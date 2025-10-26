Explozia din Rahova: Peste 200 de locuințe nu au gaze pentru că sunt pierderi pe instalații. Recomandările Distrigaz și programul pentru duminică

01:20

Elevii români au obținut șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAA Jr) 2025, găzduită de țara noastră. Au obținut premii și medalii elevii: România a participat cu două echipe a câte cinci elevi. Competiția, care s-a desfășurat în perioada 18-25 octombrie …