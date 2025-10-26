Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - 26 octombrie
ActiveNews.ro, 26 octombrie 2025 01:40
În ziua de 26 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir; marelui cutremur din Constantinopol (740); Sfinților Mucenici Artemidor și Vasile.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
01:50
Patriarhul Bartolomeu I a primit titlul de ”Doctor Honoris Causa” al Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a primit, sâmbătă, titlul de „Doctor Honoris Causa” din partea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, transmite Agenția de Presă a Patriarhiei Române, Basilica.ro:
01:50
Transmisie LIVE AICI: Sfânta Liturghie de Sf. Dimitrie și Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale (26 octombrie 2025) # ActiveNews.ro
Evenimentele legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program liturgic:
Acum o oră
01:40
În ziua de 26 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir; marelui cutremur din Constantinopol (740); Sfinților Mucenici Artemidor și Vasile.
01:30
Părintele Ilie Bucur a fost un om al lui Dumnezeu, dar și un om al neamului său, un slujitor al credinței care a iubit România și a apărat valorile naționale ei cu demnitate și curaj.
Acum 2 ore
01:10
Știm cu toții că Eminescu a numit Biserica Ortodoxă „Maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbei și unitatea etnică a poporului” și „păstratoarea elementului latin (...) care a stabilit și a unificat limba noastra într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise”.
00:50
Edificarea unei catedrale monumentale în București s-a ivit imediat după dobândirea independenței de stat, în urma războiului glorios din 1877-1878, dar mai ales o dată cu proclamarea Regatului, în 1881, când s-a constatat că nici una din cele peste o sută de biserici existente atunci în capitală nu erau atât de încăpătoare
00:30
Nu vreau să-l judec prin prisma tatălui său — ar fi nedemn. Vreau însă să-l privesc în lumina propriei sale opere, să văd ce lasă în urmă un om care a avut toate ușile deschise. Iar bilanțul, sincer spus, e modest. Câteva volume, fără prea multă autenticitate, fără freamătul creației...
Acum 4 ore
23:50
Pe platforma de plată a impozitelor, numele Primei Doamne apărea ca „Jean-Michel Macron.” „În loc să scrie Brigitte Macron, apărea Jean-Michel”, își amintește Tristan Bromet, directorul de cabinet al președintelui Emmanuel Macron.
Acum 6 ore
21:50
25 octombrie 1944, eliberarea Ardealului de sub ocupația trupelor horthysto-naziste. CAREI, ULTIMA BRAZDĂ! # ActiveNews.ro
Ultima brazdă de pământ românesc a fost eliberată de sub ocupația trupelor nazisto- horthyste odată cu victoriile obținute de Armata Regală
Acum 12 ore
16:20
FRICA DE ROMÂNI - Gardat de Jandarmerie ca un mini-dictator sud-american, Bolojan a fost huiduit la Carei iar Dan la Iași, de Ziua Armatei, alături de șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad # ActiveNews.ro
Românii din Carei l-au huiduit copios pe omul Ungariei de la vârful Guvernului României, Ilie Bolojan, poreclit deja Ilie-Sărăcie, care a instalat în oraș un „cordon de forțe de ordine înarmate pentru români!”, după cum a semnalat Buletin de Carei:
15:40
Patriarhul Bartolomeu I a primit titlul de ”Doctor Honoris Causa” al Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” - FOTO # ActiveNews.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a primit, sâmbătă, titlul de „Doctor Honoris Causa” din partea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, transmite Agenția de Presă a Patriarhiei Române, Basilica.ro:
15:00
Trump a pornit spre Asia. Întâlnire sigură cu Xi și posibilă cu Kim: ”Aș fi deschis 100%” # ActiveNews.ro
În Coreea de Sud, Trump va purta discuții cu președintele chinez Xi Jinping la sfârșitul turneului în cele trei țări, dar nu exclude și o întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un.
14:40
În Coreea de Sud, Trump va purta discuții cu președintele chinez Xi Jinping la sfârșitul turneului în cele trei țări, dar nu exclude și o întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un.
