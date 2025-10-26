Este eficient să-ți pedepsești persoana iubită cu tăcere? Dar copilul? Opinia psihologului ieșean Cristina Danilov

03:30

Acum exact 100 de ani, Iașul tremura la gândul unui posibil accident feroviar. Trenul 702 abia a fost oprit la timp, după ce acarul Ciorb Ștefan schimbase greșit acul de garare. În oraș, modernizarea părea să fie peste tot: abatorul comunei se pregătea să primească un aparat „Trichinos", pentru a verifica carnea de porc, iar firmele de construcții se uitau la planurile drumului Iași-Bivolari-Ștefănești. Telefonia începea să lege orașul de Chișinău, iar ieșenii visau la feeria „Grandiosului Mare Bal Electric".