuri, a fost situat la circa 40 km de Focșani și la 60 km de Buzău.
09:10
Vinul zilei: un spumant extra brut din Mendoza, Argentina, obținut din Chardonnay și Pinot Noir. Perlaj fin, arome de măr, citrice și nuci, ideal pentru momentele speciale # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, San Felipe Extra Brut, este un spumant argentinian vibrant, obținut din Chardonnay și Pinot Noir, cu arome proaspete de măr, citrice și note fine de drojdie.
09:00
Condiții pregătite la garanția tuturor mașinilor, noi sau second-hand. Proprietarul, în drept de a alege unde face reparația # Profit.ro
Cumpărătorul unui autovehicul va avea dreptul de a alege intre unitățile reparatoare proprii ale garantului - producător, importator sau dealer - și service-urile partenere autorizate, prevede un proiect analizat de Profit.ro și care urmărește să elimine astfel practicile considerate abuzive prin care unii profesioniști limitează accesul la reparații doar la rețeaua proprie. Proiectul prevede și noi condiții privind garanția acordată cumpărătorilor.
08:30
Creștere puternică sub panică. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Ieri
01:20
Toate spitalele publice din țară vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video și să păstreze înregistrările până la 60 de zile.
01:00
ULTIMA ORĂ FOTO "Posibile noi descoperiri de gaze" în Marea Neagră. Statul pregătește prelungirea cu 2 ani a explorării la Neptun Deep. Forajul celor 10 sonde de exploatare va fi gata la finalul lui 2026 # Profit.ro
Statul român pregătește prelungirea cu 2 ani a perioadei de explorare prevăzute de acordul petrolier de concesiune a perimetrului offshore de gaze naturale Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească, la care concesionari sunt OMV Petrom și Romgaz, pentru ″posibile noi descoperiri″ de zăcăminte″, acest lucru neafectând planul de demarare a producției pe perimetru în 2027, relevă date analizate de Profit.ro.
00:50
ULTIMA ORĂ Noi drepturi pentru consumatori, restricții pentru creditori și recuperatori. Restricții la reclame, fără verificări pe Facebook și TikTok. Guvernul pregătește, cu întârziere, noua legislație a creditului de consum # Profit.ro
Guvernul a redactat, cu întârziere, proiectul de lege pentru transpunerea noii Directive a creditului de consum. Noua legislație aduce mai multe obligații pentru creditori, în special de informare a consumatorilor, dar și restricții în ceea ce privește publicitatea, costurile creditelor sau evaluarea bonității clienților prin verificarea rețelelor sociale. Mai mult, creditele vândute recuperatorilor de creanțe nu vor mai avea titlu executoriu, conform actului analizat de Profit.ro.
24 octombrie 2025
21:50
O nouă escadrilă de avioane F-16 Fighting Falcon vine în România.
21:20
Tesla nu are nevoie de modele noi pentru a rămâne relevantă. Dar loialitatea clienților scade # Profit.ro
Tesla pare să fi intrat într-o perioadă de stagnare în privința gamei sale auto, la aproape un deceniu după lansarea revoluționarului Model 3, urmat de Model Y.
20:50
Compania lituaniană de utilități Ignitis Group, controlată de stat, a obținut o finanțare de 318 milioane de euro de la un grup de bănci instituționale și comerciale pentru acoperirea costurilor cu construcția celui mai mare parc eolian terestru din Regiunea Baltică, pus recent în funcțiune.
20:30
GRAFIC Indicele BET mai câștigă un procent în evoluția sa succesivă din maxime în maxime # Profit.ro
Pe fondul unui elan cosistent și pe piețele externe, dar și al unui apetit mare în exercițiul primar al momentului derulat de Cris-Tim, indicele celor mai lichide acțiuni românești atinge o nouă valoare record.
20:20
Maia Sandu vine la București pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Interiorul, dezvăluit FOTO # Profit.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine, duminică, la București pentru ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București.
20:00
Vortexul polar se apropie: risc să fie cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Paralele cu iarna 1981–1982 # Profit.ro
Meteorologii avertizează că vortexul polar — masa uriașă de aer rece care se formează deasupra regiunilor arctice — se deplasează spre Europa, iar de acum ar urma să determine scăderea semnificativă a temperaturilor.