14:20
Pro Vita București la 20 de ani de salvat vieți: ”Secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini.” # ActiveNews.ro
Simpla adunare a unor numere pe un tabel de tip contabil nu poate măsura și nici reflecta ceea ce nu poate fi tradus în mărimi fizice: extraordinara satisfacție dar și smerenia adusă de nașterea unui copil în urma ajutorului dat mamei, de un caz dificil rezolvat, de adoptarea (sau respingerea!) unei legi la care am avut o contribuție
13:30
InPolitics: Mega-scandal politic în Marea Britanie pe buletinele digitale: România, dată ca exemplu negativ # ActiveNews.ro
Scandal de proporții în țara fără buletine de identitate pentru cetățeni, Marea Britanie, după ce prim-ministrul Sir Keir Starmer și-a anunțat planul de a introduce cărți de identitate digitale.
Acum 24 ore
13:10
Gheorghe Piperea: Nu e nicio teorie a conspirației - România și Marea Britanie, în avanposturile totalitarismul prin impunerea identității digitale # ActiveNews.ro
Printr-un proiect de lege, votat de parlamentari orbește, Ministerul de Interne, prin simplu ordin de ministru, poate da acces DSU, adică lui Arafat, la orice cameră publică de supraveghere, oricând, dacă Arafat consideră că e vorba despre un pericol ce trebuie prevenit.
12:50
Mihai Tîrnoveanu - O amintire din Armată: Costele, îți dai seama că la o adică, va trebui să mori pentru mine? # ActiveNews.ro
O amintire din Armată, în memoria prietenului meu din copilărie, Costel Argatu, trecut la Domnul în urmă cu cateva zile, înmormântat astăzi la Comănești. Text scris de mine acum 5 ani:
11:30
Ion Cristoiu: Potrivit SRI, teroriștii ruși își confecționau singuri bombele artizanale - VIDEO. Remember Caraman și Măgureanu # ActiveNews.ro
Indiscutabil, Virgil Măgureanu a fost cel mai interesant director SRI din postdecembrism. Personalitate complexă, depășind cu mult condiția de director politic al SRI, Virgil Măgureanu a cultivat ca nimeni altul relația cu presa.
11:20
25 octombrie: Sfinții Mucenici Marcian și Martirie. Sfântul Mucenic Valerian și Sfânta Cuvioasă Tavita, cea înviată de Sfântul Apostol Petru, Sfinții mucenici din Tracia # ActiveNews.ro
În ziua de 25 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Mucenici Marcian și Martirie; Sfântului Mucenic Valerian; Cuvioasei Tavita, cea înviată de Sfântul Apostol Petru; Sfântului Ierarh Macarie din Cipru.
11:20
De Ziua Armatei, ziua eliberării ultimei palme de pământ românesc, în Ardeal, la Carei chiar de ziua Regelui Mihai, va fi arborat Drapelul național la sediile instituțiilor militare, se va ridica Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime și fluviale și vor fi organizate ceremonii militare și activități comemorative în toate garnizoanele din țară
11:20
Dincolo de faptul că noi, ca români, ne putem bucura că scăpăm de un supermarket francez, trebuie să analizăm și ce ascunde această decizie, în ce privește România. Sperăm că nu spectrul războiului este cel care determină Carrefour să se retragă „în plină glorie”, cu profitul externalizat oricum. Atunci putem vorbi de spectrul sărăciei?
11:10
Dincolo de faptul că noi, ca români, ne putem bucura că scăpăm de un supermarket francez, trebuie să analizăm și ce ascunde această decizie, în ce privește România. Sperăm că nu spectrul războiului este cel care determină Carrefour să se retragă „în plină glorie”, cu profitul externalizat oricum. Atunci putem vorbi de spectrul sărăciei?
03:30
Pentru afirmarea apostolicității creștinismului românesc sunt astăzi destule și credibile izvoare? Nu cumva cei care admit aceasta cedează unor orgolii naționale din dorința de a așeza la începutul credinței noastre prestigiul unuia sau mai multor apostoli? Este logic să admitem o misiune apostolică pe pământul românesc?
Ieri
00:30
După ce Theodor Paleologu a comis un recital de ură și invective: ”Dobitoci, demenți, troglodiți, fasciști, putiniști, cretini, idioți șamd” - după cum a sintetizat Inpolitics - deputatul AUR Mihai Neamțu, vizat de frustrările urmașului unui fost colaborator recunoscut al Securitătii, i-a dat o primă replică peste față:
24 octombrie 2025
22:30
Duminică, 26 Octombrie, în București – eveniment extraordinar pentru întreaga lume ortodoxă – va avea loc sfințirea picturii și inaugurarea grandioasei și minunatei Catedrale a Neamului. În 27 Octombrie, altă zi sacră, închinată Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor: mii și mii de oameni vor onora evenimentul.
22:00
AMBASADORUL VASILE SOARE: DEZVELIREA ȘI SFINȚIREA UNUI MONUMENT ÎN MEMORIA CELOR 169 DE PRIZONIERI ROMÂNI DE RĂZBOI CARE AU MURIT ÎN LAGĂRELE STALINISTE DIN AZERBAIDJANUL SOVIETIC ÎNTRE 1944-1948 # ActiveNews.ro
Cunoscutul și apreciatul istoric și diplomat Vasile Soare, Ambasadorul României în Azerdbaidjan, ne oferă noi bucurii și mângâieri sufletești prin cinstirea eroilor și martirilor români aruncați de istorie și trădare în gulagurile imperiului sovietic. Redăm în continuare postarea sa:
21:30
Pentru afirmarea apostolicității creștinismului românesc sunt astăzi destule și credibile izvoare? Nu cumva cei care admit aceasta cedează unor orgolii naționale din dorința de a așeza la începutul credinței noastre prestigiul unuia sau mai multor apostoli? Este logic să admitem o misiune apostolică pe pământul românesc?
21:20
Delir anticreștin la TVR la praznicul marii sfințiri de la Catedrala Națională: ”Nu se știe dacă Apostolul Andrei a trecut pe aici” - VIDEO # ActiveNews.ro
Televiziunea română, în mod surprinzător, a produs un documentar anti-creștin, difuzat în preajma sfințirii picturii Catedralei Mântuirii Neamului, care urmează să aibă loc în prezența Patriarhului I al Constantinopolului, catedrală ce are drept al doilea hram, după Înălțarea Domnului, pe cel al Sfîntului Apostol Andrei - Apostolul Românilor.
20:00
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași prilej cu care a făcut opozanților săi salutul legionarilor romani și români ”de la inimă spre soare” respectiv „de la inimă spre cer” - FILMĂRILE ZILEI # ActiveNews.ro
Nicușor Dan a ales să le răspundă într-un mod pentru care Elon Musk sau Călin Georgescu au fost criticați dar care, în fond, reproduce un salut din istoria străveche a României - salutul roman
19:20
Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns la București pentru marile sărbători ale Capitalei și sfințirea picturii Catedralei Naționale. Patriarhul Daniel l-a întâmpinat și l-a condus la Patriarhie - FOTO # ActiveNews.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a ajuns vineri în România, prilej cu care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a întâmpinat la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.
18:50
BTI pune Întrebarea zilei: Ar putea fi eliminată Anca Alexandrescu după modelul Șoșoacă-Georgescu? # ActiveNews.ro
Deja s-a lansat chemarea civică la luptă împotriva rușilor care vor încerca să-și pună primar la Capitală, după ce au eșuat la președinție, anul trecut, datorită vigilenței statului de drept, al serviciilor și al CCR, după cum ni s-a tot băgat în cap.