19:50
Adobe se află în tratative pentru cumpărarea startup-ului Synthesia cu 3 miliarde dolari.
19:40
Lucrările la linia 5 de tramvai, din capitală, au fost reluate, iar gradul de execuție a ajuns la 96%. Infrastructura este practic finalizată.
19:30
Guvernul Trump negociază preluarea unor participații în mai multe companii de Quantum-Computing # Profit.ro
Guvernul Trump negociază preluarea unor participații în mai multe companii de Quantum-Computing.
19:20
RAPORT Peste jumătate dintre adolescenții din România sunt în risc de dependență digitală # Profit.ro
Elevii au dificultăți în a gestiona timpul petrecut pe rețelele de socializare sau jucându-se pe dispozitive electronice, arată raportul realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA).
18:50
Serviciul de jocuri prin streaming Luna, dezvoltat de Amazon, va fi relansat, după ce, din cauza lipsei de atenție din partea companiei, a fost crezut abandonat.
18:30
Brutărie cu șobolan printre pâini, închisă de ANPC. Scenă filmată de un cumpărător VIDEO # Profit.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au închis o brutărie din București.
18:20
DOCUMENTE DECIZIE Transgaz reduce cu 50% tarifele reglementate de care depind importurile de gaze pentru iarnă ale Ucrainei prin România și Republica Moldova # Profit.ro
Operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale din România, Transgaz, precum și subsidiara sa de peste Prut, Vestmoldtransgaz, care operează sistemul omolog din Republica Moldova, au primit aprobări pentru a aplica, de la 1 noiembrie, discounturi de 50% la tarifele reglementate de rezervare de capacitate de tranzit prin conducte pentru importurile de gaze naturale destinate aprovizionării la iarnă a Ucrainei, la toate punctele de interconectare relevante în acest scop.
18:00
INEDIT Asociații de bloc pun mesajul „Nu sunați la Distrigaz!”. Prefectul capitalei: Ca cetățeni trebuie să avem încredere în ceea ce spun autoritățile # Profit.ro
Asociații de proprietari au început să afișeze în scările de bloc mesajul „Nu sunați la Distrigaz”.
18:00
Bandă care falsifica tablouri de Picasso, Rembrandt și Rubens. Amplă operațiune lansată în Germania și Elveția # Profit.ro
O amplă operațiune a fost lansată împotriva unei bande de falsificatori ai unor tablouri de Picasso, Rembrandt și Rubens.
17:50
Pas major pe Wall Street. JPMorgan va permite clienților instituționali să utilizeze Bitcoin și Ether # Profit.ro
JPMorgan Chase & Co. se pregătește să permită clienților instituționali să utilizeze Bitcoin (BTC) și Ether (ETH) drept garanții pentru împrumuturi până la sfârșitul anului.
17:50
Președintele Nicușor Dan s-a dus la Antibiotice Iași, unde a discutat cu directorul companiei despre modul în care diplomația românească poate sprijini creșterea exporturilor și cum pot fi optimizate fondurile europene și schemele de ajutor pentru a aduce valoare adăugată.
17:30
Tehnologia „rebadge” nu este deloc nouă în industria auto, pentru că de decenii producătorii vând mașinile cu sigla pe care o consideră cea mai potrivită, în funcție de specificul piețelor. Cel mai bun exemplu sunt mașinile Dacia, care sunt vândute în America de Sud sau pe alte piețe internaționale cu sigla Renault.
17:10
Serviciul militar obligatoriu din Croația, care a fost eliminat în anul 2008, a fost reintrodus de Parlament.
17:10
Future of Boards – Awards Gala 2025. Pe 30 octombrie 2025 sunt celebrate consiliile și liderii care dau formă leadershipului de mâine # Profit.ro
Pe 30 octombrie 2024, Envisia organizează cea de-a III-a ediție a Galei - Future of Boards.
17:00
Inflația a continuat să crească în Statele Unite în cifre anualizate, ajungând la 3% față de 2,9% cu o lună înainte.