18:40
Sorin Titus Muncaciu: Așa răsplătește Volodimir Zelenski ajutorul românesc? - Cuvântul politicianului # ActiveNews.ro
De la 1 septembrie 2027, în regiunea Cernăuți (care cuprinde Bucovina de Nord și Herța, teritorii istorice românești) vor mai exista doar patru licee cu predare în limba română și nouă licee mixte! Licee românești vor mai fi doar la Cernăuți, Hliboca, Ostrița și Herța! Amenințate sunt și localitățile românești cunoscute: Mahala, Tărășeni, Noua Suliță, Crasna, Pătrăuți, Storojineț, Mămăliga!În prezent, în regiunea Cernăuți există 32 de licee, dintre care 20 sunt cu predare exclusivă în limba română și 12 licee mixte!Profunda decizie antiromânească și neprietenoasă aparține Consiliului Regional Cernăuți!Alooo, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul și Președinția României, se aude??Ca deputat în Parlamentul României, cer de urgență o intervenție la cel mai înalt nivel! Reprezint în Parlamentul României partidul AUR, care luptă pentru Unirea Românilor, iar președintele AUR, George Simion, „are interzis” în Ucraina din cauza „activităților românești naționaliste”!Citez aici declarația doamnei secretar responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu, oferită Agenției Naționale de Presă Agerpres:„Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee românești vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă și, dacă doresc numaidecât să își continue studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveți. (…) Este o situație foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri.”Comunitatea istorică românească din Cernăuți susține că desființarea liceelor va duce la anularea treptată a activității gimnaziilor românești și mixte, pentru că românii, știind că după gimnaziu copiii lor nu vor mai putea merge la licee românești sau mixte, vor prefera de la început gimnazii și licee ucrainene.Dispariția educației în limba maternă atrage după sine dispariția limbii materne culte!Românii au întins o mână Ucrainei. Guvernele României, din 2022 și până acum, oferă ajutor unui stat care prigonește românii din regiunile istorice românești aflate în Ucraina!Moral, stimați guvernanți, aveți datoria să interveniți de urgență! Cer ca ambasadorul Ucrainei la București să fie convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe al României!
17:20
Finanțarea acordată de America Israelului nu este necondiționată, potrivit lui Donald Trump, semnalează Tucker Carlson Network.
12:40
András Demeter, ministrul Culturii, este acuzat, pe bună dreptate, că a pus la cale, probabil din rea-voință – pentru că altă explicație nu există – o operațiune de detonare a culturii române.
12:30
Președintele României ar avea pe ordinea de zi, potrivit unor surse Antena 3 CNN, două ședințe ale Consilului Superior de Apărare a Țării(CSAT). Reuniunile ar urma să aibă loc la mijlocul lunii noiembrie.
12:00
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, va ateriza vineri, în jurul orei 12:00 pm, la Aeroportul „Henri Coandă” din București.
11:40
Cine este Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova. Se autointitulează ”american de origine moldovenească” și a locuit în ultimii 20 de ani în Ucraina. # ActiveNews.ro
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu anunță că a semnat vineri, 23 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
10:50
George Soros a primit la Berlin Premiul European pentru Drepturile Civile ale Sinti și Romilor, în memoria supraviețuitorilor Holocaustului și a pionierilor mișcării pentru drepturile civile ale romilor, Oskar și Vinzenz Rose.
10:20
Șeful Statului Major al Armatei, Gheorghiță Vlad: "Românii din străinătate vor fi mobilizați în caz de război, la fel ca cei din țară. Important este să avem o masă mare a populației care să ducă efortul de război” # ActiveNews.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat că, potrivit noii Legi 446, obligația de a apăra țara revine tuturor cetățenilor români — inclusiv celor aflați în străinătate.
09:30
Trump îl ia peste picior pe Putin după sancțiuni: Vom vedea peste 6 luni cum se descurcă - VIDEO # ActiveNews.ro
Trump l-a luat peste picior pe Putin. Întrebat joi la Casa Albă despre afirmațiile liderului rus, care susținea că sancțiunile nu vor afecta semnificativ economia Rusiei, Trump a spus: „Mă bucur că simte așa. Vom vedea peste...
09:00
Putin ironizează sancțiunile UE: ”Interdicția importurilor de vase de toaletă îi va costa scump. Cred că vor avea nevoie de ele dacă vor continua aceeași politică în privința Federației Ruse” # ActiveNews.ro
În cadrul unei conferințe de presă la Moscova, președintele Vladimir Putin a reacționat la cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, care include interzicerea importurilor de toalete și alte produse rusești.
08:30
24 octombrie: Sfântul mare Mucenic Areta, tatăl lui Arian. Sfinții Marcu, Sotirih și Valentin, ce pe pământ fiind târâți, așa s-au săvârșit # ActiveNews.ro
Sfântul Mare Mucenic Areta († 523) – A pătimit la începutul secolului al VI-lea și era originar din ținutul Yemenului (Arabia). Conducătorul orașului era Danaan, un iudeu care reușise să ajungă la conducere și care ura creștinii, pornind, astfel, persecuția împotriva lor.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
PS Ambrozie la ziua de praznic a Sfântului Mărturisitor Constantin Sârbu: Părintele sfânt pomenit astăzi, care a suferit prigoane grele și a mărturisit credința în Hristos în condiții de detenție și sărăcie, vine ca o mireasmă duhovnicească pentru toți # ActiveNews.ro
„Oameni care au trăit în lume și au făcut lucruri extraordinare în domeniul pastoral, cultural și misionar – așa cum este părintele sfânt pomenit astăzi – au suferit prigoane grele și au mărturisit credința în Hristos în condiții de detenție și sărăcie.”,
22:30
Imaginile Zilei: Pe Calea Sfinților cu Ocrotitorul Bucureștilor, Sf. Dimitrie cel Nou, și cu Sf. Ioan Iacob Hozevitul, împreună cu mii de pelerini întâmpinați de Patriarhul Daniel pe Colina Bucuriei de la Patriarhie - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Credincioși bucureșteni și pelerini din țară au participat astăzi, 23 octombrie, la tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, care s-a desfășurat pe artere importante din centrul Capitalei, spre Catedrala Patriarhală.
22:10
China renunță la petrolul rusesc pe fondul noilor sancțiuni americane. India urmează exemplul. Reacție dură a lui Putin: ”Trump ar trebui să se întrebe pentru cine lucrează, de fapt, administrația sa” # ActiveNews.ro
China a suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, pe fondul noilor sancțiuni impuse de Statele Unite împotriva celor mai mari producători de petrol ai Rusiei – Rosneft și Lukoil.
21:00
Jurnalista Anca Alexandrescu intră în lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a declarat, joi, la Realitatea PLUS, că în proporție de 99% este sigură că va candida la alegerile pentru Primăria București.
20:20
Atentate teroriste în țări NATO asupra unor obiective rusești. Cetățean român rănit la Ploiești. Adrian Onciu: ALT NIVEL AL ESCALADĂRII # ActiveNews.ro
Conflictul SUA-Rusia a trecut la un alt nivel: acte de sabotaj și, în curând, probabil și acte de terorism în orașele europene. Se va spune că a fost ”mâna rușilor”, evident. Rămâne ca cineva să explice coerent cum de Moscova își sabotează propriile rafinării (după modelul NordStream).
20:00
Republica Big Brother a lui Arafat și Predoiu - de azi toți românii vor fi urmăriți live oriunde s-ar afla # ActiveNews.ro
România tocmai a intrat oficial în era „camerei unice”: o lege votată de parlamentari, cel mai probabil fără să fie citită, le dă celor de la Interne acces gratuit, în timp real, la toate camerele video publice din țară. Le
19:10
Doru Octavian Dumitru și-a revenit după operația efectuată în urma unui AVC care l-a lăsat inconștient mai multe ore # ActiveNews.ro
"Doru Octavian Dumitru este mai bine decât se credea", a transmis jurnalistul Alexandru Căutiș pe contul său personal, cu privire la starea de sănătate a actorului, operat pentru un cheag de sânge pe creier la Spitalul de Urgență din Suceava:
18:50
Încă un semn de "recunoștință" de la Zelenski pentru România: Kievul nu permite cetățenia română românilor din Ucraina # ActiveNews.ro
Germania, Polonia și Cehia vor fi primele țări cărora li se vor aplica prevederile noii legi a Ucrainei privind cetățenia multiplă, adoptată în iulie. România nu figurează încă pe listă, potrivit Pravda ucraineană
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.